25−26 октября в Баку, как известно, прошёл XVIII саммит глав государств Движения неприсоединения (ДН), в котором власти Армении, видимо, сочли ненужным принять участие, или нецелесообразным, излишним. Армения не подала заявку на участие — в результате, как и следовало ожидать, саммит отметился не только ярой антиармянской риторикой президента Азербайджана Ильхама Алиева, но и итоговым документом с включённым в него пунктом о том, что «все страны Движения неприсоединения выразили осуждение в связи с оккупацией ВС Армении территорий Азербайджана». Из Еревана, как это ни покажется странным, решили также не отвечать — ни на «перлы» азербайджанского президента, ни на антиармянский пункт в итоговом документе саммита ДН.

Нагорный Карабах

С другой стороны, а чего было ждать от премьер-министра Никола Пашиняна и его министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна? Мы недавно сообщали читателям, что Герой Арцаха, генерал-майор Виталий Баласанян на пресс-конференции в Степанакерте открыто назвал главу правительства Армении предателем и отметил, что линия Пашиняна по урегулированию — это в точности линия экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, которого и вынудили-то уйти в отставку в январе 1998 г. именно из-за предательского курса в отношении проблемы Арцаха (Нагорного Карабаха). Ереванской газете «Голос Армении» на днях отвечал на вопросы директор Международного центра человеческого развития Теван Погосян, который к тому же является определённого рода должностным лицом — пусть и на «общественных началах». Он ранее был членом проамериканской партии «Жарангутюн» («Наследие»), хотя сейчас его партийная принадлежность нигде не подчёркивается. Но одновременно он — также и сын одного из должностных лиц Республики Арцах — НКР во время войны в 90-х, Жирайра Погосяна. А в 1998−99 годах отец Тевана Погосяна был даже премьер-министром НКР. Указом президента Армении Армена Саркисяна от 4 мая 2018 г. бывший депутат от партии «Наследие» Теван Погосян назначен советником президента.

Поэтому его мнение приобретает особую окраску. «Вопросы нашего участия или неучастия в подобных мероприятиях решаются на уровне МИД Армении. Почему было принято решение не участвовать в саммите ДН, трудно сказать, потому что нет исчерпывающей и детальной информации, — сказал Т. Погосян. — В плане мероприятий в Баку и участия в них армянской стороны у нас есть очень удачные примеры. Я сам, будучи депутатом НС, вместе с Корюном Нагапетяном участвовал в семинаре Парламентской ассамблеи НАТО Rose-Roth в 2014 году, и это было очень важно с точки зрения представления позиции армянской стороны нашим западным, европейским коллегам — в противовес тому, что говорили азербайджанцы. И в этом контексте наше участие было нужным и правильным. Армения также принимала участие в заседаниях Парламентской ассамблеи Евронест в Баку и всегда могла дать достойный отпор антиармянским атакам со стороны Азербайджана. Хотел бы я как руководитель Международного центра человеческого развития, чтобы представитель Армении присутствовал на вышеупомянутом саммите ДН и мог сказать своё слово. Безусловно. Вижу ли я в этом необходимость? Да, вижу…» По словам Т. Погосяна, МИД РА должен представить обоснования отказа участвовать в саммите в Баку, объяснить, почему именно было принято такое решение. Причём в тексте должны быть отражены все пункты, исчерпывающим образом дающие представление о позиции МИД Армении в отношении принятых в рамках саммита документов, в частности, пунктов, имеющих явную антиармянскую направленность, с тем чтобы в дальнейшем исключить принятие подобных односторонних резолюций на полях ДН.

