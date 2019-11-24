В Москве реновация жилья стартовала всего пару лет назад, а на Алтае её «по-тихому» провернули ещё в 2012 году. У десятков людей в алтайском наукограде — Бийске — забрали их вполне крепкие дома, а вместо них предоставили «гаражные места» на улице Спекова 8, 8/1, 8/2. Именно так крошечные комнаты-клетки проходят по документам.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Как выглядит одна из комнат на улице Спекова 8/1

Действующие кадастровые номера отсутствуют, как и многая другая документация. Скорее всего, так произошло потому, что эти три «инновационных дома» для переселенцев (как их обозначали власти) приставляют собой настоящее «чудо» архитектурной мысли, нарушающее все мыслимые и немыслимые нормы.

Чиновники и строители умудрились заселить почти 200 человек в трёхэтажные коробки, состоящие исключительно из металлоконструкций, ДСП и гипсокартона, наспех заполненного стекловатой, где к тому же отсутствует фундамент! Напомним, речь идёт о сибирской территории, где температура воздуха зимой часто пускается ниже минус 40 °C и не исключены наводнения и землетрясения.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Как выглядят стены в доме на улице на улице Спекова 8/1

Три поросёнка

Пожалуй, единственными обитателями, которым безмерно нравится жить в домах из гипсокартона и стекловаты на Спекова, являются клопы, тараканы и мыши. В условиях гниющих под обоями и линолеумом ДСП, эта живность развелась в таком количестве, что свободно передвигаются по стенам и потолкам даже в дневное время. Никакие средства не помогают. Многие стали попросту сдирать со стен отошедшие обои, потому что в пустотах паразиты сразу заводят «гнёзда». Им тут и стол, и дом.

Поскольку в стенах домов нет ни капли бетона, а пустоты заполнены стекловатой, электрические провода проведены поверху стен, у многих они касаются железной ванны — тут недалеко до беды, сетуют жильцы. При этом у них есть предположение, что со стройки умудрились ещё и растащить значительную часть материалов: пол в квартирах буквально ходит ходуном даже от простого открывания входной двери. А несущую стену запросто можно проткнуть насквозь обычным шампуром.

Алтайский журналист Алексей Тырышкин:

«Есть большие подозрения, что в ходе возведения этих зданий шло банальное воровство стройматериалов, поставленное на широкую ногу. Во время строительства сам лично легко проникал на территорию стройки, гулял — никто даже не спросил — кто я и почему тут хожу. При этом в заборе зияли огромные дыры, а у стен лежали бесхозные кучи утеплителя. По словам местных жителей, стройматериал там воровали чуть ли не «Газелями». Действительно ли это так — сейчас уже трудно доказать с документами на руках. Но с учетом того, что сразу после заселения жильцы начали испытывать большие проблемы с промерзанием домов, все же есть основания доверять словам о воровстве».

Из опасений с треском провалиться к соседям, жильцы боятся ставить в помещениях тяжёлую мебель и даже монтировать навесные шкафы. Кстати, опасения эти ненапрасны. Даже под тяжестью кровати или холодильника в полу образуются дыры. А пол на чердаке и вовсе провалился, не выдержав веса мужчины-электрика. Если сказать, что владелица квартиры, проживающая на третьем этаже, была удивлена невесть как взявшемуся мужчине в её ванной, значит, ничего не сказать.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Стеня дома на улице Спекова заполнены стекловатой

Жительница дома Алла Цыбина наглядно показала пустоты в стенах:

«Люди не понимают, до многих не доходит ещё — несут в квартиру такие тяжёлые кресла и стенки несут, а держаться-то им не на чем, упадёт такое — или инвалидность или пришлёпнет на месте».

Известно, что за годы существования дома на Спекова приобрели дурную славу и даже прозвище — «Три поросёнка» — так в алтайском наукограде называют застройщиков и чиновников, предложивших руку к безобразной работе, а также иронично напоминают известную историю сказочных недотёп.

Жительница дома на Спекова Алла Глазер:

«Летом, когда жара, лежишь на диване, солнце в окно падает, и видишь, как эта стекловата летает в воздухе, а мы ею дышим! Мы задыхаемся! Ночью спать невыносимо. Окно приоткроешь, когда мороз — холодно, если батарею закрыть — всё, замерзнешь моментально. Сейчас морозов больших ещё нет, но представляете, я живу на третьем этаже, без носков не могу по полу ходить, пол ледяной. И ещё такие окна поставлены, что они не закрываются — хоть у кого пройдите, посмотрите, ни у кого плотно не закрываются окна, холод ужасный. И простывают, дети вон постоянно болеют».

Ложь, очень большая ложь

Если подойти к печально известным «спековским домам», первое, что бросается в глаза, — это скромная табличка на фасаде: дом введён в эксплуатацию по краевой адресной программе по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 году застройщиком ООО «Новолит». Но этот год, оказывается, «вилами на воде» писан.

