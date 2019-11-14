Глава Росфинмониторинга на встрече с президентом РФ отчитался о работе по выявлению недобросовестных исполнителей при реализации нацпроектов. По результатам мониторинга его ведомства совместно с ФАС и ФСБ были расторгнуты контракты на общую сумму 850 млн рублей. Чуть больше половины нарушений пришлось на реализацию нацпроектов в сфере здравоохранения, в частности в Московской области, и порядка 400 млн рублей — на Крым, в частности — Севастополь. Глава ведомства констатировал, что заведены уголовные дела.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Россия

Между тем, по словам Юрия Чиханчина, работа по мониторингу средств, выделяемых в рамках нацпроектов, осложнена отсутствием «окраски» денег по категориям, единой ведомственной базы и сложностями взаимодействия ведомств.

Существует несколько форм выделяемых на реализацию проектов денег: бюджетные, региональные, местные, субсидии и другие. За каждое направление распределения средств отвечают различные ведомства, в том числе региональные. Но общая система, консолидирующая информацию об этом, отсутствует.

«Если мы с Казначейством сегодня вышли на обмен информацией, он у нас практически ежедневно, в онлайн-режиме [осуществляется], то с другими ведомствами такого механизма пока нет. Это требует от нас дополнительной работы», — отметил Чиханчин, добавив, что Росфинмониторинг и Казначейство формируют систему контроля за движением средств.

Kremlin.ru Юрий Чиханчин

Кроме того, как заявил Юрий Чиханчин, совместно с министерствами и ведомствами была отработана группа критериев, с помощью которых оцениваются действия исполнителей, а также создана единая система оценки рисков совместно с ФАС, Казначейством и налоговыми службами.

«Мы видим движение: сколько выделилось средств, сколько освоено, сколько законтрактовано, сколько пошло движений уже по кассе, — подчеркнул глава мониторинговой службы, демонстрируя Владимиру Путину таблицу с раскладкой по каждому нацпроекту, по министерствам, по ведомствам. — А желтое — это количество исполнителей, которые попали в зону риска, которые требуют особого внимания, работы», — отметил Чиханчин, добавив, что по ряду направлений выявлен довольно высокий процент риска.

По словам Чиханчина, к недобросовестным исполнителям могут применяться три меры: профилактические, препятствующие, когда расторгаются договоры и контракты, и крайняя мера — пресекающая — возбуждение уголовных дел.

Между тем возникает вопрос: что является профилактической мерой? Вероятно, блокировка счетов, приостановление операций по счетам! То есть мера, которая используется банками при подозрении на сомнительность операций.

Два года назад предприниматели сообщали о массовых отказах в проведении операций и блокировках счетов. Тогда, по данным общественной организации «Деловая Россия», с начала 2017 года банки заблокировали около 500 тыс. счетов предпринимателей. Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей на рынке финансовых услуг Олег Иванов тогда пояснял, что банкиры не только отказывают в проведении отдельных операций, но и блокируют счета клиентов банков, вследствие чего денежные средства на этих счетах фактически замораживаются. Кроме того, как указывал Иванов, банки требовали от клиентов отказаться от сотрудничества с отдельными контрагентами.

Блокировка счетов исполнителей нацпроектов может вызвать снижение темпов реализации нацпроектов и отразится на исполнении в срок регионами указанных в нацпроектах целей, соответственно, таким образом увеличив число нарушителей по всему кругу участников процесса их реализации.

На днях депутат Госдумы Владислав Резник обратился в Федеральную Антимонопольную службу с просьбой проверить борьбу крупнейших банков и ЦБ РФ с отмыванием денег на предмет соответствия антимонопольному законодательству.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Подчеркну, что в случае с мониторингом реализации нацпроектов речи об отмывании средств не звучало. Но стоит обратить внимание на заявление депутата в своем обращении к ФАС по поводу механизмов определения подозрительности операций по счетам и действий банков в этих случаях.

Резник указывает, что крупнейшие банки страны используют «антиотмывочные» нормы для дискриминации некоторых клиентов при полном бездействии ЦБ. Он обращает внимание на то, что действующие нормы единственного правового акта в соответствующей сфере — закона о противодействии легализации преступных доходов — позволяют банкам в одностороннем порядке отказывать клиентам в операциях и расторгать договоры банковского счета, но не предусматривают возможности применять в отношении клиентов таких мер, как повышение отдельных тарифов, введение заградительных комиссий и дополнительных сборов, даже если их операции кажутся кредитным организациям подозрительными. Но это происходит, указывает депутат.

Депутат утверждает, что основной массив регулирования ЦБ этой сферы основан на многочисленных письмах и методических рекомендациях, которые не являются нормативно-правовыми актами, а потому порядок их применения и контроля исполнения в законодательстве не определен, замечает Резник. На практике эти рекомендации применяются произвольно, что приводит к появлению дискриминационных условий обслуживания клиентов.

Отметим, что Росфинмониторинг при отслеживании операций по нацпроектам тоже будет руководствоваться выработанными совместно с министерствами и ведомствами критериями оценки действий исполнителей и системой оценки рисков, созданной совместно с ФАС, Казначейством и налоговыми службами.

Поэтому единая информационная база, которая позволит лучше взаимодействовать ведомствам при реализации нацпроектов, — палка о двух концах. С одной стороны, с ее помощью можно эффективнее отслеживать ход нацпроектов и пресекать воровство бюджетных денег, с другой — притормозить нацпроекты и породить дискриминацию бизнеса, участвующего в их реализации.