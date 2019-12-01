Кудринцы знают, чем плох народ России
Эх, не тот у нас народ — архаичный, испорченный патерналистской советской властью и озабоченный лишь собственной безопасностью. С таким населением ни о каком прорыве и речи заводить не стоит, посетовали участники состоявшейся в рамках седьмого Общероссийского гражданского форума дискуссии «Отказалась ли Россия от модернизации?».
7 мая 2018 года президент Путин, выполняя свои предвыборные обещания, издал свой суперуказ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Тогда же им было заявлено, что времени на раскачку у нас нет, и с тех пор «правительство прорыва» прилагает неимоверные усилия, чтобы, значит, достичь обозначенных целей. Так что с формальной точки зрения Россия вступила в эпоху очередной модернизации. Посему было любопытно узнать мнение столь сведущих специалистов, некоторые из которых являются архитекторами нынешней экономической политики.
Правда, несколько насторожило то, что такую многогранную проблему организаторы умудрились свести к вопросам: «Почему Россия отказалась от модернизации? И нужна ли вообще модернизация россиянам?». Вот так вот прямо взяла да вся и отказалась, или же речь идет о некоем субъекте, который то ли отказался, а, может, и не соглашался никогда. Как представляется, данному субъекту и без модернизации хорошо живется. Выяснилось, что субъект все же есть, только не тот, который первым приходит на ум.
Тон дискуссии задала политолог Екатерина Шульман, которая в довольно пространном спиче свела проблему к вопросам безопасности. Население боится перемен, а, следовательно, ценности развития, самовыражения и прогресса уступают ценностям самосохранения, сбережения и безопасности.
После правительственных реформ последних лет, которые население категорически не приняло, странно было бы ожидать от людей иного отношения к возможным изменениям. Также неудивительно и то, что участникам дискуссии импонируют новомодные концепции модернизаций, в которых щедрой рукой раздают «всем сестрам по серьгам». Вот только к сложившейся в стране ситуации подобные благие пожелания, мягко говоря, никакого отношения не имеют. Тут вновь впору говорить о том, что: «Мы отстали от передовых стран на 50−100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Но подобные тезисы на таких форумах не озвучиваются.
Госпожу Шульман активно поддержал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который начал с того, что поведал о том, как Россия отстает от развитых стран и по качеству жизни, и по комфортности жизни, и по много чему еще. Производительность труда у нас в два раза ниже, а смертность существенно выше, детская смертность в два раза превышает европейскую.
Обратил внимание на переживаемую последние десять лет стагнацию экономики и сравнил текущую ситуацию со временами после Великой Октябрьской социалистической революции, Великой Отечественной войны, а также распада СССР. Виной всему, по мнению господина Кудрина, вовсе не тяга к безопасности, а недостаток демократических институтов и политической конкуренции.
Несмотря на то, что, по мнению главы Счетной палаты, мы все несем ответственность за случившееся, и правительство, и власть в целом предпринимают усилия по выведению страны из кризиса, но почему-то у них ничего не получается.
Корни всех нынешних бед не в том, что неоднократно признаваемый лучшим министром финансов мира господин Кудрин во времена своего министерства вместо того, чтобы, пользуясь крайне удачной энергетической конъюнктурой, развивать экономику, предпочитал складывать нефтегазовые доходы в кубышку.
Во всем виновата патерналистская советская власть: «Мы в период советского времени утратили ряд институтов, необходимых современному обществу: саморегуляцию, ответственность гражданского общества, влияние политической конкуренции и прочие», — убежден Кудрин. А коли отсутствует так необходимая нам западная политическая культура, то никакая авторитарная модернизация не сработает, какие усилия ни предпринимала бы власть, поставил эксперт диагноз усилиям по запуску реформ.
Заданную планку поддержали и другие участники дискуссии. Так, директор Центра ГРАНИ Светлана Маковецкая убеждена в том, что в нашем обществе существует запрос на архаику. Под архаикой эксперт понимает нежелание людей мириться с тем, что будущее будет совсем другое, то есть не будет ни в какой части улучшенным прошлым. В свою очередь, подобные страхи вызваны тем, что никто не занимается воспитанием народа. Нынешнее общество слишком мифологизировано, а кроме того, само эти мифы создает, а потом борется с ними.
В свою очередь, вырвавшийся в офлайн кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, который проводит в онлайне по восемь часов в день, обеспокоен стремительной цифровизацией повседневности. Главными вызовами он считает интернетизацию экономики, которая в ближайшее десятилетие приведет к тому, что многие традиционные профессии отомрут за ненадобностью. Развитие технологий коренным образом поменяет политические системы, способы ведения бизнеса, поэтому необходимо учиться жить в другой реальности и инвестировать нужно в хай-тек.
На этом, пожалуй, стоит остановиться — ничего принципиально нового из оставшейся части дискуссии не получилось. Выходило так, что пусть власти и стараются, реформы проводят, да только дело это зряшное, поскольку не прислушиваются к ценному мнению представителей гражданского общества. А они точно знают, как бороться с архаизацией, мифологизацией, а главное, каких не хватает институтов, без которых прорыва в светлое завтра не будет.