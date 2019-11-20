Когда-то в Иране были так называемые «яичные бунты», потом — «валютно-обменные бунты», теперь страну посетил «бензиновый бунт». Ситуация была напряжённой, серьёзной. Чтобы понять, предлагаем не просто обзорно «пробежаться» по последним событиям внутри Ирана, но поинтересоваться, что после чего шло-то…

Иран

Но начнём не с описания событий и не с упоминания о причине беспорядков. Это многие уже знают — правительство объявило о повышении цен. Как и в случае с «яичными бунтами», если кто помнит. Начнём с того, что заявил во всеуслышание на весь мир президент Ирана Хасан Рухани ещё 12 ноября. «В иранской провинции Хузестан, на юго-западе ИРИ, обнаружено новое нефтяное месторождение с объёмом более 53 млрд баррелей «чёрного золота», — поведал президент Исламской Республики, сообщало информагентство ISNA. По словам Рухани, «площадь подземной кладовой в богатой нефтью провинции Хузестан охватывает 2 тыс. 400 км² на глубине 80 м. Геологоразведочные работы здесь начались в 2016 году». Это может быть вторым крупнейшим нефтяным месторождением в стране после залежей нефти в городе Ахваз, которое содержало, по предварительным оценкам, 65 млрд баррелей нефтяного топлива, дополняло заявление Рухани агентство ISNA.

Yamaha5 Провинция Хузестан на карте Ирана

Шутки — шутками, но Интернет любопытно отреагировал на это заявление. Основной лейтмотив реакции пользователей мировой сети — ну всё, сейчас последуют заявления США про «нарушения прав человека в Иране»! А разве реакция пользователей Интернета смешна или неуместна? Президент США Дональд Трамп с октября «торгуется» с Турцией вокруг как раз нефти — нефтяных полей Сирии на северо-востоке этой страны. Он честно признаётся — оставляю войска США в Сирии, ибо ему лично «нужна нефть», а не вся Сирия. Разумеется, что Трамп и его окружение заметили сообщения из Тегерана о новых залежах нефти, да ещё в небеспроблемной провинции Хузестан! И что мы видим? Вот тут уже уместно и ко времени перейти к событиям, развёртывавшимся в Иране в ряд последних дней.

«Внезапно» 3-я комиссия Генассамблеи ООН одобрила резолюцию «по правам человека в Иране» — кому хочется, может самостоятельно ознакомиться с этим пасквилем. Но — на секунду: а не о радении ли США (Запада) о «правах человека» в Иране сразу после заявлений президента Рухани о новом нефтяном месторождении говорили пользователи Интернета? Вроде бы — да, то есть прогноз даже рядовых обывателей был безукоризненно чёток и точен. Естественно, это вызвало бурное неприятие в Тегеране. Разве удивительно, что ярыми сторонниками этой резолюции выступили США, Израиль и Канада? Мы уверены, что нет. 14 ноября точку зрения иранского руководства отразил пресс-секретарь МИД ИРИ Сейед Аббас Мусави, который заявил, что Исламская Республика всегда придерживалась прав человека в соответствии со своей национальной безопасностью и на основе религиозных убеждений и требований, добавив, что эта резолюция свидетельствует о лицемерии её авторов и, следовательно, ей не хватает легитимности и авторитета, сообщало агентство IRNA. «Какое отношение к правам человека имеют преступники нынешней эпохи, которые также являются сторонниками резолюции и сделали всё возможное — от убийства детей до расчленения критиков и осуществления экономического терроризма против свободных и независимых наций? — спросил Сейед Аббас Мусави. — Правительства, которые имеют давнюю историю систематических нарушений прав человека и всех людей во всём мире, имеют горький опыт из-за их вмешательства в их сознание, и даже сегодня они являются жертвами своих бесконечных и оккупационных войн своих союзников, и они не в состоянии иметь рекомендации по правам человека для иранской нации и правительства». Охарактеризовав резолюцию как одностороннюю и нереалистичную, Мусави сказал, что резолюция была принята в то время, когда один из её основных сторонников, США, нарушают основные права более чем 83 миллионов иранских граждан, особенно женщин, детей и пожилых людей. По словам Мусави, оккупация и убийство детей Израилем и региональными реакционными режимами, поддерживающими эту резолюцию, в то время как их руки запятнаны кровью невинных палестинцев и йеменцев, является достаточной причиной нелегитимности резолюции, и Иран осуждает инструментальный подход и политическое использование прав человека западными государствами против независимых стран и сожалеет о факте злоупотребления механизмами ООН.

