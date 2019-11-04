14 ноября в Санкт-Петербурге открывается VIII Международный культурный форум. Одной из главных и наиболее насыщенных секций фестиваля будет секция «Театр». Во многом это обусловлено и Годом театра в России и всё больше возрастающим вниманием публики и руководства страны к театральному искусству.

Дарья Драй ИА REGNUM В Санкт-Петербурге открывается VIII Международный культурный форум

В ожидании форума корреспонденту ИА REGNUM удалось пообщаться с известным российским театроведом, доктором искусствоведения, профессором, заведующим кафедрой театрального искусства Российского государственного института сценических искусств Александром Чепуровым.

ИА REGNUM: Расскажите подробнее о секции «Театр», чего стоит ожидать от Форума и каковы его основные цели и задачи? Чему следует уделить особенное внимание?

Александр Чепуров: Основная тема секции «Театр» в 2019 году обозначена так: «Культурные мосты в театральном мире». И действительно, сегодня необычайно важно говорить не только о национальной и личностной идентификации в искусстве и обществе, но и об умении слушать, слышать и понимать друг друга. Театр как искусство коллективное, обращенное к аудитории, искусство воспроизводящее межличностные отношения в силу самой своей природы, наиболее глубоко и многосторонне способно устанавливать культурные, духовные диалоги между людьми. Театр способен стать действенным инструментом культивирования человеческой взаимности, преодоления социальной и геополитической конфронтации. Именно к осмыслению этих свойств и опыта театра обращены мероприятия нынешних симпозиумов, конференций и круглых столов, которые пройдут в рамках секции «Театр» на полях Санкт-Петербургского культурного форума.

К обсуждению приглашены крупнейшие деятели мирового театра, театроведы, эстетики, педагоги. К нам приедут участники из Франции и Германии, Польши и Чехии, Италии и Финляндии, США и Израиля, Японии и Китая, Эстонии и Литвы, Швеции и Дании… Активное участие в дискуссиях примут и российские участники. В программе научно-практическая конференция «Театральный процесс в интеркультурном аспекте», международные симпозиумы: «Межнациональные взаимосвязи в зеркале истории театра» и «Современная сцена в международном культурном пространстве», конференция «Театральное знание и информационное поле мирового театра», а также завершающий круглый стол участников «Стратегия интеркультурных проектов».

Фото предоставил Александринский театр Александр Чепуров

ИА REGNUM: Год театра в России подходит к концу. Каковы были задачи чиновников, посвятивших 2019 год именно театру? Что удалось и не удалось сделать?

Александр Чепуров: Задача органов государственной власти и управленцев в области культуры, на мой взгляд, состояла в том, чтобы обратить внимание на ключевые проблемы позиционирования театрального искусства в современном обществе и культуре. Одним из основных направлений, как уже говорилось, является установление культурных мостов, формирование единого и многообразного театрального пространства как в масштабах нашей страны, так и в международном континууме. И здесь развертывание широкой программы гастролей, обменов, творческих акций, реализуемых по инициативе и при поддержке министерства культуры, правительства и местных органов власти и творческих театральных организаций — безусловно, является позитивным итогом Года театра. Следует сказать о Международной театральной Олимпиаде, которая развернула свою гигантскую программу не только в Петербурге, но и на Дальнем Востоке, в Крыму, вышла за пределы театральных столиц. Следует сказать и о Театральном марафоне, который прошел через всю территорию России. И это не только сумма акций, это — стратегия налаживания системы взаимосвязей.

ИА REGNUM: Складывается ощущение (может быть, оно и ошибочное), что в последние годы театральное искусство переживает расцвет — в плане внимания к нему официальных лиц, в плане интереса зрителей. Так ли это и с чем это может быть связано?

Александр Чепуров: В плане стимулирования гастрольной деятельности, налаживания межрегиональных контактов, поддержки различных театральных проектов и проведения культурных акций, безусловно, можно сказать, что внимание начальников и публики возрастает. Вопрос остается в другом: насколько сам театр способен продуцировать новые творческие идеи, насколько он устремлен к открытию творческих горизонтов и насколько власть и публика способна и имеет интерес и смелость воспринимать новое. Театр ведь «закисает» в рамках привычного и тиражированного. Он требует нового, будоражащего, дерзкого, что способно пробудить мысль и эмоцию. Наш театр имеет огромную культурную базу, богатейшую традицию. Наш театр дал миру огромный театральный импульс, однако надо признать, что сегодня в плане творческих открытий русский театр — отнюдь не в авангарде мировых театральных идей. И в этом смысле хочется пожелать, чтобы наш театр из фазы аккумулирования и тиражирования новейших театральных тенденций перешел в фазу продуцирования театра будущего, прокладывания новых творческих путей.

Скриншот страницы сайта Форума В Санкт-Петербурге открывается VIII Международный культурный форум

ИА REGNUM: Главный человек в театре, как мне кажется, — это зритель. Согласны ли Вы с этим утверждением и что можете сказать о современном российском зрителе? Всё ли он понимает, тем более в условиях усложняющегося театрального языка. Успевает ли он за этим языком, что бы Вы посоветовали зрителю, чтобы не отставать от времени?

