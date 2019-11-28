



Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Поставки электроэнергии из России и Белоруссии парализовали работу Приднепровской ТЭС, передает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). В Днепропетровский городской совет поступило письмо, адресованное мэру Борису Филатову, относительно вынужденного простоя Приднепровской ТЭС. В нем говорится, что по совокупности негативных технологических и финансово-экономических обстоятельств с 22 ноября станция не может работать в штатном режиме. Как следует из письма руководства ТЭС, это вызвано изменением законодательства и возобновившимися поставками на украинский рынок электроэнергии из России и Белоруссии. Как известно, коммунальное предприятие «Коменергосервис» Днепропетровского городского совета, которое сейчас обслуживает более 17 тыс. абонентов левого берега, закупает тепловую энергию у Приднепровской ТЭС. При этом компания «ДТЭК» заверила, что предоставление тепловой энергии для жителей не прекратится. Также известно, что при нынешней экономической ситуации тариф на отопление от Приднепровской ТЭС может возрастать.

Нас в очередной раз сделали заложниками, сообщает «Галичина» (Ивано-Франковск). Сейчас — заложниками интересов крупных энергетических игроков на украинском рынке. Впрочем, игрок там на самом деле только один: предприятие Ахметова ДТЭК. В понедельник, 25 ноября, появилась информация о том, что ДТЭК шантажирует три области отключением Бурштынской теплоэлектростанции, выставляя причиной «импорт российской электроэнергии». Об этом и. о. директора Бурштынской ТЭС Олег Ивахив написал председателю Бурштынского горсовета Роксолане Джури. Но ведь все знают, что Бурштынская ТЭС отделена от единой энергосистемы Украины и работает в режиме «энергоострова». То есть именно для нее российский трафик вообще не имеет никакого значения.

Бурштынская ТЭС

Из Закарпатья в Европейски союз годами незаконно вывозили лес, информируют «Новини Закарпаття» (Ужгород). Разоблачена схема преступного экспорта древесины с помощью двойного использования товарных накладных, информирует пресс-служба прокуратуры Закарпатской области. По приблизительным подсчетам убытки могут составить около 1,5 млн гривен.

На совместном заседании постоянной комиссии Черкасского областного совета по вопросам агропромышленного развития и земельных отношений с участием представителей фермерских коллективов все единодушно высказались против введения рынка земли на Украине, рассказывает «Провінція» (Черкассы). Был рассмотрен вопрос — обращение о принятии Верховной радой Украины в первом чтении Закона Украины №2178−10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Депутат облсовета Виктор Гончаренко, который озвучил обращение, подчеркнул, что законопроект не отражает интересы малых и средних фермерских хозяйств области, указанные в нем подходы по внедрению в турборежиме рынка земли являются поспешными. В ходе обсуждения выступающие обращали внимание на устранение недостатков. В частности, речь шла о запрете продажи земель сельскохозяйственного назначения иностранцам; четком ограничении купли-продажи гектаров одному владельцу; о том, что оборот и выкуп земли должны осуществлять исключительно государство или территориальные общины; обязательном создании земельного банка.

«В тернопольских магазинах дорожает популярная крупа, — пишет «За Збручем» (Тернополь). — Цена гречки в течение осени повысилась на 15%. Аграрии уверяют, что причина удорожания в рыночных факторах и ажиотажном спросе на эту продукцию. Стоимость гречки в магазинах колеблется от 27 до 45 грн за килограмм. Оптом продукт можно купить по 25 грн за килограмм. Летом гречка стоила почти на четверть меньше, говорит руководитель сети продуктовых товаров Ольга Зверобой. Среди причин повышения цен — импортная продукция. «Мы сейчас продаем гречку, привезенную из Белоруссии. Есть большой запрос на эту крупу. Конечно, мы не можем продавать ее по более низким ценам, так как себестоимость достаточно высока». По информации министерства аграрной политики и продовольствия Украины, на протяжении последнего десятилетия посевы гречихи сокращались. В 2010 году гречку сеяли на площади более 300 тыс. га, в этом году — около 70 тыс. га. Работники сельского хозяйства говорят о несовершенной государственной политике по поддержке производства. Как следствие, часть гречки на полках украинских магазинов имеет белорусское и российское производство. На украинском рынке достаточно уверенно чувствуют себя производители из страны-агрессора».