Действительно, вот в день озвучивания заявлений А. Мусави Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи одобрил предложение о помиловании или смягчении приговора более чем 3500 иранских осужденных. Помилование было предоставлено по просьбе главы судебной власти страны ходжат-оль-эслама Сейеда Эбрахима Раиси по случаю годовщины рождения Пророка Мохаммеда и имама Джафара Садика, шестого имама мусульман-шиитов. Ходжат-оль-эслам Раиси предложил амнистировать 3552 заключенных, сообщало агентство Tasnim News. Агентство далее пояснило: статья 110 Конституции Ирана предоставляет Верховному лидеру право помиловать или сокращать сроки заключения осужденных по рекомендации главы судебной власти, однако помилование не распространяется на некоторые типы осужденных, включая тех, кто был осужден за участие в вооружённой борьбе против страны, вооружённом или организованном обороте наркотиков, вооружённом грабеже, контрабанде оружия, похищении, взяточничестве и растрате. Это — по мерке Запада и Израиля, тоже «нарушение прав человека», не так ли? Как было бы здорово, если бы Иран, как некоторые «боязливые» государства, не карал бы смертной казнью или длительными сроками тюремного заключения отпетых бандитов, наркоманов, участников наркотрафика и так далее? Короче — оставлял бы живыми потенциальных «клиентов» западных и израильских спецслужб…

akkasemosalman Али Хаменеи

Но Иран ведь отличается ото всех, не только от стран, допустим, Ближнего Востока или всей Азии. Итак, после объявления о новом нефтяном месторождении в Иране и после ожесточённой словесной «дуэли» между 3-й комиссией Генассамблеи ООН и пресс-службой МИД Ирана… в этой стране вспыхивают «бензиновые бунты». Обратимся к сообщениям из Тегерана и других городов Ирана. Кстати, практически ничего не скрывается. Протесты вспыхнули через несколько часов после того, как было объявлено, что цена на бензин будет повышена на 50% за первые 60 литров каждый месяц и на 200% за всё, что выше этого лимита. Решение не однозначное — оно изначально дифференцированное. План ценообразования на бензин был согласован Высшим советом по экономической координации в составе президента, спикера парламента и главы судебной власти. В воскресенье, 17 ноября, Верховный лидер Ирана поддержал этот план в речи, показанной по национальному телевидению. После его выступления парламент отменил более раннее предложение об отмене повышения цен, сообщало агентство ISNA. Разъяснение упрощённое: цена на бензин для населения поднялась с 10 тыс. до 15 тыс. риалов и по этой цене гражданин может купить 60 литров в месяц. Стоимость нефтяного топлива свыше 60 литров будет составлять 30 тыс. риалов. Отдельные квоты для такси и т. д., писало агентство IRNA. Если пересчитывать по рыночному курсу иранского риала в доллары США, то, выходит, что новая цена на бензин составляет порядка 13 центов до 60 литров и 26 центов свыше 60 литров. По официальному курсу соответственно 36 и 71 цент за литр, но тут важен именно рыночный курс, так как основная цель данных мер — это сократить колоссальные объёмы контрабанды бензина в соседние страны или хотя бы не допустить дальнейшего роста этих объёмов, дополняло IRNA.

