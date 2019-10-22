Вопрос возможного появления новой скульптуры в столице Татарии неожиданно стал «яблоком раздора» и спора между горожанами. ИА REGNUM разбиралось, о чем же спорят казанцы, обсуждая скульптурную композицию в память о царице Сююмбике.

Принт-скрин страницы с сайта kazanfirst.ru Сююмбике

Историческая справка

Из открытых источников о Сююмбике (Сююнбике) известно немного — нет ни точной даты рождения, ни даты смерти, только годы — 1516−1554. Известно лишь, что родилась Сююн, к имени которой позднее добавили «бике», то есть «госпожа», в семье ногайского бия Юсуфа и была потомком основателя династии Ногайской Орды Едигея. Среди известных фактов — Сююмбике трижды была замужем, и каждый раз мужа ей выбирали из политических соображений. Первый раз Сююн выдали замуж в 12 лет за хана Джана-Али, которого убили спустя несколько лет, а девушку снова выдали замуж — уже за хана Сафа-Гирея, для которого она стала пятой женой. В этом браке родился сын — Утямыш-Гирей, которого позднее крестили под именем Александра.

После смерти второго мужа Сююмбике стала царицей-регентом при малолетнем сыне. Исторические хроники, дошедшие до наших времён, говорили о красоте и уме царицы. Существовала даже легенда о том, что Иван Грозный потребовал вдовую ханшу себе в жёны, но гордая царица поставила условие: построить за семь дней башню по красоте и стройности ей равную. И словно бы построили такую башню, а царица поднялась на неё и, чтобы не доставаться нелюбимому, сделала шаг с самой высокой её части. Но, конечно же, легенда — всего лишь красивая легенда, добавляющая романтичности образу последней царицы Казанского ханства. А сама башня, что зовётся башней Сююмбике и стоит в Казани, по хроникам, была построена спустя лет 100 после описываемых событий. Но последнее также на сегодня вызывает многочисленные споры.

Истинно одно — царица была увезена вместе с сыном в Москву и чуть позднее выдана замуж в третий раз для укрепления политического союза. Третьим её мужем стал касимский хан Шах-Али, который женился на потерявшей власть царице под давлением, потому супругу не любил. И даже есть версия, что отправил её сразу по прибытию в местечко, которое на сегодня располагается в Нижегородской области.

Большое внимание именно к личности Сююмбике у многих историков и обывателей связано с тем, что, несмотря на строгие нравы средневекового мусульманского мира и роль женщин в нём, в её руках была реальная высшая власть в ханстве.

Сююмбике с сыном Утямыш-Гиреем. XVI в

Предыстория

Идея установки памятника царице Сююмбике далеко не нова. Несколько лет назад велось активное обсуждение о необходимости увековечить память о последней правительнице Казанского ханства, но более внятные очертания сама инициатива обрела лишь в 2019 году.

Весной 2019 года 74-летний скульптор из Казахстана Камиль Муллашев, имеющий татарские корни, представил министерству культуры Татарии свою задумку о создании 27-метровой скульптурной композиции, посвящённой Сююмбике, о которой он говорил ещё на съезде Всемирного конгресса татар в 2018 году.

Изначально рассматривалось два места возможной установки памятника: на одноимённом проспекте в Набережных Челнах и в Казани. При этом в столице республики автор претендовал на площадку возле Казанского кремля.

В ходе обсуждений менялась высота основной скульптуры — непосредственно царицы. Чиновники настаивали на трёх метрах, автор — на 13-ти. Да и вокруг места возник спор: скульптор предлагал открытую площадку, чтобы её было хорошо видно, а в министерстве — территорию возле башни Сююмбике.

Василий Худяков. Пленённая царица Сююмбике, покидающая Казань. 1870

Муллашев в комментариях «Вечерней Казани» тогда отметил, что в образе царицы заложено много смыслов, и это — «исторический символ своего времени». Он добавил, что «Сююмбике — яркая звезда татарского народа» и «многие татары давно ждут памятник». Осуществить идею скульптор хотел бы к 100-летию ТАССР, что будут праздновать в 2020 году.

В мае 2019 года глава минкультуры РТ Ирада Аюпова в комментариях казанским СМИ сообщила, что есть вопросы по установке памятника, так как его нужно гармонично вписать в окружающую среду, но и на территории Казанского кремля установить не выйдет.

«Казанский кремль — это объект ЮНЕСКО и объект культурного наследия федерального значения. Просто так поменять территорию мы не можем», — цитирует министра «Бизнес-онлайн».

В середине октября 2019 года к вопросу установки памятника вернулись. Появились его эскизы, которые автор представил в управлении архитектуры и градостроительства Казани. По высоте скульптуры вопросы остались — фигурируют и 13, и 6,5 метров. Не решён также вопрос финансирования и его источников, споры остались и по месту размещения.

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Мнения жителей Казани

Мнения горожан на счёт нового памятника-скульптуры разделились, возникли также и вопросы. Главный вопрос — это финансирование:

«За чей счёт строить будут? За счёт народа? А народ хочет? Кто хочет, тот пусть и скидывается», «Камиль Муллашев берётся говорить от имени людей, чьё мнение никто ещё не спрашивал. А я вот не уверен. Хоть кто-нибудь слышал об общественном запросе на «увековечение памяти» Сююмбике? Десятки миллионов рублей (или сотни?) опять могут уйти на чьи-то хотелки», «Если Казани нужна статуя Сююмбике, то почему не проводился конкурс? Можно было бы посмотреть разные варианты, в том числе и от авторов не страдающих гигантоманией, и выбрать оптимальное решение».

Основной же спор разгорелся о том, а нужен ли памятник именно этой царице. Здесь мнения разделились. Одни видят в Сююмбике образ самоотверженной женщины, правительницы, волю которой не сломили трудности:

«Сююмбике — героиня, она, пожертвовав своей свободой, спасла свободу своего народа. Памятник однозначно нужен», «Красивый памятник красивой женщине, почему бы и нет?», «Это памятник некоему собирательному образу, татарской женщине, той, которая станет неким символом самого татарского народа. И не важны исторические детали», «Пусть будет как мать-Бурятия или мать-Чувашия! У всех народов есть мать, а только татарский народ как сирота!»

Другие же возражают и говорят, что фигура не имела исторического веса. С этим мнением согласен и казанский краевед Георгий Мюллер. В комментариях изданию «Бизнес-онлайн» он заявил:

«Ну, а что такое Сююмбике? Жена хана Сафа-Гирея, не более того. К тому же ничего не смогла сделать. Чем она вошла в историю? Да ничем! Уехала в Москву и вышла замуж за хана Шигалея».

Часть горожан также придерживается схожего мнения:

«Интересно, чем прославилась Сююмбике, помимо того, что при ее правлении пала Казань? Неужто за это мы (татары) должны быть ей благодарны и гордиться ею?», «А кто такая Сююмбике, которой собираются ставить памятник, сопоставимый по величине с одноимённой башней? Что символизирует памятник?», «Ничем она не жертвовала. Её передавали от одного хана к другому. Притом у всех ханов — она не была единственной женой», «Неужто женщин более достойных нет, чем эта Сююмбике, которая ничем не помогла татарскому народу?»

Решить вопрос о том, быть или не быть памятнику-скульптуре высотой в несколько метров, должны до конца октября. Пока же в соцсетях и в интернете продолжаются споры о его судьбе. Звучат даже мнения, что установить такой высокий памятник нужно на островке Волги, чтобы Сююмбике встречала туристов.