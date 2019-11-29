Сергей Подгорков — невысокий худой человек с внешностью меланхолика — не пытается выдавать свои фото за шедевры фотоискусства. Ему приходилось слышать мнение о том, что любой мог бы выйти на улицу и наснимать на две такие выставки. Возможно, говорившие это действительно крутые фотографы, без вопросов. Но вот насчет того, что такие фотографии легко снять любому человеку с фотоаппаратом, можно поспорить. Ведь подлинное искусство рождается на пересечении самовыражения художника и отражения им своего времени. Самым важным в фотографиях Сергея Подгоркова является именно портрет времени, причем портрет отнюдь не парадный.

Марина Александрова ИА REGNUM Фотограф Сергей Подгорков

Марина Александрова ИА REGNUM Фотограф Сергей Подгорков

Марина Александрова ИА REGNUM На выставке. Обсуждение

На выставке представлены в основном фотографии 70-х, 80-х, несколько снимков девяностых и более поздних лет. Их можно разделить на две части — те, что могли быть опубликованы в то время, и те, что не могли. Среди первых — проспекты Петроградской стороны, затягивающие в себя, словно в аэродинамическую трубу — яркая черта авторского стиля, — мосты над реками и каналами, играющие дети. Вторых — большинство. Это задворки всё той же Петроградки и других районов, с облупленными углами стен, с «соображающими на троих» или уже сообразившими и спящими мужичками, усталыми женщинами с хозяйственными сумками, не менее усталыми и задерганными торговками, очередями за дефицитом…

Марина Александрова ИА REGNUM Сергей Подгорков. Свежая пресса. 1980-е

«Очернение действительности» и «кукиш в кармане»? Вряд ли. Фотограф показывает жизнь как она есть, не сталкивая лбами витрину и черный ход, пропаганду и реальность, телевизор и холодильник. Бесспорно, подобные иронические столкновения способны высечь эмоциональную искру и свидетельствуют среди прочего о наблюдательности и таланте автора — не так-то просто, не прибегая к монтажу, соединить в одном кадре две противоположности. Сергей Подгорков не пытается нагрузить свои кадры идеологически и не прибегает к парадоксам, он просто свидетельствует о том, что было. Хотя без сомнения у него есть определенная позиция, не даром, наверное, он был уволен из газеты «Моряк Балтики» в 1983 году «по идеологическим причинам».

Марина Александрова ИА REGNUM Сергей Подгорков. Большой проспект Петроградской стороны. 1970-е

Лично мне дорог Советский Союз и память о еще не переименованном и не увешанном рекламами в иностранных буквах Ленинграде. Но ведь что-то было не так, раз столь многие люди стремились на излете советских времен «в рюмочную на Моховой», как пел Городницкий, или более интеллигентно — на чью-то кухню, а не поголовно в музей или библиотеку. Что-то было не так, раз СССР не стало. И дело даже не в бедности и отсутствии трехсот сортов сыра и колбасы, а в какой-то унылой пустоте, в «дожде и тумане» в душах, может быть, по традиции, более всего заметных именно в городе на Неве.

Марина Александрова ИА REGNUM Сергей Подгорков. Ленинград. 1980-е

Закончилось всё в августе 1991-го. Этим лихим дням посвящены две фотографии. Одна потрясает количеством людей на площади, а вторая — невероятно живым женским лицом на фоне толпы, юным и встревоженным. В общем-то, не особо и важно, за «демократов» она была тогда или за «патриотов», эта девочка. Остро хочется узнать, что стало потом с нею в акульих глубинах 90-х — выплыла она или утонула, какие ее мечты и страхи воплотились в реальность? Увы, это невозможно, да, наверное, и не нужно. Важнее переживание исторического момента.

Марина Александрова ИА REGNUM Сергей Подгорков. 19 августа 1991

Впрочем, оно доступно лишь тем, кто историю помнит. Судя по фразе посетительницы, взглянувшей на дату под фотографией: «Знать бы еще, что происходило в тот день», это окошко в прошлое, как им многие, многие другие, для этой не столь уж молодой женщины, увы, закрыто. Мало запущенной в пространство радиоволны, нужен еще и исправный приемник. Есть надежда, кто-то не поленится спросить у Яндекса…

Марина Александрова ИА REGNUM На выставке

Сам Сергей Подгорков в 90-е работал фотографом в судмедэкспертизе. Почему-то этому факту не удивляешься. Его социальные фото тоже своего рода вскрытие — сейчас выглядящее, как патологоанатомическое, а в свое время бывшее этакой безболезненной вивисекцией, операцией с целью установить причину недуга. Удалось ли автору понять эту причину? Социопсихология — наука не точная, а изучение общества через призму искусства — тем более. Тут каждый зритель призван на консилиум, и чуть ли не у каждого свой диагноз, автор же строго хранит врачебную тайну…

Марина Александрова ИА REGNUM На выставке. Встреча друзей

Впрочем, не стоит о мрачном. Да и в фотографиях Подгоркова совершенно нет «чернухи», они, скорее, пропитаны легкой меланхолией и философски понимающей улыбкой над несовершенствами мира. Даже у забулдыги, приветствующего объектив приподнятой пивной кружкой, или у не вполне адекватной бабули во дворе-колодце есть какая-то своя потаенная правда и неистребимый оптимизм — вопреки всему. Плохие времена приходят и уходят, а жизнь продолжается.

Марина Александрова ИА REGNUM Сергей Подгорков. Дворцовый мост. 1980-е

В том самом 1991 году при пожаре Дома писателей погибла изрядная часть архива фотографа. Вот это действительно грустно — такая утрата равняется сгоревшей летописи. Хотя, конечно, были и другие фотографы и другие окошки в прошлое, но каждый взгляд через объектив неповторим и ценен.

Марина Александрова ИА REGNUM На выставке

«Любой уважающий себя специалист склонен считать своё дело более важным, чем остальные занятия. Это объяснимо и оправданно, — говорит Сергей Подгорков. — Если фотография исчезнет завтра, то мир не перевернётся. Мир не обрушится, если исчезнет музыка, живопись, кинематограф. Труднее будет без хлеба, электричества и дров. Но добывание тепла и еды как самоцель — тоскливо и не увлекательно». С этим мнением автора вполне можно согласиться.