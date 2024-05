Mos.ru Станция «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена

Масштабные проекты столичных властей по развитию инфраструктуры города дают свои плоды. Москва стабильно занимает верхние строчки рейтингов по целому ряду направлений. Она лидирует по уровню доступности транспорта в рейтинге World's Best City Brands и входит в топ-5 европейских городов, наиболее привлекательных для инвесторов (Financial Times 2018). Московский метрополитен — один из трёх в мире, где лучше всего информируют пассажиров в режиме реального времени согласно рейтингу Community of Metros (CoMET). В глобальном списке успешных городских транспортных систем, который составляет международное агентство McKinsey, Москва занимает шестое место и уверенно поднимается вверх, претендуя на лидерство.

Факторы роста

Для этого есть все основания. Транспортная система Москвы развивается темпами, которым позавидовали бы стахановцы времен СССР. В 2018 году было построено и открыто 17 новых станций метро (исторический рекорд!), в планах-2019 — ещё 14. Помимо этого, строятся новые транспортно-пересадочные узлы, прокладываются десятки километров новых железных дорог, тестируются поезда-беспилотники для МЦК, а совсем недавно открылись первые два направления Московских центральных диаметров (МЦД) — амбициозного проекта команды мэра Собянина по запуску движения пригородных электричек через центр города. Москва также идёт в авангарде российских регионов, занимая 1 место по социально-экономическому развитию (РИА Рейтинг-2018), производственному потенциалу и привлекательности для инвесторов («Эксперт РА»). С 2016 года она лидирует по уровню развития государственно-частных партнёрств (ГЧП).

Санкции ни при чём

Ложка дёгтя в бочке достижений главного мегаполиса страны — рейтинг регионов по уровню содействия развитию конкуренции, ежегодно составляемый РАНХиГС на основе одноимённого Стандарта. Позиции Москвы здесь откровенно низкие: ещё 4 года назад она занимала 42-е место, потом поднялась на девятое, позже с большим трудом смогла достигнуть тройки и второй год довольствуется «бронзой» — пробиться выше никак не получается. Ситуация для региона-лидера предельно странная, а если учесть позицию в мировом рейтинге стран по лёгкости ведения бизнеса (публикует Всемирный банк), где Москва стоит на 28 строчке из 190, — странная вдвойне. Как можно при таких данных быть аутсайдером в развитии конкуренции? Причины действительно есть, и это не глобальные стоп-факторы, связанные с экономической конъюнктурой или санкциями, а локальные действия отдельных игроков рынка. В масштабе региона они создают условия, в которых любая конкуренция обречена на гибель. За примерами далеко ходить не надо: факты нарушения антимонопольного законодательства происходят прямо на столичной метростройке — самом масштабном и значимом проекте мэра.

Mos.ru Открытие участка «Раменки» — «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена

Банкрот поневоле

Компания «Минскметрострой», силами которой был создан участок жёлтой ветки метро от станции «Солнцево» до «Рассказовки», оказалась на грани разорения из-за действий своего же соучредителя — АО «Мосинжпроект», которое не только не оплатило выполненные «Минскметростроем» работы, но и решило обанкротить компанию. Арбитражный суд Москвы усмотрел в деле признаки преднамеренного банкротства и отказался признать несостоятельность должника, однако это не помогло. Пока новый участок Калининско-Солнцевской ветки метро торжественно открывали в присутствии мэра Собянина, её компания-строитель пыталась добиться оплаты своих работ и привлечь внимание к антиконкурентному соглашению, которое «Мосинжпроект» заключил с «Минскметростроем» и другими компаниями, занятыми в проекте с общим бюджетом в 573 млрд рублей. Именно на такую сумму в 2013 году был разыгран тендер на строительство станций по программе развития городского метро до 2020 года. Для участия в конкурсе требовалось предоставить обеспечение в размере 10% от суммы контракта, помимо этого, компания должна была иметь годовой оборот на уровне 40 млрд рублей.

Всем этим условиям смог соответствовать только «Мосинжпроект», который и выиграл тендер фактически без борьбы.

Mos.ru Станция «Говорово» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена

Игра в монополию

Перед стартом работ победитель создал ряд СП с компаниями-подрядчиками, определив равные доли участия (49%). Еще 2% отходило Банку Москвы. На основе такой схемы возникло несколько строительных компаний, в числе которых был и «Минскметрострой». Таким образом АО «Мосинжпроект» стало монополистом и пользовалось своим приоритетным положением, распределяя объёмы и участки работ между подконтрольными компаниями, нарушая условия конкуренции и нормы антимонопольного законодательства. Возможно, схема не получила бы такой огласки, если бы главный метростроитель не решился искусственно обанкротить своего подрядчика после завершения им работ на большом участке. Однако «Мосинжпроект» сделал именно так. И теперь «Минскметрострой» обратился в ФАС с просьбой изучить допущенные нарушения антимонопольного законодательства.

Mos.ru Станция «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена

Выводы Службы по этому делу особенно интересны, если учесть, что 100% акций «Мосинжпроекта» принадлежит столичному правительству. Компания была создана для реализации городских проектов и создания инфраструктуры новой Москвы — постоянно развивающейся и комфортной для горожан. По идее, такой подход должен улучшать позиции столицы в рейтингах, однако методы его реализации дают прямо противоположный эффект. С этой точки зрения третье место в списке РАНХиГС выглядит авансовым — условия конкуренции нужно глобально улучшать, иначе Москва обречена ослаблять свои позиции в рейтингах, а масштабные результаты столичной мэрии будут искусственно обнуляться.