Анализ событий последних дней показывает, что Россия продолжает оставаться в центре геополитической войны. США пытаются нанести очередной удар, на этот раз снова используя WADA.

WADA

Так случилось, что ведомая отечественными либералами Россия с конца 80-х по горло вошла в руководимую Западом финансовую систему. А большой спорт давно стал миром больших денег. И потому одним из инструментов глобального влияния Запада на политику всех стан мира стал контроль правил большого спорта как сферы возможностей государств в большой политической пропаганде.

Так большой спорт стал, кроме мира больших денег, миром большого политического пиара, где пиарятся не политики, а государства. И потому изгнание России руками WADA из большого спорта сроком на четыре года — это довольно болезненный удар. Как известно, WADA по команде США снова всерьёз взялась на Россию, затеяв перепроверку всех проб и всех записей с 2012 года и заявив, что пробы заменены, а данные подчищены задним числом.

Специфика ситуации не в том, правда это или нет, а в том, что за тотальную допинговую болезнь мирового большого спорта крайней решили сделать Россию, и именно сейчас, когда США проиграли ей несколько решающих геополитических сражений. На самом деле мировыми чемпионами в применении допинга являются сами США и их конкурент Китай, но так как легче всего сейчас отыграться на России, этот вариант и был выбран для пиаровского реванша.

Как известно, допинговый скандал несколько лет назад во время Пхенчханской олимпиады имел целью спровоцировать в России острый политический кризис. Атака пошла через Запад и его несистемную либеральную пятую колонну в России. Тема коррупции должна была соединиться с темой допинга и вызвать крушение власти с перспективой уличных столкновений.

Тогда из этой затеи ничего не вышло, зачинщики были разоблачены и весь пар ушёл в свисток. Наши спортсмены выступали под нейтральным флагом, что вызвало в обществе неглубокий раскол. Но так как это был раскол по частной теме, то глобальных последствий он не имел и вскоре сошёл на нет, не оставив и следа. Руководство РУСАДА было заменено, и в его главе оказался Юрий Ганус, чьё имя никак с прошлыми скандалами не связано.

Однако едва стало известно, что WADA требует дисквалификации России на четыре года и лишения её права участия в крупных турнирах, а так же права проводить турниры у себя, Юрий Ганус сделал весьма примечательное заявление.

«РУСАДА будет делать все возможное для того, чтобы допускать спортсменов к соревнованиям, да, под нейтральным флагом, без гимна, без флага, обеспечивать режим тестирования». «Трагедия заключается в том, что, к сожалению, наши спортсмены, не будучи вовлечёнными в данный кризис, связанный с передачей порочной, изменённой базы данных, — они, по сути, стали заложниками этой ситуации».

Казимир Малевич. Спортсмены. 1931

Ганус сказал это, помня, какую негативную реакцию у российской общественности вызвала готовность наших спортсменов ради личной карьеры отказаться от флага и гимна и на любых унизительных условиях участвовать в соревнованиях. Сразу стало ясно всё лицемерие спортивной пропаганды, что якобы спортсмены отстаивают там честь Родины.

Оказалось, что лишь для меньшинства честь Родины значит больше, чем личная карьера и деньги, а большинство видит в большом спорте саморекламу и большой бизнес. И для государства нет большего позора, чем эта армия с готовностью идущих под чужим флагом собственных спортсменов, радостных и улыбающихся, напоминающих лозунг второй волны советской эмиграции: «Отстань, Родина!».

Это и есть то главное пиар-поражение, ради которого Запад и затеял всю эту возню с допингом. Большие деньги большого спорта — это ценность только для чиновников МОКа. Это они с исключением России теряют не только рекламу и спонсоров, но и смысл жизни. А для государств, враждующих с Россией, деньги — пыль. Им главное устроить России массовый позор, шествие выклянчивших разрешение на участие в турнирах в обмен на отказ от флага и гимна предателей:

«Посмотрите, кого вы вырастили. Вот вам вся цена вашей патриотической пропаганды. Ваши символы вас продали за несколько десятков тысяч долларов. И вас, и вашу страну, и все ваши ценности. И ваши трусливые чиновники вместо достойного спокойствия заискивают перед ними и заранее оправдывают их предательство. Потому что сами давно служат не стране, а карьере и деньгам — нашим деньгам. А значит, и нам, а не вам и не вашей стране».