На заправке

Неожиданный шаг — это правда, тем более что он произошёл едва ли через день после того, как министр нефти ИРИ Бижан Намдар Зангане заявил 14 ноября, что цены на топливо не изменятся в ближайшем будущем. Тем не менее, видимо, действительно контрабанда бензина — серьёзная проблема, раз власти решились на это, причём разъяснял по телевидению именно аятолла Хаменеи. Несмотря на это, демонстрации, которые в основном начинались как мирные, в нескольких случаях переросли в насилие. Некоторые из самых жестоких проявлений насилия произошли в городе Сирджан, где исполняющий обязанности губернатора Мухаммед Махмудабади заявил, что гражданское лицо было убито, а автозаправочные станции были в числе мест нападений и повреждений общественного имущества. В Тегеране 16 ноября (отметим — всего через двое суток после отповеди МИД Ирана в адрес Генассамблеи ООН…) демонстранты выкрикивали лозунги и горели шины на улице. Подобные сцены были засвидетельствованы в городах Шираз, Исфахан и Бушехр, где силы безопасности стреляли слезоточивым газом и водяной пушкой по демонстрантам. В западном городе Керманшах в столкновении с вооружёнными мятежниками был убит полицейский. Несколько человек были также ранены и около 1000 человек были арестованы за два дня демонстраций, в ходе которых автомобилисты блокировали автомагистрали, а другие нападали и поджигали общественную собственность, сообщало агентство Fars News. Согласно оценкам, сделанным Иранской организацией по безопасности, во время организованных беспорядков после внедрения схемы изменения цен на бензин около 100 банков и 57 магазинов были подожжены или разграблены. Сорок нарушителей были арестованы в центральном городе Йезд после столкновения с полицией. Большинство из них не были местными жителями, отметила прокуратура провинции… Никому ничего не напомнило? А как же «революция гидности» в Киеве, совершённая не киевлянами?.. Вспоминайте, уважаемые читатели, — зима 2014 года…

Однако «не всё коту масленица», напоминаем эту русскую поговорку всевозможным «революционерам» и финансистам «революций». Иран же — ну явно не Украина, мечтающая о «Европе» и «кружевных трусиках». Очень оперативно 17 ноября Министерство разведки Ирана заявило, что выявило тех, кто стоит за смертельными беспорядками, которые возникли в нескольких городах после решения повысить цены на бензин. «Ключевые лица, виновные в беспорядках последних двух дней, были установлены, и надлежащие действия продолжаются», — говорилось в заявлении министерства, сообщает издание Iran Daily. Министерство пообещало противостоять бандитам и всем, кто угрожает национальной безопасности. Агентство IRNA уточняло: на юге Ирана, в городе Шираз, разведывательным подразделением Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) были задержаны два лидера зачинщиков беспорядков. Согласно сообщению информагентства, эти два человека были наняты рядом зарубежных стран для выполнения определённых задач. Основная их цель — создать хаос, спровоцировать людей атаковать ключевые центры в городах и разрушать общественную собственность в обмен на денежное вознаграждение и выезд из страны, передавало информагентство. Как указано в сообщении, «они должны были воспользоваться ситуацией и мирными демонстрациями, спровоцировать толпу на столкновения с силовиками, поджечь полицейские автомобили, участки и уничтожить государственное имущество, заправочные станции. Кроме того, в их задачу входило всё снимать на видео и отправить своим заказчикам», — указано на сайте новостной службы. Сообщается, что большая часть мирных протестующих была сконцентрирована в центре города Шираз и не примыкала к разрозненным группам провокаторов.

