Лет 20 назад профсоюзы превратились в аппендицит. Одни — потому что предпочитали удобно вписываться в действующую политику предприятий, все больше руководствуясь интересами их управленцев, забыв о целях, ради которых, собственно, и создавались, по сути, превратившись в организации, которые, кроме как сбором членских взносов, ничем не занимались. Другие — потому что оказались беспомощными в борьбе с новыми собственниками предприятий. Но причина была одна — неспособность отстаивать интересы сотрудников. Осознав это, работники предприятий стали покидать ряды членов организаций, и вскоре система отказалась от нежизнеспособного органа, утратившего свой вес и авторитет на фоне передела собственности, задержек заработных плат и беззакония.

Флаги бывших союзных республик СССР

Сегодня, когда происходит снижение объемов производства, закрываются предприятия, сжимается сектор малого и среднего предпринимательства, выросло налоговое давление, когда предприниматели не готовы связываться с дорогими кредитами, снижается платежеспособный потребительский спрос, на рынке страны, по данным Росстата, порядка 3,5 млн безработных, Минтруд предлагает решать вопросы нехватки квалифицированных кадров за счет мигрантов. Ведомство подготовило проект приказа «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» (за № 01/02/10−19/00095493).

Focus.kg Трудовые мигранты

3 октября на сайте Минтруда был размещен сформированный на основании предложений федеральных органов исполнительной власти, актуализированный перечень профессий, обладатели которых могут рассчитывать на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. В их числе: врачи-педиатры, психиатры, наркологи, хирурги, эпизоотологии, медсестры, врачи и фельдшеры скорой помощи. Причем, в частности детские врачи. А также требуются гидромелиораторы, зоотехники, корреспонденты, механизаторы, редакторы, рыбоводы, слесари по ремонту сельхозоборудования и сельхозтехники, технологи пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозпроизводства и даже трактористы-комбайнеры, машинисты и механизаторы, агроинженеры, воспитатели, инженеры по горным работам, мастера буровой, механики по буровым и горным работам, специалисты по технологии машиностроения, станочники широкого профиля, техники-картографы, учителя.

Еще можно понять необходимость в специалистах по наладке импортного оборудования. Однако, как правило, заинтересованные в продаже своего оборудования иностранные компании готовы наладить его на местах, произвести его запуск, так же как и обучить необходимым навыкам для работы с ним местных специалистов. И вряд ли специалист иностранной компании, явно развивающейся успешно, так как в ином случае ее оборудование не пользовалось бы спросом, будет нуждаться в российском гражданстве. Разве что если ему вместе с гражданством предложат очень высокую зарплату, недоступную нашим специалистам.

И именно в зарплате, в том числе и кроется проблема нехватки кадров. А также в отсутствии рабочих мест. Что же касается вопросов некомпетентности россиян или низкой квалификации по большинству специальностей, во всяком случае, предусмотренных перечнем, они здесь явно вторичны. Более того, порождают новые вопросы. Не перечеркивает ли Минтруд данным проектом результаты своей же деятельности по решению ряда других проблем?

Производственная линия

Например, насколько эффективны обучающие программы или переквалификации?! Неужели они не способны наделить безработных требующимися стране навыками? Тогда зачем нужны такие программы, на которые государство выделяет из бюджета деньги? Минтруд вплотную занимается программами по демографии. Если в стране 3,5 млн безработных, то эти люди размножаться не должны? Если должны, то на какие средства содержать им семьи? Да, по отчетам ведомства, безработных у нас гораздо меньше, чем по статистике Росстата — больше 600 тысяч, но это только тех, кто состоит на учете в центрах занятости. Еще один вопрос связан с покорением бедности и повышением доходов! Как Минтруд намерен преодолевать бедность и наращивать доходы россиян, если нехватку кадров планирует восполнить притоком мигрантов?

Еще недавно представители Минтруда нередко заявляли о предстоящем росте безработицы из-за роботизации. Но в перечне ведомства нет ни единого слова о потребности в роботах или хотя бы в ИТ-специалистах. Но, ведь, цифровизация идет полным ходом!