Пресс-служба президент Азербайджана Президент Азербайджана Ильхам Алиев на саммите глав государств Движения неприсоединения в Баку

«Азербайджанская сторона, и в частности Ильхам Алиев, могут каждый день выступать и говорить одно и то же, — отметил Т. Погосян. — Если мы не участвуем в этих мероприятиях, то всем ясно, что это азербайджанский текст, и они его слушают. Между тем вопрос заключается в другом: если мы принимаем решение не участвовать, то насколько продуктивно до этого работали с теми странами, которые имеют достаточный вес в том же, скажем, ДН? Потому что если работа с нашей стороны была проведена, то, прежде чем подписаться под той или иной резолюцией, представители этих стран задумаются: а поможем ли мы этой резолюцией или, наоборот, навредим? Резолюций может приниматься миллион, но реальность обуславливается тем, что происходит в реальности. Если мы будем крепко держать наши позиции и устои, то рано или поздно мир и международное сообщество поймут, где была допущена ошибка». Как мы видим, советник президента РА явно выражает недовольство поведением МИД Армении, а в сущности — курсом правительства, даже если этот курс не является личным «изобретением» премьер-министра Пашиняна и просто тупо копирует «подходы» экс-президента Тер-Петросяна. Но закончим цитирование сына бывшего премьер-министра Арцаха-НКР: «Вспомним резолюцию ПАСЕ, принятую в январе 2016 года. Одну антиармянскую резолюцию европейцы отвергли, вторую приняли, технически поставив знак равенства. Дескать, пусть один документ будет в пользу армян, другой — в пользу азербайджанцев. А потом эта резолюция стала основой, чтобы Азербайджан оправдал свои военные действия и эскалацию, развернутую в апреле 2016 года, всего пару месяцев спустя. После этого каждый раз своим европейским коллегам я говорю: прежде чем под чем-то подписаться, подумайте в разы крепче, будет ли это на пользу или во вред, — продолжает Т. Погосян. — Ладно, в ПАСЕ это поняли, будут помнить и вряд ли повторят. А на других площадках? Для участников, собравшихся в Баку на саммите ДН, вряд ли карабахский вопрос был самым важным. Я уверен, многие проголосовали за антиармянскую резолюцию, даже не задумываясь. Привезли людей, угостили чёрной икрой, накормили, напоили — какая им разница, что принять? Их-то странам что до этого? Вот с этим отношением мы должны работать, его мы должны менять. И к тому же помнить: резолюция резолюцией, а наиважнейшее условие для продвижения своих интересов — это наша сильная армия, наша сильная экономика, сильная страна. Без сильного Арцаха нет сильной Армении,без сильной Армении нет сильного Арцаха. И вопросы должны решаться в реальной жизни и ежедневно, не в духе «пришла такая-то резолюция, давайте с этим работать, что-то делать». Мы каждый день должны это делать…»

Весьма здравые рассуждения, к тому же с напоминанием об императиве, по которому шло развитие и Армении, и Арцаха-НКР все последние десятилетия. Естественно, что после такого комментария Т. Погосяна в Армении бурно обсуждается состоявшийся в Баку саммит ДН, в частности, непонятный отказ Еревана участвовать в нём, несмотря на статус наблюдателя в этой структуре. Удивительно ли на этом фоне, что примерно в те же дни, когда проводился саммит ДН в Азербайджане, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал практически всех армян террористами, в частности, бездоказательно заявив о присутствии армян в рядах Курдской рабочей партии (PKK), а также в очередной раз заявил о поддержке Азербайджана в карабахско-азербайджанском конфликте? Думается, что нет — в Анкаре прекрасно и заранее знали, что на саммите ДН в Баку готовится новый антиармянский шабаш. Конечно, мы считаем, что настоящей «изюминкой» этого саммита стали гневные и ярко антиамериканские выступления и призывы президентов Ирана Хасана Рухани и Венесуэлы Николаса Мадуро. Тем не менее вопросы, заданные Т. Погосяном фактически и главе МИД Армении Мнацаканяну, и премьер-министру Пашиняну, до сих провисают в воздухе и не имеют ответов. Армянский министр иностранных дел, правда, отреагировал на антиармянский выпад турецкого коллеги. Тональность заявления и позиция главы МИД Турции Чавушоглу не стали неожиданностью или новостью для Армении, заявил Зограб Мнацаканян. «Подобные заявления мы слышали и ранее по другим поводам. Данное заявление вновь подтверждает наш подход, закреплённый в нашей внешней политике — это угроза безопасности Армении, и это серьёзная проблема», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой.

