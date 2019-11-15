



Александр Горбаруков ИА REGNUM Благородные флибустьеры

Минфин всё больше стал оставлять следов, напрямую указывающих на его игру не в пользу развития России. Несколько последних инициатив ведомства — наиболее яркий пример и явное тому подтверждение. Как сообщал Коммерсантъ, ведомство завершает работу по защите российских компаний от возможного попадания под действие иностранных санкций. После масштабной работы 2017−2018 годов по обеспечению анонимности сделок госкомпаний, а также возможности подсанкционным юрлицам не раскрывать данные о своей текущей деятельности Минфин сейчас предлагает отменить обязательную публикацию годовой бухгалтерской отчетности для 19 компаний из «санкционного списка», которых ранее правительство уже избавило от необходимости репатриации валютной выручки.

Давайте вспомним, что еще недавно на проходящем в Москве Конгрессе ИНТОСАИ обсуждались две темы: цифровизация госуправления в аспекте контрольных возможностей и создание общих подходов к госаудиту достижения стратегических целей. Стратегический аудит и цифровые технологии являются инструментами, так сказать, мягкой силы по воздействию на политическую власть стран при планировании развития своих государств. В этом смысле реализация идеи «глобализации» госаудита в рамках ИНТОСАИ схожа с программой, успешно реализуемой руководством ФНС России уже несколько лет в рамках Форума по налоговому администрированию ОЭСР.

Напомним, ОЭСР — это международная экономическая организация развитых стран, которые, как декларируется, признают принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. В мае 2007 года руководство ОЭСР приняло решение о начале переговоров по вступлении России в организацию. Руководство России неоднократно отмечало, что по завершении переговоров о вступлении в ВТО процесс присоединения к ОЭСР будет активизирован. С августа 2012 Россия официально вступила в ВТО и начала переговоры о членстве в ОЭСР. Но как-то не сложилось. Как сообщается на сайте ЦБ РФ, с связи с событиями на Украине 12 марта 2014 г. Совет ОЭСР единогласно принял решение о приостановке переговорного процесса по вступлению России в организацию на временной основе, официально сохранив за Российской Федерацией статус «присоединяющегося» государства и не вводя ограничений на любые иные форматы сотрудничества с Организацией. В этой связи взаимодействие Российской Федерации с ОЭСР после приостановки переговорного процесса осуществляется в формате экспертного диалога на основе утверждаемых правительством Российской Федерации планов. В 2017 году правительством Российской Федерации принят План работы по взаимодействию Российской Федерации с ОЭСР на 2017−2018 годы. Участие представителей Российской Федерации в деятельности рабочих органов ОЭСР определяется соответствующим статусом, выраженной заинтересованностью российской стороны в расширении тематик и направлений взаимодействия, а также инициативой самой Организации.

(сс) Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres Заседание Совета министров ОЭСР в Париже. 2018

2 августа президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон от 02.08.2019 № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории РФ, и репатриации денежных средств».

Таким образом, закон о валютном регулировании и валютном контроле пополнился нормой о возможности физлиц-резидентов получать от нерезидентов любые денежные средства в любой валюте на счета (вклады) в зарубежных банках при условии, что такие банки расположены на территории государства — члена ОЭСР или ФАТФ, и это иностранное государство осуществляет с РФ обмен информацией в соответствии с Многосторонним соглашением компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 г. или иным международным договором, предусматривающим автоматический обмен финансовой информацией.

Подчеркнем, что валютное законодательство стало более либеральным и упрощенным, в особенности для физлиц, подобных поблажек ожидали, но это не означает, что ЦБ и налоговые органы не контролируют такие операции. Потому как происходит автоматический обмен информацией с международными организациями.

В этой связи сложно назвать предложения Минфина РФ, способствующими защите компаний и физлиц от возможного расширения иностранных санкций, тем более предложение по отмене обязательной публикации годовой бухгалтерской отчетности для 19 компаний из «санкционного списка». Эта норма всего лишь повод лишить доступа к информации внутренних российских ведомств и организаций к отчетности компаний.

