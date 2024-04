В начале ноября стриминговая платформа Netflix выпустила второй сезон молодежного сериала «Конец гр… го мира» (на языке оригинала — The End Of The F***ing World). Первый сезон вышел два года назад, осенью 2017-го, и получил высокие оценки кинокритиков и зрителей: сейчас на международном портале IMDb оценка шоу — 8,1 на основании ста тысяч голосов. Неплохой результат.

Цитата из т/с «Конец гребаного мира». 2017. США

Изначально проект родился из микрокомиксов Чарльза Форсмана: комиксиста-мультипликатора из Западного Массачусетса (США). Сейчас Форсману 37 лет, он издал несколько серий графических романов (например, «Тесак» и «Мститель»), но самая известная его работа в мире — тот самый комикс «Конец гр… го мира», героям которого повезло ожить на экранах по всему миру. История рисовалась в течение двух лет и вышла в 2013 году, получив несколько наград как лучший комикс года: в результате успеха в 2014-м на телевидении вышел одноименный фильм. Интересно, что актриса, исполняющая главную женскую роль, Джессика Барден, повторила ее и в последующем сериале.

Дорога без конца

В комиксе рассказывается о двух трудных семнадцатилетних подростках. Джеймс живет с отцом, его мать покончила с собой на глазах у парня. Ребенка постоянно преследовали мысли о жестоких убийствах. Алисса капризна, эксцентрична и одинока; ее привлекает секс (хотя она не осмеливается заниматься им), она ненавидит свою мать, которая увлеклась новым бойфрендом.

Цитата из т/с «Конец гребаного мира». 2017. США Джеймс

Подростковый бунт вываливается в бегство из дома. Сериал повторяет сюжет комикса почти дословно: это типичное «дорожное кино» (road movie, когда весь фильм герои путешествуют, не задерживаясь нигде дольше, чем на пару дней, и не имея конечного пункта назначения). Путь становится инструментом для решения экзистенциального кризиса, свойственного тем, кто заблудился в жизни: ведь смысл не в том, чтобы дойти, а в самом прохождении — в испытаниях и случайных встречах, в коротких диалогах с незнакомцами.

Если хотите испытать на себе целительные свойства дороги — сядьте в плацкартный вагон и езжайте на несколько дней куда-нибудь далеко. Окажется, что разговор с соседями будет строиться куда более откровенный, чем мы можем позволить себе, когда общаемся со своими близкими.

Цитата из т/с «Конец гребаного мира». 2017. США Алисса

Сериал состоит из 16 серий по 20 минут каждая — формат, свойственный обычно ситкомам, но вполне удачно раскрывающий используемый жанр: короткие эпизоды помогают акцентировать внимание зрителя на мелких испытаниях и уроках для героя.

Джеймс и Алисса бегут, не задумываясь о последствиях или каких-либо мелочах: они не платят за обеды в кафе, воруют бензин, врываются в чужой дом. Они еще дети: обиженные на весь мир, непонятые родными, имеющие на каждую тему свое категоричное мнение — единственно верное, конечно же. Но идиллия разрушается, когда возникает первая неотвратимая беда — убийство человека. Мир за пределами их союза живет иначе: в нем на любое действие имеется противодействие, и если ты кого-то убиваешь, то наказание неизбежно.

Двое полицейских (их, кстати, в книге не было) отправляются на поиски беглецов: из дуэта двух абсолютно разных по характеру женщин получается, во-первых, классическая связка «плохой полицейский — хороший полицейский», а во-вторых — дань уважения ЛГБТ-сообществу.

Цитата из т/с «Конец гребаного мира». 2017. США

Больно не от пошлости, а от жалости

История обрамляется размышлениями о дружбе, первой любви, воспитании и сексе. Герои сталкиваются с харассментом в различных формах, попадают в «грубый взрослый мир» и, чем дальше удаляются от дома, тем больше оставляют следов.

Конечно же, их находят. Первый сезон оставляет зрителей в недоумении — он заканчивается вместе с книгой на моменте выстрела, и неясно, остается ли один из героев жив. Но в книге был еще один персонаж — сектантка-полицейский, о которой в восьми эпизодах никто не говорил.

Зато с нее начинается второй сезон: более зрелый, менее дикий. Дети повзрослели, но старые травмы не исчезли. Казалось бы — Алисса остепенилась, примирилась с матерью и выходит замуж; Джеймс, выживший после ранения и переживший реабилитацию, потерял отца, оставшись сиротой. Убийство даже спустя два года не дает бывшим детям покоя. Алисса говорит: «Я всегда в той комнате. Из нее нет выхода», имея в виду место убийства.

Цитата из т/с «Конец гребаного мира». 2017. США

У второго сезона нет своего литературного материала, и это бросается в глаза: многие сцены повторяют начало истории, сам сюжет становится больше приближен к жизни, реалистичен и драматичен. Скажем грубее: банален. Неправильный выбор жениха, муки вины, принятие любви. Нет той остроты, которая приковывала к экранам раньше, когда ты слушаешь реплики и понимаешь, что «а ведь правда; почему я об этом не задумывался?»

Второй сезон выходит приземленнее и предсказуемее — это вновь дорожное путешествие; еще более бесцельное, чем предыдущее. Джеймс и Алисса словно меняются местами: прежде рациональный парень начинает действовать рисково и опасно, а вздорная девчонка вечно сомневается, мечется и просит вернуться назад.

Цитата из т/с «Конец гребаного мира». 2017. США

Это вновь история о неправильном воспитании и о том, что взрослые — тоже дети, а вовсе не хозяева мира. О том, что родители не бывают идеальными, а их ошибки во многом становятся задатком для девиантного поведения. Не для оправдания преступлений, разумеется: скорее для корректировки действий тех, кого еще можно спасти. Люди редко поступают зло из-за того, что злы сами по себе; чаще всего они совершают дурные вещи из-за нехватки тепла, понимания, любви, близости. Когда мы одиноки, мы всесильны и бесстрашны.

«Конец гр… го мира» во втором сезоне становится взрослее и мягче, но, как ни странно, эмоциональное напряжение в последних эпизодах дает фору всем первым восьми сериям. Может быть, потому что сначала подростки представали перед зрителем как глупые и взбалмошные, не понимающие правил жизни; то теперь они — не то чтобы мученики, но те, кто вкусил боль, вину и стыд, и никак не может отмыться. Нам становится не противно, не страшно и не смешно (как в первом сезоне) — нам становится грустно.

Цитата из т/с «Конец гребаного мира». 2017. США

И когда Алисса возвращается в дом, откуда для нее нет выхода, это место становится для нее концом «гребаного мира» — и началом правильного, нового. Может быть, и Джеймса отпустят его внутренние демоны, и тогда пара сможет зажить спокойной счастливой жизнью. Только третий сезон для этого уже необязателен.