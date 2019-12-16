На кладбище Кегострова, на Северной Двине, напротив Архангельска — могила знаменитого финна, всю жизнь сражавшегося с помощью России против финнов — за Финляндию.

Тойво Антикайнен. Хельсинки. 1917

Советская историческая энциклопедия: «Аникайнен Тойво, (1898−4.10.1941) — один из организаторов и руководителей Коммунистической партии Финляндии, активный участник борьбы за Советскую власть в России. Родился в Хельсинки, в семье рабочего. В 1915 вступил в члены Социал-демократической партии Финляндии… Во время рабочей революции 1918… организовывал отряды Красной гвардии… После подавления революции в Финляндии эмигрировал в Советскую Россию, вступил в ряды Красной Армии, работал по организации финских отрядов Красной Армии… Участвовал в подавлении Кронштадского антисоветского мятежа 1921 г. Руководил операцией по разгрому белофинских интервентов в январе 1922 г. в Карелии. С 1923 г. — член ЦК, а в 1925 — член Политбюро ЦК Компартии Финляндии. В течении ряда лет в глубоком подполье руководил компартией Финляндии. 6 ноября 1934 г. арестован финской охранкой. Приговорен к пожизненной каторге. При содействии советского правительства 3 мая 1940 г. был освобожден их тюрьмы и переехал в СССР. В 1940 избран депутатом Верховного Совета СССР. Во время Великой Отечественной войны 4 октября 1941 г. погиб при выполнении боевого задания» (1).

Из биографии, написанной в советское время, выпал интересный эпизод — обвинения в связях с «револьверной оппозицией» среди финских коммунистов. После поражения Красной гвардии руководители финской революции бежали в Россию, обосновались в Петрограде и широко зажили на вывезенные средства. Рядовые участники вооруженной борьбы бедствовали. Возникли вопросы «кто виноват?», «что делать?», усиленные конфликтом старого и молодого поколений подпольщиков. Конфликт разрешился по-революционному — «молодежь» расстреляла «старших товарищей» в «Клубе Куусинена» в Петрограде. Чудовищно? Да, но шла Гражданская война, в которой побеждали любой ценой.

В 1921—1922 Тойво Антикайнен сыграл ключевую роль в защите советской Карелии, частично входящей в Архангельскую губернию, от финской агрессии и восстания сепаратистов. Конфликт начался в 1918 году, когда буржуазная Финляндия предъявила России фантастические территориальные претензии. Ее делегация на переговорах в Берлине в августе 1918 года потребовала присоединения к Финляндии Кольского полуострова, Соловков, всего Поонежья и Карелии. После отказа советского правительства началась Первая советско-финская война, закончившаяся поражением финнов и Тартусским мирным договором. Но, с заслуживающим лучшего применения упрямством, финские и карельские националисты начали необъявленную Вторую советско — финскую войну — силами «добровольцев».

Самуил Хесин, историк: «К началу вооруженного вторжения белофиннов в Карелию огромную границу между РСФСР и Финляндией, проходившую на протяжении 2000 километров по карельским лесам и болотам, охраняли всего 400 бойцов 379-го стрелкового полка… 14 ноября отряд белофинских лыжников подошел к линии Мурманской железной дороги у станции Парандова и сжег шестидесятитрехсаженный мост через реку Онду. Нарушалась связь Мурманска с центральной Россией…

«Мы вступили теперь на путь вооруженной борьбы, — писал «Карельский комитет», — хотя и имеем так мало предпосылок к победе… Но мы надеемся на вас, финские соплеменники, надеемся, что вы не оставите на долгое время нас без помощи». И «финские соплеменники», конечно, вняли мольбам своих карельских «братьев».

К концу декабря белофинны продвинулись до линии Оланга — Кокосальма — Маслозеро — Тунгуда — Ругозеро — Сегозеро — Поросозеро.

Со стороны белофиннов к этому времени действовало около 4000 человек, сведенных в отдельную карельскую егерскую бригаду… Бригада была разбита на две части, действовавшие на северном и южном участках. Подразделениями, предназначавшимися для действий на северном участке, командовал лейтенант финской армии Луканен. Ему подчинялись… в качестве основной силы — Архангельский полк. Уже само название полка «архангельский» говорит о том, как далеко простирались захватнические аппетиты…

Наши войска, находившиеся в Карелии, не имели лыжных отрядов и совершенно не были обучены хождению на лыжах… В Карелии стояли морозы, доходившие до 30−40 градусов, а наши войска не имели теплого обмундирования… Сильные отряды белофинских лыжников пробрались по лесным тропам в тыл наших войск, заняли деревни Березнаволоцкую, Компаковскую, Маркову Гору, Хижозерскую, Ондозеро и Малую Тихшу, отрезав тем самым наши войска от тыла, и к концу декабря блокировали их в районе Ругозерской. Советские части оказались окруженными, и над Сорокским районом железной дороги нависла серьезная опасность.

