Исследовательская служба Конгресса США (Congressional Research Service — CRS) 13 ноября 2019 года опубликовала доклад под названием «Дальний ударный бомбардировщик ВВС В-21 Raider». В документе на основе информации из открытых источников исследуется программа по созданию этого перспективного самолёта. Ряд моментов доклада заслуживает внимания, так как данный самолёт должен занять важнейшее место в воздушной компоненте ядерной триады США.

Militaryarms.ru ЗРС С-500 «Прометей»

27 октября 2015 года министерство обороны США объявило о своём намерении присудить контракт на строительство нового дальнего ударного бомбардировщика по программе Long Range Strike Bomber (LRS-B) корпорации Northrop Grumman. Конкурентом за контракт, командой компаний Boeing и Lockheed Martin, в феврале 2016 года были опротестованы результаты этого конкурса, но Счётная палата США отклонила протест.

Впоследствии министр ВВС США объявил, что данный бомбардировщик будет носить название В-21 Raider в честь «Рейда Дулиттла» (Doolittle Raid). Это воздушная операция времён Второй мировой войны, в ходе которой 16 средних бомбардировщиков наземного базирования B-25 «Митчелл» под командованием подполковника Джеймса Дулиттла 18 апреля 1942 впервые в этой войне нанесли авиаудар по территории Японии в ответ на нападение японцев на Пёрл-Харбор, совершённое 7 декабря 1941 года.

Конкретный дизайн В-21 Raider остаётся засекреченным. В то же время ВВС США озвучили специфические черты данной боевой машины. Бомбардировщик должен иметь большой и гибкий отсек полезной нагрузки, чтобы нести полный диапазон существующих и перспективных вооружений — как обычных, так и ядерных.

В докладе CRS указывается, что сочетание большой дальности, большой полезной нагрузки и ограничений по стоимости предполагает, что B-21 будет дозвуковым. Самолёт будет построен по схеме «летающее крыло». Имеющееся в открытом доступе изображение В-21 Raider напоминает бомбардировщик B-2A, но более простой формы. Новый бомбардировщик будет относиться к самолётам-невидимкам, при его создании будут применяться технологии снижения заметности.

В-21 Raider должен обладать выживаемостью и способностью преодолевать систему противовоздушной обороны. Самолёт будет управляться экипажем на борту или пилотироваться дистанционно. Эта боевая машина должна в первую очередь заменить стоящие на вооружении 63 бомбардировщика B-1B и 20 бомбардировщиков B-2A, которые закончат свою службу в 2030-х годах. Возможно, в будущем В-21 Raider заменит и бомбардировщики B-52G.

Наряду с истребителем пятого поколения F-35 и топливозаправщиком KC-46A бомбардировщик B-21 Raider внесён в список трёх главных приоритетов ВВС США в сфере закупок. Предполагается, что минимальный парк В-21 Raider составит 100 самолётов. Исходя из этого количества, выведена стоимость одной боевой машины — 550 миллионов долларов США (в долларах 2010 финансового года).

ВВС США даже определили три авиабазы, где на территории Соединённых Штатов будут базироваться бомбардировщики B-21 Raider: Уайтмен (штат Миссури), Дайесс (штат Техас) и Эллсуорт (штат Южная Дакота).

U.S. Department of Defense F-35 ВВС США

В 2019 году на программу B-21 Raider выделялось финансирование в размере 2,28 миллиарда долларов. Бюджетная заявка администрации президента США на 2020 финансовый год включала 3 миллиарда долларов, запрос примерно такой же суммы ожидается и в 2021 финансовом году. Начиная с 2022 финансового года в течение пяти лет, по оценке Исследовательской службы Конгресса США, ВВС США будут запрашивать по 5,9 миллиарда долларов в год на данную программу.

При создании B-21 будет применяться архитектура открытых систем. По мнению Исследовательской службы Конгресса США, этот подход позволит легко интегрировать в самолёт новые датчики и подсистемы. В данном случае усовершенствование различного оборудования может быть не связано с модернизацией самого самолёта, а проводиться отдельно.

ВВС США ожидают первый полёт B-21 Raider в декабре 2021 года. Степени начальной боевой готовности самолёт может достигнуть в середине 2020-х годов. Однако позже появились заявления чиновников ВВС США о достижении начальной боевой готовности бомбардировщика в конце 2020-х годов.

Первые B-21 будут только в пилотируемом варианте, появление беспилотной версии возможно через несколько лет после выхода на уровень начальной боевой готовности. На переход самолёта в разряд носителей ядерного оружия понадобится два года или около того после выхода на уровень начальной боевой готовности.

Корпорация Northrop Grumman намерена производить бомбардировщики B-21 на своих мощностях на 42-м заводе военно-воздушных сил (Air Force Plant 42) в Палмдейле, штат Калифорния. На этом же заводе шло производство бомбардировщиков B-2A Spirit.

