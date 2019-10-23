В Оренбургской области — чрезвычайное происшествие. С территории Орского нефтеперерабатывающего завода было госпитализировано сразу девять рабочих, двое из которых — сотрудники старейшего предприятия в нефтеперерабатывающей отрасли России ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и семеро — представители подрядной организации. Диагноз уже поставлен. Все пострадавшие и на сегодня находящиеся в разной степени тяжести отравились сероводородом. ИА REGNUM выяснило, что ПАО более 130 раз было объектом внимания надзорных органов и не всегда проверки завершались без предписаний о выявленных нарушениях.

Отравленный воздух

Подробности ЧП

Инцидент произошёл вечером 21 октября на территории ПАО, когда рабочие завода совместно с сотрудниками подрядной компании (ООО «Строймонтаж») готовили к ремонту установку гидроочистки дизельного топлива. Известно, что двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии (один в коме) и доставлены в районный центр. Следователи СУ СК России по Оренбургской области проводят проверку, по результатам которой будет принято решение. Возможно, будет возбуждено уголовное дело.

По данным Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, у всех пострадавших диагноз один — «острое отравление сероводородом».

«В ходе расследования при выявлении нарушений законодательства будут приняты соответствующие меры», — заявили в управлении.

Что такое «Орскнефтеоргсинтез»?

Компания, двое сотрудников которой пострадали и на чьей территории случилось ЧП, не просто крупный налогоплательщик области, она входит в своём сегменте в топ-10 по стране. По данным с официального сайта компании, ежегодная мощность нефтеперерабатывающего предприятия — 6 млн тонн в год. Мощности предприятия позволяют выпускать 30 видов разной продукции, в том числе автобензины, реактивное топливо, дизельное топливо, дорожные битумы и мазут. По итогам 2018 года объём переработки нефти составил 4 млн 751 тыс. тонн. ПАО «Орскнефтеоргсинтез» является дочерним предприятием АО «ФортеИнвест», которое входит в промышленно-финансовую Группу «САФМАР» Михаила Гуцериева. Журнал Forbes включил семью Гуцериевых в топ-10 самых богатых в России.

По данным с официального сайта ПАО, днём рождения Орского нефтеперерабатывающего завода является 24 декабря 1935 года. По данным ЕГРЮЛ, юрлицо учреждено путём реорганизации 31 марта 1994 года. Его уставный капитал — 953 497 рублей, учредителем выступало министерство природных ресурсов, земельных и имущественных отношений области. В разные годы ПАО было учредителем четырёх юрлиц, три из которых уже ликвидированы — ЗАО «Торговый дом «ОНАКО», ОАО «Лев» и АНО редакция газеты «Нефтяник Оренбуржья». Действующая — АНО «Федерация бокса города Орска».

Директор ПАО — Владимир Пилюгин. Последний в разные годы выступал соучредителем как минимум 13 юрлиц, часть из которых на сегодня уже ликвидирована. Бизнес-интересы Владимира Пилюгина не ограничиваются Оренбуржьем. Среди ликвидированных юрлиц были учреждённые в Москве, среди действующих — несколько в Рязанской области. Например, он имеет небольшую долю в ООО «Проект Альянс» и ООО «Проект Сервис». Оба общества ведут деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Есть у него в полной собственности и строительная компания, работающая на оренбургском рынке — ООО «Внешторгэкономстрой».

Возвращаясь к ПАО «Орскнефтеоргсинтез», на территории которого произошло ЧП, отметим, по данным на 30 сентября 2019 года, в совет директоров входит Саид Гуцериев, а у Владимира Пилюгина, помимо поста директора, в уставном капитале компании есть небольшая доля — 0,001%. Основной же акционер ПАО — московское АО «ФортеИнвест» (доля в уставном капитале — 78,329%). Стоит отметить, что в 2019 году в список аффилированных с обществом лиц попала компания с Кипра — Марасел Холдингс Лимитед. К уже нескольким имеющимся выходцам из этой страны. Долей в ПАО они не имеют, но принадлежат к той же группе, что и предприятие.

Сайт СУ СК России по области. oren.sledcom.ru Площадка, где произошло ЧП

Основной акционер ПАО — АО «ФортеИнвест», генеральным директором которого является Саид Гуцериев. По данным с сайта АО, оно основано в 2011 году, занимается добычей и переработкой нефтяного сырья, продажей нефтепродуктов. В портфеле компании три добывающих актива — АО «Преображенскнефть», ООО «Геопрогресс» и АО «Ойлгазтэт» (все в Оренбургской области). Для работы с иностранными покупателями у АО есть родственная швейцарская компания «ФортеИнвест АГ» (ForteInvest AG) и ООО «ФортеИнвест Азия» (Киргизия).

22 ноября 2019 года у ПАО «Орскнефтеоргсинтез» намечено внеочередное общее собрание, на котором, в частности, планируется рассмотреть вопрос одобрения договора займа от 25 сентября 2019 между ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и АО «ФортеИнвест». О сумме не сообщается. Между тем в конце сентября 2019 года между сторонами был заключён договор займа на срок с 25 сентября 2019 года по 24 сентября 2020 года, где ПАО «Орскнефтеоргсинтез» — займодавец, а АО «ФортеИнвест» — заемщик. Размер сделки — 7 млрд рублей, что составляет около 11,65% от балансовой стоимости активов эмитента (60 079 253 тыс. рублей).

