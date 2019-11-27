ТАСС сообщил, что 22 ноября в Мурманске глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил: «…Сегодня финализировали решение с ОСК, Мурманской областью по консолидации трех предприятий («Нерпа», 35-й судоремонтный завод и 10-й судоремонтный завод — прим. ТАСС) по созданию на базе этих предприятий Арктического центра судостроения и судоремонта». По словам министра, это позволит консолидировать ресурсы, оптимизировать издержки, повысить управляемость, а также сконцентрировать ресурсы на этих предприятиях.

РПКСН серии «Борей» в Северодвинске

Как пояснил журналистам губернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Наша задача сделать так, чтобы у нас появился настоящий центр судоремонта с «головой» в Мурманской области. Соответственно, крупный налогоплательщик и крупный работодатель, в том числе для наших молодых ребят, которых мы очень активно готовим», — сказал глава региона.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

Решение, казалось бы, должно повысить конкуренцию в сфере судоремонта. На практике создание из филиалов Центра судоремонта «Звездочка» отдельного предприятия приведет к росту накладных расходов, перевод выполняемых головным предприятием для филиалов работ в разряд внешних заказов — к росту цен. На 80% заказчиком «Звездочки» и филиалов является Минобороны, заинтересованное в централизованном производстве, а не в конкуренции, так как смета на заказ утверждается в особом порядке с минимальной прибылью.

Символическое в смысле экономики решение по Арктическому центру судостроения будет иметь гораздо большее значение для поддержания стратегических подводных ядерных сил.

Децентрализация ремонта АПЛ приведет к утрате части возможностей из-за разделения единого производственного цикла. А поддержание в боевом состоянии атомного подводного флота, наоборот, год из года усложняется. Сохранение работающего как часы коллектива «Звездочки» в 1990-е годы считалось стратегической задачей. Откуда возьмет Мурманск кадры для создания Арктического центра, как не переманив из Северодвинска — на 35-м заводе и «Нерпе» всего 2−2,5 тысячи работающих.

Конечно, «незалэжные» филиалы «Звездочки» с вывеской «Арктический центр судостроения» при объеме их производства в 7−8% от заказов головного предприятия не сильно снизят показатели «Звездочки». Гораздо хуже, что, раз подписали создание Арктического центра, ему надо будет что-то подбросить на развитие. Инвестиции отберут у ЦС «Звездочка» и АО «ПО Севмаш» и передадут Мурманску — чтобы он купил то же, что уже есть в Северодвинске, — «ведь мы теперь самостоятельные, ведь надо же работать». На ремонте АПЛ неизбежная закупка Мурманском аналогичного северодвинскому оборудования вместо расширения разнообразия станочного парка «Звездочки» отразится нехорошо.

Mil.ru Подводная лодка на судоремонтной верфи

Почувствует Северодвинск и уход в Мурманск некоторой части налогов. Город кораблестроителей работает с напряженным бюджетом, и быт северодвинцев прямо связан с выполнением стратегического заказа.

Остается только надеяться, что темп и качество ремонта АПЛ в Северодвинске останутся на прежнем уровне, но чудес не бывает, и чиновник принимающий подобные решения должен, казалось бы, это понимать.

В сравнении со словами Дениса Мантурова реальность окажется с точностью «до наоборот» — «консолидация ресурсов, оптимизация издержек, повышение управляемости» обернутся распылением ресурсов, ростом издержек, снижением управляемости. Интересно, что в 2007 году, занимаясь превращением самостоятельных 35-го завода и «Нерпы» в филиалы ЦС «Звездочка», Д. Мантуров говорил те же слова о «консолидации, повышении и оптимизации». В 2007 году так и было, а в 2019 году Д. Мантуров, произносящий такие тексты, кажется, шутит.

Создание «центра судостроения и судоремонта» требует не решения Минпромторга РФ, а как минимум Постановления правительства РФ. ГРЦАС (Государственный Российский центр атомного судостроения) в Северодвинске вообще создавался указом президента РФ. Есть надежда, что вопрос стратегической безопасности России будет рассмотрен в интересах государства, а не региональных амбиций.