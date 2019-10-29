С окончанием Холодной войны процессы изменений, произошедших на территории Советского Союза, продолжают оказывать влияние на современные международные отношения в глобальном масштабе. Интеграция в евразийском регионе продолжает оставаться одним из важных обсуждаемых вопросов в современном мире. Начиная с 2000-х годов, когда Россия начала приходить в себя, стали выдвигаться предложения о создании многополярной системы под руководством региональных держав против американской однополярной мировой системы. Примечательно, что эти предложения, которые в большей степени исходят от Российской Федерации, пытаются поддержать созданные международные организации. Предметом экспертных исследований является вклад в регион международных организаций, таких как Шанхайская организация сотрудничества или Евразийский экономический союз.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

Mil.ru Совет глав военных ведомств государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

Турция всегда проявляла большой интерес в особенности к странам Средней Азии и евразийскому региону в целом. Турция воспринимала этот регион как область, в которой плотно проживают близкие ей этнокультурные сообщества. Новые условия, сложившиеся после распада СССР и особенно в 2000-е годы, способствовали более тесному взаимодействию Турции с этим регионом, и группа стран, определяемая как «Тюркские республики», стала одним из важных пунктов повестки дня турецкой внешней политики. Растущий интерес к Турции со стороны Российской Федерации, несомненно, был вызван тем, что она снова активизировалась в регионе и снова появилась в качестве глобальной силы. Известно, что начиная с 2000-х гг., Российская Федерация осуществляет деятельность для поддержания своей эффективности в регионе, и США, стремящиеся наладить деятельность в регионе, испытывают дискомфорт от повышенного интереса к региону со стороны таких стран, как Турция, Саудовская Аравия, Иран и Китай.

Влияние России на постсоветском пространстве

Этот дискомфорт привел к появлению региональных организаций международного характера, которые продолжают создаваться в последние годы. Кроме того, стало очевидно, что США и Европейский союз в большей степени заинтересованы в аспектах энергетики и безопасности в странах региона и работают над тем, чтобы обеспечить членство этих стран в различных западных организациях. Также общеизвестно, что страны Средней Азии, территориально расположенные между такими крупными странами, как Россия, Китай и Индия, никогда не рассматривали сотрудничество с США или Европой в качестве альтернативы по обеспечению собственной безопасности и обеспечению своего развития. Иными словами, взаимное недоверие продолжается и по сей день.

Можно сказать, что все организации, созданные Российской Федерацией, такие, как Содружество Независимых Государств и Евразийский союз, воспринимаются государствами Средней Азии с точки зрения реальной политики. Для сравнения: государственные учреждения, которые пытается создать Турция, обычно принимаются ограниченным числом стран, в то время как почти все страны являются активными членами пророссийских организаций. Более того, можно отметить, что созданные Турцией государственные учреждения, как Турецкое агентство по международному сотрудничеству (TİKA), Фонд Маариф и Культурный центр им. Юнуса Эмре, вызвали реакцию в связи с их приверженностью пантюркизму и отражением жесткого государственного имиджа.

Tika.gov.tr Выступление Таипа Эрдогана на форуме Турецкое агентство по международному сотрудничеству (TİKA)

Недостаток видения в поддерживаемых Турцией организациях

Невладение языком страны пребывания персоналом, занятым в поддерживаемых Турцией зарубежных учреждениях «мягкой силы», несоответствие их должностей изначальным целям и нечеткое определение их задач, выполнение различными учреждениями и подразделениями одной и той же работы, отсутствие учебной программы, и в дополнение ко всему этому отсутствие видения, столкновение фундаментальных нравственных и человеческих ценностей, отсутствие социально-психологического и педагогического образования, а также занятость работников, мотивированных только зарплатой, нанесли большой урон от имени страны. Вдобавок к этому явно заметные в последнее время такие трудно объяснимые вопросы, как причисление себя к определенной стороне, принадлежность к партии, противопоставление себя большинству, привели к растрате национальных ценностей турецкого народа и Турции и исчезновению видения страны.

Примечательно, что в созданных Российской Федерацией организациях в большей степени делается акцент на сотрудничество по приоритетным направлениям в области экономики и энергетики. В этой связи можно отметить, что такие организации с первого дня начали свою деятельность с сильной институционализации с целью дальнейшего продолжения интеграции региона с Российской Федерацией и поддержания тесных взаимоотношений, и в долгосрочной перспективе они обратились к комплексной интеграции.

Необходимость региональной интеграции

Начиная с обретения независимости в постсоветский период и до настоящего времени, государства Средней Азии приобрели серьезный опыт на пути к государственности. Этот приобретенный опыт имеет большое значение с точки зрения продолжения существования в будущем этих стран как государств. Известно, что у стран региона есть желание реализовать общий политический, экономический и социальный опыт, накопленный в ходе советского опыта, и создать интеграцию в соответствии с современными условиями. Известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в течение долгих лет призывал к осуществлению интеграции, которая охватит всю Среднюю Азию. Некоторые страны положительно отреагировали на этот призыв Назарбаева, в то время как другими странами, например, Узбекистаном, он был расценен отрицательно. Однако, когда на повестке дня появляются предложения по интеграции на базе пророссийских организаций, отмечается, что колебания на определенном уровне исчезли, и, по крайней мере, на принципиальном уровне к этому вопросу относятся умеренно.

Kremlin.ru Главы стран входящих в ЕАЭС

Международные организации, на которых мы концентрируемся и делаем акцент, — это СНГ, Шанхайская организация сотрудничества, Организация Договора о коллективной безопасности и Евразийское экономическое сообщество. Как следует из их названий, эти организации были созданы для обеспечения интеграции политической, экономической и военной областей. В этом отношении между организациями можно обнаружить следы определенной логики и политического видения, стремящегося достичь той же цели.

Евразийское экономическое сообщество занимает особое место среди организаций, созданных после распада Советского Союза, благодаря своей институциональной структуре и эволюционированию в процессе. Первым шагом на пути к интеграции, наблюдаемом в этом регионе, стало создание на саммите ЕврАзЭС в Душанбе 6 октября 2007 года членами ЕврАзЭС — Россией, Казахстаном и Белоруссией — наднациональной структуры Таможенного союза, а также официальное вступление в силу Таможенного союза с 1 января 2010 года. Кроме того, переход 18 ноября 2012 года трех стран-членов ЕврАзЭС к Единому экономическому пространству, а также заявления о реализации конечной цели — создании с 1 января 2015 года Евразийского союза, свидетельствуют о том, что данная организация обладает отличительным качеством с точки зрения ее будущего профиля.

Негативные факторы в процессе интеграции

На постсоветском пространстве до сих пор не была создана среда объединения в полном смысле этого слова. Недостаточное сотрудничество, ограниченность финансовых ресурсов вынужденно привело к обращению в сторону более приоритетных с точки зрения общих интересов областей. Спустя некоторое время страны Средней Азии сочли необходимым подготовить согласованную экономическую стратегию в области интеграции. Выяснилось, что в интеграции нет «злого умысла», что она пересекается с региональным сотрудничеством в мире, что нет сомнений в ее вкладе в развитие, однако оказалось, что по разным причинам процесс интеграции сам по себе является противоречивым и недостаточным. Можно обозначить данные причины как проблемы, характерные для всех стран, ввиду региональных, демографических, этнических, социальных, экономических различий, а также различий в ресурсном потенциале. Также мы можем добавить к этому проблемы, возникшие из-за разницы в тенденциях проведенных реформ, а также скорости и масштабов их реализации.