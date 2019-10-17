На фоне разрастающегося скандала с фактическим отказом официального Киева от Минских соглашений президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Латвию, где встретился с предводителями русофобской латвийской власти — президентом Эгилом Левитсом, премьер-министром Кришьянисом Кариньшом и спикером Сейма Инарой Мурниеце. С колкостей в адрес Москвы, собственно, началась и процедура официальной встречи в Риге у президентской резиденции. Левитс выразил Украине «поддержку во внешней политике и в вопросах противостояния агрессии России», а Зеленский начал свой спич с пафосного заявления, что «Украина платит за свою независимость ужасную цену, поэтому очень важно, что Латвия в этот тяжелый момент стоит рядом с ней».

Иван Шилов ИА REGNUM

Кое в чем, правда, критики России разошлись. Поддержав европейский тренд Киева, Левитс привычно, под американскую диктовку, «наехал» на газопровод «Северный поток — 2», выразив опасения по поводу энергетической безопасности Европы от России. Однако его украинский визави на этот счет предпочел промолчать, чтобы не напугать наметившуюся нормализацию с Россией в области газового транзита. Так что дружба — дружбой, вражда (с Россией) — враждой, а экономический табачок в такой тонкой и чувствительной теме, как энерготранзит, врозь. Не сошлись Рига с Киевом и в вопросе о 29 млн евро, вроде бы незаконно выведенных с Украины в Латвию при Викторе Януковиче премьером украинского правительства Сергеем Арбузовым. Забросив по этому поводу удочку, Зеленский получил в ответ от гостеприимного хозяина ненавязчивую просьбу доказать, что арестованные латвийским судом «грошi» принадлежат Киеву, смягчив его обещанием помочь в становлении правового государства на европейских принципах, чтобы для Украины «юридическое мышление стало нормой повседневности». «Мы это сделали. Это непросто, но мы можем поделиться опытом», — гордо задрал нос перед гостем и телекамерами Левитс.

President.gov.ua

Но, разумеется, это все частности. В Ригу Зеленский пожаловал не за этим. И даже не для встречи с украинской диаспорой и ритуального посещения «музея оккупации», куда латвийские власти привычно свозят всех приезжающих визитеров. Об истинной цели визита еще до его приезда в Ригу проговорился все тот же Левитс, заметив, что в экономической сфере Латвию и Украину объединяет «Инициатива трех морей» — Балтийского, Черного и Адриатического, в рамках которой страны совместно развивают инфраструктурные проекты для стимулирования экономики этих регионов Европы. Между тем «три моря», или Троеморье, — это американская версия стародавнего польского проекта Междуморье, который уходит корнями еще в конец XIV века, а в новейшей истории связан с именем обожествляемого в Польше диктатора Юзефа Пилсудского. Проект имеет антироссийскую направленность и связан со стремлением Варшавы, получив «крышу» Вашингтона, возглавить польскую экспансию «nach Osten» (она же — «Кресы Всходни»), объединив вокруг себя в этом движении Восточную Европу. Так что, помимо Зеленского и латвийских «вождей», на саммите в Риге присутствовали тени как польского националистического президента Анджея Дуды, так и его американского «пастуха» Дональда Трампа. Не являясь автором проекта, тем не менее, нынешний хозяин Белого дома настолько глубоко им «проникся», что сам посетил варшавский саммит Троеморья в 2017 году, а на следующий год в Бухарест отправил известного лоббиста газовых планов Вашингтона министра энергетики Рика Перри.

Пусть никого не смущает провозглашаемая США и Польшей «экономическая» направленность Троеморья. На самом деле речь идет куда о большем. И ничто не характеризует эту американскую инициативу, переданную для озвучивания марионеточным властям Польши и Хорватии, лучше, чем откровения некоторых участников первого, учредительного саммита Троеморья, состоявшегося в 2016 году в хорватском Дубровнике под показательным девизом «Укрепление Европы: соединяя Север и Юг». И если Анджей Дуда «скромно» ограничился в своих антироссийских эпистолярных упражнениях экономикой: «Троеморье призвано покончить с доминированием в Европе единственного поставщика энергии», — то четырехзвездный генерал Джеймс Джонс, экс-главком НАТО в Европе, экс-советник по национальной безопасности у Барака Обамы, экс-председатель Атлантического совета и участник советов директоров многих топовых транснациональных корпораций, высказался тогда куда определеннее. «Форум в Дубровнике проходит в момент великого вызова безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе… Нынешнее российское правительство использует энергетические ресурсы как рычаг проведения в отношении Европы стратегии «разделяй и властвуй». Соединив энергетические поставки севера и юга Европы, инициатива трех морей… поддержит независимость уязвимых государств, которые испытывают давление Москвы, но не имеют гарантий, предоставляемых статьей 5-й устава НАТО. …И ослабит способность России использовать энергетику для подрыва независимости стран региона», — заявил он.