Тойво Антикайнен — кавалер ордена Красного Знамени. 1922

В свете этих задач особое место в боевых действиях Советской Армии в Карелии приобретали лыжные отряды, которые могли бы преодолевать карельские снега, быстрыми и внезапными налетами ликвидировать белофинские базы…» (2).

Поразительно, но горький опыт войны в Карелии был забыт в Красной армии, и зимнюю кампанию 1939−1940 года она встретила точно в той же степени неготовности. Также не хватало лыж, ходьбе на них красноармейцев не учили, теплой одежды не было, операции планировались в сильные морозы, наступление велось по лесным дорогам перерезать которые не составляло труда. Почему печальный опыт 1921 года не пошел впрок? Возможно, вместе с Л. Троцким, в 1928−1923 гг. председателем Реввоенсовета из армии были удалены все его сторонники-руководители, помнившие уроки Карелии.

Самуил Хесин: «Решающее значение в боях на южном участке имел знаменитый рейд по тылам противника лыжного отряда под командованием Тойво Антикайнена.

Отряд Тойво Антикайнена был укомплектован из курсантов-финнов Интернациональной школы, прекрасных лыжников… перешедших в Советскую Россию после подавления революции в Финляндии… Отряд состоял из 170 бойцов и имел 7 пулеметов… Каждый боец имел винтовку, 200 патронов, пару ручных гранат и вещевой мешок с запасом продовольствия…

Задача, поставленная отряду, сформулирована в приказе командования так: «6 января 1922 г. 12 часов. С получением сего приказываю вам, прибыв на станцию Масельгская, повести наступление на Реболы… совершить такой же поход на Кимасозеро…».

Путь пролегал по совершенно необитаемой местности, по лесным тропам, занесенным снегом. Впереди отряда двигались наиболее опытные и выносливые бойцы, прокладывавшие так называемые «лыжни»… Путь до Пененги был очень тяжел… «Одна из первых встреч с белофиннами произошла в деревне Пененга. Она находится у подножия горы… Подъем был очень тяжелым… Шли в затылок друг другу, стараясь экономить силы. Темно… нужно было еще спуститься с горы вниз… На склоне — сплошной лес… Мы мчимся со страшной скоростью, лавируя между деревьями и валунами. Час длился подъем, пару минут этот головокружительный спуск… Мы быстрым и уверенным шагом идем в деревню… Вот и первый дом, около него ходит часовой… он подумал — это «свои». — Руки вверх! Винтовку на землю!.. В доме за столом расположились завтракать белофинны. — Руки вверх!.. Пененга была в наших руках…».

Пененга была взята 12 января утром. В плен были захвачены все находившиеся там белофинны…

На следующий день отряд отправился дальше, к деревне Челкиозеро… Усталость бойцов была настолько сильной, что стоило отряду лишь на время остановиться, как почти все бойцы засыпали… стояли такие сильные морозы, что когда отряд располагался у костра, бойцам приходилось переворачиваться с боку на бок, иначе замерзала сторона тела, обращенная от огня.

14 января отряд занял Челкиозеро и после нескольких часов отдыха двинулся на Реболы… К этому же времени кончился запас продовольствия. Предстояло… питаться брусникой, рыбой, изредка картофелем. Хлеба не было совершенно… Утром 20 января отряд Антикайнена подошел к деревне Кимасозерской… Отряд начал развертываться для охвата деревни, но неожиданно в деревне раздался колокольный звон. Курсанты приняли его за сигнал тревоги… После двадцатиминутной перестрелки деревня была взята… отряд лыжников не потерял ни одного человека. Белофинны же потеряли здесь 9 человек убитыми и 46 пленными… Было освобождено также 30 советских граждан, арестованных белофиннами и приговоренных ими к расстрелу.

…дальнейшее продвижение отряда неизбежно привело бы к ряду серьезных боев с численно превосходящим противником, на что отряд решиться не мог вследствие сильного переутомления бойцов, а также из-за большого количества пленных (около 100 человек)… К тому же, основная часть задания отрядом была выполнена, — южная группа белофиннов была фактически разгромлена.

27 января отряд выступил по направлению к деревне Барышнаволоцкая, расположенной в 25 километрах к востоку от Кимасозерской. Эта деревня была хорошо укреплена сооружениями из бревен и снега. Обороняло деревню 300 белофиннов. Однако Антикайнен, невзирая на большой численный перевес противника, решил атаковать деревню. Белофинны оборонялись очень упорно, защищая каждый дом, каждый сарай, но, не выдержав стремительного натиска героев-лыжников, вынуждены были отступить.

