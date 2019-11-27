Теперь, если вы школьник из Якутии, то каждое утро, перед уроками, будете слушать Гимн Российский Федерации. А почему бы и нет? Именно такое распоряжение отдал глава Якутии Айсен Николаев, подписав соответствующий указ. Цель? «Воспитание патриота Российской Федерации». Начальник сказал — подчинённые должны делать.

Николай Неврев. Протодиакон, провозглашающий на купеческих именинах долголетие. 1866

Новость эта прошла пару-тройку дней назад. И как-то быстро забылась. Новости вообще в современном информационном потоке теряются быстро. Но! Ведь якутским школьникам теперь с этим жить. Долго — и нудно. И не только им жить, но и учителям. Мало у последних бюрократических заморочек, не хватает им блужданий по кафкианскому замку, в который превратилось нынешнее российское образование, — так вот ещё одну задачку подкинули. Главное ведь — выслужиться, отчитаться, а как оно на практике работать будет? Да кто ж знает! Авось, как-нибудь…

Sakha.gov.ru Айсен Николаев в школе СОШ №5

С инициативой Николаева всё очевидно. Якутия отличалась не в лучшую сторону в последнее время. Особенно в национальном контексте. Помните те волнения, которые поднялись из-за того, что азиатский мигрант изнасиловал местную девочку? Но тогда ведь досталась не только киргизам: на протестной почве подтянули и возмущения против русских. Как, к слову, последним живётся в Якутии? Хорошо ли? Или как в Туве? Но об этом — тссс! — молчок; нельзя раздувать «национальный фактор».

Sakha.gov.ru Айсен Николаев в школе СОШ №5

Так что руководство Якутии решилось выслужиться перед Кремлём. А вот смотрите, какие мы патриотичные! При этом у якутских боссов есть уверенность, что данную инициативу поддержат и другие регионы. Ссылаются тут и на американский опыт. Взгляните: у них и флаги на домах, и гимн везде поётся. Вот только, как правило, в США подобное поведение есть инициатива снизу; патриотика не насаждается сверху, а реализуется самими гражданами.

Цитата из к/ф «Борат». реж Ларри Чарльз. 2006. США, Великобритания Американский гимн перед началом родео

У нас же в неуёмном желании выслужиться, дать картинку, регулярно навязывают, как правильно Родину любить — учат этому, бьют по этому. Выйдет ли из этого что-нибудь? Из того, что школьников сгонят перед уроками и заставят распевать гимн. «Славься, Отечество»! Будут ли они делать это искренне? Поймут ли? Прочувствуют ли? Далеко не факт, но ещё хуже — если они озлобятся, если увидят в этом давление. И совсем уж плохо — если детки решат протестовать. Протест — это вообще черта молодости, но у современных подростков и юношей он стал доминантным трендом.

Цитата из к/ф «Мои университеты». реж Марк Донской. 1939. СССР Мелодия «Боже, Царя храни!» на губной гармошке

В этом году была такая история — одна из сотен, на самом деле. На Алтае детям во время очередных празднеств показали расстрел предателя. По сценарию, тот был, доносил — вот его и расстреляли. Это, видимо, по задумке, должно было показать деткам, что предавать Отечество — не хорошо. Вот как просто: взяли и расстреляли. Поняли ли всё дети?

Solombsud--arh.sudrf.ru Административный штраф за исполнение гимна России не на торжественном мероприятии. 18.11.2019

Когда учителям дают указания сверху, а те талдычат школьникам, потому что так надо, талдычат уставшие и замученные, а молодые пялятся в гаджеты — ничего иного, кроме отвращения, подобное не вызывает. Потому что это — мертворождённое. Просто слова. Просто блаблабла, необходимое для выполнения плана. У нас, к сожалению, вообще во многих областях, особенно в образовании и медицине, сферах, где, собственно, и сберегается народ, — делается всё для отчётности. Вот только за цифирью, которую изо всех сил стараются показать если не положительной, то хотя бы удобоваримой, не разглядеть реальных человеческих страданий, проблем.

Образование и труд (фрагмент). Советские плакаты

Патриотизму нельзя научить через казёнщину. Та вызовет лишь отторжение. Патриотизм — это живой процесс, соучастие и сопереживание. И образцовыми тут являются слова Николая Пирогова, которые он написал жене из осаждённого Севастополя: «Мы живём на земле не только лишь для себя, вспомни, что пред нами разыгрывается великая драма, последствия которой отзовутся, может быть, чрез целые столетия; грешно, сложив руки, быть одним только праздным зрителем, кому Бог дал хоть какую-нибудь возможность участвовать в ней…«

В город Николай Иванович отправился добровольно. Как и другой герой Крымской войны — Лев Николаевич Толстой. Ехали ли они защищать родную страну, родную землю, потому что кто-то заставлял их петь гимн или демонстрировал расстрел предателя? Сомневаюсь. Просто за ними стояло великое чувство родного — близких, улочек, земли. Они защищали, прежде всего, это, а ещё хотели быть со своими братьями, со своими людьми. Они соучаствовали и сопереживали. И нет высшего подвига, чем отдать жизнь свою за другого человека.

Но этому нельзя научить, если спускать вниз непродуманные директивы, а самому поступать иначе. Это нельзя навязать, потому что оно должно идти не извне, а изнутри, но чтобы так было, человек обязан настроиться на особую частоту, на которой он сможет принимать и воспринимать Родину. А вот для этого необходимо проделать целый комплекс мер. Одной «выслуживательской» инициативой здесь не обойтись. Она не поможет, а вот навредить, наоборот, может.