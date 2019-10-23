«Мой край растоптан. Мой народ искажен... Маяковский – устаревшая блудница»
Леонид Ливак (сост., подг. текста, вступ. ст., прим.). Жила-была переводчица: Людмила Савицкая и Константин Бальмонт. М.: Новое литературное обозрение, 2020
Рукописи, как известно, не горят. Но, к сожалению, горят письма. Сохранившаяся часть переписки поэта Константина Бальмонта (1867−1942) и переводчицы Людмилы Савицкой (1881−1957) не дают возможности полностью восстановить историю их короткого романа и все стороны последующего многолетнего сотрудничества. Тем не менее они расширяют наше представление о культуре Серебряного века и мире Русского зарубежья.
Первую часть книги составили сохранившиеся письма Савицкой за 1902 г., «милому Бамонту», как она называла поэта, которые, помимо романа, касаются ее профессиональной деятельности (переводы на французский Бальмонта, Лохвицкой и др.) и собственных стихов.
Вторая, состоящая из писем Бальмонта за 1922−1928 гг. (а также одного послания за 1931 г.), позволяет лучше понять оценки автором «Горящих зданий» современной ему литературной и политической ситуации. Напомню, что поэт живо интересовался политикой (а зачастую и участвовал в ней), что нередко приводило (до революции) к конфликту с властями.
В эмиграции Бальмонт довольно болезненно переживал революцию:
Подобная бездомность поэта усугублялась его страхом перед техническим прогрессом:
В этой связи интересны характеристики Бальмонтом своих коллег по цеху. Так, Бунин у него «человек подозрительный и страшно самолюбивый». В значительной степени такие оценки коренились не в личностях, как в случае с автором «Жизни Арсеньева», а в творчестве поэтов:
Также Бальмонт выделял имажиниста Александра Кусикова и Есенина, с сожалением оговариваясь, что последний «часто умышленно хулиганит».
Впрочем, в подобных оценках нередко опять превалировала политика:
Впрочем, как мог поэт, утратив свой край и дом в результате политических катаклизмов, обойтись без политики.
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