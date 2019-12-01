Эх, не тот у нас народ — архаичный, испорченный патерналистской советской властью и озабоченный лишь собственной безопасностью. С таким населением ни о каком прорыве и речи заводить не стоит, посетовали участники состоявшейся в рамках седьмого Общероссийского гражданского форума дискуссии «Отказалась ли Россия от модернизации?».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

7 мая 2018 года президент Путин, выполняя свои предвыборные обещания, издал свой суперуказ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Тогда же им было заявлено, что времени на раскачку у нас нет, и с тех пор «правительство прорыва» прилагает неимоверные усилия, чтобы, значит, достичь обозначенных целей. Так что с формальной точки зрения Россия вступила в эпоху очередной модернизации. Посему было любопытно узнать мнение столь сведущих специалистов, некоторые из которых являются архитекторами нынешней экономической политики.

Kremlin.ru Владимир Путин

Правда, несколько насторожило то, что такую многогранную проблему организаторы умудрились свести к вопросам: «Почему Россия отказалась от модернизации? И нужна ли вообще модернизация россиянам?». Вот так вот прямо взяла да вся и отказалась, или же речь идет о некоем субъекте, который то ли отказался, а, может, и не соглашался никогда. Как представляется, данному субъекту и без модернизации хорошо живется. Выяснилось, что субъект все же есть, только не тот, который первым приходит на ум.

Тон дискуссии задала политолог Екатерина Шульман, которая в довольно пространном спиче свела проблему к вопросам безопасности. Население боится перемен, а, следовательно, ценности развития, самовыражения и прогресса уступают ценностям самосохранения, сбережения и безопасности.

Mikhail Kovalevskiy Екатерина Шульман

После правительственных реформ последних лет, которые население категорически не приняло, странно было бы ожидать от людей иного отношения к возможным изменениям. Также неудивительно и то, что участникам дискуссии импонируют новомодные концепции модернизаций, в которых щедрой рукой раздают «всем сестрам по серьгам». Вот только к сложившейся в стране ситуации подобные благие пожелания, мягко говоря, никакого отношения не имеют. Тут вновь впору говорить о том, что: «Мы отстали от передовых стран на 50−100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Но подобные тезисы на таких форумах не озвучиваются.

Госпожу Шульман активно поддержал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который начал с того, что поведал о том, как Россия отстает от развитых стран и по качеству жизни, и по комфортности жизни, и по много чему еще. Производительность труда у нас в два раза ниже, а смертность существенно выше, детская смертность в два раза превышает европейскую.

Обратил внимание на переживаемую последние десять лет стагнацию экономики и сравнил текущую ситуацию со временами после Великой Октябрьской социалистической революции, Великой Отечественной войны, а также распада СССР. Виной всему, по мнению господина Кудрина, вовсе не тяга к безопасности, а недостаток демократических институтов и политической конкуренции.

Несмотря на то, что, по мнению главы Счетной палаты, мы все несем ответственность за случившееся, и правительство, и власть в целом предпринимают усилия по выведению страны из кризиса, но почему-то у них ничего не получается.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

Корни всех нынешних бед не в том, что неоднократно признаваемый лучшим министром финансов мира господин Кудрин во времена своего министерства вместо того, чтобы, пользуясь крайне удачной энергетической конъюнктурой, развивать экономику, предпочитал складывать нефтегазовые доходы в кубышку.

Во всем виновата патерналистская советская власть: «Мы в период советского времени утратили ряд институтов, необходимых современному обществу: саморегуляцию, ответственность гражданского общества, влияние политической конкуренции и прочие», — убежден Кудрин. А коли отсутствует так необходимая нам западная политическая культура, то никакая авторитарная модернизация не сработает, какие усилия ни предпринимала бы власть, поставил эксперт диагноз усилиям по запуску реформ.

Заданную планку поддержали и другие участники дискуссии. Так, директор Центра ГРАНИ Светлана Маковецкая убеждена в том, что в нашем обществе существует запрос на архаику. Под архаикой эксперт понимает нежелание людей мириться с тем, что будущее будет совсем другое, то есть не будет ни в какой части улучшенным прошлым. В свою очередь, подобные страхи вызваны тем, что никто не занимается воспитанием народа. Нынешнее общество слишком мифологизировано, а кроме того, само эти мифы создает, а потом борется с ними.

В свою очередь, вырвавшийся в офлайн кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, который проводит в онлайне по восемь часов в день, обеспокоен стремительной цифровизацией повседневности. Главными вызовами он считает интернетизацию экономики, которая в ближайшее десятилетие приведет к тому, что многие традиционные профессии отомрут за ненадобностью. Развитие технологий коренным образом поменяет политические системы, способы ведения бизнеса, поэтому необходимо учиться жить в другой реальности и инвестировать нужно в хай-тек.

K Zhestovskaya Тимур Бекмамбетов

На этом, пожалуй, стоит остановиться — ничего принципиально нового из оставшейся части дискуссии не получилось. Выходило так, что пусть власти и стараются, реформы проводят, да только дело это зряшное, поскольку не прислушиваются к ценному мнению представителей гражданского общества. А они точно знают, как бороться с архаизацией, мифологизацией, а главное, каких не хватает институтов, без которых прорыва в светлое завтра не будет.