На этой арктической неделе фраза французского президента Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, сказанная в интервью журналу The Economist, не только вошла в золотой фонд политических изречений, но и оттянула на себя внимание от другого британского издания.

Обувь компании Nike не пройдёт по Северному Ледовитому океану

Между тем, всем кому интересна арктическая повестка, стоит познакомиться со статьей, название которой сетевой ресурс «ИноСМИ.ру» перевел как «The Telegraph: Путин пытается захватить власть в Арктике. Запад должен поумнеть и подготовиться к конфликту». По мнению автора Эндрю Фоксолла, Россия, в отличие от Запада, последовательно и успешно для себя «военизирует Арктику», а выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и завершение нового договора СНВ в 2021 году, еще больше приближает возможность арктического конфликта. В этой связи возрастает геостратегическое значение Великобритании особенно на Фареро-Исландском рубеже, «который является основным препятствием между Северным флотом России в Арктике и ее стратегическими интересами в Северной Атлантике», — делает вывод Фоксолл.

Трудно сказать, каким препятствием могут оказаться британские вооружённые силы (при том, что мы не устаем повторять о приверженности идее мирной Арктики), но сообщение пресс-службы Северного флота, которое процитировало РБК, точно может послужить поводом для очередной статьи западных журналистов.

Российские атомные подводные лодки «Псков» и «Нижний Новгород» провели успешные учения в Баренцевом море, выполняя друг для друга роль условного противника. Сначала они вели поиск и преследование с выходом на позицию атаки, а также отрывались с постановкой помех и ложных целей. Но наиболее сложным этапом подводных маневров стало «практическое выполнение торпедных стрельб по подводной цели. Данное упражнение экипажи выполнили в дуэльном варианте». Учитывая повышенное (с уклоном в паранойю) внимание Запада к нашим субмаринам, можно быть уверенным, что незамеченной эта информация не останется.

Mil.ru АПЛ Северного флота

Если же говорить о гражданском использовании Северного Ледовитого океана, то обращает на себя внимание инициатива известной американской компании Nike, призвавшей предприятия и промышленность не перевозить по нему свои товары. «Мы сделали чёткий выбор — помочь защитить планету и сохранить Арктику», — цитирует журнал «Профиль» исполнительного вице-президента Nike Хилари Крейна и добавляет, что в настоящее время к этой инициативе присоединились более десятка мировых компаний.

Издание также ссылается на экологов, которые уверяют, что повышение активности судов в регионе приводит к потенциально разрушительным экологическим последствиям (это при том, что ещё никто не доказал вред от арктического судоходства — ИА REGNUM).

Сам материал заканчивается справедливым напоминанием о том, что США хотят «выдавить» Россию с Северного морского пути, Китай заставляют отказаться от арктических инвестиций, а Канаду собираются лишить эксклюзивного права на проход в Арктику.

То, что Россия, со своей стороны, не собирается отказываться от освоения Севера (причём с применением новых технологий), напомнил глава Объединённой судостроительной компании (ОСК) Алексей Рахманов, рассказавший о разработке подводного газовоза с ядерным реактором. «Один из корейских институтов и наше конструкторское бюро «Малахит» презентовали на Дальнем Востоке идею подводного газовоза «Пилигрим», который работает на ядерной энергии. Он будет иметь 360 метров в длину, 70 метров в ширину и осадку — 12 м. Предполагается, что судно сможет перевозить до 180 тысяч тонн СПГ на скорости около 17 узлов. Причём через ледовые районы оно будет проходить в подводном положении, что автоматически снижает требования к конструкции корпуса этого газовоза по сравнению с ледоколами», — приводит слова Рахманова РИА Новости.

Kremlin.ru Владимир Путин и глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов (справа)

Однако на этой неделе главным поставщиком информационных поводов на внутренний «арктический рынок» стал заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, который по приглашению губернатора Андрея Чибиса впервые побывал в Мурманской области. Прозвучавшие за два дня обещания и предложения стоят того, чтобы остановиться на них внимательнее.

ТАСС обратил внимание на два заявления замминистра. Первое касается места проведения Международного арктического форума, который, напомним, проходит раз в два года и последний раз был перенесен из Архангельска (не имеющего соответствующей инфраструктуры) в Санкт-Петербург. «Этот форум должен проходить в Арктике», — сказал Крутиков и как вариант назвал Мурманск. Еще точнее — деловой центр «Новый Мурманск» на западном берегу Кольского залива, идею создания которого недавно озвучил Андрей Чибис. По словам губернатора, разработка концепции проекта центра будет завершена в течение месяца, и в неё будет включена возможность проведения форума. Со своей стороны, обратим внимание на то, что даже если эта идея максимально быстро воплотится в жизнь, то вопрос о том, где будут размещаться (не говоря о трафике и других благах) более трёх тысяч гостей, остаётся в подвешенном состоянии.

