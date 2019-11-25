События минувшей недели не оставили сомнений в том, что Армения стала главным полигоном совершенствования современных технологий разрушения государств. Происходящее характерно тем, что главные исполнители разрушения армянской государственности в силу своей необразованности и ангажированности являются лишь тупым инструментом воплощения в жизнь этого трагического сценария, уже не первый год реализуемого заокеанскими стратегами. Справедливости ради отметим, что режиссура разрушения Республики Армения проработана на высоком профессиональном уровне. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно проанализировать из года в год совершенствующиеся целевые проекты, заложенные в основу деятельности множества общественных организаций, щедро финансируемых Фондом Сороса и разного рода демократическими институтами стран Запада. Читатель вполне резонно может задаться вопросом, а именно: в апреле — мае 2018 года в Армении при самом активном участии прихлебателей Фонда Сороса, активистов ЛГБТ-сообщества и тоталитарной религиозной секты «Слово жизни» произошёл государственный переворот, лукаво именуемый «бархатной революцией», чего же им более этого надо? Весь ход событий последних полутора лет не оставляет сомнений в том, что государственный переворот — это всего лишь первый шаг на пути реализации вожделенной цели заокеанских стратегов. А цель у них одна — создание зоны постоянной нестабильности и хаоса в южном подбрюшье России.