Кстати, министр ВВС США Мэтью Донован 17 сентября 2019 года заявил, что первый испытательный самолёт уже находится в производстве в Палмдейле. Его первый полёт будет совершён на авиабазу Эдвардс, расположенную в 35 километрах от завода. На этой авиабазе будут идти его дальнейшие испытания силами 420-й лётно-испытательной эскадрильи.

Если провести краткий анализ доклада Исследовательской службы Конгресса США по планам создания дальнего ударного бомбардировщика B-21 Raider, то на бумаге всё выглядит более-менее гладко. В то же время в реальности, скорее всего, всё окажется далеко не так.

PACAF Пилоты ВВС США

Известно, что основной производитель самолёта корпорация Northrop Grumman имеет опыт в производстве бомбардировщика B-2A Spirit. Судя по открытым данным, размеры и взлётная масса B-21 будут меньше: размах крыла составит 35−40 метров, максимальная взлётная масса — около 100 тонн. У B-2A Spirit размах крыла — 52,12 метра, максимальная взлётная масса — 171 тонна. Однако, несмотря на то, что новая боевая машина будет строиться по той же схеме — «летающее крыло», это будет не уменьшенная копия B-2A, это будет другой самолёт.

Кроме того, трудно назвать проект по созданию B-2A Spirit удачным. Изначально планировалось заказать 133 этих машины. Однако из-за их дороговизны минобороны США заказало только 21 самолёт. Каждый из них обошёлся американским налогоплательщикам примерно в 2,1 миллиарда долларов.

Машина получилась не только дорогой, но и прихотливой в эксплуатации. B-2A Spirit плохо переносит ультрафиолетовое излучение, которое разрушает радиопоглащающее покрытие корпуса. Для хранения этого бомбардировщика требуется специальный ангар с постоянным микроклиматом. Только несколько авиабаз в мире обеспечивают такие тепличные условия. Час полёта B-2A Spirit обходится в 130 тысяч долларов.

Также есть большие сомнения в том, что корпорация Northrop Grumman сможет уложиться в отведённые сроки и бюджет, и стоимость одного B-21 Raider будет в пределах 550 миллионов долларов. Приходится констатировать, что компании военно-промышленного комплекса США в первую очередь сосредоточены на «эффективном» освоении оборонного бюджета страны, а не на создании качественных и приемлемых по стоимости образцов вооружения и боевой техники.

С большой долей вероятности можно предположить, что в каком-то виде будет повторена история с созданием истребителя пятого поколения F-35. Программа F-35 продолжается уже 18 лет, на восемь лет больше запланированного срока. Её стоимость с прогнозируемых 233 миллиардов долларов увеличилась за это время почти в два раза — до 428 миллиардов долларов.

Следует заметить, что программа B-21 Raider при плановых показателях (минимальном заказе в 100 самолётов и цене за единицу 550 миллионов долларов) выходит на приличную общую сумму — 55 миллиардов долларов. Кстати, Исследовательская служба Конгресса США упоминает в докладе и предложение закупить 200 самолётов этой марки.

Kremlin.ru Заседание Совета Безопасности Российской Федерации. 22 ноября 2019 года, Московская область, Ново-Огарёво

Лет через десять Пентагон может быть поставлен перед фактом: либо покупать B-21 Raider в том виде, в каком он реализован, либо остаться с парком бомбардировщиков B-2A и B-1B, у которых истекает срок эксплуатации. Единственной альтернативой B-21 Raider на тот момент времени будут стоящие около 90 лет на вооружении бомбардировщики B-52G.

ВВС США также следует учитывать тот факт, что за время работы над B-21 Raider он гарантированно устареет. Ведь Россия за последние годы совершила гигантский качественный скачок в сфере создания новейших вооружений.

На большом заседании Совета безопасности 22 ноября 2019 года президент России Владимир Путин отметил, что наша страна во многих военных сферах впереди планеты всей, и это при сравнительно скромном оборонном бюджете. По его объёму Россия находится на шестом месте в мире. Глава государства подчеркнул, что «нужно стремиться к тому, чтобы такое состояние сохранить и в будущем».

Есть все основания полагать, что у проекта США по созданию дальнего ударного бомбардировщика B-21 Raider нет большого будущего. Действительно, уже сейчас этот перспективный американский бомбардировщик-невидимка для наших зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» и модернизированных ЗРК С-300 мало чем отличается от других воздушных целей.

А в 2020 году на вооружение ВС РФ начнёт поступать зенитно-ракетная система С-500 «Прометей», имеющая гораздо более высокие характеристики. Пока американцы начнут серийное производство B-21 Raider, российские оружейники уже создадут ЗРС С-600, а может и С-700. Образно говоря, новейший бомбардировщик США B-21 Raider может умереть, не родившись.