Как-то так сложилось, что Китай принято считать союзником России. В текущем геополитическом раскладе у нас существует общий сильный противник — США, противостояние с которым отодвигает далеко на второй план культурные различия между нашими странами.

Mil.ru Флаги России и Китая

Однако на практике разница во взаимных представлениях друг о друге никуда не делась, и в дальнейшем она более чем способна положение дел серьёзно изменить. Если мы себя по праву воспринимаем одним из мировых лидеров, то китайская общественность думает несколько иначе.

Примером тому служит статья на крупнейшем китайском информационном портале Sohu.com. Несмотря на традиционно вежливый тон, её автор подводит читателей к мысли, что глобальное лидерство РФ как бы не совсем заслуженное. Более того, при всех своих преимуществах, на его взгляд, Россия имеет четыре существенные стратегические уязвимости.

Прежде всего, речь идёт о нашем серьёзном отставании в численности населения. Какие-то 145 млн человек против 1,45 млрд у Китая. Причём за 30 лет после распада СССР мы не сумели сколько-нибудь успешно поправить демографию. Из чего формируется намёк на явное излишество имеющихся у РФ 17,07 млн кв. километров территории.

pfctdayelise Китайцы

Плюс к тому, население крайне неоднородное — 194 национальности, хотя русские и составляют 80% по численности, что делает нашу страну мононациональной. Тем не менее это порождает серьёзные трудности в государственном и территориальном управлении.

Далее отмечается критичная мононаправленность экономики, сохраняющей абсолютное доминирование тяжелой промышленности в военном секторе экономики над легкой промышленностью и сельским хозяйством. Особенно с учётом «неудачного» географического положения, из-за которого значительная часть страны находится в неблагоприятных северных широтах. Из-за чего, несмотря на обширность, Россия якобы никогда не была по-настоящему богатой.

Ну, и в-четвертых, Россию, мол, никто не любит. Все крупные соседи, прежде всего США и Европа, опасаются российской экспансии и активно противодействуют ей. А лимитрофы, в особенности из постсоветских республик, так вообще не испытывают к ней никаких положительных эмоций. Даже имеющиеся у РФ союзники, в сущности, ненадёжны и своим положением тяготятся.

Словом, по сути, российское лидерство следует считать лишь региональным, что явно ниже, чем текущие возможности КНР, с намёком, что в будущем наши страны быть равными партнёрами не могут.

Steve Jurvetson Китайское предприятие в сфере высоких технологий

Полагаю, указывать, где, в чём и почему представления автора реальной действительности не соответствуют, — смысла не имеет. Тем более что проблема — совершенно в другом. Дело не в самих фактах, часть которых зафиксирована достаточно верно, например, про климат. Ошибочными являются, прежде всего, их оценки и трактовка на уровне базовых понятий. А это штука субъективная, как правило, от реальной действительности далёкая.

И это создает проблему, так как любое государство не ограничивается лидером. Его итоговую политику формируют и, что важнее, практически проводят миллионы обычных людей в своём поведении руководствующиеся собственными субъективными представлениями. В том числе и такими, как изложено выше.

Пока основные заботы формируются противостоянием с США и западным культурно-экономическим доминированием, неадекватность массового китайского представления о нас на уровне межгосударственных отношений проявляется не сильно. Однако если Америку из итогового уравнения исключить, положение дел неизбежно и весьма отчетливо изменится. И явно не в лучшую для нас сторону.

Тем самым возникает необходимость всерьёз подумать над задачей формирования реального образа современной России как таковой. Причём не только вовне, но и внутри государственных границ. Наивно ожидать к себе уважения, когда мы сами себя и свою страну не очень-то и уважаем.

Кстати, также имеет смысл задуматься и над другими важными моментами. А действительно ли нам пойдёт на пользу полное уничтожение США и ЕС как весомой мировой силы? А готов ли сам Пекин к стратегическому союзу с Москвой?