Второе заявление Крутикова, на которое обратило внимание ТАСС, касается того, что проект «Новатэка» по строительству Центра крупнотоннажных морских сооружений под Мурманском (в Белокаменке) может получить статус территории опережающего развития (ТОР) с соответствующими льготами и преференциями. «Компания сможет претендовать не только на региональные льготы, но и на федеральные преференции, что сможет стимулировать дополнительные инвестиции, в том числе в социальную инфраструктуру», — сказал госчиновник, добавив, что намерен проработать этот вопрос с руководством компании. Саму идею использования ТОРа он объяснил тем, что проект «находится в зрелой стадии, с точки зрения стройки, и под арктические преференции не успеет попасть». При этом остаётся лишь догадываться почему «Новатэк» узнал об инициативах министерства не заранее, а вместе со всей общественностью, и будет обсуждать её постфактум.

Gov-murman.ru Совещание в Мурманске с участием замруководителя Минвостокразвития РФ Александра Крутикова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

Совершенно понятно, что о визите представителя Минвостокразвития подробно писали региональные СМИ. Так, «Мурманский вестник» уделил особое внимание решениям о снижении себестоимости месторождений твердых полезных ископаемых — для недропользователей, осваивающих новые месторождения в Заполярье, поправочный коэффициент инфраструктуры будет снижен с полутора до единицы. Предполагается, что это подтолкнет инвесторов к освоению месторождения платиноидов «Фёдорова тундра», Африкандовского месторождения перовскито-титаномагнетитовых руд.

Минвостокразвития (в лице Александра Крутикова) пообещало также поддержать предложения Мурманской области в вопросах обнуления ставки налога на прибыль на 10 лет и снижения до 7,6 процента страховых взносов. Применительно к малому и среднему бизнесу в Арктической зоне нашло поддержку предложение о вычете из отчислений в социальные фонды затрат на оплату дополнительных дней отпуска и проезда сотрудников к месту отдыха.

Впрочем, среди журналистских материалов нашлись и критические исследования в отношении инициатив Андрея Чибиса. Интернет-издание Daily Storm не только попыталось выяснить, где молодой губернатор намеревается найти 60 млрд рублей для строительства амбициозного проекта «Новый Мурманск», но и опасается, что он рискует остаться невостребованным и не способным решить важнейшие проблемы Севера.

«Такие идеи должны реализовываться параллельно с реновацией городов Мурманской области. У нас проблемный регион, и для жителя, когда он слышит про строительство Нового Мурманска, это звучит дико.. Мне до сих пор не удалось ознакомиться с проектом. Непонятно, кто там будет жить, как будет выстроена логистика — очень много вопросов. Пока что мы видим только бренд. Новый Мурманск выглядит как пиар губернатора, — приводит Daily Storm слова председателя комитета Мурманской облдумы по экономической политике, энергетике и ЖКХ Максима Белова.

пресс-служба правительства Мурманской области Проект «Новый Мурманск»

В свою очередь, глава исполкома мурманского ОНФ Максим Сахневич также отметил, что проект Новый Мурманск не спасёт ситуацию, если не произойдут изменения в состоянии ЖКХ, здравоохранении, уровне заработной платы, в вопросах сохранения населения и высококвалифицированных кадров.

И пока все вопросы, поднятые в Мурманске, находятся только в стадии обсуждения, стала известна судьба льгот для «Востокойл» — крупнейшего проекта «Роснефти». По данным газеты «Коммерсантъ», Правительство приняло окончательные решения, согласно которым «Востокойл» может рассчитывать на десятилетний вычет в размере 600 млрд рублей из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) Ванкорского кластера, расположенного на севере Красноярского края. Это соответствует затратам «Роснефти» на создание дорожной, энергетической и транспортной инфраструктуры, позволяющей вести добычу на полуострове Таймыр. Вычет возникнет в случае, если нефть будет стоить дороже заложенных в бюджет $42,4 за баррель марки Urals.

По словам собеседников «Ъ», «Роснефть» не сможет направить средства от вычета на финансирование трубы с Ванкорского кластера на север Таймыра для экспорта по Севморпути, если не начнет добычу на Пайяхе. Таким образом, план «Роснефти» построить инфраструктуру для нефти Ванкора «бесплатно» за счёт налоговых льгот выглядит неосуществимым, делает вывод газета.

В завершении две позитивные арктические новости.

В Национальном центре медицины Республики Саха (Якутск) впервые провели операции по лечению сердечной аритмии с использованием инновационного криобаллона Arctic Front Advance. Суть метода «лечения холодом» (криоаблация), заключается в воздействии на участки миокарда, которые являются источниками возникновения аритмии. По сообщению Yakutia-Daily.ru, в отличие от радиочастотной аблации, этот метод более безопасный, менее болезненный, применяется при разных видах аритмии, а послеоперационная реабилитация проходит намного быстрее.

Minzdrav.sakha.gov.ru Операция по лечению аритмии с использованием метода криоаблации

В свою очередь, встреча руководителя центрального штаба общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО) Михаила Киселёва с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшаяся 5 ноября в Москве, подарила новый жизнеутверждающий термин. Назвав саму встречу «исторической», Михаил Киселёв уточнил, что в задачи студотрядов войдёт не только строительство объектов на территории молодежных форумов «Таврида» и «Машук», но и помощь в освоении Арктики — «целины XXI века».