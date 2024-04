Видимо, в соответствии с неким сценарием президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настроен провалить и Сочинский Меморандум, подписанный им вместе с президентом России Владимиром Путиным 22 октября. Ведь провалил же Эрдоган все договорённости с Россией относительно «зоны безопасности», или, как писалось в СМИ, «зоны деэскалации» в сирийской провинции Идлиб. Как заявил турецкий президент 30 октября, согласно турецкому телеканалу NTV, его страна при необходимости может расширить «зону безопасности» на севере Сирии. «Я предупреждаю. Наши действия будут реакцией на нападения извне и, если необходимо, мы расширим безопасную зону», — сказал лидер Турции. Кстати, Эрдоган добавил, что не принял еще окончательного решения о своем запланированном визите 13 ноября в США на фоне признания этой страной геноцида армян в Османской Турции.

Судя по всему, Эрдоган не блефовал — турецкая газета Yeni Safak 1 ноября сообщала, что утром этого дня на территории Турции была замечена переброска турецких танков к границе с Сирией. Журналисты издания сообщали, что боевую технику перевозили на платформах грузовики. Отмечалось, что колонна двигалась в сторону приграничного турецкого района Кызылтепе. Напомним, именно 1 ноября прошло первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы военнослужащими России и Турции. И в этот же день турки явно демонстрировали, что готовятся к продолжению своей операции «Источник мира» или же — к некой новой военной операции в Сирии. А то и — к войне с Сирией. А для чего нужны танки-то вообще? Явно не для патрулирования границы. Даже если иметь в виду, что турки, мол, «не доверяют» России и всё равно косо смотрят в сторону сирийских курдов. Ведь известно, что ни у одной курдской вооружённой группировки нет на вооружении танков и другой тяжёлой бронетехники. Волей-неволей напрашивается предположение — танки турецким военным на границе нужны для того, чтобы открыто пойти войной против Сирии и, действительно, оккупировать новые территории в Северной Сирии…

Угрозы Турции начать «новую операцию» в Северной Сирии — якобы, «не все курды ушли», называются города Манбидж и Талль-Рифъаат — вызывали резкую реакцию президента Сирии Башара аль-Асада. По некоторым сведениям, которые пока не можем подтвердить ссылкой на имена конкретных людей, поведение президента Турции Эрдогана вызвало раздражение как в Иране, так и в России. Действительно, у союзников сирийского президента есть от чего всерьёз обозлиться на Эрдогана. Ведь Минобороны России наглядно доказало, что американцы продолжают грабить нефть из Сирии и переправляют сворованное в Турцию. Более того, русские солдаты и офицеры 5 ноября провели и второе совместное патрулирование, российские военные ознакомились с обстановкой в сирийских поселениях возле границы с Турцией. Кто и что сейчас подтолкнули Эрдогана выступить с угрозой сорвать исполнение Сочинского Меморандума по Сирии? Чего это так сильно испугался Эрдоган — ведь даже в США оппоненты Дональда Трампа после доказательств из Минобороны России открыто обвинили американского президента в соучастии в преступлении, и это преступление было названо: как раз то самое воровство сирийской нефти.

Судя по всему, властям России, Ирана и Сирии даже это не интересно выяснять. Через сутки после заявлений Эрдогана, с ультиматумом выступил уже сам президент Сирии Башар аль-Асад. 31 октября он заявил в интервью телеканалам Al Ekhbariya и As-Surya: «Террористы, которые противостоят сирийской армии в провинции Идлиб, должны переместиться в Турцию или сдаться сирийскому государству. Террористы из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или из группировки «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) связаны с турецким режимом, они близки сердцу Эрдогана, который направил их воевать в Сирию». Президент Сирии предупредил, что если боевики откажутся сложить оружие, то против них неизбежно будет проведена военная операция. Сирийский лидер также отметил, что российско-турецкий меморандум, подписанный в Сочи, позволил сдержать экспансию Турции и преградил путь американскому вмешательству. «Россия чётко придерживается принципа сохранения суверенитета Сирии и её территориальной целостности», — подчеркнул аль-Асад. Он также подчеркнул, что армия Сирии вошла в северо-восточные провинции страны не только для их обороны, но и для того, чтобы восстановить над ними контроль государства. По его словам, «курды, проживающие в этих районах, в большинстве своём настроены патриотически», они смогут воссоединиться с остальной частью Сирии, в регионе возобновят работу правительственные учреждения.

