



Дмитрий Любимов. Русское смутное время. 1902–1906. По воспоминаниям, личным заметкам и документам. М.: Кучково поле; Ретроспектива, 2018

Дмитрий Любимов. Русское смутное время. 1902−1906. По воспоминаниям, личным заметкам и документам. М.: Кучково поле; Ретроспектива, 2018

Автор этой книги был обречен войти в историю. Даже если бы не стал делать карьеры и остался помощником статс-секретаря в Государственном совете. Ведь именно таким Дмитрия Любимова (1864−1942) запечатлел Иван Репин на знаменитом полотне «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения» (1903). Впрочем, карьеру Любимов сделал. Год спустя после описанного живописцем заседания, Любимов получил пост управляющего канцелярией МВД, в 1906-м был назначен Виленским губернатором, а затем стал гофмейстером и сенатором.

Представленные в книге воспоминания не ограничиваются указанными годами, то есть временем его службы в министерстве внутренних дел. Не ограничиваются они и только лишь рассказом о профессиональной деятельности мемуариста. В своем повествовании автор делал отступления в сторону, например, красочно описывая «Москву доброго старого времени», которую он запомнил и полюбил еще юношей или, говоря о выступлении премьера Петра Столыпина в Думе в 1909 г. Также в книге много места уделено встречам с писателями. Например, с Александром Куприным, который «позаимствовал» историю Любимова и его супруги Людмилы Туган-Барановской для рассказа «Гранатовый браслет».

Но значительная часть книги все-таки посвящена борьбе с революционным террором.

Она начинается с убийства министра внутренних дел Дмитрия Сипягина, а завершается открытием I Государственной думы, которое проходило под выкрики толпы, требовавшей амнистии революционерам, и оставило у автора впечатления «неясные, расплывчатые, но, несомненно, тяжелые».

Так, касаясь, Московского вооруженного восстания 7−18 декабря 1905 г. Любимов оговаривался, что «более тяжелого времени (…) не переживала Россия со времен Смутного времени». Мемуарист отмечал, как оно ударило по обывателям.

«Начались беспорядки невероятные. Телеграф, почта, водопровод, освещение — все было захвачено мятежниками. Они не позволяли провозить в Москву съестные припасы. Возы с мясом и мукой останавливали у застав и обливали керосином. Остановился водопровод: пили воду из колодцев. Вечером наступала зловещая тьма; фонари на улицах не зажигались; не было ни газа, ни электричества».

Именно его быстрое и энергичное подавление, по мнению Любимова, стало поворотным пунктом в революции 1905 г., точнее ее точкой невозврата. К сожалению, в 1917 г. на такие же решительные действия никто не решился. В итоге пролилось больше крови.