Армения

Напомним читателям, что 18 декабря 2017 года Белый дом опубликовал обновлённую Стратегию национальной безопасности США (National Security Strategy или NSS), в которой чётко обозначено: США противостоят Россия и Китай — «ревизионистские державы», которые бросают вызов процветанию США и стремятся подорвать их безопасность. Более того, подчеркивается, что они «намерены сделать экономику менее свободной и честной (видимо под этим подразумевают стремление России и Китая во взаимной торговле осуществить постепенный переход на национальные валюты своих стран — А. Г.), нарастить свой военный потенциал, контролировать информацию и данные, репрессировать свои общества и распространять свое влияние». В этом документе Россию обвиняют в попытках «изменить статус-кво в Грузии и на Украине». Дальше — больше. Уже 19 января 2018 года Пентагон обнародовал новую Стратегию национальной обороны США (National Defense Strategy — NDS). В этом документе было заявлено, что главной проблемой для национальной безопасности США впредь будет рассматриваться не терроризм, а стратегическое соперничество между государствами. Пятью главными угрозами американской безопасности в NDS были названы четыре государства (Китай, Россия, КНДР и Иран) и продолжающаяся активность террористических группировок. Далее, уже 17 января 2019 г. президент США Дональд Трамп представил обновлённую стратегию развития американской системы ПРО, в которой исходящая от России угроза увеличена на порядок в сравнении с аналогичными документами прошлых лет. Примечательно, что в этом документе, помимо России, среди соперников и неприятелей Соединённых Штатов выделены Китай, КНДР и Иран. Я специально несколько подробно обратил внимание читателей на эти основополагающие документы национальной безопасности США, в каждом из которых Россия и Иран в обязательном порядке упоминаются и характеризуются не иначе, как угроза национальной безопасности Соединённых Штатов. А посему, уважаемый читатель, было вполне ожидаемо то, свидетелями чего мы являемся, в частности, тревожные события последнего времени в дружественных нашей стране Грузии и Исламской Республике Иран, а также на Украине, то есть в тех странах, которые так или иначе были в упомянутых выше Стратегиях. Удивляться этому, думается, не следует, и как во французской пословице, «À la guerre comme à la guerre — На войне как на войне». Меня беспокоит другое, что политический класс Армении, быть может, за редчайшим исключением, сам того не осознавая, становится инструментом в этой изощрённой, необъявленной нам информационной войне, нацеленной на расшатывание основ армянского государства. Да, да, уважаемый читатель, я не оговорился. Другое дело, что даже подлинные патриоты Армении очень справедливо, подчас эмоционально и гневно развенчивающие антинациональную сущность политики, проводимой «народным премьером» Н. Пашиняном и его сподвижниками (разного рода соросовскими выкормышами, ЛГБТ-активистами и сектантами тоталитарной религиозной секты «Слово жизни»), сами становятся исполнителями предназначенной им западными стратегами незавидной роли по отвлечению внимания общественности от подлинной сути происходящего. В итоге мы вправе констатировать, что фактически весь телеэфир, все масс-медиа РА наполнены разного рода политическими дискуссиями, интервью, показом «творческих вечеров», в которых, с одной стороны, тиражируются взаимоисключающие «суровые разоблачения» в предательстве национальных интересов со стороны «контрреволюционеров», «реваншистов», называемых властями силами тьмы, то бишь «чёрными», а с другой стороны, им в ответ звучат куда более убедительные аргументы, развенчивающие антинациональную сущность николвоваевской камарильи, посягнувшей на святая святых мирового армянства — Армянскую Апостольскую Святую Церковь, армянский язык и историю армянского народа. В итоге обе эти противоборствующие стороны вне всякого сомнения гарантированно достигают одной из целей, поставленных заокеанскими кукловодами Никола Воваевича, а именно: способствуют ещё большему углублению раскола армянского общества, целенаправленному отчуждению многих и многих неискушенных в хитросплетениях этой грязной политики наших граждан от своих христианских цивилизационных корней, семейных и культурных традиций. Пишу эти строки, и на память приходят слова персидского царя Дария: «Армян нельзя победить, армян можно только разделить», увы, которые взяты на вооружение, кто бы мог подумать, заокеанскими стратегами, которые, судя по их нынешним действиям в отношении Исламской Республики Иран, тем не менее являются большими знатоками истории Персидской империи. Тем самым поводыри Н. Пашиняна и КО последовательно добиваются изменения цивилизационного, если хотите, — генетического кода армянской нации. Мне об этом уже приходилось ранее писать в статьях «Отстранение Пашиняна — гарантия выживания Армении» и «Отстранить Пашиняна от власти — спасти Армению от разрушения», опубликованных Российским информационным агентством REGNUM соответственно 17 и 24 сентября 2019 г. Увы, я вынужден вновь и вновь обращать внимание читателей на ставшую хронической болезнь многих представителей политического класса Армении, сомневаться в патриотичности которых не приходится, которые страстно борются не с причинами столь опасного развития событий в Армении, угрожающими потерей государственности, а со следствиями куда более опасной стратегии, нацеленной, вновь и вновь повторюсь, на создание зоны нестабильности и хаоса на южных рубежах России — главного «геополитического конкурента», «ревизионистской страны» и «противника», угрожающей США потерять мировую гегемонию. Это, в свою очередь, как прекрасно понимают идеологи американского гегемонизма, чревато обернуться потерей американским долларом статуса мировой резервной валюты, что является обязательным условием не только сохранения высокого уровня жизни своих граждан, но и дальнейшего процветания Америки, державы, государственный внешний долг которой на 15 января 2019 года перевалил за $21 трлн 959 млрд (заметим, что, согласно данным Международного валютного фонда, ВВП США в 2019 г. составит $21 трлн 482 млрд), то есть печатные станки Федеральной Резервной Системы США и в ближайшее время будут работать в три смены, чтобы сохранить высокий жизненный уровень американских граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Уважаемый читатель, я не буду углубляться в описание подробностей, увы, изначально обречённой на неудачу борьбы моих коллег по оппозиции с рецидивами политики заокеанских стратегов, повторюсь, нацеленной в конечном итоге против России. И, чтобы ненароком не обидеть никого из лагеря оппозиции и не поставить под сомнение их побудительные рыцарские мотивы, приведу лишь выдержку из романа испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»: «Сражаться с ветряными мельницами — бесперспективно и бессмысленно искать и ожидать справедливости там и от тех, кто её обеспечить не может и не хочет».