Например, концерн «Силовые Машины» является публичным акционерным обществом. Публичность делает его отчетность открытой международному сообществу, компания обязана публиковать отчеты по стандартам МСФО. Минфин РФ разве может запретить публиковать отчетность, которую «Силовые машины» обязаны публиковать по действующим международным нормам? Нет! А потому Россия может лишиться контроля за деятельностью компании, в том числе, получить минусовой баланс от предприятия и, соответственно, снижение налоговых поступлений в бюджет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Финансов

Если предложение Минфина найдет поддержку, не приведет ли оно к росту санкций против других компаний и, таким образом, к расширению «санкционного списка» тех, на кого будет распространяться норма, позволяющая не публиковать бухотчетность???

Но это не все предложения Минфина, которые способны оставить российский бюджет с дефицитом и позволить вывезти из страны ресурсы, технологии и прочие ценности.

Минфин настаивает на отмене двух статей Уголовного кодекса за валютные нарушения. Речь идет об отмене существующего контроля за возвратом валютной выручки. Предлагается отменить уголовную ответственность за невозврат валютной выручки и переподчинить переводы нерезидентам по подложным документам действию других статей УК РФ — вместо ст. 193 и 193.1 под ст.174 и 174.1.

На проходившем 1 ноября в Петрозаводске совещании по развитию экспорта Антон Силуанов заявил:

«Что касается [отмены] «уголовки», то здесь мы такую работу начали проводить, но не все правоохранительные органы поддерживают эту инициативу. Уголовная ответственность за невозврат валютной выручки — это рудимент, который требует пересмотра. У нас до конца года пройдёт такая встреча по либерализации уголовного законодательства».

Minfin.ru Антон Силуанов на выездном совещании о реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»

Если и эти предложения Минфина будут приняты, то срок лишения свободы за валютные нарушения сократится с 10 до 5 лет, сократив и срок давности. А значит, по сути, те денежные средства, которые должны были вернуться в Россию за проданные 10 лет назад товары и ресурсы, останутся за рубежом и никто за это ответственности не понесет. Более того, подобная либерализация позволит безнаказанно еще больше вывозить ресурсов. При этом Россия рискует остаться с дефицитным балансом и нулевыми ресурсными возможностями для дальнейшего развития своей экономики.

Как писало издание «Комсомольская правда» со ссылкой на мнение академика РАН Сергея Глазьева, наша страна за последние три десятилетия подарила мировой финансовой системе больше 1 трлн долларов. Как отметил, академик, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между оффшорами и российской экономикой — кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно, а вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении. Между тем доходы бюджета восполняются за счет роста налогов для россиян. Однако, эксперты, опрошенные изданием, полагают, что цифры, названные Глазьевым, скромные. Потери нужно считать вдвое большими.

В этом году бизнес не вернул из-за границы 24 млрд рублей, что на 2 млрд рублей больше, чем годом ранее. За уклонение от репатриации валютной выручки возбуждено 151 уголовное дело. Таковы данные Федеральной таможенной службы по итогам периода с января по сентябрь. Основная часть нарушений, связанных с нерепатриацией валютной выручки (более 70%), по данным ФТС, приходится на экспорт леса. Причем почти весь российский экспорт лесоматериалов приходится на Китай и Финляндию. Существенная часть невозврата приходится на долю компаний-однодневок, которые получив выручку, обычно сразу ликвидируются, и найти их трудно. Штрафы в таких случаях, как сообщал представитель ФТС, не с кого взыскивать, долги перед бюджетом копятся, и позже их приходится списывать.

В этой связи возникает вопрос, а как же усиление роли налоговых органов и ЦБ — ведомств, которые жестко контролируют и при малейшем подозрении блокируют счета предпринимателей в нашей стране, при этом осуществляя международный автообмен данными по зарубежным счетам, не могут отследить подобные операции? Зачем Минфин сейчас настаивает на дальнейшей либерализации одного из самых, судя по суммам выведенных на Запад средств, либеральных валютного законодательства, в то время, когда Россия планирует увеличить число экспортных операций? Чтобы породить еще большее число нарушений, позволить оставить бюджет дефицитным?! Или далее последует какая-нибудь свежая инициатива ЦБ по закрутке гаек с помощью привычных для Банка России инструментов?