«Бийские новостройки на Спекова по бумагам введены в эксплуатацию 1 декабря 2011 года: спустя всего месяц после проведения тендера на строительство домов, администрация Бийска подписывает приём готового жилья и выплачивает «Новолиту» всю сумму контракта. Бийчане могут подтвердить: никаких домов на этом месте в декабре 2011 года ещё в помине не было», — пишет wbiyske.ru.

Собственно, с этой лжи всё и началось. Дальше — больше. Из характеристик, приобретаемых для переселенцев жилых помещений, мы видим, что квартиры должны были «соответствовать техническим и санитарным требованиям и быть благоустроенными применительно к условиям в городе Бийске». Также указано что жилые помещения «должны содержать строительные и отделочные материалы следующего характера: материала стен: кирпич, камень, панель, монолит». Не удивительно, что судебная строительно-техническая экспертиза Сибирского филиала Ростехинвентаризации, проведя обследование квартиры Аллы Цибиной, подтвердила:

«Конструкция пола не обладает должной несущей способностью и прочностью, что не обеспечивает безопасное пребывание граждан и сохранность инженерного оборудования».

Удивительно то, что когда об этих домах узнала вся страна и в край с проверками потянулись различные эксперты и общественники, суд не принял во внимание экспертизу и встал на сторону чиновников, заявивших, что они, так и быть, поспособствуют проведению ремонта. Стоит ли говорить, что затеянный капитальный ремонт, на который, кстати говоря, было потрачено 34 миллиона рублей, мало что решил.

«По большому счету изменения коснулись лишь «внешности» домов. Внутри это всё тот же гипсокартон, крошащиеся древесные плиты, трещины, плесень. Открываешь окно — потолок качается, в стенах гуляет ветер. По полу ходить лучше осторожно — рискуешь провалиться или обрушить потолок в квартире этажом ниже», — пишет wbiyske.ru.

Чтобы снизить градус скандала, чиновники в спешном порядке переселили несколько семей в хорошие квартиры. Но на этом всё и успокоилось.

Квартира или машино-место?

Далеко не все из жильцов злополучных домов на Спекова сразу поняли, что они приобрели, лишившись своих домов.

Алла Глазер «Мы взяли в Росреестре документ и сверились — у нас одна бумага на всех. Получается, что есть участок, а на нём некий квадратик, в котором находится одна конура, и все три дома в этой конуре живут под номером 18! И написано — машино-место! У нас нет жилых помещений здесь, понимаете? Нам должны были непосредственно улучшать условия, а не ухудшать. У нас нет коридоров. Наши квартиры они продали, а нам за 4,5 месяца смастерили дома из лёгкой конструкции. О каких ГОСТах и СНиПах может идти речь, если в 2011 году они деньги поделили уже все? Если посмотреть контракт, то у нас стены должны быть монолитные или кирпичные — у нас нет. У нас даже фундамента нет. Нас обманывали — говорили, что сколько комнат было — столько и будет».

Тем не менее жильцам приходится платить за услуги ЖКХ не менее 5000 рублей ежемесячно. Алла пояснила, что пробовала отказаться от оплаты услуг за свою «халупу», но в скором времени получила определение суда, согласно которому с карточки её сына-инвалида стали списывать задолженность. Примечательно, что судебное решение вынес не городской суд, а суд Зонального района. С чего бы?

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Машино-места: так по документам значатся квартиры на улице Спекова

Алла Цыбина «Как они нам могли присвоить право собственности, если нет кадастровых номеров на объекты недвижимости и на земельный участок? А мы платим налог на квартиру. Мы живём в самострое каком-то! Хотя в начале нам проставляли «кирпичный дом» в квитанциях. Потом панельный, потом — смешанный».

Опека куда смотрела?

Помимо того, что чиновники силой и угрозами отобрали у людей старое аварийное жильё, предоставив вместо него такое же аварийное, но новое, они не соблюли права детей-сирот, инвалидов и других обездоленных.

Алла Глазер «Началось все с того, что нас решили переселить и признали наши дома аварийными. Хотя у меня на Льнокомбинате деревянный был из лиственницы, он 100 лет простоял и ещё бы 200 простоял. Квартиры были большие. Алле Викторовне (Цибиной) меньше дали квадратов, у меня комнату вообще отобрали только из-за того, что я незаконно переставила дверь из коридора в коридор. Но это глупо. У меня одна комната была приватизированная, а вторая — муниципальная. Но так получилось потому, что мне ранее сказали, что кухня и так моя, мне её не нужно приватизировать. Перед тем, как началась история с переселением, у меня пропал ордер и мне начали предъявлять, что это комната не моя. Хотя я прожила в ней 15 лет почти — платила за неё. И всё, меня лишили комнаты, хотя у меня ребёнок-инвалид».

Алла Глазер говорит, что теперь в её конуру можно поставить только один диван.

Алла Глазер «И я должна со взрослым парнем (у сына ДЦП) спать на одной постели? Хотя когда переезжали, говорили, мол, не переживайте, сколько у вас есть комнат, столько и будет».

