В Пермском театре оперы и балета пополнение, на должность главного режиссера назначен Марат Гацалов, уже успевший завоевать некоторое признание в мире театрального искусства. Он стал обладателем престижной, пусть и ангажированной, премии «Золотая маска», с 2013 по 2016 год проработал в должности главного режиссера Новой сцены Александринского театра.

Оноре Домье. Театр

Пермскому зрителю Гацалов знаком как постановщик спектакля «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева, демонстрируемого в Пермском академическом «Театре-Театре», и вот теперь он решил обосноваться в Пермской опере.

В последние месяцы нашу оперу лихорадит от неопределенности: куда мы идем после катастрофы, организованной прежним руководителем, какова идеология и философия нового-старого руководства и будет ли в конце концов восстановлен репертуарный театр.

Андрей Чунтумов Марат Гацалов

Вся полнота власти теперь принадлежит генеральному директору Андрею Борисову и его художественному совету. Сам Борисов фигура до того невзрачная и некомпетентная, что на нее и смотреть не хочется. В этой связи растет роль художественного совета, в который, вероятно, войдет и главный режиссер.

Сразу стоит сказать, что поклонникам классических оперных спектаклей ждать восстановления прежнего театра, с его традиционными постановками явно не стоит, не таков Марат Гацалов, возглавлявший три года Новую сцену Александринки, специально созданную под всевозможные эксперименты.

«Театр может быть разным, это здорово, что он может быть разным. У нас, к сожалению, очень часто устроено так сознание, что мы разделяем: это театр, это не театр, это перформанс, это драматический театр, это Чехов. Это так смешно, когда люди говорят — это Чехов. Откуда вы знаете, что это Чехов, что это классика? Что это значит? Люди используют термины, в которых просто ничего не понимают. Они считывают знакомую кодировку, которую они где-то видели, где-то слышали. То есть по сути банальность. К сожалению, очень часто даже профессионалы называют классикой банальность» , — подчеркнул новоиспеченный главный режиссер в одном из своих интервью.

Так что спешу разочаровать поклонников классики — вы ничего не понимаете в терминах, и вам стоит забыть о банальностях, теперь их в театре не будет, а будут бесконечные перформансы и эксперименты, если это вообще стоит в задаче нового режиссера. Ведь нельзя отрицать вероятность того, что он также будет работать на экспорт, создавая одноразовую продукцию для демонстрации ее гостям из Москвы.

MediaRed Перформанс «Эволюция перьев»

Кроме того, несмотря на то, что у Гацалова был опыт работы в жанре оперы, он по преимуществу является режиссером драматическим, поэтому стоит опасаться, что для него музыка, возможно, будет играть второстепенную роль, подчиненную его сценическим решениям, что может не лучшим образом сказаться на жанре.

Тем не менее появление в театре главного режиссера — это заявка на новое лидерство, тем более в условиях серости настоящего руководства. Так или иначе с ним придется считаться, но во многом это будет зависеть от того, как он себя проявит. Возможно, в случае, если директорская модель в театре себя не оправдает, Гацалов будет претендовать на художественное руководство.

В отсутствие художественного руководителя и при наличии некомпетентного директора главный режиссер — фигура крайне влиятельная, а с учетом его известности и заслуженности, сверхвлиятельная. Повторюсь, считаться с ним придется всем.

«При отсутствующем художественном руководителе влияние главного режиссера на репертуарную политику театра можно сравнить лишь с влиянием главного дирижера. От того, как они договорятся, кто из них окажется более значимой фигурой, будет зависеть почти всё» , — прокомментировал ситуацию с назначением Гацалова композитор Петр Куличкин.

Цитата из видео Petr Alexandrovich Kulichkin Петр Куличкин за роялем

Конечно, многое зависит и от негласных договоренностей, пока не вполне понятно, какие полномочия делегировали Гацалову, я имею в виду реальные полномочия, а не те, что прописаны на бумаге. Не последнюю роль будут играть и личные качества мастера, а также поставленные перед ним задачи.

Для того чтобы утвердиться на своем посту, главному режиссеру предстоит поставить две-три громкие премьеры. Если они будут достаточно резонансными, а наш театр умеет создавать сенсацию даже из красных шнурков, если они привлекут внимание центра, то это станет серьезной заявкой на будущее лидерство.

Марату Гацалову хотелось бы пожелать в его новой должности успехов и трепетного отношения к нашему наследию. Современные постановки — это неплохо, если их целью является не самовыражение, а передача «огня, а не пепла». А нам остается надеяться на то, что в видении нового режиссера сформируется некая единая концепция, которую он захочет привнести в театр, желание сохранить хрупкую связь эпох, которую разрушал Теодор Курентзис.