Дональд Трамп и Анджей Дуда

Яркая иллюстрация, во-первых, полной зависимости геоэкономики с ее энергетическими транзитами от геополитики с ее интересами и инструментами глобального доминирования и, во-вторых, не менее очевидного подчинения любых восточно-европейских инициатив императивам англосаксонской глобальной геополитики. И теперь мы подходим к главному. В Троеморье изначально вошли 12 стран. Это участники Вышеградской группы — Польша, Чехия, Словакия, Венгрия; это Прибалтика — Латвия, Литва, Эстония; и это также Австрия, Словения, Хорватия, Болгария и Румыния. Украины, как видим, среди них изначально не было. Но коль скоро президент Левитс объявляет о совпадении позиций по Троеморью участницы этого альянса Латвии с Украиной, а Зеленский, этого не опровергая, совершает на этом фоне визит в Ригу, то это означает только одно. Состав Троеморья, не юридически, с международно-правовых позиций, но фактически за счет Украины увеличивается до 13 стран. Понятно, что в Киеве хорошо отдают себе отчет в невозможности вступления в ЕС и НАТО и таким образом пытаются отыскать паллиативное решение путем вхождения в альянс, созданный под эгидой Вашингтона, объединяющий «новых» участников НАТО и ЕС и формирующий на западных границах России антироссийский «санитарный кордон». Резко активизированные в последние недели маневры Запада вокруг Белоруссии, а также итоги недавних переговоров Зеленского с Александром Лукашенко в Житомире указывают на то, что 14-м «явочным» членом «троеморского» альянса, углубляющегося таким образом на территорию бывшего СССР, Запад видит еще и Минск. Еще раз: даже Порошенко в Троеморье не стремился, по крайней мере, на словах. А Зеленский пошел куда дальше своего предшественника, которого в предвыборной кампании отчаянно критиковал, а сегодня, вооружившись граблями, старательно идет ему след в след. Причем нет уверенности, что он так себя ведет только потому, что не контролирует свои же, формально подчиненные ему как главкому силовые структуры. СМИ вполне могут выдавать желаемое за действительное, и не исключено, что шабаш националистов вокруг «формулы Штайнмайера» — это своеобразная фигура умолчания, и в этой игре у Зеленского и у националистов общие хозяева. А их столкновение, которое не сходит с телеэкранов — борьба нанайских мальчиков. Ползучая интеграция Европы под прямым патронатом Вашингтона и при молчаливом бездействии крупнейших европейских столиц — это формула никакого не Штайнмайера, а Мюнхена образца 1938 года, который зажег зеленый свет очередному «европейскому самоубийству».

Советский плакат. По гитлеровскому пути …одна дорога, один конец… (фрагмент)

На какой исторической платформе осуществляется это вовлечение, и какой идеологией оно окормляется? Три говорящих факта. Первый: факельные шествия в Киеве на святой для православных праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который укрофашисты подменили и осквернили годовщиной УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которую отмечают как «день защитника» своего неонацистского «отечества». С политической точки зрения выдвинутые на этих акциях требования «не капитулировать, а воевать» до последнего украинца — это своеобразный «наказ» националистов Зеленскому, который тот, присоединяясь к Троеморью, послушно выполняет. Не хотел бы выполнять — сменил бы дату рижского вояжа, отодвинув его от нынешних, слишком символических дней, вызывающих к жизни вполне конкретные исторические параллели. Второй факт, говорящий о том, что время визита полностью устраивало не только украинские, но и латвийские власти: ряд резонансных дел, возбужденных недавно Следственным комитетом России (СКР). Против латвийских карателей, уничтоживших тысячи советских граждан в селах Новгородской области. А также против ветерана Латышского легиона СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса по статье о реабилитации нацизма. В СКР пояснили, что Лацис переиздал в Риге книгу «Латышский легион в свете истины», в которой оправдывает военные преступления на оккупированных территориях. Третий факт: продолжающаяся кампания по борьбе с памятниками советским воинам-освободителям в Польше, а также продвижение при поддержке «пятой колонны» исторических фальсификаций в России. Так, в Тверской области сотрудники «Мемориала» продолжают чинить препятствия Российскому военно-историческому обществу. Ибо его активисты выяснили, что под видом «расстрелянных поляков» и «жертв политических репрессий» на мемориальном комплексе в Медном покоятся красноармейцы, погибшие в боях с гитлеровцами. Надо ли говорить, что Варшава в подобном искажении исторической правды весьма заинтересована, и теперь, после завершения выборов, выигранных правящими правыми популистами из партии «Право и справедливость», считает руки для дальнейших антироссийских спекуляций развязанными. Преемственность нацизму и нацистам не скрывается даже вопреки элементарным приличиям и чувству брезгливости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Забытый 1945-й

Соединение всего этого уголовно-исторического контекста с современной геополитикой не только превращает Варшаву в центр и «мотор» Троеморья, разумеется, под присмотром США и НАТО, но и распределяет роли этой восточной экспансии. Полякам в ней принадлежит импровизированная роль гитлеровской группы армий «Центр», расположенным в центре Прибалтики латвийцам — группы армий «Север», «позеленевшая» же Украина явно претендует на роль правого фланга агрессивной группировки гибридного вторжения — своего рода группы армий «Юг». Если бы это было не так, Зеленский в нынешний, весьма характерный момент, как «главковерх» ВСУ, занялся бы изведением на корню националистической фронды, сосредоточившись, например, на отставке «крышующего» отмороженные «добробаты» Арсена Авакова и соответствующих чистках в его МВД. И с помощью этих мер добился бы безусловного отвода войск с передовой как первого шага к выполнению Минских соглашений, в верности которым клялся еще неделю назад. А не заигрывал бы, растрачивая рейтинг предвыборного доверия, с военными и государственными преступниками из «зоны АТО» и не прикрывал бы собственную политическую импотенцию безответственными лозунгами «роспуска ЛДНР». Отнюдь не этого и не рижского вояжа, а глубокого погружения во внутренние дела, в кризис вокруг Донбасса ждали украинские избиратели от своего «взявшегося за гуж», но сорвавшегося в крутое пике «недюжего», неопытного президента.