Msb.gov.tr Совместное российско-турецкое патрулирование зоны безопасности у сирийско-турецкой границы

По данным сирийских властей, в Идлибе находится самая многочисленная в мире группировка иностранных террористов. В начале октября боевики в Идлибе объединились в единую военную структуру численностью около 70−80 тыс. человек. Аль-Асад не назвал, но среди этих террористов есть также бандиты из сугубо протурецких террористов из организации «Хизб ат-Туркестани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как известно, ранее Россия обвинила некоторых коллег по Совбезу ООН в стремлении спасти окопавшихся в Идлибе международных террористов. И вечером 31 октября сообщалось, что авиация РФ продолжает проводить боевые вылеты в районах, оккупированных исламистами, военные самолёты ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов на окраинах населённого пункта Умм-Джалал.

Учтём — власти Сирии дали ясно понять, что Турция им, грубо говоря, «никто», ещё до поездки Эрдогана в Сочи, но после начала турецкой операции «Источник мира». Вначале ведь МИД Сирии заявил, что Дамаск подтверждает, что турецкая агрессия против сирийской территории стала результатом экспансионистских амбиций и иллюзий режима Турции, которая «теряет свой статус гаранта Астанинского процесса». В Сочи Эрдоган был вынужден в итоге подтверждать свою приверженность Астанинскому процессу. И, как сказал президент аль-Асад, в итоге удалось сдержать турецкий экспансионизм и, если не избежать, то — существенно ограничить вероятность вмешательства США.

Понятно, что власти Сирии рискнули и предъявили ультиматум не только террористам в провинции Идлиб, но и самой Турции. Положив конец террористам в Идлибе, Сирия и её союзники жёстко потребуют от Анкары немедленно вывести войска со всех оккупированных сирийских территорий. Эрдоган в очередной раз просчитался, думая, что подписав Меморандум в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, он сможет сохранить фактическую оккупацию провинции Идлиб и одновременно «решить курдский вопрос». Таким образом, час краха Турции в Сирии неминуем и стал ещё ближе. Но тогда в ход пошли уже иные механизмы дестабилизации, направленные именно на срыв Сочинского Меморандума и, соответственно, постепенного процесса стабилизации в Северной Сирии.

А далее начало происходить вообще загадочное. 3 ноября руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков заявил, что союзные вооружённым силам Турции боевики «Сирийской свободной армии» обстреляли колонну направлявшихся в Ирак американских военнослужащих. По его словам, колонну, которая двигалась в направлении границы с Ираком, встретили огнём в 6 км западнее населённого пункта Телль-Тамар. В результате происшествия никто не пострадал. А курдское агентство Firat сообщило, что вооружённые силы Турции нанесли артиллерийские удары по пограничным селениям Рашидия и Эль-Касимия. Естественно, Турция категорически опровергла эти сообщения, как будто бы в Анкаре не понимали, что уж российский офицер Ю. Боренков точно сообщал проверенные и перепроверенные данные. Далее — сирийский телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на свои источники сообщил, что посёлок Умм-Асафир, расположенный на севере сирийской провинции Хасеке, подвергся обстрелу со стороны позиций турецких военных. По данным журналистов, в результате обстрела, который велся из населенного пункта Эль-Манаджир, погибли четыре мирных жителя.

