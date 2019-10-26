Государственная власть империи в борьбе против революционного террора
Дмитрий Любимов. Русское смутное время. 1902−1906. По воспоминаниям, личным заметкам и документам. М.: Кучково поле; Ретроспектива, 2018
Автор этой книги был обречен войти в историю. Даже если бы не стал делать карьеры и остался помощником статс-секретаря в Государственном совете. Ведь именно таким Дмитрия Любимова (1864−1942) запечатлел Иван Репин на знаменитом полотне «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения» (1903). Впрочем, карьеру Любимов сделал. Год спустя после описанного живописцем заседания, Любимов получил пост управляющего канцелярией МВД, в 1906-м был назначен Виленским губернатором, а затем стал гофмейстером и сенатором.
Представленные в книге воспоминания не ограничиваются указанными годами, то есть временем его службы в министерстве внутренних дел. Не ограничиваются они и только лишь рассказом о профессиональной деятельности мемуариста. В своем повествовании автор делал отступления в сторону, например, красочно описывая «Москву доброго старого времени», которую он запомнил и полюбил еще юношей или, говоря о выступлении премьера Петра Столыпина в Думе в 1909 г. Также в книге много места уделено встречам с писателями. Например, с Александром Куприным, который «позаимствовал» историю Любимова и его супруги Людмилы Туган-Барановской для рассказа «Гранатовый браслет».
Но значительная часть книги все-таки посвящена борьбе с революционным террором.
Она начинается с убийства министра внутренних дел Дмитрия Сипягина, а завершается открытием I Государственной думы, которое проходило под выкрики толпы, требовавшей амнистии революционерам, и оставило у автора впечатления «неясные, расплывчатые, но, несомненно, тяжелые».
Так, касаясь, Московского вооруженного восстания 7−18 декабря 1905 г. Любимов оговаривался, что «более тяжелого времени (…) не переживала Россия со времен Смутного времени». Мемуарист отмечал, как оно ударило по обывателям.
Именно его быстрое и энергичное подавление, по мнению Любимова, стало поворотным пунктом в революции 1905 г., точнее ее точкой невозврата. К сожалению, в 1917 г. на такие же решительные действия никто не решился. В итоге пролилось больше крови.