Неужели на российской земле не найти трактористов, учителей, врачей и шахтеров? Не ответив на данный вопрос честно, Минтруд, на долю которого выпала самая незавидная участь по решению самых что ни на есть социальных проблем, рискует своим же проектом вывести Россию на новый уровень социального напряжения и превратиться, как и профсоюзы, в аппендицит российской экономики. Ведь гражданство могут получить вовсе не те, на кого в данном случае рассчитывают предприятия! Даже если среди новых граждан будут высококлассные специалисты, имеющие навыки и компетенции выше, чем у коренных россиян, не факт, что после получения гражданства они продолжат трудиться за ту зарплату, которая не устраивает наших безработных, хотя бы тех, кто сознательно покинул отечественные поликлиники.

«Недавно я пытался помочь одному молодому человеку найти работу, — рассказывает изданию «Коммерсантъ» заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН Георгий Клейнер, — у него хорошее высшее образование, он вполне работоспособен, обладает оригинальным мышлением, живет в Муроме. Это крупный промышленный центр во Владимирской области, там много промышленных предприятий. А работы нет. Даже в Москве я не смог помочь ему. Когда мы говорим, что наша экономика в плохом состоянии, мы обычно приводим низкие темпы роста ВВП. Но это лишь симптомы, а причина — в разбалансированности экономики. Спрос есть в одном месте, а предложение — в другом. Здесь нет работы, а там нет людей. Так происходит потому, что у нас нет механизмов, которые позволили бы гармонизировать ситуацию на рынке труда».

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Вот о чем говорят специалисты и с чем сталкиваются россияне! Но почему же именно таким образом не формулирует ситуацию Минтруд, не озвучивает ее на самом высоком уровне и не принимает решений, исходя из нее? Неужели ведомство не в курсе этих проблем? Но как такое может быть? Неужто Министерство по труду и соцразвитию готово к сиюминутному решению, идущему в разрез другим задачам?

Директор Научно-исследовательского центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального института развития образования РАНХиГС Владимир Блинов, считает, как пишет издание, что отечественным компаниям выгодно заменять российских работников мигрантами, которые не притязательны — им не нужны отпуска, детские сады, жилье. Растить своих специалистов им тоже экономически нецелесообразно.

Налицо — проблемы экономические и законодательные. Предприятиям, безусловно, невыгодно в сегодняшних условиях содержать сотрудников. И законы вместе с надзорными органами в сфере трудового права позволяют обходить преграды. И вот здесь-то как раз и задача Минтруда, органа, решающего госзадачи, поднять вопрос и предложить решения проблемы. Но ведомство, судя по всему, пошло путем наименьшего сопротивления, возможно даже — на поводу бизнес-элит, которым интересна только прибыль.

Что же делать тем 3,5 млн безработным, причем цифра тоже может быть весьма условной, которые являются гражданами страны, за спиной которых семьи, дети и, как минимум, обязательства по уплате коммунальных платежей. Очевидно, российские безработные в поисках заработка должны отправиться в другие страны. Но настолько ли толерантны, как наш российский Минтруд, другие страны к российским специалистам — предоставят ли они гражданство нашим безработным? Ответ очевиден.

Кто к нам приедет? Как мы отмечали — это вряд ли будет тот, кого мы ждем и ищем. Скорее, стоит ожидать наплыва граждан из Узбекистана и Таджикистана — стран, где экономика похуже нашей и зарплаты ниже. 25% въезжающих официально в Россию трудовых мигрантов приходится на Узбекистан!

Трудовые мигранты

Предположим, что из республики, откуда уехала в свое время большая часть русскоязычного населения, — в силу толерантности, не будем говорить, что по причине притеснений, народу все равно известны мотивы их отъезда, — найдутся специалисты, желающие получить гражданство. Но нужно понимать, что в стране свои стандарты образования, русский язык в школах не является обязательным. Будет ли их квалификация, с учетом данных обстоятельств, соответствовать запросам и потребностям российской экономики?!

Предположим также, что ради гражданства специалисты будут готовы на низкие зарплаты и жизнь в отдаленных селах России. Однако, узаконившись в гражданском статусе, мигранты, очевидно, станут более придирчивы к зарплатам, ведь жизнь в России дороже, чем в Узбекистане. Уже сейчас, по данным портала по поиску вакансий Worki, как писала «Комсомольская Правда», зарплатные ожидания мигрантов выше требований россиян на 14%. Исследования более 1,7 млн откликов на объявления о работе показали, что, например, водители — «иностранцы» запрашивают в среднем по России 54 500 рублей, тогда как россияне — 47 000 рублей. К тому же, уже как гражданам России, мигрантам будет полагаться соцпакет. А значит, безработных станет больше, ведь предприятиям невыгодно платить высокие зарплаты. Круг замкнётся!