Msb.gov.tr ВС Турции в Сирии

Стало интересно — а по кому это стреляли турки и их подопечные? Не внесли ясности и следующие сообщения. Артиллерийский обстрел прошёл в километре от места, где двигалась колонна военнослужащих США, осуществлявших патрулирование на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США. «3 ноября американский патруль на северо-востоке Сирии стал свидетелем многочисленных артиллерийских ударов», — говорится в сообщении. Вместе с тем командование ВС США заявило о том, что оставляет за собой право на самооборону ради успеха операции и безопасности войск. Американское командование, таким образом, подтвердило слова россиянина Ю. Боренкова, но дало понять, что мишенью были не американцы. Но тогда — кто?

Небольшое отступление назад, в конец октября. Тогда телеканал Al Arabiya сообщил, что пять бронемашин с флагами США были замечены в центре сирийского города Хассеке. Боевые машины направлялись к границе Турции севернее города Аль-Катания. Также, по данным журналистов, 31 октября была замечена другая военная колонна с флагами США, которая выехала из сирийского города Телль-Тамар, расположенного возле северо-восточной границы страны, в сторону военной базы Сарин.

4 ноября из Дамаска распространили срочные сведения о том, что после того, как Сирийская армия восстановила контроль Сирии над рядом нефтяных месторождений и скважин, то ли турки, то ли американцы обстреляли сирийских военных. О жертвах или раненых пока нет сообщений. Со стороны США есть заявление, что якобы стрельба велась не по военным Сирии. Турция молчала в этот день — 4 ноября. Неизвестно, шли ли вместе с Сирийской армией и военнослужащие военной полиции России. Обычно оно так и бывает, в особенности на севере Сирии — сирийцы и россияне идут вместе. Но раз нет информации — будем считать, что сирийцы шли без поддержки российской военной полиции, хотя это выглядит нонсенсом. Что северо-запад, что северо-восток Сирии — если соблюдать Сочинский Меморандум, то везде должны вступать как сирийские военные, так и российская военная полиция. Да, с курдами переговоры велись на российской базе «Хмеймим» — так что можно не сомневаться, что и курды согласны и даже хотят, чтобы российская военная полиция присутствовала повсеместно по линии сирийско-турецкой границы.

Но, в принципе, некий взрыв в ситуации назрел давно. Спустя несколько дней после ультиматума аль-Асада, по сути дела, и террористам в Идлибе, и Турции — по сути, боевое столкновение. Ведь неспровоцированный обстрел — это военное нападение, причём на армию страны, являющейся хозяином этих нефтяных полей в Северной Сирии. Мы ещё раз напоминаем — именно в Северной Сирии множество населённых пунктов и территорий, где компактно проживают сирийские христиане, в том числе и наши соотечественники — армяне. Не зря в эти дни из Москвы прозвучало напоминание, что Россия крайне обеспокоена положением христиан на Ближнем Востоке… В частности, как говорил пресс-секретарь российского президента, Дмитрий Песков, предусматривается даже личная встреча Владимира Путина с главами христианских церквей Ближнего Востока. И пусть никто не обвиняет автора данного материала в предвзятости, но это означает, что среди лиц, которым будет направлено приглашение на эту встречу, обязательно будет католикос Киликийский Армянской Святой Апостольской православной церкви Арам Первый. И уж он-то, со слов хотя бы архиепископа Дамаскского Армаша Налбандяна, который побывал в Москве в 2014 г. в составе делегации предстоятелей всех христианских церквей Сирии, знает, какую информацию передать российскому президенту — кто и что именно предпринимал в Сирии против членов её христианских общин… Явно будет что сказать и что просить у В. Путина представителям Антиохийской, Греческой, Ассирийской и других церквей, евангелистам, католикам и так далее.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с главами христианских церквей Ближнего Востока. 30 октября 2019 года, Будапешт

Не менее тревожны сообщения о том, что войска Сирии укрепляют оборонительные рубежи в провинции Хассеке, и именно для того, чтобы дать отпор силам Турции, сообщают международные информационные агентства. Блокпосты размещены на шоссе Телль-Тамар — Эль-Камышлы. Сирийские войска занимают огневые позиции вокруг Телль-Тамара. Под контролем официального Дамаска находится 60-километровый участок между населёнными пунктами Эль-Агайбеш, Савами-Алия и Телль-Тамар, передавало агентство ТАСС со ссылкой на сирийское агентство SANA. Две колонны военных соединились в местечке Абу-Расейн, где 30 октября, как утверждалось, произошло боестолкновение с турками и поддерживаемыми Анкарой сирийскими боевиками-террористами. В воскресенье 3 ноября, как сообщается, перестрелок зафиксировано не было.