U.S. Department of State Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Зато молчит премьер-министр. Вместо чёткого и конкретного ответа на висящие в воздухе вопросы население Армении и Арцаха вынуждено заниматься домыслами и прочей ерундой, которую «разогревают» в обществе сторонники Пашиняна. Однако если вспомнить «горячее» недавнее интервью пашиняновского министра иностранных дел Мнацаканяна британской службе новостей Би-би-си, то, быть может, на ум придёт предположение, что молчание официального Еревана на заявления И. Алиева во время саммита ДН и антиармянский пункт в итоговом документе этого саммита — это не случайность?

Приводить весь текст этого незадачливого интервью главы МИД Армении, — будет означать, что мы публично подвергнем не просто критике, а тяжёлому и вескому сомнению его профессиональную пригодность. А то и — национальную принадлежность, Армению ли вообще где-либо представляет некто с фамилией Мнацаканян? Не зря в соцсетях «прошелестело» мнение, что г-н Мнацаканян — видимо, министр при президенте Азербайджана И. Алиеве, а не глава МИД Армении. Надо сказать, что недовольство поведением Мнацаканяна перед журналистом Би-би-си было, что называется, через край. Легче сказать, что именно предъявило общественное мнение министру иностранных дел Армении, чем вспомнить, были ли удачные моменты и реплики в его интервью. Вот что, например, написал на своей странице в соц-сети Facebook доктор политических наук Армен Айвазян: «Прослушал интервью министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в передаче Би-би-си HARDtalk («Трудный разговор» — прим.). Интервью оставило тяжёлое впечатление. Министр был не готов к столь жаркой беседе и упустил представившуюся ему прекрасную возможность представить миру проблему Арцаха и должным образом защитить интересы Армении. Но в этом нет ничего удивительного. Это интервью является результатом безынициативной, беспомощной внешней политики, проводимой высшим политическим руководством Армении в последние десятилетия. А обращаться к восторженным оценкам Мнацаканяна относительно установления в Армении блестящей демократии у меня далее нет желания, и я оставляю их без комментариев».

Точней о внешней политике, а верней — об отсутствии внешней политики у правительства Никола Пашиняна не скажешь. Вот, к примеру, ещё одна ажиотажная тема — вроде бы Армения срывает программу сотрудничества военно-технического характера с Россией! Конечно, сейчас идёт «разборка полётов», и только поэтому мы не продолжим данную тему. Тем не менее эпизод симптоматичный — разве ж в предыдущие годы военно-техническое сотрудничество с РФ вообще когда-либо становилось предметом «торгов» и обеспокоенности? Нет. Однако вернёмся к оценке интервью Мнацаканяна. Тем более что выше приведённые слова А. Айвазяна в Армении подавляющее большинство встретило в шоке и, одновременно, полностью согласилось с оценками доктора политических наук.

Primeminister.am Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Итак, что не сделал или не сумел сделать или по приказу не должен был делать министр иностранных дел Армении? Прежде всего, Мнацаканян не обрисовал крайне тяжёлое геостратегическое положение Армении, сложившееся в результате последовательной антиармянской и геноцидной политики Азербайджана и Турции. Глава МИД Армении ни слова не сказал о коренных причинах конфликта и о том, кто его начал. Он ни слова не сказал об азербайджанской блокаде и агрессии в 90-х гг. и не осудил их. Он обошёл и не осмелился прямо и решительно опровергнуть повторяющуюся позорную ложь о том, что армянские войска «в течение последних 20 и более лет» якобы «совершали очень серьёзные нарушения» (very serious abuses, а под этим термином обычно понимаются зверства — прим.). Более того, якобы армянские силы были ответственны за большинство этих нарушений (то есть зверств). Министр не сказал, что в реальности всё с точностью до наоборот. Армянские вооружённые силы пресекли попытку геноцида армян Арцаха в то время, когда так называемое международное сообщество молча наблюдало за бомбёжками и ракетными обстрелами Степанакерта и не пошевелило даже пальцем. В завершение «обсуждения» этого конкретного вопроса Мнацаканян даже согласился с ведущим, сказав, что «именно это является путём для продвижения вперёд, это правильно» («That is part of moving forward, that is true»). Это позор? Да, это позор. Именно так начинается «дорога к убийству сербов и героев сербского народа в Гааге», например. А что? Многие в Армении воочию видят, как Пашинян сдаёт героев Освободительной войны в Арцахе прямо в руки Азербайджана. Кто-то забыл об обвинениях генерал-майора Виталия Баласаняна и генерал-лейтенанта Норат Тер-Григорянца? Но подавляющее большинство граждан Армении не забыли обвинений двух заслуженных и прославленных генералов.

