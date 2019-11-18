Папа Римский Франциск объяснил, что такое инклюзивный капитализм, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик встретился с Советом по инклюзивному капитализму: этот орган был создан после проходившего три года назад в Риме и Ватикане Fortune-Time Global Forum, на котором предприниматели обсуждали экономические модели, позволяющие каждому человеку иметь доступ к ресурсам и реализовать собственный потенциал. Обращаясь к членам совета, папа сказал: «Вы приняли вызов: реализовать идею форума и найти способы для того, чтобы капитализм стал более инклюзивным средством для целостного человеческого благосостояния». Необходимо преодолеть экономические модели, вытесняющие определенные категории людей и углубляющие пропасть между богатыми и большинством. Франциск напомнил, что, согласно социальному учению Католической церкви, предпринимательство является «благородным призванием, нацеленным на достижение богатства и улучшение мира для всех». Однако, как говорил еще Павел VI, подлинное развитие не может ограничиваться одним лишь экономическим ростом: оно должно охватывать всех людей и всего человека. Это требует обновления, очищения и укрепления экономических моделей, основой которых должно стать «личное обращение и щедрость по отношению к нуждающимся». Экономика, лишенная этического измерения, ведет к «культуре одноразового потребления и отбросов»: этой культуре понтифик противопоставил «инклюзивный капитализм, не отбраковывающий никого из братьев и сестер и поэтому достойный наших усилий».

Иван Шилов ИА REGNUM

(сс) Xonn Папа Римский Франциск

11−12 ноября в Тегеране проходил XI Исламско-христианский коллоквиум на тему «Христиане и мусульмане: вместе на служении человечеству». Организаторами встречи выступили Папский совет по межрелигиозному диалогу и Центр по межрелигиозному диалогу (CID) при тегеранской Организации исламской культуры и связей (ICRO). На открытии конференции выступил президент Папского совета кардинал Мигель Анхель Аюсо Гиксот, который подчеркнул важность сотрудничества на благо мира, страдающего от ненависти и напряженности, подпитываемой разногласиями. Однако, отметил иерарх, эти расхождения следует рассматривать «не как блоки или зоны конфликтов», а, скорее, как «дополнительное средство для служения самому обществу, основанное на наших воззрениях как верующих: в этом мы братья и сестры». На коллоквиуме прозвучали выступления по таким вопросам, как продвижение индивидуальных прав и обязанностей, служение семье, воспитание молодежи, общество и международное сообщество в христианской и мусульманской перспективе. В состав христианской делегации, возглавляемой кардиналом Гиксотом, входили апостольский нунций в Иране архиепископ Лео Боккарди, преподобный Давид Маршалл из Англиканской церкви и представители поместной Католической церкви.

Маронитская католическая церковь каждый день в пять часов дня совершает молитву Святого Розария, призывающая к дару мира для Ливана, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Служение транслируется в прямом эфире телевизионной сетью Nursat по всей стране и распространяется через социальные сети ливанцами, проживающими за пределами страны. Инициатива молитвы исходила от маронитского патриарха Бешара Раи, который с самого начала кризиса в Ливане призывает политиков прислушаться к законным просьбам народа и в то же время стремится предотвратить возвращение в страну кедров призраков прошлого, опустошивших ее в долгие и кровавые годы Гражданской войны. Опасность этого видится в реанимации сектантских разделений.

Lebnen18 Вид на собор Святого Георгия и мечеть Мухаммеда Аль-Амина в Бейруте

Американские католические епископы и католическая организация «Рыцари Колумба» выражают солидарность с Ираком и Ливаном, информирует CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). Об этом говорится в письме, направленном католическим патриархам Ближнего Востока архиепископом вооруженных сил США, ныне также председателем комитета Конференции католического епископата США по международной справедливости и миру Тимоти Броглио и верховным рыцарем «Рыцарей Колумба» Полом Андерсоном. «Сегодня в Ливане и Ираке мы наблюдаем критическую ситуацию, когда растут протесты против коррупции и иностранного вмешательства», — говорится в послании. Его авторы подчеркивают необходимость достижения такого результата в Ираке и Ливане, который уважал бы «суверенитет и автономию этих двух стран». Ранее Андерсон предупреждал, что массовый исход христиан с Ближнего Востока окажется катастрофическим. По его словам, «то, что произойдет в ближайшие несколько недель в Ираке, Сирии и Ливане, имеет решающее значение для ближневосточных христиан». Верховный рыцарь также подверг критике вторжение турецкой армии в северо-восточную Сирию. Он заявил, что США должны сыграть «решающую» дипломатическую роль и сделать благополучие и физическую безопасность христианских общин на Ближнем Востоке «постоянным пунктом повестки дня во всех обсуждениях с правительствами региона вопросов предоставления американской помощи и военной поддержки».

