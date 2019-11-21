Львовский областной совет обвинил премьер-министра Алексея Гончарука и правительство Украины в государственной измене, передает Zaxid.net (Львов). Депутаты считают, что введение рынка земли угрожает национальной безопасности. Облсовет выразил недоверие кабинету министров и требуют отставки его и Гончарука. Соответствующее обращение к руководству государства поддержали 56 депутатов из различных фракций на сессии во вторник, 19 ноября. Всего в Львовском облсовете числятся 84 депутата. Поводом для обращения стало принятие Верховной радой Украины в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». «Статус украинской земли возвели до уровня обычного товара, который может купить каждый, кто заплатит большие деньги. Это угроза национальной безопасности, и создают эту угрозу высшие должностные лица государства. Мы расцениваем такие действия как содержащие признаки государственной измены», — говорится в обращении. Областные депутаты обратились к коллегам из Верховной рады с требованием прекратить дальнейшее рассмотрение законопроекта о введении рынка земли до вынесения этого вопроса на всеукраинский референдум.

Василия Штернберг. Ярмарка на Украине

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко раскритиковал принятый в первом чтении законопроект о рынке земли, сообщает «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). «Законопроект о продаже земли — это большое преступление перед народом Украины за всю историю независимости», — заявил он во время заседания исполнительного комитета. По мнению Атрошенко, сегодня земля будет стоить до двух тысяч долларов за гектар, хотя реально должна стоить около 20 тысяч. Также Атрошенко намекнул, что украинскую землю выкупят иностранцы. Цену земли надо определять не в деньгах, сказал мэр, сравнив ее с ядерным оружием. Издание при этом напоминает, что Атрошенко имеет отношение к предприятиям, которые являются крупнейшими землевладельцами в Черниговской области.

Сергей Васильковский. Украинский пейзаж

Если украинцам не дать возможности зарабатывать на своей земле и не предложить альтернативы продажи ее — это выльется в народный гнев с физическим насилием. Об этом заявил депутат от Луцка Игорь Палица, информируют «Волинські Новини» (Луцк). Палица отметил, что он и его единомышленники из группы «За будущее» не против введения рынка земли, но закон должен быть цивилизованным. «Мы с коллегами собрали волынских фермеров и поинтересовались их мнением, — подчеркнул депутат. — Мы услышали их мнение о том, что, безусловно, рынок земли нужен и нельзя ограничивать пайщиков. Фермерам лучше раз купить землю, чем договариваться об аренде паев или оказаться незащищенными перед рейдерством. Но они сказали еще одну важную вещь: «У нас нет денег купить эту землю». Палица подчеркнул: сегодня на Украине экономика на нуле, страна воюет, а бизнес не может взять дешевые кредиты. В таких условиях продавать землю — это создать предпосылки к народным волнениям, и «мы увидим Колиивщину».

О том, как земельный вопрос отразился на президентской партии «Слуга народа», рассказывает «ОстроВ» (Донбасс). «Он всех рассорил, — поведал изданию одни из депутатов Верховной рады, член фракции «Слуга народа» на условия анонимности. — Еще ни один вопрос не вызывал столько споров и баталий, сколько рынок земли. И это при том, что Зеленский и «Слуга народа» изначально заявляли о своих планах открыть рынок земли. Почему это сейчас стало такой неожиданностью, непонятно. Сначала все были «за», а в какой-то момент некоторые депутаты стали идти на попятную». В основном против были мажоритарщики, которым потом придется объясняться перед своими избирателями. Поэтому они просили максимально смягчить законопроект, насколько это возможно. И в самой команде президента Украины Владимира Зеленского мнения о том, что делать с законопроектом, разделились. Глава офиса президента Андрей Богдан продвигал идею, что никаких уступок не будет и пускай голосуют за предложенную версию, а недостающие голоса во фракции можно будет насобирать у внефракционных или договориться с «Голосом». Сам Зеленский и часть его команды (Сергей Шефир и Андрей Ермак) решили пойти на уступки и не ломать фракцию через колено. В результате было принято компромиссное решение: Зеленский пошел на небольшие уступки, пообещав между первым и вторым чтениями внести правку о проведении всеукраинского референдума по продаже земли иностранцам, а Богдан параллельно с этим договаривался с внефракционными (на всякий случай). По словам источников издания, Богдан до последнего уговаривал Зеленского не обещать никакого референдума, так как, по всем социологическим опросам, им его никогда не выиграть. В результате «Слуга народа» дала необходимые для принятия решения 227 голосов, плюс 13 внефракционных депутатов поддержали законопроект. Несмотря на то, что закон о земельной реформе был принят в первом чтении, последствия неровного голосования «Слуги народа» дали о себе знать очень быстро. Уже на следующий день стало известно об исключении из фракции двух депутатов: Анны Скороход, которая проголосовала против, и Антона Полякова, который воздержался. Один из главных спикеров партии «Слуга народа», представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук решила открыто пойти против позиции партии по земельному вопросу. За свою особую позицию она поплатилась должностью представителя. «С остальными несогласными пообещали провести профилактические и разъяснительные беседы, чтобы голосование во втором чтении прошло более гладко», — добавил источник.