Тем временем силы Турции тоже готовятся — они создают укрепления в посёлках Мталле и Джан-Тамар. То есть, как можно предположить, сирийские и турецкие силы уже практически встали друг перед другом. Понятно, что Телль-Тамар и Джан-Тамар расположены совсем неподалёку друг от друга. Отметим, что ещё 31 октября глава российского МИД Сергей Лавров сообщал, что Россия не слышала подтверждения сведений СМИ о прямых серьёзных столкновениях вооружённых сил Турции и Сирии на сирийской территории, хотя «какие-то шероховатости при реализации крупных договоренностей неизбежны». Но 4 ноября об обстреле солдат и офицеров Сирийской армии сообщали уже и российские телеканалы. Следовательно, мы неизбежно говорим о том, что действия военных Сирии в провинции Хассеке — это исполнение приказа Верховного главкома Сирии. То есть — президента Башара аль-Асада. В свою очередь, мы должны ожидать, что министры обороны и иностранных дел Сирии, России и Ирана уже, не исключено, ведут свои засекреченные консультации. Будем следить за развитием ситуации. Но что же катализирует возрастание определённой наглости Турции и, разумеется, ответных мер Сирии?

Опять обратимся к сведениям из США. Сам Трамп лично заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома перед поездкой в штат Миссисипи 2 ноября, что его не очень интересует, кто именно патрулирует сирийскую границу, а вот контроль над сирийскими нефтяными месторождениями США сохраняют и никому не отдадут.

«Прекращение огня хорошо закрепилось. Мы сохранили нефть . Патрулировать границу в Сирии могут другие, откровенно говоря. И Турция <…> воевала тысячи лет. Пускай они занимаются границей! Мы не хотим этим заниматься, мы хотим вернуть наших солдат на родину», — сказал Трамп.

При этом он вновь сказал, что США всё равно оставят часть своих сил в Сирии, чтобы сохранить контроль над нефтяными месторождениями. «Мне нравится нефть. Мы сохраняем нефть», — сказал Трамп, говоря о сирийских нефтяных месторождениях. Также Трамп заверил, что Вашингтон продолжает взаимодействовать с сирийскими курдами и с Турцией. Что касается визита президента Турции Эрдогана в Белый дом, то Трамп заявил, что этот визит состоится: «Президент Эрдоган хочет приехать в Белый дом. У нас очень хорошие отношения».

Дональд Трамп на лужайке Белого дома после беседы с журналистами

А вот что сообщала газета The New York Times со ссылкой на свои источники. Оказывается, в реальности американский военный контингент в Сирии после объявленного администрацией президента США «отвода» сократится всего лишь только на 100 человек и составит 900 военных. То есть не будет никакого «вывода американских войск»! Газета далее указывала, что, по данным источников, в настоящее время половина контингента военных США, составлявшего тысячу человек, ушла с сирийской территории. Оставшаяся часть будет уменьшена до 250 человек, которые занимают позиции в районе Дэйр-эз-Зора. При этом военное командование США намерено передислоцировать в Сирию ещё несколько сотен американских военных, которых будут сопровождать бронемашины и несколько танков. Для охраны нефтяных месторождений в районе Дэйр-эз-Зора будет мобилизовано примерно 500 военнослужащих США. Как пишет The New York Times, при учёте количества военных США из зоны Эт-Танфа, всего на территории Сирии останется около 900 американских солдат, что всего на 100 человек меньше, чем это было до объявленного администрацией президента США отхода военнослужащих из этой страны. Очередной блеф Трампа разоблачён — это понятно. Но кто и по кому стрелял-то, будь то 3 ноября или позже?