Почему Ганус так говорит? Ведь не может он не понимать смысла сказанного. А говорит так он потому, что выражает мнение части правящей элиты, понимающей, что четыре года вне большого спорта — это исчезновения армии пиарщиков в виде чемпионов и спортивных талантов. Начнётся массовый исход спортсменов и тренеров, эмиграция методик и перспективных звёзд спорта.

Всех их подберут на Западе, и через 4 года в России будет зачищенная площадка, где не будет ни мирового класса спортсменов, ни тренеров, ни желающих делать спорт карьерой честолюбцев. Будет масса любителей, и между ними и профессионалами будет зияющая пропасть.

Камиль Бомбуа. Спортсмен на ярмарке. 1930-е

И самое главное не в том, что уедут уникальные методики подготовки звёзд. Сегодня спорт больших достижений — это процесс, в котором химики участвуют больше, чем тренеры и методисты. Если выпасть из потока, прежде всего можно отстать в деле разработки самых современных видов допинга. Растерять спонсоров и фармацевтов.

Ибо без допинга вы не добьётесь ничего выше краевого турнира любителей — витаминками и кашей с мясом сегодня чемпионом не станешь. А такие перспективы ни тренерам, ни чиновникам от спорта, ни корпорациям-спонсорам не интересны. Там, где большие деньги, там прощай чистый спорт и чистая мотивация.

Зачем Ганус поставлен в РУСАДА? Чтобы прекратить там применение устаревших методик восстановления сил спортсменов. Ганус играет по мировым правилам и не может сказать, что сегодня нет большого спорта без большого допинга.

Раз так, то Ганус поддерживает ложь о чистых спортсменах в спорте высших достижений и говорит о готовности хоть тушкой, хоть чучелом сохранить процесс и не дать уйти спонсорам. Армия бегущих под чужой флаг спортсменов, благословляемых высшими российскими чиновниками в развращённом денежными ценностями обществе, — это картинка, равная хронике миллионов советских пленных, сдавшихся Вермахту в начале лета 41-го. Это хроника поражения, которого нельзя допустить любой ценой.

И никакими заградотрядами тут бегства не остановить — мир денег выращивает соответствующих героев спорта. А раз процесс нельзя предотвратить, то надо его хотя бы возглавить. Ганус впереди колонн без флага, гимна и Родины ведёт себя так, как будто он не желает идти против воли спортсменов ради сохранения остатков их лояльности к государству, которое в лице спортивных чиновников не смогло их защитить. Из множества зол Ганус выбирает меньшее.

Эль Лисицкий. Спортсмены. Эскиз к опере «Победа над солнцем». 1925

«Чем же всё это окончится?» — спросите вы словами известной песни советского барда. А окончится это тем, что Россия переждёт четыре года в пассивной обороне, сохранит официальную поддержку спортсменов и за это время научится применять такие допинги, которых никто в мире найти не сможет. Как в США или в Китае. Это значит, что для фармакологов Россия в ближайшие годы станет Клондайком — позволить себе остаться без армии бойцов пиара в современном мире нельзя.

Другое дело, что нельзя быть чуть-чуть беременной. Нельзя быть одной ногой на Западе, а другой — в России. Целоваться с Западом и противостоять ему в войне. Надо выбирать что-то одно. Российские либеральные и полулиберальные элиты провалили дело продвижения светлого образа Российского государства и внутри России, и за её пределами. И потому они должны уйти, как бы им этого ни не хотелось. Всё, что было можно испортить, они уже испортили.

Говорить теперь, что так и было задумано и ничего страшного не происходит — это загонять ситуацию в глухой тупик, из которого нет выхода. Дело не в Ганусе — дело в общем отношении нашей дилетантской элиты к Западу, его системам и его ценностям. Ганусы приходят и уходят, а Россия остаётся.

И если этот коллективный Ганус не может её защитить, то это должен сделать кто-то другой. Постоянно притворяться, что мы воспитываем не коллаборационистов, а патриотов, больше нельзя. Если всё оставить как есть, то или государство уйдёт из большого спорта, или большой спорт уйдёт из государства. Те, кто считает, что такая дилемма — это приемлемо, должны уйти, пока их не заставили это сделать более серьёзные обстоятельства.