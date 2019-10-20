Великий марксист-гуманист, лично приговоривший к расстрелу 8 человек
Дьердь Лукач. Прожитые мысли: Автобиография в диалоге. СПб.: Владимир Даль, 2019
Его талант признавали даже идеологические противники. Николай Бердяев назвал его «самым умным из коммунистических писателей, обнаружившим большую тонкость ума».
Воспоминания венгерского философа-марксиста Дьердя (Георга) Лукача (1885−1971) не совсем мемуары в привычном смысле слова. Первую часть из них составили цикл интервью мыслителя, который он дал своему ученику, писателю и переводчику Иштвану Эрши и историку литературы Эржебет Везер незадолго до смерти. Вторую — тогда же написанные и так же озаглавленные автобиографические наброски. Особенностью воспоминаний являлась их непосредственная связь с программным трудом Лукача «Онтологией общественного бытия», над которым философ трудился в последние годы жизни. Автор объяснял это
В «Прожитых мыслях» Лукач касался самых разнообразных тем: он повествовал о детстве и учебе в школе, первых литературных опытах и взгляде на философию. Подробно останавливался философ и на своем участии в неудачной попытке создать Венгерскую советскую республику весной — летом 1919 г., в правительстве которой он занимал должность заместителя наркома просвещения, а также являлся комиссаром в 5-й дивизии. Немало размышлял Лукач о жизни в Советском Союзе и об участии в другой Венгерской революции — 1956 года.
Как видно, жизнь автора «Молодого Гегеля» была далека от жизни академического философа.
Вот как описывал мыслитель свою службу в 5-й дивизии:
Естественно, Лукач касался и внутрипартийной борьбы в СССР, свидетелем которой он был. Философ довольно скептически относился к антисталинской оппозиции. Мемуарист соглашался с мнением Ленина, что
Не менее холоден был мыслитель ко Льву Каменеву и Григорию Зиновьеву, которые «превратились после революции в бюрократов».
Но при этом само коммунистическое учение Лукач мыслил отнюдь не в сталинских, а, напротив, в гуманистических категориях, видя «глубочайшую истину марксизма» в «становлении человека человеком как содержание исторического процесса, которое воплощается — очень разнообразно — в каждой отдельной человеческой жизни».
Вот только как этот гуманизм соотносится с жизнями восьми солдат, расстрелянных по приказу Лукача?
Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».