Рассказывая о событиях минувшей недели, нельзя не упомянуть об очередных перлах «народного премьера», выданных им на гора в Италии. Я затрону лишь политические аспекты отдельных из его мыслей, присущих ему, как политику галактического масштаба. Почему я подчеркнул, лишь о политических аспектах его мыслей, — так как другие грани выступлений Никола Воваевича, по мнению специалистов известной области здравоохранения, наглядно демонстрируют симптомы клиники определенного недуга. Так вот, ещё 17 февраля 2018 года на втором съезде партии «Светлая Армения» будущий «народный премьер» изрёк: «Это неслучайно, ни одна просветительская деятельность (то есть деятельность и его самого, Никола Воваевича, себя любимого — А. Г.) не была комфортной, начиная от Иисуса Христа и до Григория Просветителя. Это был путь лишений, страданий, отчуждения, непонимания, отверженности. Это тернии, через которые должен пройти каждый считающий себя просветителем боец». Прочитав столь кощунственные сравнения «деяний Никола», жизненный путь которого, с его слов, оказывается, что до этого был «путем лишений, страданий, отчуждения, непонимания и отверженности», невольно призадумываешься над смыслом сих изречений Никола Воваевича. Видимо, неведомо от всех нас, простых мирян, он страдал, когда в бытность редактором газеты писал заказные клеветнические статьи в адрес политических оппонентов, исполняя заказ его тогдашних покровителей в лице АОД во главе с Левоном Тер-Петросяном (АОД — Армянское общенациональное движение — прим. ред.), уже не приходится говорить о его «лишениях», когда он якобы, находился в подполье, место нахождения которого с самого первого дня было доподлинно известно службе национальной безопасности РА, которая не задерживала его с одной единственной целью, дабы узнать все его связи с «внешним» миром. В этой связи на память приходит известный гюмрийский анекдот о великом конспираторе, агенте одной из спецслужб Запада, ласково именуемом жителями Гюмри «шпион Оником». Так вот, заезжие в Гюмри связные из закордонных спецслужб хотят найти место его тайной отсидки, которое, по их агентурным данным, расположено рядом с городской пекарней. Расспрашивая горожан о месте нахождения пекарни, жители города упоминают о школе, которая расположена не поодаль от пекарни, или о доме культуры, который расположен уж совсем близко. Но эта наводка связным ни о чем не говорит, ведь они в Гюмри впервые. Тогда один из находчивых гюмрийцев упрекает горожан в том, что те уж слишком осложняют место нахождения пекарни, указывая на известную всем горожанам данность, а именно: пекарня расположена в первом этаже дома, где живет «шпион Оник» и дело с концом. Вот приблизительно в аналогичном подполье пребывал и наш герой, «отчуждённый, непонятый» (ну, прямо, схожая судьба с непонятым людьми четвероногим мечтателем, о ком прекрасно изложил Виктор Гюго в своём романе «Человек, который смеётся»). Правда, Никола Воваевича и «отверженным» уж никак не назовешь, во всяком случае, в плане восприятия этого слова в представлении всё того же великого французского классика Виктора Гюго, который в образе Жана Вальжана, неповторимого героя одного из величайших романов XIX века «Отверженные», раскрыл подлинный смысл слова отверженные. Почитатели Никола Воваевича могут не согласиться со мной, ведь их кумир, в отличие от Жана Вальжана, хотя и не был беглым каторжником, но ведь скрывался-таки от правосудия, отсидел в тюрьме, правда, не девятнадцать лет, как герой Гюго, но где-то чуть более полутора лет, и не за воровство хлеба, а по более тяжким статьям УК РА. Так вот, «тернии, через которые должен пройти каждый считающий себя просветителем боец», Никол Воваевич прошёл сполна. И после этого как ему не уподобиться священномученикому Григорию Просветителю Армении и первому Католикосу всех армян? Для полноты восприятия образа Никола Воваевича, приведём некоторые сведения из жизни Григория Просветителя, которые позволят лучше представить, с кем наш уважаемый читатель имеет дело в лице Никола Пашиняна. Так, священномученик Григорий Просветитель происходил из древней династии Аршакидов, которая правила в Парфии, Армении, Атропатене, Иберии и Кавказской Албании. Чтобы искупить грех своего отца, убившего отца Тиридата (Трдата), он вступил в его свиту и был ему верным