Rada.gov.ua Парламент Украины

«Беспрестанные попытки привлечь к ответственности лидера оппозиции, пятого президента Украины Петра Порошенко по надуманным делами — это месть за отпор российской агрессии и его политику деколонизации Украины, — пишут «Херсонцы» (Херсон). — 18 ноября в Генеральную прокуратуру был передан проект подозрения Порошенко и представление в парламент для снятия с него неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности за захват государственной власти. Учитывая то, что офис президента Украины поддерживает давление и политические преследования против Порошенко, такие действия наносят непоправимый вред Украине и непосредственно Зеленскому на международной арене. Десятки дипломатов и лидеров цивилизованного мира потребовали от нынешней власти прекратить любые атаки на пятого президента и придерживаться демократических принципов политической борьбы. Сам Порошенко опровергает все обвинения и считает их попыткой запугать противников нынешней власти. Уже в ближайшие недели мы увидим, осталась Украина верна демократическим принципам цивилизованного мира или наше государство окончательно встало на тропу путинизма».

Депутат Черновицкого областного совета (фракция «Оппозиционный блок») Дмитрий Павел заявил о необходимости в пределах Герцаевского района Черновицкой области создать румынскую общину и административно оформить район как Румынский, передают BukNews (Черновцы) со ссылкой на издание «Ведомости». Павел отметил, что в Герцаевском, Глыбокском и Сторожинецком районах Черновицкой области в большинстве проживает румынское население, внутри каждого района необходимо создать румынские территориальные объединения граждан. Его предложение якобы поддержал руководитель Румынского сообщества Украины Иван Попеску, который также высказался о необходимости создания на Украине министерства по делам национальностей. Сам Павел на своей Facebook-странице назвал «провокационным» издание, которое обнародовало аудиозапись его комментария. «Уважаемые друзья, прошу не обращать внимания на провокационные издания. Долгое время нахожусь за границей и никаких интервью не даю», — заявил депутат.

Катерина Ткачова Закарпатская область

Расселение национальных групп в Закарпатье в 2001 г. Розовый — русины и украинцы. Зеленый — венгры. Желтый — румыны

МИД Украины выразил официальный протест против идей создания венгерской автономии в Закарпатье, сообщает Mukachevo.net (Мукачево). Поводом послужило заключительное коммюнике XVIII заседания Венгерского постоянного совета — консультативного органа, членами которого являются премьер Венгрии, вице-премьер по вопросам национальной политики, министр иностранных дел, госсекретарь по вопросам национальной политики, главы и руководители фракций парламентских партий, зарубежные венгерские организации. МИД Украины выразил протест в связи с призывами к вмешательству во внутренние дела суверенных государств. «Осуждая призывы к автономии венгерских сообществ Карпатского региона, подчеркиваем, что национальные меньшинства на Украине пользуются конституционным правом на культурную автономию, и поддержка других форм автономии противоречит украинскому законодательству и является посягательством на территориальную целостность, — говорится в заявлении. — В контексте намерения венгерской стороны реализовывать программы по оказанию помощи зарубежным венграм отмечаем, что процедура предоставления такой помощи должна согласовываться со странами проживания венгерских общин и предоставляться прозрачным и недискриминационным способом. Также напоминаем, что Конституционный суд Украины признал закон Украины «Об образовании» соответствующим Конституции, шесть из семи высказанных Венецианской комиссией рекомендаций для имплементации этого закона Украины уже выполнены. После выполнения последней, седьмой рекомендации, мы ожидаем разблокирования Будапештом диалога Украины с НАТО».

«За Збручем» (Тернополь) дает подробности гибели работников с Тернопольщины в Польше. В Садковице (Лодзинское воеводство) в холодильной камере для фруктов нашли мертвыми двух работников с Тернопольщины. Они задохнулись: в помещении перекрывают кислород и насыщают азотом, чтобы фрукты лучше хранились. «Сейчас продвигается версия, что они крепко выпили, уснули и не проснулись. Хотя не все так просто, товарищи украинцев и их родные считают, что их гибель — это инсценировка, и всё подстроили, чтобы не расплачиваться с ними», — говорит польский журналист Марчин Ковальчик. По одной из версий, поляк якобы, чтобы не платить за работу, заманил украинцев в ангар, для этого специально открыв окно, а когда они влезли туда, закрыл его. Это уже второй случай загадочной смерти украинцев в Польше за последние полгода.

