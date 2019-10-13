Украинское, вполне естественное для суверенной молодой страны «историческое тщеславие» заставляет активистов патриотической публицистики везде, где можно, искать историческое присутствие украинского этноса и украинского государства. Такой азарт заставляет «закапываться в тему». И обнаруживать там не совсем ожидаемое…

Иван Шилов ИА REGNUM

Патриотическое общественное сознание очень удручает версия, связывающая термин «Украина» с топонимом (название географического объекта), а не политонимом (название граждан государства). Хотя непонятно почему. Развитие групп населения в условиях границы — это гордая политическая судьба. Та же история США писалась в сценарии постоянного «фронтира», пограничья. И ничего, страна получилась более чем весомой. Северо-американский фронтир дал стране рейнджеров и шерифов — гордость и Голливуда, и национального сознания.

Украинские патриоты отчаянно борются против такой «топонимической» версии, что и вызывает к жизни образы украинского этноса в эпоху палеолита или Богдана Гатыла (Аттилы), идущего покорять Рим. Но использование источников, а не фантазии, все-таки настоятельно подводит к мысли, что «Украина» — это все-таки географический топоним. И источники эти не от «лукавых москалей», которые, как известно, все их скопом фальсифицировали при Иване III (Иване Грозном, Петре I, Екатерине II, большевиках — на выбор), а от вполне цивилизованной и рукопожатной Австрии. Точнее — от Австрийской империи.

В ее истории есть короткий период, когда Вена была вынуждена, по крайней мере, не препятствовать возрождению самосознания русинов, крупной этнической группы, проживавшей на востоке империи. Это пятилетний период между 1849 и 1854 годами, когда Николай I спас Вену от венгерского восстания.

Власти в это время даже стали издавать в Галиции печатный орган «Вестник краевого правительства», где рядом с текстом указов и распоряжений на государственном немецком языке для местного населения публиковался их перевод на народный язык, близкий к русскому церковному и немного литературному. Но длилось это недолго. Стоило России в 1854 году подвергнуться соединенной англо-франко-турецкой агрессии (известной в истории как Крымская война), поведение Австрии резко изменилось. Но это уже другая история…

Вернусь к «Вестнику…» и содержанию термина «Украина». Не секрет, что в Средневековье этот термин использовался в написании «ОУКРАИНА». И именно в такой графике он использовался и в национальной святыне современной суверенной Украины — Пересопницком Евангелии, в рассказе Матфея о том, как Иисус вернулся «в ОУКРАИНЫ Иудейския».

Но в цивилизованной и рукопожатной Австрии именно такое написание термина использовалось и значительно позже. В первом номере того самого «Вестника краевого правительства» (Львов, 1853), издаваемого специально для русинского населения империи, был приведен полный титул императора Франца Иосифа I, который (в переводе с немецкого) звучал так:

Но в русинском переводе четырежды использованы слова «ОУКРАИНА» и «ОУКРАИННЫЙ ГРАФ»: в отношении Моравии; Габсбурга с Тиролем; Верхней и Нижней Лужицы с Истрией; а также как господин Виндийской «ОУКРАИНЫ». Но:

Моравское маркграфство было создано в 1182 году по приказу императора Фридриха Барбароссы на бывших славянских землях Великой Моравии. То есть являлось приграничной областью на фронтире со славянами.

Княжеское графство Габсбург — опорный пункт Габсбургов во враждебной области швейцарских общин в Альпах.

Княжеское графство Тироль —создавалось немецкими королями X—XI веков для охраны основных проходов в Восточных Альпах.

Княжеское графство Кибург — опорный пункт швабских графов Диллинген на территории нынешней Швейцарии.

Княжеское графство Горица и Градишка — опорный пункт баварских Майнхардинеров на границе со словенскими землями, попавшими под власть Габсбургов в XIV веке.

Лужицкие Верхнее и Нижнее маркграфства — пограничное графство, основанное императором и немецким королем Оттоном Великим против полабских славян.

Маркграфство Истрия — основано Карлом Великим на северном берегу Адриатики для противодействия племенам хорватов.

Виндийская (или Венедская) область (марка) — пограничная область в Восточных Альпах, заселенная славянами. После захвата баварцами был, в 976 году, присоединена к герцогству Каринтия.

Итак, в полном титуле австрийского императора много ОУКРАИН. И все они означают все-таки не «государство», не «национальность», а «границу». Потому что все являются историческим наследием средневековых «марок». Не зря в немецком написании титула чаще всего используется название «маркграф». А «марка» в средневековой Европе — это, в самых в общих чертах, любой вид пограничья, в отличие от воображаемого «центра». Марка была границей между государствами или (но гораздо реже) нейтральной / буферной зоной под совместным контролем двух государств, в которых могли бы применяться разные законы. В обоих этих смыслах марки служили политической цели, такой как предупреждение военных вторжений или регулирование трансграничной торговли, но политической самостоятельности они не имели нигде и никогда. Зато географическое (топонимическое) содержание несли в себе всегда.

В свое время английский философ Уильям Оккам не рекомендовал множить сущности без необходимости. Не мне, конечно, далее острить «бритву Оккама», но, пожалуй, следует добавить, что не следует множить количество недоказуемых сущностей даже при крайней политической необходимости. История украинских земель послемонгольского времени значительна сама по себе: со своими победами и поражениями, Иудами Маккавеями и Иудами Искариотами. И не следует ее увечить даже во исполнение «тщеславия нации». Потому что это кого-то смешит, кого-то раздражает, а кого-то сводит с ума.