Мнацаканян не напомнил о зверствах Азербайджана против мирного армянского населения в Сумгаите, Баку, Мараге, Агбулаге и в других местах. Он не упомянул о культурном геноциде, совершенном Азербайджаном, в частности, об уничтожении тысяч хачкаров в Нахичевани в 1990-х и 2000-х годах. Он даже словом не осудил Азербайджан за проводимую им расистскую, армяноненавистническую и геноцидальную политику. Он не сказал о 26-летней блокаде Армении и других враждебных действиях, осуществляемых со стороны члена НАТО — Турции. Он не сказал об отрицании Турцией Геноцида армян, что является не чем иным, как продолжением политики геноцида. Он не упомянул, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган наглым образом оправдывает геноцид. Мнацаканян не упомянул о том, что военный альянс, заключённый между Турцией и Азербайджаном в 2010 г., прежде всего направлен против Армении. Этот пункт можно было представить более расширенно, тем более что сейчас у мира перед глазами — наглядный пример турецких зверств на севере Сирии. Вообще, за всё время интервью Мнацаканян даже не осмелился произнести слова «Турция» и «Геноцид армян»…

Неуместный и грубый упрёк ведущего по поводу того, что премьер-министр Армении осмелился сказать, что «Арцах — это Армения», Мнацаканян вновь обошёл молчанием, что позорно. Тогда как он должен был очень спокойно ответить, что да, так и есть, Арцах действительно является Арменией, если (пока) не в политическом, то в историческом, языковом, демографическом и культурном аспекте, и что Арцах всегда был армянским в течение нескольких последних тысячелетий. Можно было также напомнить о праве наций на самоопределение и, в частности, о Фолклендских островах, присоединившихся к Великобритании на основе этого права. Не говоря уже о том, что было уместно заявить и о Декларации о независимости Арцаха-НКР (сентябрь 1991 г.), и о всенародном референдуме по независимости (декабрь 1991 г.), зафиксированном десятками иностранных наблюдателей, в том числе и с Запада, в том числе — и в лице вице-спикера палаты лордов Великобритании, баронессы Кэролайн Кокс! Но глава МИД Армении ничего этого не произнёс.

Кроме того, именно здесь Мнацаканян должен был напомнить, что президент Азербайджана неоднократно объявлял Ереван азербайджанским городом, а Республику Армения — «западным Азербайджаном», обещая рано или поздно завладеть ими. Он лишь однажды, когда его сильно «прижали к стенке», мимолётом упомянул, что в начале 1990-х годов 40% населения Арцаха было «уничтожено» (и это тоже не так — прим.), было оккупировано 40% территории НКР. Азербайджан в то время совершил «самые отвратительные нарушения», осыпал почестями того, кто убил армянина (не было сказано, что таким армянином был молодой офицер, которого во сне зарубил топором его азербайджанский «коллега» на учебных курсах НАТО в Будапеште — прим.) — слабенько парировал Мнацаканян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

При этом жалкое подобие главы внешнеполитического ведомства РА четырьмя словами упомянул про Апрельскую войну, развязанную Азербайджаном в 2016 г. Но этих нескольких замечаний было крайне недостаточно, и они были слишком поверхностными, чтобы оставить впечатление. О важном — антиармянской политике Азербайджана и Турции — чётких политических оценок не прозвучало. И это — глава МИД Армении? Правы были те, кто тут же отреагировал — не сомневайтесь, Мнацаканян говорит то, что говорит сам Пашинян, а Пашинян — это «линия Тер-Петросяна», ну, а Тер-Петросян… Ещё раз напомним — именно за предательство в вопросе Арцаха-НКР этот экс-президент был вынужден уйти в отставку в январе 1998 года…

