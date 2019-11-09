



Притча о слепых. Питер Брейгель Старший. 1568

Отрывок из восьмой главы Евангелия от Луки, читаемый сегодня, в субботу, 9 ноября, о том, как надо учить и учиться.

«Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что́ не сделалось бы явным, ни сокровенного, что́ не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то́, что́ он думает иметь. И пришли к Нему Матерь и братья Его, и не могли подойти к Нему по причине народа. И дали знать Ему: Матерь и братья Твои стоят вне, желая видеть Тебя. Он сказал им в ответ: матерь Моя и братья Мои суть слушающие слово Божие и исполняющие его» (Лк. 8:16−21).

Образ свечи, светильника, поставленного на видном месте, не спрятанного, видимо, часто использовался Христом, был одним из любимых Его риторических приемов и не в одном единственном контексте употреблялся. Христос и Сам есть свет явленный, просвещение людей этим Своим светом полагал главной для Себя задачей, поэтому и образ зажженного светильника, открытого, всем заметного, был Ему близок, да и понятен людям, для которых притчи произносились. Здесь же Иисус продолжает обучать учеников понимать «тайны Царства», растолковывая им притчу, сказанную прежде, подытоживая: «Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то́, что́ он думает иметь». Будьте осмотрительны, то есть разборчивы и внимательны. Не просто «слушайте», а старайтесь понять.

Михаил Нестеров. Апостол Лука. 1909

Как прежде мы уже разобрались, «тайны Царства» ученикам требовалось понять, чтобы освоить умение доносить до простого народа Благую Весть. И здесь Иисус при разъяснении притчи говорит, что смысл притч не должен оставаться в темноте, он должен быть открыт людям. «Кто имеет, тому дано будет» — «иметь» тут не пассивная данность, а хваткость, постоянное удержание при себе. Скорее, желание иметь, непрестанная тяга к такому имению. То, что апостол Павел определял как любовь, возглашая «гонитесь любовью». «Ибо нет ничего тайного, что́ не сделалось бы явным, ни сокровенного, что́ не сделалось бы известным и не обнаружилось бы» — наши толмачи, правда, приноровились относить это выражение к своему самому-самому любимому — грехам нераскаянным. Хорошая вещь, для любой ударной проповеди годится, даже без обработки. По причине близости, что ли. Одним словом, первое, что на ум прилетело исключительно из-за узнаваемости. Знают за собой тайные делишки в виде помыслов (тоже вещи очень любимой) вот и маются. Но тут, конечно, не о том.

Их помыслы Христа точно не интересовали, а вот их вечная манера очевидные вещи объявлять непостижимой тайной, ничего не объясняя и даже не пробуя разобраться, в те времена, так же, как и сейчас, вызывала у Иисуса справедливый протест. Не должно оставаться никаких тайн, вот смысл сказанного. Все изреченное должно быть осмысленно и в осмысленной форме усвоено. Разъясняйте. Сами при этом понимая, о чем вы говорите, что пытаетесь донести людям. Никаких недомолвок, никаких экивоков в сторону «непостижимой тайны» быть не должно. «Тайны Царства» должны быть людям понятны. Иначе снова получится сверкание глазками в темноте и неразборчивое бормотание. На что простой народ реагирует всегда одинаково. Начинает креститься, падать на колени и ползать почем зря. Для манипулирования людьми — очень удобно. Для того, чтобы освободить их от рабства — не годится совсем. Ученики Христа не должны быть глупцами и не должны быть манипуляторами «темных масс». «Слепыми вождями слепых» (Мтф. 15:14), которые валятся в одну яму, называл современных Ему манипуляторов Иисус, и каковых современным нам стало в разы больше, при том, что водимых ими — в разы меньше, по причинам совершенно очевидным.

Эль Греко. Св.Апостол Павел (фрагмент). 1598

Далее вслед за этим апостол Лука помещает рассказ о том, как ко Христу пришли Мать с братьями. Это другая история, событие это не следует из предыдущего. Иисуса окружает толпа и, судя по контексту, нашелся как всегда провокатор, желающий сбить Христа с мысли, отвлечь «иди с Матерью поговори». Обычный прием. Прием этот по сию пору даже работает, ибо много находится таких, которые, прочтя фрагмент, возмущаются Иисусовой «черствостью к матери». Надо, мол, было пойти поздороваться. Здесь читается, что напряжение в толпе было высоким, стало небезопасно. Мать Иисуса, видя, какой дурдом кругом творится, собрала всю родню, чтобы быть поближе на всякий случай, если ревнители захотят устроить расправу. Евангелисты Матфей и Марк говорят, что накануне фарисеи уже провели совещание, чтобы убить Иисуса.

Иван Николаевич Крамской. Христос в пустыне. 1872

Его интенсивно испытывали, обличали, требовали знамений, в это же время состоялся полный отбор учеников. Проповедь Христа уже стала сильно раздражать религиозные власти. Марк отмечает, что не только «братья» пришли, но и «сестры», так что не исключено, что собрался весь клан, все колено Давидово, из тех, что нашлись поблизости. Родственные связи крепче доктринальных уз, так что поддержать своего подошли и те, кто в богословии был не особо и силен. Не будем исключать и того, что, возможно, по этой причине на Иисуса в этот день не напали. Христос остроумно отреагировал на провокацию, заявив, что мать и братья для Него те, кто слушает и исполняет. Вернув тем самым внимание к Себе и Своим словам.

Итак, в читаемом сегодня отрывке Евангелия, учение названо светом, а неученые выглядят темными.