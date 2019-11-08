В ходе своего отчета на заседании Совета Федерации глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила о ключевой новации ведомства 2019 года. Речь идет о введении ограничения стоимости кредитов для граждан. По словам Набиуллиной, мера оказалась необходимой, даже несмотря на отсутствие признаков критического уровня закредитованности физических лиц в России. Между тем глава Банка России отметила, что ограничение обусловили высокие темпы роста необеспеченного потребительского кредитования, которые, на ее взгляд, уже стали выглядеть далеко не безобидными.

Павел Федотов. Завтрак аристократа

То есть Эльвира Набиуллина не готова признавать в целом наличие закредитованности населения, о которой ранее заявлял Максим Орешкин и не так давно говорил Всемирный Банк, называя рост уровня выдачи кредитов наличностью рекордным с 2012 года и представляющим угрозу российской экономике. Помнится, тогда руководители двух ключевых экономических ведомств страны — ЦБ и Минэкономразвития, повздорили на почве выяснений обоснованности прогнозов каждого. Но тем не менее ограничения были введены. Под них не попала ипотека. Не попала потому, что данному сегменту есть еще куда расти, опять же, по мнению главы ЦБ. Однако стоит отметить, что резерв роста ипотеки существует далеко не благодаря политике Банка России, а в силу снижения доходов населения и роста цен, в том числе и на недвижимость.

Что же касается закредитованности населения, то выпущенные буквально на днях исследования холдинга «Ромир» свидетельствуют о переизбытке наличия кредитов у среднего класса страны. Что само по себе является тревожным показателем. Экономика стагнирует, большого ее роста никто не предвещает, да и видимых причин для ее движения вперед не видится на перспективу ближайших трех лет. Снижение числа представителей среднего класса на пользу экономике не пойдет. Но факт — снижения не избежать.

Согласно анализу экспертов, самыми закредитованными оказались именно представители среднего класса — 89% из них регулярно пользуются кредитными картами, 22% из них имеют автокредит. Каждый пятый россиянин (20%) со средним доходом выплачивает кредит на неотложные нужды. Здесь, подчеркну, что кредитные карты — это как раз и есть один из тех самых видов банковских продуктов, не обеспеченных залогом. При этом анализ независимых экспертов отличается от заверений главы ЦБ. Набиуллина утверждала, что ограничение связано с ростом потребительского кредитования, а по данным «Ромира», — интерес россиян к потребительским кредитам и кредитам на неотложные нужды оказался невысоким.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Комментируя результаты исследования, президент «Ромира» Андрей Милёхин отметил, что кредиты, с одной стороны, позволяют россиянам со средними доходами быстро приобретать автомобили или совершать крупные покупки, с другой, они наиболее чувствительны к любым торможениям и потрясениям экономики, но в целом эксперты холдинга продолжают наблюдать снижение интереса россиян к потребительским кредитам и кредитам на неотложные нужды.

Данные исследования выявили еще один интересный фактор. Получается, что у большинства считающих себя средним классом россиян нет накоплений, иначе зачем им обременять себя кредитами. Доля данной категории граждан, имеющих депозиты в банках, равна всего 7%. Закредитованность на фоне стагнации экономики, роста цен, нестабильности рынка труда увеличивает шансы среднего класса оказаться в низкодоходной группе населения. И по факту причислить себя к среднему классу сегодня могут лишь те самые 7% россиян, а не 30−40%, как считают банковские аналитики. Потому как фактор закредитованности уже сам по себе свидетельствует о том, что люди пытаются сохранить свой прежний образ жизни, а не повысить ее уровень за счет роста доходов и наличия сбережений.

Кредитные карты прочно вошли в жизнь россиян. Вряд ли найдется человек, которому бы не навязывался данный банковский продукт. Только с января по август этого года, по данным национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных карт превысило 8 миллионов штук, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,5%.

Больше всего было выдано новых кредитных карт в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Башкирии. А самая высокая динамика по росту выдачи была зафиксирована в Республике Крым, Ханты-Мансийском АО, Московской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредитные карты

Подчеркнем, что наиболее активными пользователями кредитных карт сегодня, как правило, является молодое поколение россиян, что не может не снижать их шансы выживаемости.

По данным на 1 июня 2019 года, НБКИ, консолидирующий информацию более 4 тыс. кредиторов, сообщал о займах более 97 млн человек. Многие россияне имеют не одну, а несколько карт разных кредитных организаций. При этом заострю ваше внимание на данных Росстата по численности рабочей силы в России за первое полугодие 2019 года — она составляет 75,1 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.

То есть займов, только по данным одного НКБИ, а у нас в стране, судя по госреестру ЦБ, зарегистрировано 11 кредитных бюро и 467 кредитных организаций, работающих, по данным на 1 июня этого года, выдано более чем на 20 млн свыше существующего числа трудоспособных граждан. Пусть даже не все из 467 банков предлагают кредитные карты, но сведений, поступивших только лишь от 4 тысяч кредитных организаций, достаточно, чтобы оценить и состояние экономики страны, и масштабы проблем, с которыми она может столкнуться.