Payam Moein Иранцы

(Отметим: даже в Ереване ой как многие «участники революций» обязательно снимали уличные шоу на видео. Интересно, а ереванские митинганты 2018 года кому отправляли заснятое?.. Но факт примечательный — «заказчики», оказывается, требуют «отчётов»…)

Полиция Ирана заявила, что силы безопасности «без колебаний противостоят тем, кто нарушает мир и безопасность, и будут определять главаря и полевые силы и противостоять им». Доступ к Интернету был ограничен с момента начала демонстраций. «Подтверждено: в настоящее время Иран находится на грани практически полного отключения интернета на национальном уровне; данные сети в реальном времени показывают возможность соединения на уровне 7% от обычных уровней после двенадцати часов отключения сети», — указывалось в сообщениях из Ирана в Twitter. Это произошло после решения Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ), согласно сообщению ISNA, в воскресенье 17 ноября. «По решению Совета безопасности Ирана, которое было передано интернет-операторам, доступ к Интернету был ограничен с прошлой ночи и на 24 часа», — говорилось в сообщении со ссылкой на так называемый информированный источник в Министерстве информационных и коммуникационных технологий.

КСИР Ирана 18 ноября выступил с официальным заявлением по поводу беспорядков. Подчеркнём — не митингов и демонстраций, а именно уличных беспорядков. КСИР подчеркнул, что он будет жёстко реагировать на любые волнения в стране, угрожающие безопасности иранской нации. В своём заявлении КСИР выразил благодарность всей иранской нации за содействие в борьбе против тех, кто стремится оскорбить мирные демонстрации иранцев, проводимые из-за реализации недавно утверждённой топливной схемы, сообщало агентство Mehr News. Корпус призвал нацию не подвергаться влиянию «сатанинских призывов врагов, побуждающих их присоединиться к нарушителям спокойствия, а оставаться на пути достижения стабильности и сохранения безопасности в Иране». Ссылаясь на предоставленные Верховным лидером Исламской революции инструкции и указания в этом отношении, КСИР пообещал, что это поможет обеспечить безопасность и стабильность в иранских городах, сохранить единство нации, чётко реагировать на требования нации. В этом заявлении США были признаны главным виновником поддержки антиреволюционных сил и беспорядков, которые вызвали недавний хаос по всей стране.

Reza Dehshiri Иранские солдаты

Примечательна и реакция Общеиранского ополчения «Басидж». Бригадный генерал Голямреза Сулеймани, командующий добровольческими силами, заявил в понедельник 18 ноября, что основные виновники и нарушители, вызвавшие недавние беспорядки в Иране, были захвачены. По его словам, недавние беспорядки можно разделить на две части: протесты народа против повышения цен на бензин и злоупотребления врагов демонстрациями, сообщало Mehr News. «Люди начали свои мирные демонстрации в субботу утром, но вечером того же дня волна поддержки была вызвана содействием врагов страны», — сказал Сулеймани. «В воскресенье условия были довольно стабильными по всей стране, и сегодня ситуация более улучшилась, — сказал он, — большинство нарушителей спокойствия были выявлены».

Глава судебной власти Ирана ходжат-оль-эслам Сейед Эбрахим Раиси также выступил и провёл различие между людьми, которые протестуют против недавнего повышения цен на бензин, и теми, кто нарушает безопасность страны, утверждая, что нанесение ущерба государственной и частной собственности приведёт к суровым наказаниям. «Нанесение ущерба государственной и частной собственности, поджигание банков и других мест, нанесение вреда психологическому миру людей и любое намерение напугать женщин и детей приведут к суровым наказаниям», — сказал он 18 ноября, писала газета Tehran Times. Верховный судья также сказал: «Те, кто провоцирует людей за пределами границ, не понимают ни своих собственных слабостей, ни твёрдости Исламской Республики».