слугой. Царевич Тиридат любил Григория как друга, но не терпел его христианского вероисповедания. По восшествии на армянский престол Тиридат принуждал Святого Григория к отречению от Христа. Непреклонность Святого ожесточила Тиридата и он предал своего верного служителя Григория Просветителя жестоким мукам: его подвесили вниз головой с камнем на шее, несколько дней обкуривали смрадным дымом, били, издевались, принуждали ходить в железных сапогах с гвоздями. Во время этих страданий святой Григорий пел псалмы … Тогда Тиридат велел бросить его в глубокий ров, «Хор Вирап», где тот был в заточении 13 лет. Между тем Божья кара настигла его мучителя: Тиридат впал в безумие, но был исцелён Святым Григорием, после чего в 301 году крестился и провозгласил Христианство государственной религией в Армении. Таковы исторические факты, описанные известным автором V века Агафангелом в труде «Житие св. Григория». Я специально привёл эти отрывки из жития св. Григория, чтобы читателям стали доподлинно известны «сколь органичны» параллели жития Никола Воваевича и священномученика Святого Григория Просветителя, а если без иронии, чтобы всем стало доподлинно понятно, в каком душевном состоянии находится «народный премьер» Армении. Мне могут возразить, дескать, человек в своём выступлении взболтнул не столь далекую от него очередную чушь. Не скрою, что будь это так, я был бы только рад, но увы. Не буду томить читателя, приведу выдержку из выступления Н. Пашиняна от 20 ноября с.г. в армянской церкви Сорока Святых Младенцев в Милане. Процитирую строки из статьи бесспорно одарённого публициста и политического обозревателя Гагика Мкртчяна, опубликованной 21 ноября 2019 года на интернет-портале «Голос Армении» под заглавием «Кого ищет Пашинян в подвале Ватикана»: «Новость о том, что Никол Пашинян, выступая в Милане перед армянской общиной, сравнил себя с Иисусом Христом, пришла в особенно неудачный момент. Я даже некоторое время сомневался: а точно ли это Пашинян (видимо, уважаемый Гагик Александрович не знал о его, Никол Воваевича былом подобном же сравнении, о котором было изложено выше — А. Г.)? Нет, думаю, это не он. Это темные силы исхитрились, изготовили «дубля», как у Стругацких, и поместили его в Армянской Апостольской Церкви Сорока Святых Младенцев в Милане вместо Пашиняна…» Далее приводится цитата из выступления Н. Пашиняна: «Мы проповедуем любовь, мы находимся в церкви, я сам, как Иисус Христиос, который проповедовал любовь, но когда пришло время, он вошел на территорию храма и опрокинул столы, сказав, что этот святой храм вы превратили в место торговли», — заявил Пашинян». Здесь Никол Воваевич с присущей ему кротостью и скромностью уподобил себя Всевышнему, сие деяние которого описано евангелистами Матфеем и Иоанном. И как сказано в Святом писании: «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречётся, а вы сделали его вертепом разбойников» (Евангелие от Матфея 21:12−13). Но тут наш «провидец» не остановился и, поддавшись экстазу, продолжил: «Сегодня в Италии прячутся все самые известные коррупционеры (нет-нет, да в сознании проходит шальная мысль, что он в тайной переписке с ними и получает информацию о месте их нахождения, а также получает инструктаж о своих дальнейших действиях, о том, где и о чем говорить — А. Г.), и пусть они не надеются, что ускользнут, рука правосудия Армении (читай карающая длань «праведника» Никола Воваевича — А. Г.) настигнет их. Всех прячущихся в подвалах Ватикана мы схватим их за шею и предадим суду (так возликуйте же «гордые граждане Армении» — сподвижники Н. В., ибо отныне николвоваевской Фемиде оказываются подвластен и Святой Престол, а утверждение юрисдикции Армении в Святом Престоле Никол Воваевич прозорливо начнет с фундамента Ватикана, с его подвалов). Хочется лишь уповать, что николвоваевская Фемида не потревожит покоящийся «в подвале» Ватикана прах апостола Петра. Уважаемый читатель может подумать, что, быть может, не следует реагировать на несусветные глупости нашего споткнувшегося «ангела» Никола Воваевича, себя любимого, дабы предать сию кощунственную благоглупость забытью. Однако не тут-то было. Буквально на следующий день после этих кощунственных благоглупостей «народного премьера» возликовали азербайджанские масс-медиа. Я не стану приводить разного рода