Женщине обидно за то, что губернатор в Алтайском крае новый, уже год на посту, но к нему не пробиться жителям домов со Спекова.

Алла Цыбина «У меня под опекой находится ребёнок-сирота, парню 16 лет. И мы оказались заселенными в одну комнату: я, мама и подросток. Опека приходит — не забывает в холодильник посмотреть, а когда ребёнка переселяют в одну комнату с двумя взрослыми женщинами, куда два дивана-то сложно поставить, это как? В тюрьме, наверное, и то больше квадратных метров предусмотрено на человека».

Кстати, администрация города отказывается признавать жилища аварийно опасными. А претензии жильцов на низкое качество предоставленного им по программе жилья, объясняет просто: «Вы сами довели его до такого состояния неаккуратной эксплуатацией».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Так выглядит канализация в доме на улице Спекова 8/1

«Вы свиньи!»

Бабушке Тамаре уже за 80. Но даже несмотря на статус «дети войны» отношение к престарелому человеку такое, что стыдно даже передавать услышанное. Женщина, которая не слышит и не видит, при посещении чиновницей из городской администрации в ответ на претензию, что пол проваливается, а над ванной рушится потолок, получила пренебрежительное: «Вы свиньи!». Если у немощной женщины не прибрано, так может ей присылать хотя бы раз в неделю социального работника, разве не заслужила?

Не лучше себя чувствует и семья, которой по «спековским меркам» выделили двухуровневые хоромы. В маленькой комнате, больше похожей на узкий коридор, проживают шестеро детей. Так произошло потому, что большую часть пространства занимает лестница с коридором шириной с комнату, почти вертикально уходящая вниз. Она неоднократно становилось причиной травм у детей и их матери, которая недавно пережила инсульт.

Но всё, чем довольствуется семья, это письмо из бийской мэрии, в котором говорится, что компания-застройщик пообещала устранить недоделки. Разве это возможно осуществить в доме, который сам является сплошной недоделкой?

«Мы до последнего не хотели переезжать. Но нам пришлось это сделать, когда в нашей старой квартире отключили тепло и свет, а также стали разбирать одну из комнат. К тому же на старом месте у нас был небольшой участок земли, и мы могли выращивать на нём что-то для еды. Сейчас мы этой возможности лишены, у нас даже балкона в комнате нет», — пояснила Ольга, а её дети показали дыры в полу.

И ещё про свиней. Комнаты в домах настолько крошечные, что расстояние от кухонной зоны до туалета не превышает и метра.

«Сходил в туалет и садишься за стол есть, как так?» — отмечает один из жильцов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Одна из квартир в доме на улица Спекова: туалет мойка и плита в одном кадре

Так кто в этой истории всё-таки поросёнок? Не всё хорошо как внутри дома, так и возле него. Детскую площадку оборудовали прямо по периметру теплотрассы: любой прорыв этого проложенного над землей сооружения может привести к катастрофе.

Настораживает сам факт того, что фундамента эти дома не имеют, а на земле, где они возведены, раньше были погреба. Уже проявилась одна внушительная яма. В день приезда комиссии строители заботливо закрыли её куском утеплителя.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дыра в земле возле дома на улице Спекова

А если кому-то покажется странным очень длинный дом на Спекова, то пусть не удивляются. Строители из двух домов соорудили один, когда одна конструкция стала заваливаться.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Бабушка Тамара показывает, как не в меру разгулявшиеся соседи проломили потолок над её ванной

Рассказывать про ужасы на Спекова можно ещё долго. И вряд ли можно забыть слёзы матери, которая говорит, что за всю свою жизнь не видела от государства ничего хорошего, а под конец оно забрало последнее — дом.

Товарищ Спеков, прости…

Вот и выходит: по форме в Бийске по улице Спекова произошло переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках реализации Федерального закона №185, а по факту — издевательство, сопряжённое с ложью, очень большой ложью и уголовным делом.

Факты нарушений, допущенных должностными лицами администрации Бийска, уже признаны СУ СК РФ по Алтайскому краю. При поддержке УФСБ произведены первые обыски и задержания в мэрии, возбуждено уголовное дело. Но десятки жителей, которых их старых аварийных домов переселили в новые аварийные дома, опасаются, что если даже чиновники и застройщики понесут наказание (скорее всего, за давностью лет оно будет формальное), то об их бедственном положении спустя какое-то время опять забудут. А такое уже происходило, и не раз.

Вот и подумалось, что бы сказал обо всём происходящем сам Александр Спеков. Этот прославленный герой Великой Отечественной войны, чьим именем названа улица с печально известными домами, до 1931 года проживал в Бийске. А в январе 1940 года ему, телефонисту взвода связи стрелкового батальона Второго пограничного полка, пришлось умереть: оставшись один в доме, он отстреливался от врага до последнего патрона…

Простите нас, товарищ Спеков, за все наши реновации проклятые, простите!

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