



Пауль Крюгер. Трансвааль в огне. М.: Вече, 2020

Пауль Крюгер. Трансвааль в огне. М.: Вече, 2020

В знаменитом фильме Андрея Смирнова «Жила-была одна баба» есть сцена, когда отряд антоновских повстанцев поет песню «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне». И это не преувеличение автора. Есть свидетельства, что среди участников Русской смуты песня о казалось бы далекой для них трагедии действительно была популярна…

В наши дни наиболее известная на рубеже XIX—XX веков война давно забыта. А ведь англо-бурский конфликт 1899−1902 годов, точнее, эмпатия к гражданам Трансвааля и Оранжевого Свободного Государства (бурам), храбро сражающимся с наиболее могущественной империей мира, создала в свое время много популярных произведений культуры. Помимо уже упомянутой песни можно вспомнить Луи Буссенара «Капитан Сорви-голова», Августа Нимана «Питер Мариц — юный бур из Трансвааля».

Воспоминания президента Трансвааля Пауля Крюгера (1825−1904) напоминают о некогда популярной войне. Это первый полный текст мемуаров на русском языке. Ранее выходившее в 1903 г. издание было малоудачным, так как содержало многочисленные ошибки при передаче имен собственных.

Автобиография «дядюшки Пауля», как называли Крюгера, не ограничивается историей войны. Президент писал о своем детстве и юности, когда ему пришлось работать пастухом. Касался мемуарист и своего «начала общественного служения», которое выразилось в участии в подписании Сандриверской конвенции 1852 г. (признание Великобританией прав буров на самоуправление), а также в военных экспедициях против кафров, враждебных белым переселенцам племен зулусов, коса, пондо и финго. В тех боях он был неоднократно ранен. При этом «дядюшка Пауль» стремился избегать лишнего насилия и жертв, зачастую по собственной инициативе вступая в мирные переговоры с неприятелем. Как писал Крюгер, «буры никогда (…) не были врагами аборигенов. Нашей задачей было освоение новых областей, установление справедливого и мирного порядка. Мы несли цивилизацию и хотели добиться лишь того, чтобы то или иное племя занимало территорию, пропорциональную его размеру».

Но все же главное место в мемуарах уделено причинам войны с Англией. Естественно, автор исходит из презумпции виновности в этом конфликте Лондона. И именно в таком ключе объясняет превентивный характер начала боевых действий. Напомню, что 12 октября 1899 г. буры перешли границу и осадили британские гарнизоны в Капской колонии.

Последнее, впрочем, никак не повлияло на общественное мнение, видевшее в жителях Трансвааля и Оранжевого Свободного Государства жертв агрессии, но никак не зачинщиков войны.