оскорбительные выпады апшеронских борзописцев, которые не то что высмеяли «народного премьера», почитателя образованного Ильхама Алиева, но между строк оскорбляли чувство национального достоинства каждого уважающего себя армянина. И здесь трудно не согласиться с ироническим наблюдением одного из азербайджанских авторов, который, увы, не без сарказма заметил: «Трудно сказать, как слова сакрального Никола повлияют на Святое учение, но то, что эти заявления будут способствовать укреплению отношений Армения — Италия и Армения — Ватикан — это однозначно». До боли обидно, что за последние годы (имеется в виду до государственного переворота апреля — мая 2018 года) отношения Ватикан — Армения, благодаря высоко профессиональной работе нашего посольства в Святом Престоле, были подняты на качественно новый, весьма и весьма высокий уровень межгосударственных отношений. Напомним читателям хотя бы визит Папы Римского Франциска в Армению, который проходил под девизом «Паломничество в первую христианскую страну» в 2016 году. Уже не приходится говорить о визите президента Армении Сержа Саргсяна в Ватикан в 2015 году и его участие в отслуженной Папой Римским, Его Святейшеством Франциском в соборе Святого Петра литургии, которая во истину стала исторической в силу того, что гениальному сыну армянского народа Святому Григорию Нарекаци в феврале 2015 года был присвоен почетный титул «Учителя Вселенской церкви», и он был признан одним из 36 величайших мыслителей католической церкви. Увы, экс-посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян 2 ноября 2018 года президентом Армении А. Саргсяном, принимая за основу предложение «народного премьера», был отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Ватикане. Надо полагать, что у Микаэла Араевича напрочь отсутствовало стремление воспринимать «подвалы Ватикана» в качестве убежища для правонарушителей, а воспринималось, как святое место, освященное прахом Святого апостола Петра, поэтому он и не пришёлся ко двору Никола Воваевича. Но это тема другого анализа. А сейчас, уважаемый читатель, согласитесь с моим правом утверждать, что процессы, происходящие на наших глазах, не могут не вызывать чувство глубокой тревоги за судьбу Отечества. Можно дать разные политические формулировки подрывным, антинациональным по своей сути действиям «народного премьера», можно в очередной раз на конкретных примерах разоблачать происки западных стратегов-поводырей действующих властей Армении, подтачивающих основы армянской государственности путём изменения генетического кода армянской нации, её христианских, цивилизационных основ, но, увы, это не нейтрализует угрозы национальной безопасности РА. Вместе с тем убеждён, что в условиях, когда наш народ стоит перед опасностью самоуничтожения, политкорректность в развенчивании этих угроз не только не уместна, но и пагубна. Пришло время бить во все колокола и предупредить наш народ, воззвав: армяне будьте бдительны, ибо в нашем общем доме — Республике Армения, уже не первый год свирепствует Князь тьмы, толкающий армянский народ на путь духовной гибели. В этих тревожных условиях девизом нашей борьбы должно стать предостережение: осторожно, в Республике Армения обосновался сатана. И долг любого честного гражданина ещё и ещё раз проанализировать, откуда берут начало истоки этой тщательно разработанной стратегии разрушения армянской государственности, каковы их подлинные цели. И лишь после этого и в свете этого анализа продолжить страстные полемические дискуссии с легионом Сатаны. Читатель может упрекнуть меня за моё на первый взгляд кажущееся молчание. Вынужден вновь повторить, что уже не первый год армянский телеэфир для меня закрыт, причём независимо от политических предпочтений подлинных владельцев телеканалов. В этой связи, нет-нет, да сомневаешься, что, быть может, их нелюбовь к Николу Воваевичу — показная и рассчитана на тех из наших сограждан, которые изначально раскусили всю фальшь «народного премьера» и своё отношение к нему выразили политическим бойкотом — неучастием в досрочных парламентских выборах в декабре 2018 года и с доверием относятся к словам оппонентов «народного премьера». Напомним читателям, что более 50% от общего числа избирателей не приняли участие в досрочных выборах в Национальное Собрание РА VII созыва.