Дела судебные и дела надзорные

Кто виноват в ЧП, в котором пострадали рабочие, решат компетентные органы, но интересно изучить отношения ПАО с надзорными органами в предыдущие годы.

К примеру, 16 октября 2018 года судом по иску Западно-Уральского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ПАО было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 50 тыс. рублей за неисполнение в срок предписания ведомства. Хотя ответчик и заявлял, что с его стороны были предприняты все возможные меры для исполнения.

В рамках надзора за реализацией второго этапа строительства комплекса гидрокрекинга ПАО «Орскнефтеоргсинтез» ведомство в октябре 2017 года провело выездную проверку. Результатом стало предписание об устранении нарушений до мая 2018 года. Повторная проверка показала, что не все пункты предписания реализованы.

«Отсутствует заключение органа исполнительной власти, проводившего экспертизу проектной документации, подтверждающее, что изменения объемно-планировочных и конструктивных решений здания азотной станции No 2, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства «Комплекс гидрокрекинга ОЛО «Орскнефтеоргсинтез» (нарушены ч.3.5 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ No 190-ФЗ от 29.12.2004), тем самым нарушены требования части 6 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ», — гласил пункт предписания, который так и не был устранён, став основанием для привлечения к административной ответственности.

Интересное дело рассматривал арбитраж в марте 2018 года. Тогда уже ПАО потребовало «признания ненормативного правового акта недействительным, решения и действия (бездействия) незаконными». Ответчиком выступала прокуратура Оренбургской области, но дело проходило полностью в закрытом режиме. Известно лишь, что в итоге производство прекратили в связи с отказом от иска. Все материалы дела имеют закрытый характер и недоступны для изучения.

В июле 2016 года по заявлению исполняющего обязанности Орского транспортного прокурора Олега Курганова компанию оштрафовали ещё на 30 тыс. рублей. Прокурорская проверка выявила, что общество «осуществляет погрузку опасных грузов на железнодорожных путях необщего пользования с нарушением лицензионных требований — допущена эксплуатация устройств для слива нефтепродуктов из вагонов цистерн типа УСН 175: заводской №864 (год выпуска 2004); заводской №573 (год выпуска 2004); заводской №567 (год выпуска 2004); заводской №539 (год выпуска 2004) и заводской №566 (год выпуска 2004) с истекшими назначенными сроками службы, установленных в 10 лет, сроки службы истекли в 2014 году».

По базе проверок Генпрокуратуры РФ, ПАО, как объект внимания надзорных органов, фигурировало более 130 раз (плановые и внеплановые проверки).

Например, весной 2019 года при проверке было обнаружено, что «не обеспечено наличие документации по безопасному обслуживанию оборудования, работающего под давлением», «не разработана инструкция для ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением», «не соблюдены требования к прокладке технологических трубопроводов в парокотельной: скользящая опора, установленная в ГРУ после регулятора давления, смонтирована с нарушением требований: подвижная (скользящая) связь опоры находится на трубе, а не на опоре, опора расположена на расстоянии менее 100 мм от сварочных швов трубопровода», «трубопроводы пара межцеховых коммуникаций комплекса гидрокрекинга не поставлены на учёт в органах Ростехнадзора», «к работе на опасном производственном объекте допущены лица, не удовлетворяющие соответствующим квалификационным требованиям, а именно: к обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды допущены лица, не имеющие квалификационных удостоверений на право обслуживания трубопроводов пара и горячей воды (трубопроводчики участка ПГВС — 4 человека)».

Или вот — в рамках другой проверки, проведенной в 2018 году, было выявлено, что «на воздуховодах в месте пересечения противопожарной преграды между помещением блока насосных категории А по взрывопожарной и пожарной опасности и вентиляционной камеры категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не установлены противопожарные клапаны». А в ходе ещё одной, в том же году, что «помещение раздевалки операторной не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей при пожаре».

Также в 2017 году другим ведомством было выявлено, что «не в полном объеме проводятся исследования за качеством грунтовых вод из наблюдательных скважин на территории складирования промышленных отходов. В представленном списке контролируемых показателей отсутствуют: пермаганатная окисляемость, азот аммония, запах, мутность», «отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водных объектов».

И это далеко не все нарушения, часть из них уже, вероятно, устранена, но факт остаётся фактом — для этого потребовались предписания надзорных инстанций.

Oren.sledcom.ru На месте ЧП

О подрядчике

В сообщении Роспотребнадзора о пострадавших на территории завода говорится про компанию-подрядчика (ООО «Строймонтаж»), в которой отравление получили семь сотрудников.

Компания с таким названием, работающая по одному адресу с заводом, учреждена в апреле 2001 года. Его собственник — Амир Ярыжев, который также совместно с кипрской Муракади Холдингс Лимитед владеет московским ООО «Асфальтстрой».

В базе Генпрокуратуры, как объект проверок, ООО «Строймонтаж» фигурирует семь раз. Одна из проверок, к примеру, выявила, что общество «в период с 06.06.2018 г. по 06.06.2019 г. осуществляло деятельность без мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий согласованных с МПР Оренбургской области».