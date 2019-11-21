Читая телеграм-каналы, ориентированные на белорусскую проблематику, часто сталкиваешься с непониманием деталей и нюансов. Но это по большому счету дело вкуса и экспертных оценок — тут всё упирается в ту матчасть, которую эксперт берет как репрезентативную для своих экспертных умозаключений. Вопросов, как говорится, нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Однако они возникают — большие и серьезные, как только речь заходит о вопросах фундаментальных, где уже нельзя выбирать матчасть, как изюм из булки, как тебе угодно.

Например, большой ошибкой является мнение о том, что в Белоруссии все элиты стали прозападными. Что макеевщина поразила госаппарат, как вирус, и полностью переформатировала его. Что элиты спят и видят, как стать частью Запада.

House.gov.by Национальное собрание Республики Беларусь

Надо сказать прямо — это всё не так. В стране на самом деле доминируют национально ориентированные элиты, которые прекрасно понимают, что две страны — Белоруссия и Россия — связаны военно-политически, социально-экономически, исторически, гуманитарно и так далее. Для которых русский язык — родной, чтобы ни говорили с голубых экранов телевизоров. Которые до сих пор ментально и психологически ощущают себя частью Большой Родины.

В госаппарате полно сторонников Союзного государства России и Белоруссии, тех, кто вполне готов жить в конфедеративном государстве, и евразийской интеграции в целом.

Есть только один маленький нюанс — эти люди исторически привыкли выживать. Именно выживать в непригодных для жизни лесах, а не развиваться, как Империя на просторах, и не бунтовать, как гетманская окраина на заливных лугах. В Белоруссии всегда было мало вождей.

Этот белорусский «ген», другими словами — психотип, очень похож на еврейский и прекрасно показан Богомоловым в «Моменте истины», когда в одном углу хаты висит православная икона, а в ящике лежит католический крест, белогвардейские погоны, польские деньги и так далее.

Именно это молчаливое пропутинское большинство сидит в госаппарате РБ и силовых структурах. И вычистить его оттуда не смогут никакие макеевские чистки. Потому что у людей есть четкие морально-нравственные, человеческие, политические и исторические ориентиры.

Mil.ru Российско-белорусские тактические учения подразделений ВДВ России и ССО Республики Беларусь

Да, именно они обеспечивают 100-процентное голосование. Но как только они поймут, что могут его больше не обеспечивать и Большая Родина их ждет, то всё поменяется в один миг. Просто там, где висел один флаг, за ночь будет вывешен другой, а вышиванки и менять не придется, так как они общие.

Нет никакого прозападного курса элит. Он может быть только в головах экспертов, которые плохо понимают менталитет белорусского народа.

Можно было бы такое понять, если бы такое писали прозападные эксперты-националисты, — это их хлеб, это им надо оперу писать в Вашингтон и Лондон, что тут уже, мол, всё на мази, а «элита» для макеевского переворота только и ждет отмашки звездно-полосатым флагом.

Но когда такое пишут эксперты, которые позиционируют себя как сторонники интеграции и углубленного Союза России и Белоруссии и подают себя как знатоков вопроса, то остается только удивляться поверхностности и непониманию того исторического и психосоциального генотипа, который выработан в ходе столетий выживания русского народа на этой территории и существует в республике на базовом бессознательном уровне как генокод нации.