Тойво Антикайнен — командир роты курсантов Интернациональной школы. 1922

1 и 2 февраля лыжный отряд Интернациональной школы занял деревни Лувозеро и Кондока. В последней находился белофинский отряд в 400 человек, сдавший, однако, деревню без единого выстрела… У деревни Понгалакши головная часть отряда неожиданно столкнулась с дозором противника… в деревне ночевало около двухсот отступавших белофиннов, между тем как советский отряд состоял всего из пятидесяти одного человека. Однако после ожесточенного получасового боя советские бойцы оказались победителями… Трое разведчиков были захвачены белофиннами в плен… Двоих… Суханена и Рихняно, белофинны зверски мучили, выкололи им глаза и затем расстреляли. Третьего разведчика — Якселайнена… позже также расстреляли.

Лыжный отряд… до конца февраля 1922 г. продолжал операции по очищению Карелии от остатков белофиннских банд. Отряд Антикайнена проделал путь в 920 километров, уничтожил и захватил в плен 117 белофиннов, потеряв из своего состава только 8 человек убитыми и 10 ранеными.

Интернациональная школа была награждена за этот выдающийся рейд… орденом боевого Красного Знамени… 34 человека были награждены орденом боевого Красного Знамени, 65 — именными часами. Первым в списке награжденных значится командир отряда Тойво Иванович Антикайнен, получивший орден боевого Красного Знамени за № 641» (3).

Боевые действия против финских «добровольцев» Т. Антикайнену поставили в вину на процессе 1934 года, когда он, руководитель подпольной Финской компартии, был арестован на территории Финляндии. В 1921—1922 годах шла партизанская война с той и другой стороны, и правила отступали перед военной целесообразностью. Обвинение в военных преступлениях предъявили Антикайнену, а так как доказательная база была минимальна, на суд вынесли только два эпизода. Первый — расстрел крестьянина Исотало, и второй — убийство 17-летнего финского добровольца Анти Марьониеми. Некоторые СМИ утверждали, что Марьониеми красные медленно поджарили на огне, а потом съели.

Дмитрий Митюрин, историк: «Власти устроили над ним показательный процесс, инкриминируя ему четыре обвинения: 1). Сожжение в Кимасозере финского добровольца Анти Марьониеми; 2). Экспроприации, проведенные в 1918 году в Выборге: 3). Членство в запрещенной компартии: 4). Убийство в 1918 году на станции Рийхимики крестьянина Исотало… О степени «объективности» суда свидетельствует тот факт, что из 69 свидетелей обвинения были допрошены все, а из 20 свидетелей защиты — лишь трое. И все же убедительных доказательств того, что Исотало был убит лично Антикайненом или по его приказу, так и не обнаружилось. Относительно эпизода с Марьониеми Антикайнен разъяснил, что финский доброволец спрятался на чердаке дома, который курсанты подожгли вместе с другими зданиями во время отхода.

…в своей заключительной речи Антикайнен заявил: «Можно уничтожить меня, но нельзя уничтожить дело революции, которому принадлежит моя жизнь. Коммунизм победит! Интересы революции для меня — высший закон!»… Демонстрации в его поддержку прошли в Париже, Нью-Йорке, Стокгольме, Копенгагене. Тем не менее Тойво приговорили к пожизненной каторге» (4).

После поражения Финляндии в Третьей (Зимней) Советско-финской войне 1939−1940 года, Т. Антикайнен был освобожден и приехал в СССР. В Карелии, возглавляемой «старым товарищем» Отто Куусиненом, его избрали депутатом Верховного Совета СССР.

Тойво Антикайнен, вышедший из финской тюрьмы, прибыл в Карелию. 1940

На пороге была война, Финляндия в который раз пыталась в союзе с Германией расширить свои границы на восток на сотни километров. Бесценный карельский опыт Т. Антикайнена, слава непримиримого борца за народную Финляндию, был востребован с первых дней Великой Отечественной войны. В сентябре 1941 года он получил задание сформировать из перебежчиков 240-го финского батальона воздушный десант для заброски вглубь Финляндии. Батальон был не простой — состоял из политических заключенных, советских военнопленных и финских уголовников. В сентябре 1941 года он провел пару успешных операций в Карелии, даже удостоился личной благодарности маршала К. Маннергейма. Но почти сразу начал разваливаться — в первую же неделю из батальона сбежали 80 военнослужащих. НКВД собрало перебежчиков в Беломорске и Тойво Антикайнен прилетел поработать с ними, после чего должен был вылететь из Архангельска в Москву.