Цитата из видео «More than 20 killed as anti-government protests grip Iraq» пользователя Al Jazeera English. youtube.com Протесты в Ираке

Национализм и исламизм — вот инструменты «султана Эрдогана» для контроля над Турцией, утверждает AsiaNews (Рим, Италия). Власть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, казалось, пошатнулась в последние месяцы под ударами растущей инфляции, краха экспорта и трудностей с управлением кризиса с сирийскими беженцами. В ответ президент решил разыгрывать националистическую и исламскую карты. Так, 6 ноября Государственный совет Турции (высший административный суд страны) постановил, что древняя церковь Христа Спасителя в Хоре должна быть возвращена «к своему первоначальному состоянию» и использоваться в качестве мечети. Православные и католики теперь опасаются, что это решение может быть взято в качестве прецедента для превращения собора Святой Софии в Стамбуле, бывшей резиденции Константинопольского патриархата, ныне музея, в мечеть. Религия и национализм — это два инструмента, которые Эрдоган использовал для контроля над страной, чему способствовал референдум 2017 года, на котором 51,4% избирателей поддержали его желание перейти с парламентской на президентскую систему. Однако после этого появились признаки экономического и финансового кризиса. Он был усугублен действиями президента США Дональда Трампа наказать Турцию после решения Анкары купить российские зенитные ракетные комплексы С-400. На этом фоне президент начал наступление против курдов (и христиан) на северо-востоке Сирии. Заместитель председателя главной оппозиционной Республиканской народной партии Турции (РНП) Юнал Чевикез поясняет, что «есть закономерность: за каждой военной операцией следует голосование. Поэтому во многих кругах широко распространено мнение, что недавняя операция «Источник мира» является прелюдией к досрочным выборам в 2020 году».

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Православные патриархи — на войне, пишет The Tablet (Лондон, Великобритания). Российский патриарх Кирилл так зол признанием новой украинской Церкви, что перестал поминать александрийского патриарха Феодора II. Александрийский патриархат стал последним, кто признал новую независимую Православную церковь Украины, вызвав гневную реакцию российских церковных лидеров, которые год назад резко выступали против ее учреждения Константинопольским патриархатом. Представитель по внешним связям Украинской православной церкви, связанной с Москвой, также осудил это решение, отметив, что патриарх Феодор II ранее призвал своих последователей не признавать новую Церковь. Лидеры Русской православной церкви разорвали все связи с константинопольским патриархом Варфоломеем после того, как он дал томос об автокефалии ПЦУ во главе с митрополитом Епифанием. Однако Православная церковь Украины была официально признана в конце октября Элладской православной церковью Греции, несмотря на оппозицию со стороны нескольких митрополитов. На проповеди в Стамбуле патриарх Варфоломей сказал, что он ожидает дальнейших признаний. Лидеры Католической церкви на Украине и за ее пределами стремятся избежать вовлечения в межправославный конфликт. Однако с растущей горечью официальное католическое информационное агентство в Польше (KAI) недавно обвинило предстоятеля Польской автокефальной православной церкви митрополита Савву в том, что он встал на сторону Русской православной церкви в споре.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Впервые выходец из Латинской Америки избран председателем Конференции католического епископата США (USCCB), рассказывает NationalCatholicReporter (Канзас-Сити, США). Им стал 67-летний архиепископ Лос-Анджелесский Хосе Гомес, уроженец Мексики. Монсеньор является ведущим защитником прав иммигрантов, часто выражал поддержку вновь прибывшим, которые сталкивались с растущими ограничениями, введенными Департаментом национальной безопасности и другими федеральными агентствами.