Отметим примечательный момент — в первой декаде октября даже в азербайджанских СМИ (например, ресурс day. az), ссылаясь на публикации в армянской прессе, писали, что, мол, «Пашинян снова собрался отправлять в отставку министра иностранных дел Мнацаканяна. За последний год этот вопрос поднимался неоднократно. Всякий раз, как Армения получает пощёчину на дипломатическом фронте, Пашинян готовится писать указ об отставке главы МИД. Как отмечают армянские СМИ, очередной взрыв гнева премьер-министра связан с ощутимыми упущениями в ряде вопросов, вызвавших проблемы с международными партнёрами». А что произойдёт сейчас — после провального интервью Би-би-си? И оценок, звучащих в настолько унизительном тоне для МИД Армении (а значит, и для правительства республики), что Мнацаканяну впору самому подать в отставку, а не продолжать «линию Пашиняна — Тер-Петросяна»? А вот что за репликой 28 октября ответил министр иностранных дел на шквалы отрицательных оценок его интервью! Я рад, в Армении доминирует плюрализм мнений, существуют критика и поддержка, заявил он на брифинге с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой, отвечая на вопрос о том, как он оценивает критику, звучащую в его адрес после интервью новостной программе BBC HardTalk. «Рад, что в Армении завязалась такая дискуссия, которая приветствуется и демонстрирует всё, к чему мы стремимся: плюрализм, общественные дебаты, здоровая критика, наращивание потенциала, — сказал Мнацаканян. — Я прекрасно осознавал, на какую передачу иду, какой динамичный стиль будет у этого интервью». Что ж, министру посоветуем узнать о мнении автора из ереванской газеты «168 жам» («168 час») Артака Варданяна: «Таких интервью просто так не случается. Тем более именно сейчас, и тем более у такой компании, как ВВС. Британии, видимо, надоело цацкаться с этим правительством безграмотных идиотов и популистов. Такого запредельного унижения я очень давно не испытывал…»

Mfa.am Министерство иностранных дел Армении

Мы приведём также мнение самого первого омбудсмена РА, исполнительного директора ОО «Против правового произвола» и известного борца за международное признание правосубъектности Арцаха-НКР Ларисы Алавердян. «Министр иностранных дел честно старался защитить доктрину новой власти. Отсюда понятно, почему её представители назвали его выступление блестящим. Другой момент: все говорят о том, как неудачно говорил Зограб Мнацаканян, но мало кто говорит о том, как вёл себя ведущий программы Стивен Сакур. — заявила Л. Алавердян. — Даже для формата HARDtalk некорректная тональность задаваемых вопросов, не говоря уже об их провокационности, вызвала недоумение. Очевидно, что перед ведущим была поставлена сверхзадача: полностью подавить или обнулить именно армянскую доктрину — будь то вопрос безопасности, многовекторности или Арцахский вопрос. И Зограб Мнацаканян буквально выложил все аргументы, используемые новыми властями, выполняя тем самым свою государственную миссию. Что из этого вышло? Мы должны дать себе отчёт: что мы критикуем? Саму доктрину, её неопределенность, недостаточность, невнятность? Или собственно Мнацаканяна, который озвучил эту самую доктрину? Проблема в том, что неопределённая внешнеполитическая доктрина ставит в крайне сложное положение именно министра иностранных дел. И здесь Мнацаканян либо должен был заявить совершенно новые вещи, не содержащиеся в доктрине, чего сделать он не мог, либо как раз в рамках невнятности самой доктрины и некоторых интересных вопросов самого ведущего дать другие ответы».

