Вчера в Перми прошло заседание совета по топонимике, на котором было принято решение переименовать остановку «Драмтеатр» в «Театр-Театр». У нас, к сожалению, уже давно вошло в моду придумывать нелепые, я бы даже сказал, идиотские аргументы, призванные оправдать какое-либо решение, в отсутствие возможности сообщить истинные мотивы, толкающие к нему.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейспалм

Таким идиотским аргументом стало то, что туристы, якобы слетающиеся со всех планет Солнечной системы в наш театр, не могут его найти, потому что их предательски вводит в заблуждение неверное название остановочного пункта.

Еще одним аргументом в поддержку идеи переименования стала якобы просьба пермской общественности дать остановке современное название. Но что есть такое «общественность» в устах агитаторов — это волшебный симулякр, не требующий подтверждения в реальности.

TeatrTeatrPerm Пермский академический Театр-Театр

Примечательно, что эту самую загадочную «общественность» привлекли в поддержку на такое дело, в котором позиция подлинной общественности хорошо известна — категорическое неприятие любых переименований. Подчеркну для особенно непонятливых — общественность всегда против переименований, любых, тем более идиотских. Именно поэтому поменять название остановочного пункта «Драмтеатр» не удалось несколько лет назад — как раз из-за позиции общественности. Сегодня ее просто не спросили.

«Наш театр уже десять лет существует под названием «Театр-Театр». Он давно вышел за рамки драмы, его постановки гораздо разнообразней — от драматического жанра до мюзикла, здесь ставят рок-оперы и другие мультижанровые и экспериментальные проекты. Многие называют нас «Театр-Театр» и даже просто «ТТ», это наименование уже закрепилась в лексиконе горожан. Поэтому мы просим назвать остановку так же, как называется театр» , — отметил директор «Театра-Театра» Анатолий Пичкалев в комментарии изданию 59.ru, лукавым образом объясняя свои позывы к переименованию.

В данной цитате прекрасно все, в ней директор и проговаривается и оголяется одновременно. Действительно, театр давно вышел за рамки драматического жанра, если быть точнее, он с ним просто порвал — сегодня на сцене «ТТ» вы не увидите классики, один сплошной «мультижанр». Именно это почему-то служит аргументом к переименованию остановки, но не аргументом к изменению политики театра.

С тем же успехом можно агитировать за легализацию проституции или наркоторговли, объясняя это падением нравов в обществе, готовом еще дальше погрузиться на дно.

Еще одним аргументом, на мой взгляд, просто непорядочным, стал якобы тот факт, что люди привыкли к названию «Театр-Театр» и даже называют его «ТТ». Господину Пичкалеву, видать, просто неведомо, что от нелепого названия «Театр-Театр» хочется бежать, его всячески вуалируют, отсюда и появляется сокращенное, а значит, и не столь глупое «ТТ».

Цитата из видео RifeyTV Анатолий Пичкалев, директор Пермского Театра Театра

Но, не чувствуя собственного скудоумия, он желает распространить его дальше. Что нас ждет в будущем? Улица Плеханова будет переименована в улицу Мильграма?

Что касается привычки людей, то почему-то никто о ней не думал, когда переименовывали Драматический театр в его сегодняшнее пародийное убожество. Поэтому господину Пичкалеву должно быть вдвойне стыдно — и за театр, и за его смехотворные аргументы.

Что касается Пермского совета по топонимике и его одиозного главы господина Владимира Гладышева, то его переименовательный зуд всем хорошо известен. Они с большой радостью переименовали бы все улицы планеты. Советскую во Временноправительственную, Коммунистическую в Капиталистическую, а Ленина в Ельцина. И плевать им на мнение горожан, которым они всегда пытались манипулировать самым подлым образом.

Издание 59.ru утверждает, что перед переименованием остановочного пункта был проведен опрос общественного мнения, который дал нужные результаты. Ранее переименователи уже не раз утверждали нечто подобное, однако никогда не предъявляли доказательств своим переименовательным сатурналиям. Я не раз лично участвовал в сборе подписей граждан против переименования того или иного объекта в Перми и прекрасно знаю, что инициативы совета по топонимике всегда вступают в противоречие с мнением подавляющего большинства граждан: против голосуют до 96% опрошенных.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Недоверие

Короче говоря, переименовывать улицы, города, поселки и даже остановочные пункты следует только в крайнем случае, а не потому, что господину Гладышеву, возомнившему себя Дон Кихотом, хочется сражаться с Советским Союзом и его памятью, не потому, что господину Пичкалеву хочется улучшить маркетинговые показатели или, быть может, вытравить память о театре, существовавшем до него.

Поэтому единственным верным решением здесь было бы вернуть Пермскому академическому театру его подлинную суть, присвоив имя бывшего художественного руководителя Ивана Тимофеевича Бобылева, возглавлявшего вверенное ему учреждение культуры свыше 30 лет.

А господина Пичкалева следует переименовать в Пичкалева-Пичкалева (в народе его будут звать Пи-Пи), чтобы он на пару с Гладышевым-Гладышевым стал живым примером того, как делать не следует.