15 октября министр культуры Украины Владимир Бородянский и его зам Анатолий Максимчук (оба выходцы из медиаимперии олигарха Пинчука) представили концепцию закона о регулировании деятельности СМИ, которую разрабатывают сейчас и должны принять в самое ближайшее время, рассказывает «Таймер» (Одесса). В начале презентации Максимчук четко обозначил рамки: речь идет исключительно о противодействии «информационной агрессии» со стороны Российской Федерации. Это очень интересная постановка вопроса. Еще при Порошенко украинские пропагандисты изобрели обвинение в «повторении тезисов российской пропаганды». Идея в следующем: если вы сообщаете какую-то информацию, которую также сообщают российские СМИ (скажем, об обстрелах населенных пунктов по ту сторону линии фронта, о преступлениях украинских военнослужащих и т. п.), то не имеет значения, правдива эта информация или нет: вы играете на руку врагу. Точно так же «повторяют тезисы российской пропаганды» те, кто поднимают, скажем, вопросы русского языка, переписывания истории и тому подобное. Ключевая сущность, с которой предполагается бороться, это дезинформация. Причем не всякая, а та, которая наносит вред общественным интересам. Можно предположить, что в публикации заведомо ложной информации о том, что тот или иной оппозиционный политик является, например, педофилом, могут не увидеть «вреда общественным интересам» — дескать, на что это повлияло? А вот утверждение о том, что высокопоставленный чиновник причастен к коррупционным схемам, пусть и небезосновательное, может получить такую оценку: мол, данной «дезинформацией» подрывается авторитет органа государственной власти. Ключевым органом по борьбе с дезинформацией назван «омбудсмен по вопросам информации». При этом одной из функций омбудсмена является обращение в суд в связи с выявленной дезинформацией. Помимо концепции «дезинформации» и наказания за нее, ключевым понятием является «этичное поведение». Грубо говоря, журналистом может считаться только тот человек, который следует «этике украинского журналиста». Тот человек, который ее нарушает, журналистом считаться перестает. Для отделения «агнцев от козлищ» предполагается создать другой орган — так называемую «самоуправляемую организацию журналистов». Именно эта организация должна будет сформулировать «этические стандарты журналистской деятельности» и следить за их соблюдением, она же будет осуществлять «подтверждение или предоставление статуса журналиста и приостановление статуса журналиста». О том, как будет формироваться и управляться такая организация, в концепции не сказано. Зато указано, что финансироваться она будет государством. Однако известно, что тот, кто платит девушку, тот ее и танцует: по существу на Украине предлагается создать государственный орган, определяющий, кто является журналистом, а кто нет. Интересно, что на Украине уже есть самоуправляемая журналистская организация — Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ). Отдельно стоит упомянуть пункт, касающийся «финансового обеспечения за счет государства журналистов, которые потеряли работу из-за уведомления о давлении на них». Крайне интригует такой вид деятельности «самоуправляемой организации», как «присвоение индекса достоверности информации». В общем и целом по итогам знакомства с концепцией впечатление складывается откровенно мрачное: на Украине создается система цензуры и контроля над журналистской деятельностью, которая не снилась журналистам ни во времена Януковича, ни даже в далеко не самую благополучную в этом плане эпоху Порошенко.

«Верховная рада в первом чтении поддержала закон, который «совершенствует получение высшего образования», — пишет «Рівне Вечірнє» (Ровно). — Как сообщает «Радио Свобода», совершенствование заключается в русификации иностранных и украинских студентов, потому что теперь в университетах можно преподавать на русском. Потому что он является одним из языков Европейского союза. Хотя этот закон является антиукраинским, его поддержали почти все депутаты из Ровенской области фракции «Слуга народа».

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий: никакой руды и зерна в одесском порту не должно быть, только контейнеры и яхты. Его слова приводит «Думская» (Одесса). «Там по большому счету уже нет государственного стивидора и работают частники. Будет замечательно, если Одесса останется контейнерным терминалом. Плюс рядом будет яхт-клуб и марина, будут заходить красивые лайнеры и возить туристов. Конечно же, там никакой руды, зерна не должно быть», — заявил министр. Он пояснил, что в планах министерства — «максимально привлекать частный бизнес, там, где не стратегическая инфраструктура». «Там, где есть госфинансирование, всегда потенциально есть угроза коррупции. А бизнес лишен смысла сам у себя воровать, для него важно развиваться, расти, инвестировать», — пояснил Криклий и добавил, что потенциально под концессию рассматриваются порты Мариуполя, Бердянска и Черноморска. «По более маленьким портам изучаем возможность их продажи. Завести на таких «малышей» концессионера достаточно сложно — там небольшие потоки грузов», — прокомментировал министр.