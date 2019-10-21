Как известно, 9 октября 2019 года президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Войска США оставили свои базы у турецкой границы, бросив своих бывших союзников в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сирийские демократические силы, основу которых составляют курдские отряды Народных защитников, и предоставили Анкаре — своему союзнику по НАТО — полную свободу действий.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

В ходе этой операции турецкая армия и боевики протурецких группировок смогли захватить часть территории, которая контролировалась Сирийскими демократическими силами. Турции удалось установить контроль над двумя пограничными городами, Тель-Абьяд и Рас Аль-Айн, и углубиться в сирийскую территорию на участке между ними примерно на 30 километров.

17 октября 2019 года в Анкаре прошли турецко-американские переговоры по ситуации на северо-востоке Сирии. С американской стороны делегацию возглавлял вице-президент США Майк Пенс. По итогам встречи достигнуто соглашение, что Турция остановит операцию «Источник мира» на 120 часов.

Tccb.gov.tr Вице-президент США Майк Пенс на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 2019

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, сказанным после данных переговоров, «для Турции важно, чтобы все вооружённые формирования (курдов) покинули регион на глубину 32 километра на протяжении 444 километров вплоть до иракской границы к востоку от Ефрата».

В условиях надвигающегося неминуемого военного поражения у сирийских курдов резко повысилась договороспособность, и они бросились за помощью к Дамаску. Важную роль в данной ситуации сыграла Россия. Именно при её посредничестве были достигнуты соответствующие договорённости.

Так, сирийская арабская армия и российские военные получили доступ на территорию, остающуюся под контролем Сирийских демократических сил на северо-востоке Сирии, и стали занимать позиции на линии соприкосновения с турецкой армией и подконтрольными ей группировками боевиков Сирийской национальной армии. В воздухе над линией соприкосновения постоянно находится авиация Воздушно-космических сил России.

Фактически сейчас зона американской оккупации на территории Сирии, за исключением небольшой части в районе городов Тель-Абьяд и Рас Аль-Айн, переходит под контроль Дамаска при политической и военной поддержке Москвы. Американские военные с северо-востока этой страны выводятся в Ирак.

22 октября 2019 года на российской земле пройдут переговоры между президентом России Владимиром Путиными и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Есть все основания полагать, что именно на этой встрече будут определены контуры урегулирования на северо-востоке Сирии. В интересах России установление суверенитета Дамаска на всей территории страны.

Abkhazian Network News Agency Сирийская армия

В данной ситуации очень важным является восстановление прямого диалога между руководством Сирии и руководством Турции. Москва считает возможным, чтобы Анкара и Дамаск использовали Аданское соглашение для обеспечения безопасности их общей границы. Об этом ещё в январе 2019 года прямо заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Турецко-сирийское соглашение в городе Адана на юге Турции было подписано в сентябре 1998 года. По нему Сирия прекратила оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана и выдворила её основателя и лидера Абдуллу Оджалана за пределы своей территории. Он с 1999 года отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы. Аданский договор был ещё раз подтверждён в 2010 году.

Дамаск ранее неоднократно призывал Анкару к активизации Аданского соглашения, прекращению оккупации Сирии и прекращению поддержки террористов. Это позволило бы вернуть ситуацию на сирийско-турецкой границе к докризисному положению.

Аданское соглашение представляет собой альтернативу идее Трампа и Эрдогана о создании зоны безопасности шириной 32 километра вдоль всей границы с Турцией за счёт сирийской территории. И сейчас с выводом американских войск с северо-востока страны расстановка сил меняется в пользу России и сирийского правительства, т.к. в Сирии есть только два ключевых игрока — это Россия и США.

Если один из них — США — оставляет свою территорию, то она переходит ко второму игроку — России. У Турции недостаточно политического и военного веса, а также сил и средств, чтобы проглотить такой кусок. Кроме того, у Анкары и Москвы уже оформился тактический союз, и поэтому придётся учитывать обоюдные интересы.

Вся череда событий с 9 октября 2019 года, конечно же, наводит на мысль о наличии кулуарных договорённостей не только между Дональдом Трампом и Реджепом Эрдоганом, но и между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. При этом есть ощущение, что турецкий лидер не в курсе всех договорённостей между Россией и США.

Twoeggz.com Дональд Трамп говорит по телефону

Можно предположить, что сирийским властям вполне по силам выполнить пожелания Турции об отсутствии курдских вооружённых формирований на 32 километра в глубину сирийской территории вдоль турецкой границы. Дальнейшее продвижение турецких военных и их прокси по линии соприкосновения сирийских и турецких сил маловероятно. Ни Турция, ни Сирия в военном конфликте не заинтересованы. Тем более надо понимать, что речь идёт военных действиях на сирийской территории, и с точки зрения международного права — это агрессия.

Кроме этого, с военной точки зрения очевидно, что Анкара не сможет в дальнейшем над данным регионом Сирии использовать свою авиацию, что давало ей серьёзные преимущества в ходе операции «Источник мира». Возможно, нельзя будет исключить отдельных боевых стычек между турецкими прокси и сирийскими военными, но они вряд ли перерастут в крупномасштабные боевые действия.

Таким образом, ключевая роль в окончательном урегулировании ситуации на территории северо-востока Сирии теперь принадлежит Москве. Рамки этого урегулирования, надо полагать, будут определены на встрече Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 22 октября. Кстати, турецкий лидер на днях заявил: «Мы обсудим этот вопрос с президентом России и найдём решение».