Наверное, можно и не упоминать, что чуть ли не первыми реагировали на «бензиновые события» в Иране именно американцы. В частности, госсекретарь США Майкл Помпео счёл нужным… конечно, обвинить иранские власти в «нарушении прав человека». Держат ли «в уме» читатели наше выше отмеченное предупреждение насчёт связи между заявлением об открытии нового нефтяного месторождения в Иране и резолюцией «по правам человека в Иране» 3-й комиссии Генассамблеи ООН? 17 ноября на заявления Помпео отреагировала пресс-служба МИД ИРИ. Выше уже упоминавшийся Мусави осудил «навязчивые замечания Помпео о недавних беспорядках в Иране, которые вспыхнули в некоторых иранских городах после решения правительства повысить цены на бензин», сообщило Mehr News. Официальный представитель МИД Ирана заявил, что благородная иранская нация хорошо осведомлена о том, что «лицемерное сочувствие госсекретаря США к ряду мятежников в стране не было основано на честности», добавив, что весь Иран поражается лицемерию Вашингтона, и что неправомерные действия ряда людей, которые занимаются саботажем, не имеют никакого отношения к тому, как ведёт себя большинство бдительного и проницательного иранского народа. Он также отметил, что Помпео сочувствовал тем же иранским людям, которые живут под «экономическим терроризмом» (санкциями) США, говоря, что госсекретарь США был тем же человеком, который стремился морить голодом иранский народ, чтобы заставить его сдаться под давлением США.

Выступил с особым заявлением и спикер иранского Мажлеса (парламента) Али Ардашир Лариджани. Он подчеркнул 18 ноября, что иранские законодатели будут следить за опасениями общественности и не позволят США и антиреволюционерам дезориентировать страну. «Я ценю вчерашние высказывания лидера Исламской революции аятоллы Хаменеи. Его мудрые высказывания проливают свет на основной путь наших уважаемых людей и чиновников в отношении недавних инцидентов», — сказал Лариджани на открытом заседании парламента, сообщало Mehr News. Он призвал все ветви власти прилагать больше усилий для решения проблем и проблем людей, особенно в борьбе с любым повышением цен на товары. Далее Лариджани сказал, что явная поддержка поджигателей госсекретарём США Помпео демонстрирует лицемерное поведение США и показывает, что Вашингтон стремится подрывать безопасность Ирана.

Sebastian Zwez Али Лариджани

Рассмотрим также, с какими воззваниями к населению и, в сущности, к мировой общественности обратились президент Ирана Рухани и Верховный лидер аятолла Хаменеи. Выступая на заседании кабинета министров в Тегеране 17 ноября, Рухани упомянул недавние протесты в некоторых иранских городах против мер правительства, которые порой были омрачены насилием, заявив, что проведение акций протеста является естественным правом народа, сообщал англоязычный телеканал Press TV. «После реализации этого плана мы увидели, что некоторые люди вышли на улицы в знак протеста. Я считаю, что это естественно, когда администрация реализует план, и не все с ним согласны. Некоторые люди могут быть против этого плана, и они имеют право высказывать свое мнение, — сказал президент Ирана. — То, что правительство сделало, было в соответствии с законом … Мы действуем на основе закона, и то, что мы доработали, было согласовано с главами трех ветвей власти». Рухани напомнил, что государство начало нормировать бензин и существенно повысило цены на топливо, в том числе для того, чтобы доходы были бы использованы для помощи нуждающимся. Рухани также подчеркнул, что протест отличается от беспорядков, сказав: «Я говорю нашим дорогим людям, что протест отличается от беспорядков . Протест — это право для всех людей, и они могут протестовать … но мы не должны допускать отсутствия безопасности в обществе».