На фоне выше написанного, думается, что выступление третьего президента Республики Армения Сержа Азатовича Саргсяна на 24-м съезде (20 ноября с.г.) Европейской народной партии (ЕНП) в Загребе приобретает особый смысл. Поясню, что я имею в виду. Вдумаемся в слова из речи Сержа Саргсяна:

«Пришедшие к власти под именем революции, в действительности в течение прошедших полутора лет не внесли никакого революционного изменения или революционного прорыва во внешней и внутренней политике. Более того, в стране происходят опасные, угрожающие демократии процессы. Подорваны основы конституционности. Не действует принцип разделения и сбалансированности властей. Многочисленными фактами очевидно нарушена независимость судебной власти. Осуществляются политические преследования. Регулярными стали агрессивные действия в отношении оппозиционных средств информации и активистов, нетерпимость и слова ненависти достигли тревожных размеров».

Уважаемому читателю напомним также, что 5−6 марта с.г. «народный премьер» Армении в Брюсселе провёл переговоры с главой Европейского совета Дональдом Туском, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и еврокомиссаром по расширению и политике европейского соседства Йоханнесом Ханом. Так вот, в заявлениях этих должностных лиц красной нитью проходила мысль о том, что произошедшие в Армении политические изменения, то есть государственный переворот, могут способствовать дальнейшей активизации связей с Евросоюзом. Более того, Брюссель выразил готовность «ускорить переговоры по таким ключевым темам, как либерализация визового режима, финансовая и техническая помощь в реформах». Сам «народный премьер», говоря о подробностях своего визита в Брюссель, скромно заявил:

«Впервые у ЕС вообще нет вопросов к Республике Армения относительно состояния демократии. В Евросоюзе не сомневаются, что новое армянское правительство решительно настроено довести до конца демократические преобразования».

Итоги проделанной в этом направлении работы, как было отмечено выше, весьма лаконично подвёл Серж Саргсян в своём выступлении в Загребе. Речь С. Саргсяна многие в Армении интерпретируют как некий приговор режиму Н. Пашиняна, а Ваш покорный слуга, уважаемый читатель, считает, что это в деликатной форме приговор, выраженный нашим европейским партнёрам, которые сделали губительную для Армении ставку на Никола Воваевича, «светоча» демократии, деятельность которого Серж Саргсян весьма справедливо продолжил разъяснять авторитетной европейской аудитории:

«Однако сегодня уже всё более и более отчётливо звучат голоса тех людей, которые обвиняют меня (Сержа Саргсяна — А. Г.) в том, что уступил власть популистам. И сейчас я здесь, чтобы озвучить эти тревоги, чтобы защитить ту веру и ожидания, которые имели тысячи людей в ходе смены власти».

Серж Саргсян

Читая эти строки, я, как истинный армянин, подумал о том, что заявление новоизбранного президента Европейской народной партии Дональда Туска далеко не случайно, особенно после произнесённых, столь близких нашему сердцу слов:

«Я вступаю в борьбу с популистами, — заявил Дональд Туск. — С другой стороны находятся партии безответственного популизма (с чем можно поздравить Никола Воваевича, что о нем и руководимой им партии косвенно вспомнили на 24-м съезде ЕНП — А. Г.), а с другой — наша партия, которая несёт ответственность за популярность».

Завершая свои наблюдения о событиях последней недели в Армении и вокруг неё, невольно осознал, что вот уже более полутора лет ни в одной из своих статей я не сказал ни одного доброго слова в адрес «народного премьера» Армении. Читатель вполне резонно может упрекнуть меня в предвзятой оценке действий Никола Воваевича. Признаюсь, что в этом случае читатель будет прав. Так, «народного премьера» трудно упрекнуть, да что там упрекнуть, когда он похвалы достоин в одном. Не могу не выразить своего удовлетворения тем, что с 8 февраля с.г. армянские сапёры и врачи в составе 83 специалистов Армении прибыли в Сирию: это специалисты по разминированию, медицинский персонал и бригады, обеспечивающие охрану специалистов. Заметим, что Армянская гуманитарная миссия и по сей день (вторая группа из Армении, пришедшая на смену первой, в составе 80 человек отправилась в Сирию 16 июня с.г.) занимается разминированием, противоминным оповещением населения и оказанием медицинской помощи исключительно в тех районах, в которых не ведутся боевые действия. Заметим также, что оборудование для их работы, а также поддержку в обеспечении их безопасности предоставила российская сторона. Не скрою, что я всецело поддерживаю подобное решение правительства РА, наверное, единственное правильное решение за полтора года после государственного переворота.