Как стало известно 5 ноября, из сообщения турецкого агентства «Анадолу», которое в свою очередь ссылается на свои источники, близкие к теме, в районе нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор американские военные начали строить две военные базы. Одна из американских военных баз будет находиться на месте дислокации 113-й бригады, а вторая — в районе Аc-Сур, пишет «Анадолу». Задействовано большое количество строительной техники. Также, по имеющимся данным агентства, Пентагон перебросил в регион от 250−300 военнослужащих, бронемашины, тяжёлое вооружение и прочую амуницию для американских военнослужащих. На пустом месте таких приготовлений не ведётся. Приведём ещё одну занятную информацию. То же агентство «Анадолу» 4 ноября сообщало, что военнослужащий турецкой армии погиб в результате подрыва на фугасе во время спецоперации на севере Сирии. Подробности гибели солдата не приводятся, известно лишь то, что он действовал в рамках кампании «Источник мира». Что это была за «спецоперация» — тем более не сообщается. И погиб ли 1 военнослужащий или больше, когда именно погиб — именно 4 ноября или раньше, короче говоря, нет сведений. Зато есть сообщение агентства РИА Новости, но от 2 ноября — о взрыве заминированного автомобиля в центре города Телль-Абъядд, который сейчас подпал под турецкую оккупацию. Там погибли 19 человек, ещё 29 пострадали. Возможно, что турецкий военнослужащий там и погиб, возможно, что все 19 погибших — турецкие военные и члены протурецких незаконных формирований. Тут — гадать и гадать, учитывая «немногословность» Турции и её СМИ, когда дело касается боевых потерь турецкой армии.

С позиций изученной информации, представляется следующая картина. Действительно, Сирийская арабская армия выдвинулась и восстановила контроль Дамаска над рядом нефтяных месторождений и скважин. А это явно не входит в планы семьи Эрдогана (мы уже напоминали, что его сын Билал «тесно завязан» на грабеже сирийской нефти — прим.) и Трампа. И вот турки начинают боевые действия и обстрелы — но, действительно, не американской военной колонны, которая и возвращается-то из Ирака в Сирию, чтобы помочь Турции и в дальнейшем содействовать кражам сирийской нефти. А по сирийским войскам! В итоге сирийцы принимают решение — готовиться к войне с Турцией. США принимают решение — шантажировать Сирию, а также — Россию, её военных чётко просматривающейся подготовкой к задействованию против сирийцев и россиян бронетехники и тяжёлых вооружений. К чему готовится Турция — мы выше по тексту уже отмечали: танки для совместного с Россией патрулирования границы не нужны, турки готовятся к оккупации новых северо-сирийских территорий. Благо, что Трамп «благословил» — ещё раз напоминаем его слова: «Мне нравится нефть. Мы сохраняем нефть». Эпицентр будущего противостояния перемещается в провинцию Хассеке, к населённому пункту Телль-Тамар. Видимо, у сирийского руководства и военного командования были и есть серьёзнейшие, веские доказательства того, что против Сирии готовится… совместная военная операция США и Турции. «По просьбе» американцев, турки наносили удары не только по какой-нибудь деревне или посёлку — нет, они стреляли и по Сирийской армии. Видите ли, сирийцы захотели восстановления своего полного контроля над нефтью. Ещё раз напомним, что советник турецкого президента Ясин Актай 20 октября сообщил СМИ, что Анкара устно договорилась с Вашингтоном о разделе Сирии. Речь идёт о создании на сирийской земле «зоны безопасности» к востоку от реки Евфрат протяженностью 444 км и глубиной 32 км. По словам Актая, отсутствие письменной договоренности не означает наличие разногласий между Турцией и США.