С ней трудно не согласиться — как и с тем, что глава МИД в интервью Би-би-си просто озвучил то, что ему «надиктовал» или поручил лично премьер-министр Пашинян. А тому — ещё раз для повтора — первый экс-президент и его окружение. А госпожа Алавердян, кстати, показала ещё пример беззубости главы МИД Армении, вдобавок к тем упущениям, о которых писал А. Айвазян и которые мы перечислили выше по тексту: «Например, когда Сакур, коснувшись конфликта, заявил о том, что «население армянское, но это азербайджанская земля», Зограб Мнацаканян упустил возможность напомнить ведущему его же слова, с которых он начал, — о том, что это спорная территория. Определение «спорная» ведь не просто прилагательное. Это термин международного права, в том числе международного территориального права. Уверена, здесь Мнацаканян мог бы использовать высказанное именно Сакуром выражение, заявив, что Арцах никак не является территорией Азербайджана , и напомнив о положениях, принятых Парижской конференцией 1919 года. А далее заявить, что этот «спор» возобновил Азербайджан своей агрессивной политикой и войной против народа. То есть государство воевало против народа Арцаха! И в этом споре сегодня мы имеем ту ситуацию, которую мы имеем. Вот где было упущение! Следовало ухватиться за термин, изначально озвученный ведущим».

Приговор Ларисы Алавердян — это приговор не просто Мнацаканяну, это жёсткая оценка всего курса Пашиняна (как и ранее — Тер-Петросяна), исключающего или «забывающего» о правосубъектности Республики Арцах — НКР, отмахивающегося от назойливого факта наличия отдельной Конституции у Арцаха-НКР: «Это интервью вскрыло, как нельзя лучше, слабые места самой доктрины, принятой сегодня на вооружение. Она таит в себе множество опасностей, в ней отсутствуют важнейшие установки, касающиеся в том числе информационной составляющей и агрессивной риторики, используемой Азербайджаном и противоречащей Уставу ООН. Думаю, Зограб Мнацаканян многое не сказал не потому, что не знал, а потому, что установка власти такая: указывать не столько на агрессивность Азербайджана, сколько подчеркивать наше миролюбие… Отсутствие Армении на саммите ДН — опять же результат неопределённости доктрины нашей власти, точнее, определённости в плане отсутствия какой-либо активности на геополитическом поприще . То, что происходило на саммите ДН в Баку, показало, что Азербайджан демонстрирует не просто активную, а агрессивную внешнюю политику. Причём воспринимается эта агрессивность именно как активность. Это мы понимаем и знаем, чем грозит подобная активность Азербайджана не только армянскому населению в регионе, но и всему региону в целом, и нам кажется, что все вокруг это тоже знают и понимают. Между тем факт тот, что эту информацию нам следовало донести до адресатов, чего сделано не было. Возвращаясь в этом контексте к интервью Зограба Мнацаканяна, хотелось бы отметить, что министр иностранных дел страны не должен на ходу придумывать или дополнять внешнеполитическую доктрину. А в том виде, в котором она существует, эта доктрина, повторюсь, таит в себе огромные опасности. И хорошо бы власть прислушалась к критике, озвучиваемой специалистами, экспертами, сделав соответствующие выводы…»

Как видим, так или иначе, но приходится вновь возвращаться к «определённости в плане отсутствия какой-либо активности на геополитическом поприще» во внешнеполитической доктрине «революционеров», озвученной главой МИД РА в интервью англичанам. Там в целом был ещё один положительный, но слабенький намёк — мол, Ереван «ждёт компромисса» со стороны Азербайджана. Вот слова Мнацаканяна: «Премьер-министр Армении постоянно и последовательно утверждает, что нам нужен сигнал со стороны Азербайджана о компромиссе, которого мы не слышим…» Но ведь слышит же Ереван, насколько воинственно и армянофобствующе с Арменией и Арцахом-НКР говорит Баку?! Или же у Пашиняна с Мнацаканяном «уши заложило»? Если ж «заложило», то, понятное дело — либо за крупные взятки, либо по приказу со стороны.

