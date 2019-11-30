



Александр Горбаруков ИА REGNUM Экология

Еврокомиссар по экологии Франс Тиммерманс рассказал итальянской газете La Repubblica о начале работы Европейского союза над климатическим пактом. Первые наработки он планирует представить на конференции в Мадриде в декабре сего года. Европейские страны должны потратить на «зеленую революцию» предположительно около 3 триллионов евро к 2050 году. При этом еврокомиссар заметил, что «есть страны с промышленностью, которая в большой степени загрязняет окружающую среду, например, Польша», и ей «будет сложнее провести изменения».

Тиммерманс, конечно, давно испытывает особую «любовь» к Варшаве. В конце прошлого года министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявлял о «политическом процессе», который «используется в качестве политического инструмента, особенно сейчас, перед выборами в Европейский парламент». Он имел в виду именно Тиммерманса, на тот момент — вице-президента Европейской комиссии, который «отвечает за процесс против Польши, в настоящее время является ведущим кандидатом социал-демократов на выборах в Европарламент и продолжает критиковать Польшу». Сейчас к еврокомиссару формально придраться вроде бы трудно. Он реализует общее видение ЕС по вопросам климата. 11 декабря ЕК должна обнародовать проекты решений. Будут определены цели и задачи климатической политики, полномочия ЕК и санкции за невыполнение ориентиров. В частности, предполагается сократить выбросы парниковых газов в Европейском союзе на 50−55% и преобразовать Европейский инвестиционный банк (EIB), который до сих пор занимался подтягиванием уровня экономического развития отсталых регионов ЕС, в так называемый Европейский климатический банк.

{cc} Palauenc05 Европейский Инвестиционный Банк. Люксембург

Варшаве с этим считаться придется, хотя и не хочется. Ситуация серьезная, и потому в новом Совете министров Польши, созданном после недавних выборов в Сейм, появилось отдельное ведомство, ответственное за климат, возобновляемые источники энергии, снижение выбросов углекислого газа. В чем прав Тиммерманс, так в том, что переход на новые стандарты обойдется Варшаве в копеечку. По словам президента Польской горнодобывающей группы (PGG), крупнейшего поставщика каменного угля, Томаша Рогали, только PGG придется потратить на преобразования около 50 миллиардов евро. Иначе говоря, соскочить с «угольной иглы» Польше будет непросто. При этом, как свидетельствуют данные опроса, проведенного EIB, до 86% поляков испытывают страх перед изменением климата. Но конкретные шаги в этом направлении грозят политическими потрясениями. Польский портал BiznesAlert. pl приводит в пример французское движение «желтых жилетов», члены которого вышли на улицы после решения властей ввести дополнительный налог на топливо в целях содействия переходу на более экологические виды транспорта.

По данным издания, Варшава собирается поднять политическую проблематику новой климатической политики ЕС на саммите в Мадриде. Польша хочет получить внушительные дотации на приведение своей промышленности и инфраструктуры к новым стандартам. Но для этого Варшаву обязаны поддержать другие члены Евросоюза. Тут все сложно. По словам депутата Европейского парламента от правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Яцека Сариуша-Вольского, фонд справедливой энергетической трансформации, который должен финансировать регионы, более других зависимые от угля, «становится посмешищем». «Нужно 20 миллиардов, а имеем 5 миллиардов, — заявил депутат. — Француз, глава комитета Европарламента по окружающей среде сказал, чтобы не рассчитывали на эти деньги, потому что их правым не дадут. И только попробуйте возразить, будете страдать от серьезных политических последствий. Это война, которую нам объявили». Более того, говорит Сариуш-Вольский, «идея состоит в том, чтобы навязать энергию солнца и ветра и запретить не только уголь, но также газ и атомную энергию». А ведь Варшава делает ставку на масштабные газовые и атомные проекты.

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В этой ситуации Польша собирается прибегнуть к нестандартным приемам. Уполномоченный представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский продвигает подход, связывающий энергетику с безопасностью и обороной. Об этом он говорил в ходе конференции «Безопасность восточного фланга НАТО», организованной Варшавским институтом. Наимский подчеркнул, что Польша не может позволить себе не иметь собственных производственных мощностей или инструментов для диверсификации поставок газа. Ранее Варшава предприняла меры по монополизации национального энергетического рынка, используя аргумент, что открытие его приведет к демпингу цен и потоку энергии из России. Проблема заключается в том, пишет одно из польских изданий, что «такое видение, по-видимому, не интересует Еврокомиссию», которая рассматривает его лишь как фрагмент единой энергетической и климатической политики. Это «важно, но не может отвлечь внимание от других аспектов» и «по этой причине Тиммерманс и Наимский, кажется, говорят на разных языках».

На наш взгляд, всё говорит о том, что «староевропейцы» не намерены позволить Польше осуществить ее амбициозные планы и стать в ряд ведущих экономик Европейского союза, хотят помешать ей в конкурентной борьбе. А это значит, что в Европе поляки по-прежнему считаются периферией.