Гречка

Чехи хотят сделать упрощенную систему трудоустройства для украинских врачей — это ударит по Закарпатью, считает Mukachevo.net (Мукачево). В правительство Чехии с такой просьбой обратились чешские врачи. Они просят сделать процесс трудоустройства для украинских медиков попроще и покороче. Все это обусловлено тем, что в районных и сельских медицинских учреждениях существует дефицит работников. Речь идет как о врачах, так и о медицинских сестрах. Напомним, что в августе чехи удвоили рабочую квоту для украинцев.

Германия вживается в роль лоббиста России в Европейском союзе, уверена «Панорама» (Сумы). «Российский проект «Северный поток — 2» угрожает Украине, европейским ценностям и в целом Евросоюзу, — заявляет газета. — Но часть политиков Германии предпочитают этого не замечать». Для некоторых европейских политиков коммерческая выгода снова становится «богом», в золотом свете которого не заметны кровь, агрессия и страдания. Только этим можно объяснить ночное голосование в немецком бундестаге за пакет законов, которые бы позволили обойти директивы ЕС. Подготовка решения и голосование за него проходили в худших парламентских традициях авторитарных стран — представитель правящей коалиции ХДС-ХСС Йоахим Пфайер сначала заявил, что эти поправки рассматриваться не будут, а потом за 23 минуты до конца заседания вдруг включил их рассмотрение в повестку дня. Причем сомнений ни у кого не возникло — это не инициатива одного политика, это решение правящей коалиции ХДС-ХСС и «Свободных демократов», которое не могло бы состояться без воли неформального лидера ХДС, канцлера Ангелы Меркель. Да-да, одна из ведущих стран ЕС решила пойти против коллективной воли Союза ради российского газопровода «Северный поток — 2». Европейцы ранее обвиняли правителя России Владимира Путина в использовании Газпрома как оружия, но теперь готовы продавать свою независимость.

Харьковские пограничники разоблачили наркосхему с дронами, сообщает «Редпост» (Харьков). Современный способ перемещения «товара» за границу использовали наркодельцы из Кривого Рога. Правонарушители доставляли автомобилем пакеты с наркотиком в один из приграничных районов Сумщины. Вблизи линии государственной границы «товар» фасовали и переправляли с помощью беспилотника заказчикам в Россию. Служба безопасности Украины задержала двух торговцев во время очередного «воздушного сообщения»: в рейс должны были отправить 5 килограммов наркотиков. За авиаконтрабанду дельцам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация.

Квадрокоптер

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду назначил на должность уполномоченного по защите государственного языка Татьяну Монахову, передает «Збруч» (Галичина). Монахова работает заведующей кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы в Николаеве, имеет степень доктора филологических наук. Перед решающим заседанием правительства ряд украинских ученых и филологов выступили с критикой Монаховой, «которая не отличилась никакими публичными действиями по поддержке закона о государственном языке или защиты языковых прав украинцев… Не имея ничего против госпожи Монаховой как человека, мы вынуждены напомнить: закон предусматривает назначение на эту должность кандидата, который «имеет опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите государственного языка и способен по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню исполнять соответствующие должностные обязанности». Редактор Портала мовної політики Иванна Кобелева напомнила: Монахову «не замечали в защите украинского языка в последние годы», она часто общается в Facebook на русском «и уже забанила кучу языковых активистов».

«Мудрый херсонец знает, кому Голодомор праздник, — пишет колумнист портала «Херсонцы» (Херсон). — Спасибо депутату Максу Бужанскому, показавшему на днях подлинное лицо бывшего директора Института национальной памяти (в народе — Институт беспамятства) Владимира Вятровича, борца с компартийным прошлым, с плохими названиями улиц, не теми памятниками и праздниками, наловчившегося называть черное белым и наоборот, полагая, что фигуранты его нападок давно на том свете, откуда сюда по морде не дают… Так что, кому Голодомор — слезы, а беспамятным бездельникам — подарок судьбы: недаром щедрый за госсчет Вятрович закатил в прошлом году огромный банкет на День Голодомора! Организовал трехдневную (!) конференцию, пригласил четыре сотни участников (сколько у нас развелось тунеядцев, готовых трое суток нажираться до отвала, поминая погибших от голода!) и списал почти полмиллиона гривен!.. Национал-озабоченная гнидка большую часть денег украла (кто б сомневался!). Гостей съехалось меньше половины (имеется фотосъемка праздника вкусной и здоровой пищи), ну и наш герой стырил большую часть этих денег, профессионально отмыв их через строительную компанию из кипрской офшорки».