Слабые потуги Мнацаканяна (читаем: правительства Пашиняна) защитить фактор самостоятельной субъектности Арцаха-НКР в процессе урегулирования конфликта — это что-то сродни то ли запоздалой реакции на критику со всех сторон — а мы заверяем, за словоблудием Пашиняна и Мнацаканяна по Арцаху внимательно следят и армяне Диаспоры — то ли попытка «сочетать» несовместимое, «установку» Тер-Петросяна — Пашиняна на «мы миролюбивы» с жёсткой позицией, прежде всего, руководства Арцаха-НКР. Напомним: и в 2018-м, и в течение этого года президент Арцаха Бако Саакян неоднократно говорил, что продолжается борьба за международное признание независимости Арцаха-НКР. Хорошо, что ещё не забыли в МИД Армении формулу о праве армян Арцаха на самоопределение. Есть ли сейчас в линии Тер-Петросяна — Пашиняна (ещё раз оговоримся — Мнацаканян лишь её озвучивает) совпадение с логикой И. Алиева, но с обратным знаком, мы, думается, увидим уже в 2020 г., так как тот же Мнацаканян недавно ещё раз подтвердил, что в ближайшее время встреча Пашиняна с Алиевым не готовится. Тем не менее констатируем: «определённость в плане отсутствия какой-либо активности на геополитическом поприще», как выразилась Л. Алавердян, привела Армению к внешнеполитическому параличу и в вопросе Арцаха, и во всей внешнеполитической сфере в целом.

Пресс-служба президент Азербайджана XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения

Кстати, 28 октября «спохватилась» пресс-служба МИД Армении. В её официальном заявлении сказано, что «Республика Армения внимательно следит за развитием в рамках ДН, включая работы последнего саммита глав государств и правительств стран — членов Движения неприсоединения, состоявшегося 25−26 октября 2019 г. в столице Азербайджана Баку. Мы осуждаем тот факт, что Азербайджан, принимающий саммит и в настоящее время председательствующий в Движении, в очередной раз предпочёл злоупотребить своим членством в Движении, в Заключительном документе саммита продвигая искажающие, крайне субъективные тезисы по карабахскому конфликту. Имея статус государства-наблюдателя при Движении неприсоединения, Армения никоим образом не могла быть вовлечена или выразить одобрение процессу, что ясно демонстрирует манипулятивное намерение принимающей страны по злоупотреблению платформой. Армения выражает сожаление, что формулировки по Нагорному Карабаху в Заключительном документе противоречат принципам, лежащим в основе Движения. Власти Азербайджана, совершившего массовые зверства в отношении армян в Азербайджане и Арцахе, которые последовательно проводили политику нетерпимости и ненависти, в том числе посредством публичной героизации осужденных за убийство армян преступников, которые непрерывно предпринимали попытки военной агрессии против Арцаха, несут прямую и непосредственную ответственность за создание рисков, угрожающих экзистенциальной безопасности народа Арцаха. Они ещё раз продемонстрировали отсутствие у них приверженности мирному процессу, проходящему под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ — единственного обладающего международным мандатом для урегулирования карабахского конфликта формата, задействовав с целью срыва нынешнего переговорного процесса свой опыт «торга на конференциях».

Армения решительно поддерживает неотъемлемые права народа Арцаха — свободно определять свой политический статус — без ограничений и принуждения, свободно обеспечивать свое экономическое, социальное и культурное развитие. Армения продолжает оставаться единственным гарантом безопасности народа Арцаха. Армения призывает государства — члены ДН продемонстрировать ответственность и уважение к переговорам и действовать в соответствии с духом, логикой и направлением мирного процесса, основанного на нормах и принципах международного права, Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте, включая являющийся одним из ключевых принципов мирного урегулирования карабахского конфликта — принцип равноправия и самоопределения народов».

Тут, по большому счёту, мало что есть добавить. Разве что — только то, что реагировать надо не с двухдневным опозданием, а незамедлительно, разве что — а не надо не участвовать, ну и — чего ж было свыше года обманывать население Армении и Арцаха бесполезными мантрами, не сопровождавшимися делами? Эти два предложения («Армения решительно поддерживает неотъемлемые права народа Арцаха — свободно определять свой политический статус — без ограничений и принуждения, свободно обеспечивать свое экономическое, социальное и культурное развитие. Армения продолжает оставаться единственным гарантом безопасности народа Арцаха») на протяжении всего процесса урегулирования и были точкой отсчёта для армянской дипломатии на международной арене в рамках борьбы за признание независимости Арцаха-НКР…