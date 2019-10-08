Газета пограничного с нашей страной острова «Хоккайдо симбун» в редакционной статье сетует на то, что Россия в последний момент потребовала перенести запланированную «в рамках совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курилах» туристическую поездку японской группы.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Не будем выяснять, почему туризм отнесен к «совместной хозяйственной деятельности». Вопрос в другом. В условиях, на которых японское правительство соглашалось направить эту группу. С самого начала было подозрение, что официальный Токио потребует безвизового посещения, ибо, как утверждает МИД Японии, японские граждане не могут и не должны запрашивать российские визы для поездок на территории, которые японское правительство считает «своими». Эту позицию четко и определенно во всеуслышание подтвердил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заявив в начале этого месяца с парламентской трибуны: «Суверенитет Японии распространяется на четыре северных острова. В этом наша позиция неизменна. Заявления о каком-либо отходе от нашей базисной позиции на этот счет не соответствуют действительности».

Kremlin.ru Синдзо Абэ

Вот и «Хоккайдо симбун», как бы поправляя японское правительство, которое ради «возвращения северных территорий» в последнее время в качестве «уступки» Москве не говорит об «оккупации островов русскими» и об «их исконной принадлежности Японии», утверждает: «Нельзя забывать исторический факт: четыре северных острова — это исконно японские территории». И добавляет: «Мы не можем одобрить, что приоритет отдается только экономическому сотрудничеству, и это подтверждает незаконную оккупацию Россией северных территорий».

Не желая признавать суверенитет РФ на всех Курильских островах и отказываясь при посещении их следовать российскому законодательству, японское правительство упорно требует создания некоей «особой системы», дабы «не поставить под сомнение юридическую позицию как Японии, так и России». Иными словами, допуская японских граждан на Курилы без виз, как это намеревались сделать российские власти по требованию японской стороны в октябре т.г., Москва и юридически, и фактически признавала бы ограниченность суверенитета Российской Федерации на этой территории, как признавала бы и японские претензии на них.

А ведь совсем недавно МИД РФ категорически отказывался удовлетворять необоснованные и нарушающие суверенитет РФ на Курилах японские требования. Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, комментируя подготовку нормативной базы для реализации совместной хозяйственной деятельности, выражал намерение вести обсуждение на основе исключительно российских законов: «Любые будущие договоренности по совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах не должны противоречить российскому законодательству, которое в полном объеме распространяется на этот регион». Об этом же заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров «с глазу на глаз» глав двух государств в декабре 2016 года.

Так что же произошло? Японцы «додавили» российские власти, которые, похоже, спохватились в последний момент и не допустили приезда граждан Японии на нашу территорию в качестве «хозяев»? Или должную бдительность в защите суверенитета проявили власти на местах, как предполагает «Хоккайдо симбун»? Она пишет: «Что касается расширения безвизового обмена, то некоторые представители правоохранительных органов России выступают против этого. Может быть, одна из причин переноса тура заключается в этом?»

Idayat Nasibov Игорь Владимирович Моргулов

По некоторым сведениям, Москва при обсуждении юридической стороны поездки согласилась, что и на обычных японских туристов будет распространен «безвизовый обмен», предоставленный исключительно из гуманитарных соображений весьма престарелым бывшим жителям Курил и сопровождающим их родственникам для посещения на южных Курилах японских захоронений. Не приходится говорить, что предоставление права посещать эти острова без виз всем гражданам Японии при сохранении между двумя странами визового режима выходит за рамки договоренностей 1991 года о взаимных безвизовых поездках.

В связи с этим редакция ИА REGNUM направила в МИД РФ запрос следующего содержания:

«Согласно сообщению ТАСС группа японских граждан 11 октября с.г. отправится в пилотный тур на южную часть Курильских островов в рамках осуществления совместной японско-российской хозяйственно-экономической деятельности на этих территориях. Однако при этом остается неясным, на каких условиях будет осуществляться эта и планирующиеся последующие поездки японских граждан на острова, которые официальный Токио отказывается признавать суверенной территорией Российской Федерации.

Известно, что, руководствуясь соображениями гуманности, правительство России на основе взаимности согласилось разрешать бывшим жителям островов безвизовый въезд на территорию южных Курильскихостровов. Однако, как мы понимаем, в данном случае речь идет о поездке не бывших жителей, а 50 японцев, ранее на островах не живших, включая, как сообщается, «сопровождающих туристов представителей японского правительства».

Просим разъяснить, будут ли участники предстоящего тура оформлять российские въездные визы или, вопреки неоднократным заявлениям руководящих работников МИД РФ, им будет предоставлена возможность обойти существующие в нашем законодательстве положения о въезде иностранных граждан на территорию Российской Федерации».

Thomas Mathis Японские туристы

МИД РФ оперативно ответил:

«В ответ на Ваш запрос сообщаем, что межправительственные договоренности 1991 г. о безвизовых обменах касаются не только бывших японских жителей южнокурильских островов, но и всех граждан Японии. Вместе с тем, применительно к организационным вопросам пилотного тура на острова Кунашир и Итуруп в рамках совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курилах, который планируется в соответствии с договоренностями лидеров двух стран, достигнутыми в ходе их встреч в Осаке в июне с.г. и во Владивостоке в сентябре с.г., с японской стороной по дипломатическим каналам зафиксировано понимание о том, что процедуры въезда-выезда, предусмотренные Соглашением 1991 г., не будут автоматически распространяться на тестовые мероприятия в рамках СХД. В частности, японским участникам проходившего 8 августа с.г. в Москве семинара туроператоров, в ходе которого согласовывалась программа вышеуказанной поездки, были выданы российские визы».

Как видно, данный ответ четко не объясняет, на каких юридических основаниях японские граждане будут посещать российскую территорию в рамках «совместной хозяйственной деятельности» на Курилах. Так что вопросы остаются.

Ну, а «Хоккайдо симбун», похоже, сделала свои выводы из откладывания пилотного тура японцев на Кунашир и Итуруп, заключив редакционную статью словами: «Если эта деятельность, наоборот, порождает недоверие, то в таком случае теряется смысл сотрудничества. Следует избегать поспешной реализации проектов в форме, которая не соответствует поставленным целям».