Александр Чепуров: Речь, на мой взгляд, идет не о сложном или простом театральном языке, а о том, что художник с помощью этого языка хочет сказать зрителю. С помощью усложненного языка можно сказать банальность… В то же время нельзя обслуживать низкопотребные вкусы публики. Нужно находить оптимальный и действенный путь к зрителю, стремясь подтолкнуть его к интеллектуальному переживанию жизни, к открытию важных для него истин. И в этом смысле воспитывать вкус и поднимать интеллектуальный уровень зрителя — важнейшая функция театра.

ИА REGNUM: В чем, с Вашей точки зрения, суть и смысл театрального искусства? Может ли он быть (а если может, должен ли?) идеологическим инструментом, влиять на формирование сознания граждан?

Александр Чепуров: Суть и смысл театра в открытии важнейших жизненных истин через переживание интеллектуально-эмоциональных аффектов, через переживание-осмысление реальности, представленной в самых различных образах и формах, в развитии способности сопереживания друг другу. И в той мере, в какой эти сущностные свойства театра отвечают фундаментальным социальным ценностям, театр становится одной из базовых составляющих государственной культурной политики, что, собственно, и отражено в идеологической доктрине нашего государства. И в этом нет ничего необычного. Наоборот, в этом заключено подтверждение общественной и социальной значимости свободных искусств, одним из которых является театр.

Скриншот страницы экрана culturaforum В Санкт-Петербурге открывается VIII Международный культурный форум

ИА REGNUM: В последнее время мне приходилось видеть много разных постановок, их безумно интересно дешифровывать, подмечать детали, спорить по поводу интерпретаций, но лишь единицы вызывают настоящие эмоции. С Вашей точки зрения, театр прежде всего должен воздействовать на эмоции или на разум?

Александр Чепуров: Я бы не разделял процесс дешифровки смыслов от эмоциональных аффектов. Здесь связь непрямая и весьма разнообразная. Иногда эмоциональный аффект при его обдумывании оборачивается пустотой. А сугубо интеллектуальное усилие, связанное с разгадкой художественного ребуса, может буквально взорваться бурей эмоций через день или два после просмотренного спектакля. Важен не канал коммуникации, а результат и внутреннее его наполнение. Вот, если этот канал засорен и по нему не течет живая вода, способная утолить нашу духовную жажду, тогда художественная ценность произведения может быть поставлена под сомнение.

ИА REGNUM: Существует мнение, что после развала СССР русский театр двинулся в сторону западного постмодернизма, отказавшись по большей части от своего особого пути. Данное мнение, в частности, озвучивал Теодорос Терзопулос. Разделяете ли Вы такой взгляд?

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Александр Чепуров: Я не думаю, что путь русского театра изолирован от пути развития мирового театра. Постмодернизм так же коснулся нас, как повлиял на нас классицизм, романтизм или реализм. Реализм ведь тоже пришел с Запада! Если же говорить о специфике русского театра, то здесь, конечно, следует сказать об особой культуре чувств, о пронзительной духовности русского театра в какие бы формы и «-измы» он не облекался. Тот же Терзопулос, когда работает с нашими актерами, признается, что они умеют самую изощренную и даже расколотую форму наполнить глубоким человеческим содержанием.

Фото предоставил Александринский театр Александр Чепуров

ИА REGNUM: Театр — живой вид искусства и, конечно, он не стоит на месте. Что его ждет впереди и как быть с теми, кто недоволен современными веяниями, а мечтает остаться на почве традиционных «костюмированных постановок?»

Александр Чепуров: Театр должен быть разным. Театральная традиция тем и богаче, что в ней сплетается многое и разное (не теряя, конечно, внутренних духовных ориентиров). Новаторство и эксперимент отнюдь не должны отменять присутствия в культуре традиционных форм. Однако и традиционализм, возведенный в абсолют, — так же пагубен, как и тотальное отрицание традиции. В культуре должна быть иерархия ценностей. У зрителя должна быть возможность выбора «своего театра», и, наоборот, театр должен создавать «своего зрителя», который близок ему. Сами по себе «костюмированные постановки» — это не хорошо и не плохо. Важно, что они несут в себе и к какому кругу зрителей обращены. Важно, повторяю, чтобы русский театр был бы разнообразен и не оскопил себя самоизоляцией!

ИА REGNUM: Назовите трех наиболее интересных, лично для Вас, современных драматурга.

Александр Чепуров: Мне интересна драматургия Ивана Вырыпаева, слежу за творчеством Михаила Дурненкова и Василия Сигарева… И очень надеюсь на совсем молодых, которые учатся в нашей драматургической магистратуре РГИСИ.

ИА REGNUM: Назовите, с Вашей точки зрения, лучшие театральные постановки, которые непременно стоит посмотреть, сезона 2018−2019 года. Какие постановки являются для Вас самыми ожидаемыми?

Александр Чепуров: Скажу лишь, что в нынешнем сезоне меня потряс спектакль польского режиссера Кристиана Люпы, поставленный в Варшаве, который называется «Капри — остров изгнанников» по романам итальянского писателя Курцио Малапарте «Капут» и «Шкура». Это для меня — образец смелого социального высказывания о конце цивилизации, построенной на материалистическом и индивидуалистическом сознании, провоцирующем войны, фашизм, национализм и прочие опасные миражи человечества. В этом великий польский режиссер дает нам урок бескомпромиссной жизненной правды… В русском театральном ландшафте меня привлекают работы Валерия Фокина, Андрея Могучего, Константина Богомолова, Юрия Бутусова. Именно их новые творческие замыслы — для меня самые ожидаемые!