Msb.gov.tr ВС Турции в Сирии

Были ли потери в рядах Сирийской армии, сказать не берёмся. Ясно одно — выше упоминавшийся руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков был прав, когда утверждал, что некто (абсолютно неважно, сами турки или террористы из протурецкой «Сирийской свободной армии») стреляли по неким военным. Просто стрельба велась не по американской военной колонне, а — по колонне или группе сирийских войск, выдвинувшихся в район некоторых нефтяных месторождений Сирии. Обстреляв сирийцев, турки (протурки) мешали войскам Сирии подойти и установить контроль, соответственно, «помогая» запаздывавшим американским военным. Это ещё одно доказательство того, что Эрдоган в Астанинском процессе — это «троянский конь» США (и, разумеется, Израиля, коли сирийская нефть уходит в итоге в Тель-Авив), запущенный с целью как можно подольше затягивать оккупации ряда территорий Северной Сирии. Идлиб — лишь повод, так сказать, «проявлять заботу» о так называемой «умеренной оппозиции» и на словах (а не на деле) выступать за сирийскую Конституционную комиссию. Реальная цель Турции и США — не дать властям Сирии, а значит — России и Ирану, выдавить из Северной Сирии военное присутствие Анкары и Вашингтона.

И не случайно, что Россия и Иран резко осудили происходящее. Министры иностранных дел РФ и ИРИ, Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф ещё во время пресс-конференции в Женеве (29 октября) единодушно осудили США за сохранение военного присутствия вблизи нефтяных месторождений в северо-восточной Сирии. «Что ж, похоже, что Соединённые Штаты продолжают защищать нефть. И, по крайней мере, президент Трамп честно сказал, что намерены делать Соединённые Штаты, — сказал Зариф, сообщало агентство Reuters. — Иран и Россия находятся там по приглашению сирийского правительства, и мы намерены оставаться там до тех пор, пока сирийское правительство и сирийский народ хотят, чтобы мы были там». Это напоминание, на наш взгляд, было адресовано не столько Трампу, сколько министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, который также участвовал в Женевской пресс-конференции. А Лавров заявил:

«Возвращение американских войск в Сирию после их переброски в Ирак происходило под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Суть в том, что любая незаконная эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной, и мы разделяем это мнение. Наши американские коллеги знают о нашей позиции, и мы будем защищать эту позицию».

Msb.gov.tr ВС Турции в Сирии

5 ноября замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин крайне жёстко заявил: «Любые действия, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения, противоречащими международному праву и неприемлемыми». Глава МИД Ирана Зариф также подчёркивал неприемлемость военного присутствия США (да и Турции, конечно) в Сирии:

«Мы считаем, что территория Сирии должна быть под контролем правительства Сирии, военных сил Сирии, именно они должны быть ответственны за безопасность Сирии и приграничных государств Сирии. И мы считаем, что не должно быть никакой угрозы сирийским соседям, которая исходила бы с сирийской территории».

Что касается официального Дамаска, то его позиция была же объявлена ещё 22 октября — то есть в день Сочинской встречи между Путиным и Эрдоганом. Напомним — как сообщало агентство SANA, официальный источник в министерстве иностранных дел и по делам эмигрантов САР заявил, что Сирия категорически отвергает вооружённый грабеж оккупационными силами США нефтяных месторождений в сирийском регионе Аль-Джазира. Дамаск выражает решительное неприятие вооружённого разбоя со стороны США под предлогом охраны нефтяных месторождений от террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая до сих пор продолжает получать поддержку от Вашингтона. Заявления президента США о его намерении инвестировать эти месторождения американской компанией — это грабёж. Эти действия США дошли до уровня поведения вооружённых преступных группировок. Сирия, которая годами боролась с терроризмом и его спонсорами, вновь заявляет о своей решимости сохранить свои природные богатства, поскольку те принадлежат лишь сирийскому народу, и никто не имеет права распоряжаться ими. Она вновь призывает к полному, немедленному и безоговорочному выводу оккупационных сил США и других незаконных сил, что является вопиющим нарушением норм международного права и Устава ООН, подтвердив право сирийского народа положить конец оккупации и вопиющему вмешательству во внутренние дела страны всеми законными средствами.