Mil.am Армянские специалисты отбывают в Сирию

Вместо послесловия. Каждый раз, излагая свои тревоги о процессах, протекающих в Республике Армения, я убеждался в том, что на фоне провалов внутренней и внешней политики, нарастающего разочарования граждан, осознающих, что они стали жертвами изощрённых популистских лозунгов Никола Пашиняна, в наших буднях тем не менее не редки и светлые дни. Так, 24 ноября с.г. в узком кругу родных, друзей и коллег отмечалось 75-летие со дня рождения известного государственного и общественного деятеля, «Заслуженного деятеля культуры Республики Армения» поэта Корюна Вардановича Аракеляна. Всматриваясь в озарённые светлой улыбкой лица собравшихся, при этом не понаслышке зная, что многие из них обременены изматывающими каждодневными бытовыми заботами, я заряжался какой-то необъяснимой внутренней энергией. У читателя может сложиться неверное восприятие моих слов, дескать какой циник, что черпает энергию от осознания трудностей у окружающих. И читатель в случае такого восприятия будет не прав. Внутреннюю силу мне придавали полные оптимизма глаза гостей. Их не сломили ложь и циничное отношение властей к простым гражданам, их традициям и семейным ценностям, выражающиеся на каждом шагу: будь то финансирование сатанинских спектаклей, нынче именуемых перформансами, или бюджетное финансирование фильма, главным героем (героиней) которого является особь неопределенного пола, или же приобретение за бюджетные деньги бронированных служебных машин за не одну сотню тысяч долларов, чартерные перелеты за океан Никола Воваевича и КО за $400 тысяч и другие проявления хамской вакханалии. И вдруг на этом фоне звучит прекрасная мелодия, песня, написанная на музыку Народного артиста Республики Армения Сасуна Паскевичяна на слова Корюна Аракеляна «Случилось бы чудо». Уважаемый читатель, быть может, подумал, что в современной Армении чудом явилось бы отстранение от власти николвоваевской антинациональной клики. Нет, песня о куда более светлом — о глубокой тоске по безвременно ушедшей из жизни матери автора. Проникновенное и честное исполнение этой песни со стороны талантливой певицы Анны Хачатрян никого из присутствующих не оставило равнодушным. Расчувствовался и однокурсник Корюна Аракеляна, непревзойдённый исполнитель армянских народных песен, Народный артист Республики Армения Рубен Матевосян. Он не мог удержаться и экспромтом исполнил два армянских народных хита, которые взволновали всех участников юбилейного вечера. Однако меня переполнили трудноописуемые чувства, когда на наших глазах буквально выстроилась очередь из числа многих и многих гостей, которые хотели во что бы то ни стало поздороваться и сфотографироваться с выдающимся мастером современного кинематографа, всемирно известным режиссером художественного и документального кино, Заслуженным деятелем искусств Российской Федерации и Армении Артаваздом Ашотовичем Пелешяном. И казалось, в этом кратковременном общении гостей юбилейного вечера с великим мастером кино (о творчестве которого были изданы книги в Италии, Австрии, Германии, Чехии, США, Мексике, Бразилии, Колумбии, Японии, Южной Корее, не говоря о том, что о Пелешяне были созданы фильмы в Голландии, в России, во Франции и в Италии) люди преображались на глазах, их лица становились более одухотворёнными. И наконец, их переполняло чувство гордости, что они, как и Артавазд Ашотович, армяне — представители древнейшей христианской цивилизации…

Однако минувшая неделя запомнилась и другим незабываемым праздником, когда 21 ноября с.г. в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград выдающимся гражданам России. Да, да, уважаемый читатель, этот день станет незабываемым праздником для людей моего поколения и поколения наших детей. Как было не растрогаться, когда видишь, как звезду Героя Труда России получает Национальный герой Армении Николай Иванович Рыжков, с именем которого связано возрождение из руин многих десятков разрушенных Спитакским (1988 года) землетрясением городов и деревень Армении, когда в числе награждённых несравненная русская красавица Татьяна Доронина, блестящая исполнительница главной роли Нюры из фильма режиссёра Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе», трепетно исполнившую вот уже более полувека наполняющую сердце радостью песню «Нежность» на музыку Александры Пахмутовой. И, конечно, не оставили равнодушной и слова благодарности самой Александры Николаевны Пахмутовой, награждённой высшей наградой России — орденом «Святого апостола Андрея Первозванного». Так, обращаясь к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, Александра Николаевна сказала: «Вы возглавляете легендарную страну, потрясающую страну. И поэтому мы не допустим, чтобы всё было хуже, всё должно быть хорошо. Талантливые люди, великолепная страна, и Вы это знаете и любите». К этим проникновенным словам великой Александры Пахмутовой, создавшей музыку, «где звучит эпоха» (из слов приветствия В. В. Путина), можно от всей души добавить, что легендарную, потрясающую страну, имя которой Россия, глубоко любят и чтут все армяне, кому дорога судьба двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах, то есть все честные сыны разбросанного по миру одиннадцатимиллионного армянского народа. И это не патетическая здравица в адрес талантливых людей России, а проявление у каждого армянина генетической связи времён, берущей своё начало с далекого 988 года, когда киевский князь Владимир со своей супругой Анной (армянкой по происхождению, дочерью Византийского императора Романа II) в водах Днепра и его притока Почайны крестили Русь.