«СПРАВКА

О смерти и похоронах депутата Верховного Совета СССР Тойво Антикайнена

После прибытия из города Беломорска и двухдневного пребывания в гор. Архангельске тов. Тойво Антикайнен 10 октября 1941 года в 10 час. 00 мин. вылетел с аэродрома Кегостров по направлению гор. Москвы. После пребывания в воздухе 47 минут, долетев до жедезнодорожной станции Обозерская по неизвестным причинам возвратился по курсу на Архангельск и хотел сделать посадку на аэродром 178, в 10 километрах от станции Исакогорка. В этот момент с самолетом произошла катастрофа на высоте 130−150 метров (см. справку обл. управления НКВД).

Место катастрофы под Архангельском самолета на котором летел в Москву Т. Антикайнен. 10 октября 1941

После того, как стало известно о катастрофе, на место выехали представители вместе с Архангельским военным округом и особым отделом НКВД.

После освидетельствования тело Тойво Антикайнена было доставлено в медпункт аэродрома Кегостров.

Похороны Тойво Антикайнена состоялись на летном кладбище аэродрома в 13 час.15 мин. 13 октября 1941 года.

В похоронах принимали участие член ЦК ВКП (б) и депутат Верховного Совета Карельской АСССР тов. Анттила, в похоронах также принимали участие секретари Архангельского обкома ВКП (б) тов. Шварев, Федоров, Буданов, зав. военным отделом тов. Парфенов, секретарь Архангельского горкома ВКП (б) тов. Едовин, член военного совета Архангельского военного округа тов. Ефремов, командующий Беломорской флотилией тов. Степанов, член военного совета флотилии тов. Ананьев, другие.

Место катастрофы под Архангельском самолета на котором летел в Москву Т. Антикайнен. 10 октября 1941

При погребении от Архангельского обкома ВКП (б) и облисполкома выступил секретарь обкома ВКП (б) по пропаганде тов. Шварев А. А. от Архангельского военного округа выступил член военного совета товарищ Ефремов (текст речи прилагается).

Секретарь обкома ВКП (б) по пропаганде Шварев «(5).

Диверсионный характер задания Т. Антикайнена привел к сомнениям в официальной версии катастрофы. Особенно широко «теория заговора» обсуждалась в финской литературе — тамошние историки как будто делали все, чтобы вбить клин между Россией и финским «анти», но все же героем, Антикайненом.

Могила Т. Антикайнена на Кегострове в день его похорон 13 октября 1941

Вопросы по обстоятельствам гибели Тойво Антикайнена сформулировал в 1982 году на копии справки из Архангельского государственного архива соратник Тойво Ивановича — чекист и участник операции «Трест» Тойво Вяхя (И. Петров).

Вот они: «Мои замечания:

Правильность текста справки и достоверность копии из нее не может вызвать никакого сомнения.

Обращает на себя внимания следующие детали:

а. По всем официальным справочным источникам Тойво Антиканен погиб 4 октября 1941 года. Невозможно допускать и мысли, чтобы в донесении обкома дата гибели Антикайнена столько раз указывалась бы неправильно.

б. Справка Архангельского управления НКВД, как и тексты речей на похоронах в архиве Архангельского обкома не обнаружены.

в. Обращает на себя внимание отсутствие акта опознания трупа, без которого обычно труп в земле не предается.

г. Нет никаких данных о марке самолета, составе экипажа и о его судьбе (в справочнике об авиакатастрофах в СССР не сказано).

д. Не вызывает большого доверия утверждение справки о том, что самолет в военное время мог изменить курс на Архангельск «по неизвестной причине».

Дальнейшие поиски не дали однозначного ответа.

27 июня 1982 г.

И. Петров Тойво Вяхя» (6).

Сейчас в справочнике по авиакатастрофам в СССР, со ссылкой на вышедшую в Петрозаводске книгу И. Такала «Тайна гибели Антикайнена», сообщается: «4 октября 1941 года через 50 минут после взлёта из аэропорта Кегостров в районе станции Исакогорка потерпел катастрофу самолёт ПС-43 №Л-3931 (по другим данным, Л-3031) 3-й отдельной авиадивизии связи Гражданского воздушного флота СССР, следовавший по маршруту Архангельск — Москва. Погибли командир В. А. Карапалкин, бортмеханик В. М. Кожаринов, пассажиры Тойво Антикайнен, фельдъегерь генштаба А. И. Герасимов и начальник медсанслужбы Северного особого отдельного авиаотряда ГВФ врач К. А. Терешкович. Причина катастрофы — ошибка в пилотировании при плохих метеоусловиях» (7).

Тойво Антикайнен. Почтовая марка СССР. 1968

Тем не менее в жизни партизана и диверсанта нельзя исключать ничего. Тойво Иванович, проведший десятилетия в тайне, не смог уйти из жизни нетаинственно.

Примечания: