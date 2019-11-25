Международное деловое издание Financial Times разместило, на первый взгляд, почти скучную новость. Четыре ведущих европейских банка в течение последних трёх лет вывели из своих филиалов в США примерно 280 млрд долларов. Казалось бы, мелочь. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что это не так.

Иван Шилов ИА REGNUM

Прежде всего, из-за размера суммы, составляющей на данный момент 34% от общей суммы инвестиций Евросоюза в американский банковский сектор. Подчеркиваю, речь идёт не о выводе полученной прибыли за период. Сократился размер именно основного капитала.

Вторым ключевым фактором является перечень упомянутых кредитных организаций. Речь идет о UBS и Credit Suisse (Швейцария), Barclays (Британия) и Deutsche Bank (номинально Германия). Все перечисленные организации, несмотря на теоретическую национальную принадлежность, являются фактически транснациональными структурами, работающими по всему миру.

На протяжении почти четверти века они наравне с американскими корпорациями входили в закрытый клуб крупнейшего бизнеса Европы, формировавшего и продвигавшего идеи глобального рынка. Они же, в сущности, выступали за объединение Европы и США в единый общий мегакластер. В том числе с перспективой снижения в нём контролирующей и руководящей роли института государства.

Отсюда напрашиваются два серьёзных вывода. Во-первых, аналитики Credit Suisse в своём ежегодном исследовании глобального инвестиционного рынка по итогам 2018 года, судя по всему, оказались правы. Формально, в сумме абсолютных денег, Америка ещё остается большим источником прибыли, но темпы её получения, а также размер возврата на вложенный капитал в США по факту падают.

Soham Banerjee Credit Suisse

Прежде всего, в сегменте глобальных корпораций, являющихся ключевым направлением вложения денег подобных банковских мегаструктур. Упомянутые выше 280 млрд долларов за три года выведены исключительно из инвестиционных подразделений, а не структур, просто обслуживающих взаимный денежный поток, например, от туризма или торговли.

Впрочем, не менее важной оказалась вскрытая тенденция общего перераспределения глобального капитала. Выяснилось, что 55% всех в мировой экономике вращающихся денег (по паритету покупательской способности) в настоящее время приходятся на развивающиеся (ЕМ) и так называемые пограничные (FM) рынки. Тогда как доля рынка развитых стран (DM) составляет 37%. Оставшиеся 8% формируют страны, серьёзной инвестиционной привлекательности не имеющие. Если учесть поправку деления денег между Европой и США, то чисто американский рынок сокращается до 25% при устойчивой негативной динамике.

Этот факт объясняет как стремление США сформировать свой закрытый от остального мира экономический кластер, так и небезуспешную активизацию попыток дестабилизировать экономику максимально большого количества прочих стран. В первую очередь, в Центральной и Южной Америке, предназначенных на роль внутренних колоний американского кластера.

Tony Monblat Barclays Bank

Но важнее второе. Министерство финансов США достаточно успешно выдавливает «со своей земли» иностранных конкурентов. Тем самым расчищая внутренний рынок «для своих». В смысле, для собственных ведущих инвестиционных структур. Потому что тех и других одновременно «Боливар» вывезти уже не может.

Тем самым Америка, конечно, подрывает инструменты своего влияния на политические структуры ЕС, но подобную плату ее истеблишмент, судя по всему, считает для себя приемлемой. Складывается ощущение, что ускользание из-под американского контроля абсолютного большинства мировых денег там подспудно уже признается.

И люди, принимающие решения, приступили к формированию нового мира, в котором США уже не будут самой богатой страной мира. Но при этом все «внутренние» источники дохода должны безоговорочно перейти в руки только американских компаний.

Становится интересным, успеют ли эти экономические перемены отразиться на политической линии, а самое главное — на политическом фундаменте Евросоюза? В переводе на простой русский: сумеет ли европейская финансовая элита осознать критичную необходимость срочного восстановления своей геополитической субъектности?

Deutsche Bank

И, что куда важнее, успеть реализовать необходимые меры за оставшийся период времени. Потому как внутри ЕС источники роста пересыхают, а вне её — на рынках EM и FM — доступ к проектам пока достаточно надёжно перекрывается американскими санкциями. Так что перед европейскими финансовыми структурами остро встала проблема «укрупняйся или умри».

Но простое наращивание размеров победителей вряд ли поможет европейскому капиталу сохранить свою независимость в игре, правила которой пишут и переписывают американцы. Требуется осознание необходимости своей субъектности, а для этого — переформатирование внутренней, в том числе информационной политики по большинству ключевых вопросов. В том числе в области мировосприятия и смыслов жизни социума в целом.

Ряд источников, ссылаясь на прогноз Владимира Путина, говорят о перспективе распада ЕС к 2028 году. Это если они там необходимые мероприятия реализовать не успеют или вообще не сумеют. В любом случае, вывод огромных капиталов из США со стороны ведущих банков Европы говорит о многом.