Илья Репин. Запорожцы. 1891

«В Одессе любители России призывали «не бояться агрессивного меньшинства и помочь президенту добиться мира любой ценой», — рассказывает «Думская» (Одесса). — Форум под названием «Единая страна — мирная страна» прошел 22 ноября в одесской гостинице «Бристоль» под эгидой депутата от «Оппозиционная платформа — За жизнь» Натальи Королевской. На мероприятие собрались одесские депутаты и экс-депутаты, которые не так давно призывали Путина ввести войска. Сегодня они говорили о том, что необходимо помочь президенту (какому — не уточняли) добиться мира любой ценой. О том, с кем Украина ведет войну, в которой необходимо добиться мира, спикеры говорить избегали, зато не забывали винить во всех бедах прошлую власть. Поговорить о мире пришел весь одесский пророссийский бомонд во главе с экс-депутатом и одним из организаторов несостоявшейся «Бессарабской народной республики» Виталием Барвиненко, который буквально вчера стал советником мэра Одессы. Видимо, будет советовать мэру, как создавать ОНР… Отметим, что пока собравшиеся вещали о примирении, около гостиницы дежурили с десяток активистов «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам представителя «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Варламова, проведение в Одессе такого мероприятия свидетельствует о том, что «в город заходит абсолютно пророссийский клан Медведчука».

В Житомире 21 ноября полицейские задержали гражданина России, причастного к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает «Житомир.info» (Житомир). Мужчину разыскивал Интерпол за убийство. По имеющейся информации, задержанный был даже руководителем одной из групп террористической радикальной организации. По национальности он даргинец (Дагестан), но родился в Луганской области Украины. Долгое время жил в России. На территории Украины скрывался во избежание ответственности за совершение убийства.

Victor Задержание

Корреспондент портала «Новий день» (Херсон) встречала в Очакове военные корабли, которые «год незаконно удерживала Российская Федерация». И вот что она увидела на месте: «Возвращение военных судов имеет особое значение для Херсонщины. На них служили трое наших земляков… Еще до прибытия судов в порт появляется заявление командующего ВМС Украины Игоря Воронченко: с кораблей россияне забрали все, что могли. От современной системы навигации американского производства и личного оружия моряков до унитазов и даже розеток. К тому же, как позже рассказали члены экипажа, исчезло даже нижнее белье из кают. Пригодны корабли к эксплуатации, если, по сути, остался только металл, большой вопрос. Вердикт после обследования дадут эксперты. Между прочим, проверяться будет не только техническое состояние катеров и буксира. Спецслужбы выяснят, не притаились ли случайно на борту судов средства прослушивания, так как все может быть. Достаточно кратко ситуацию с возвращением кораблей на месте прокомментировал президент Владимир Зеленский. По словам гаранта, за суда Украина никому и ничего не должна… Было бы нечестно с моей стороны скрывать закулисную сторону события. Более пяти часов журналистам, а на месте работали десятки моих коллег, с камерами и без них, пришлось ждать президента Зеленского. Мы не жалуемся, большинство из нас пережили ряд визитов «первого» с разными фамилиями. Но такой организации, а, скорее ее отсутствие, мы еще не видели. Представителей СМИ заставили стоять под открытым небом перед воротами военного порта. Представьте себе, на дворе просто колотун, темень, хоть глаз выколи. Без туалета, о горячем чае мы там и не мечтали. Но это еще цветочки… В локации, где ожидали визит Самого, свою жертву подстерегала ловушка. Глубокая траншея, будто под слив, сбоку от ворот. Сюда в темноте и упала моя коллега. Журналистка одного из центральных телеканалов получила открытый перелом ноги. С места выполнения профессиональных обязанностей ее забрала скорая. Журналистов спешно собрали в автобус и отвезли в одно из местных кафе — пить бесплатный чай и ждать президента, который задержался из-за сломанного борта. Зеленский прибыл после 23 часов и сразу же извинился перед нами за слишком поздний визит. А вот в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации, к сожалению, не то что не извинились перед представителями СМИ, но и вообще не понимали, почему это травма одной из нас напрямую касается их работы… И тут я вспомнила, как устраивают визиты президента на Херсонщине. Долго ждали — было, не подпускали «к телу» — было, но чтобы стояли ночью на холоде пять часов подряд… Нет, это чисто николаевская фишка. Которая оставляет послевкусие от встречи кораблей и гаранта».