Рухани, как и командование КСИР, поблагодарил иранский народ за бдительность и отказ присоединиться к небольшим группам мятежников и заговорщиков, которые разграбили государственную собственность. Он также приветствовал огромные усилия, предпринятые Министерством разведки, полицией, КСИР и Вооружёнными силами Ирана для выявления главных действующих лиц, стоящих за актами вандализма, и аресты ряда из них, заявив, что остальные из них также будут взяты под стражу и их действия будут изучены на основании закона. Обозначая причины решения правительства, Рухани сказал, что нормирование бензина и повышение его цен не принесут правительству никакой выгоды, а послужат интересам иранского народа. Новая мера, добавил он, приведёт к снижению потребления бензина и поможет стране сохранить свою самостоятельность в производстве бензина.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Верховный лидер аятолла Сейед Али Хаменеи во время своего выступления в классе продвинутого исламского правоведения (kharej-e Fiqh) 17 ноября призвал правительство сделать всё возможное, чтобы облегчить экономические проблемы людей после реализации плана по нормированию бензина и пересмотру цен: «Власти должны использовать все свои возможности, чтобы минимизировать озабоченность людей по поводу этого плана», — сообщало Mehr News. Аятолла Хаменеи поддержал решение правительства о пересмотре цен на топливо, сказав: «Я не эксперт в этой области, но ранее я заявлял, что поддержу любое решение глав трёх ветвей власти — законодательной, судебной, административной». Он подчеркнул необходимость удовлетворения требований людей в этом отношении, сказав, что чиновники должны быть осторожны, чтобы план не привёл к скачку цен на другие товары и продукты. Аятолла Хаменеи также предупредил, что беспорядки и акты вандализма в Иране создадут небезопасную обстановку. Описывая отсутствие безопасности, как самое страшное бедствие для общества, Верховный лидер сказал, что «все злые центры в мире» мобилизовали усилия в последние дни, чтобы спровоцировать беспорядки в Иране.

И 18 ноября президент Ирана Рухани подписал указ о выплате материальной компенсации гражданам, которые пострадали в результате недавнего повышения цен на бензин. «Я подписал распоряжение о выплате материальной помощи лицам, материально пострадавшим от повышения цен на топливо. Государственная финансовая поддержка будет выплачиваться, начиная с завтрашнего дня», — заявил Рухани, выступая на заседании кабинета министров, сообщало IRNA. «Если бы мы не подняли цену на бензин, стране пришлось бы импортировать его в ближайшие два года», — пояснил иранский президент. Глава планово-бюджетной организации Мохаммад Багер Ноубахт заявил, что около 60 миллионов человек из 82 миллионов населения получат дополнительный ежемесячный бонус для компенсации роста цен на бензин. Правда, он не предоставил деталей. «Первые платежи будут сделаны в течение следующей недели или 10 дней», — добавил он. По словам чиновника, ежегодная субсидия, выделяемая на бензин, составляет 20 миллиардов долларов, и эксперты полагают, что огромная субсидия создала зияющий разрыв между ценами на бензин в Иране (7 центов) и соседних странах, где стоимость бензина находится на уровне около 100 центов. Отмена топливных субсидий и повышение тарифов были долгожданным приоритетом Министерства нефти.

Мы не берёмся судить, было ли решение о повышении цен на бензин в Иране оправданным и экономически просчитанным. Но если, допустим, в Турции или Иордании бензин стоит на уровне 100 или около 100 центов, а внутри Ирана — 7 центов, то понятно, что ворам и контрабандистам иранский бензин представляется лакомым кусочком. Другой вопрос, что иранцы привыкли к дешёвому бензину, и трудно отказываться от «хороших привычек». При этом многие эксперты в Иране считают, что, хотя рост цен на топливо может принести правительству больший доход на покупку основных товаров, лекарств и выплаты государственным служащим, работникам и пенсионерам, он, безусловно, окажет давление на группы с низким уровнем дохода.

Однако обратим внимание на следующее — как и в случаях с «яичными бунтами», с «валютно-обменными бунтами», и на сей раз в Иране оказались готовыми к попытке провокаторов воспользоваться вполне естественным протестом и возмущением людей из этих самых групп с низким уровнем дохода. Отследим всю цепочку, задействованную в эти ноябрьские дни 2019 г. в выявлении сети провокаторов. Сама иранская власть ничего не скрывает. Итак, КСИР, ополчение «Басидж», полиция — это непосредственно на улицах, в населённых пунктах и т. д. Министерство разведки, Министерство информационных и коммуникационных технологий (в особенности, его засекреченные службы) и Вооружённые силы — скорее всего, разведподразделения Вооружённых сил, а не все армия и флот вместе взятые. На пике этой мощной пирамиды — ВСНБ Ирана, глава — бывший министр обороны ИРИ, контр-адмирал Али Шамхани. И где-то «рядом с ними» — высшая судебная власть Ирана (глава — бывший кандидат в президенты ИРИ ходжат-оль-эслама Сейед Эбрахим Раиси).