Новое исследование, проведенное исследовательским центром Pew Research Center, показало, что католики в США менее склонны, чем представители других христианских конфессий, доверять своему духовенству в ключевых вопросах, передает Crux (Денвер, США). Эти вопросы включают отношения с Богом, толкование Священного Писания, брак и связи, тревогу и депрессию, личные финансы, аборты, иммиграцию и глобальное изменение климата. Протестанты, как правило, доверяют своим руководителям больше всего — около 25%. И это на фоне лишь 8% католиков. В целом исследование показало, что большинство прихожан имеют высокое доверие к духовенству по духовным вопросам, но их число постепенно снижается, когда дело доходит до проблем личного и политического характера. Отмечено также, что американцы признают, что религия играет хорошую роль в обществе в целом, но считают, что вопросы веры не должны смешиваться с политикой. Такой точки зрения придерживаются около двух третей респондентов. Примерно три четверти считают, что Церкви не должны публично отдавать предпочтение одному политическому кандидату перед другим. При этом 78% опрошенных думают, что религия теряет свое влияние в американском обществе. Результаты показали, что существует четкая линия разлома между республиканцами и демократами, когда речь заходит о религии. Большинство американцев из обеих партий согласны с тем, что республиканцы более дружелюбны к религии.

(сс) Pahudson Собор Святого Патрика в Нью-Йорке

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук в интервью KATHPRESS (Вена, Австрия) рассказал об экзистенциальном страхе перед Россией на своей родине. Война на Украине, которая продолжается уже много лет, является «внешней агрессией», Украина — жертва этого конфликта, люди чувствуют себя уязвимыми. По словам лидера Церкви, в случае серьезного военного конфликта «нас никто не защитит». Украина должна восстановить свою территориальную целостность, включая как Крым, так и весь Донбасс. При этом Шевчук приветствовал недавний частичный вывод подразделений с обеих сторон на линии фронта в Донбассе. Он надеется, что это может стать небольшим шагом к мирному урегулированию. Он также хотел бы, чтобы Австрия сыграла более активную дипломатическую роль в украинском конфликте и стала посредником. Более оптимистично, чем отношения с Россией, глава УГКЦ оценил диалог с Польшей. Шевчук отметил некоторые шаги к примирению, которые уже сделали украинские и польские епископы.

14 ноября 2019 года состоялась встреча архиепископа Шевчука с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайком по просьбе последнего, информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). Глава УГКЦ сообщил о международной деятельности УГКЦ, в частности, о своих визитах в Австрию 7−13 ноября 2019 года и США в мае и июне 2019 года. Глава МИД высоко оценил вклад УГКЦ в объединительные процессы как на Украине, так и за ее пределами ради сохранения духовной целостности и самобытности украинцев. Собеседники также обсудили актуальные и будущие совместные проекты, направленные на празднование за рубежом важных дат истории Украины и чествования выдающихся личностей, в частности, митрополита Андрея Шептицкого, помощь трудовым мигрантам, ознакомление мирового сообщества с украинской культурой и духовным наследием. Архиепископ пригласил представителей МИД принять участие в Патриаршем соборе, который состоится 26−29 августа 2020 года во Львове на тему «Эмиграция, поселение и глобальное единство УГКЦ».

Mfa.gov.ua Встреча архиепископа Шевчука с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко

К 25-летию католической общеобразовательной начальной школы Рождества Христова в Новосибирске ее директор, отец Коррадо Трабукки, поделился с читателями «Сибирской католической газеты» (Новосибирск, Россия) своими размышлениями о христианской педагогике. В нашей школе мы тоже настаиваем на том, что дети должны задавать вопросы в поисках более глубокого понимания. Если дети не задают вопросы, это признак того, что они мало что понимают, а в такую почву едва ли что удастся посадить. В школе отце Коррадо ведет такой предмет, как Закон Божий. После ряда экспериментов он избрал следующий план его преподавания. В первом (подготовительном) классе доминирует описательный подход. Во втором — знакомятся с церковно-славянским алфавитом, учатся «читать» иконы. Третий класс — знакомимся еще и с еврейским алфавитом. Дети замечают различия между русским, славянским и еврейским алфавитами (а есть еще и арабский), и это очень сильно расширяет их кругозор, развивает их сознание. Четвертый класс — греческий алфавит. Ведь это буквы языка Нового Завета. И дети учатся читать «Отче наш» по-гречески. Им это интересно.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала «Католицький Оглядач»; российского католического портала «Рускатолик.рф»; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».