Подводя предварительный итог нашему исследованию, не можем не констатировать — все силовые министерства и иные силовые структуры Ирана и на сей раз сорвали «план» взорвать это государство изнутри. Образно говоря, «революция кончилась не начавшись», если кому-то опять мерещится антиисламская революция в Иране. У них же, у иранцев, даже экономическая революция — это новый этап Исламской революции, как уже более года предупреждает Верховный лидер ИРИ аятолла Сейед Али Хаменеи. Довольно глупо соваться к исламским революционерам и «втюхивать» (иного слова просто не подобрать — разве, например, не «втюхнули» США за короткий промежуток времени той же Украине, то — «померанчеву революцию», то — «революцию гидности»?.., умственно отсталые ж с охотой верят пустым уличным обещаниям…) им, и так занятым революцией, какую-то неисламскую революцию. Неужели кто-то всерьёз рассчитывал, что люди, умеющие поднять на борьбу и мобилизовать в разных странах мира (в том числе и в густонаселённых, таких как Индия и Пакистан) не менее 200 тысяч вооружённых ополченцев во имя защиты шиитских святынь в Ираке и Сирии, вдруг «клюнут» на какие-то либералистические псевдо-ценности типа «лгбт-сообществ», «ювеналки» и так далее, и тому подобное? И если в действительности, как отмечают власти Ирана, люди «всего лишь просто не довольны ростом цен» — неважно, на яйца, или на бензин… — то чего бы этим недовольным в самом деле не вспомнить, что в «по-западному свободных» соседних странах они бы уже десятилетиями платили бы за тот же бензин не 7 центов, а около 100?

И всё-таки, повторим нашу убеждённость — власти Ирана ждали антиправительственных выступлений. Кстати, в этом кроется немало нюансов, но они, как нам представляется, напрямую не могут быть связаны ни с решением правительства о повышении цен, к примеру, на бензин, ни с борьбой с контрабандой бензина, ни с очередной попыткой иностранных спецслужб воспользоваться недовольством населения и попытаться ввергнуть Иран во внутриполитический хаос. Просто надо усиленно внимательно следить за политикой в этой стране и помнить, что, например, брат президента Ирана — Хоссейн Хасан Фарейдун, бывший спецпосланник президента Ирана по ядерной программе, в этом году был осужден на 5 лет тюремного заключения по обвинению «в коррупции». А нынешний глава высшей судебной власти — ходжат-оль-эслама Раиси, это не только бывший кандидат в президенты, но именно самый резкий критик президента Рухани и его главный соперник на последних президентских выборах (19 мая 2017 г.) в Иране. Впрочем, нюансы внутренней политики — это другая тема, не это является предметом исследования в данном материале. Компенсации из-за повышения цен на бензин, «дополнительный ежемесячный бонус», которые охватят 60 млн (подавляющее большинство) из 82 млн человек населения ИРИ, вполне возможно, смягчат социальные затруднения лиц из групп с низким уровнем дохода, и вскоре люди привыкнут, что отныне бензин в Иране стоит не 7 центов, а побольше. Важно другое — сегодня даже недавние оппоненты по последним президентским выборам стоят в «одном окопе», что уж говорить о силовых и разведывательных структурах Ирана. Вот эти обстоятельства и сыграли ещё раз главную роль в том, что очередная попытка «раскачать лодку» внутри Ирана провалилась быстро. Пусть и не без жертв и арестов.