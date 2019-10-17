В стенах Высшей школы экономики (ВШЭ) состоялась дискуссия «Экологическая политика Москвы: открытость данных и вовлечение местных сообществ». Организаторы обещали поговорить о том, как местные жители могут определять благоустройство своего района, найти информацию о предстоящих вырубках и отстоять своё право на компенсационное озеленение. Увы, но, как это зачастую случается у тех, кто якобы пытается выстроить диалог власти и общества, «гора родила мышь».

Иван Шилов ИА REGNUM

Начнем с того, что организаторы дискуссии свели вопрос участия жителей в комплексной проблеме благоустройства, к одной ее части, а именно вырубкам и компенсационному озеленению. Но даже столь малую часть большой проблемы модератор круглого стола госпожа Касамара умудрилась свести к отсутствию информационных щитов на местах вырубок, которое порождает распространение панических слухов и негативную для властей мобилизацию местных сообществ.

Поданный месседж был правильно истолкован собравшимися, и в течении мероприятия еще не раз приходилось слышать о том, что все беды от неинформированности и отсутствия коммуникаций между жителями и властями. Посетовав на вышеперечисленное, эксперты предлагали на местах вырубок вешать красивые баннеры, на которых от лица деревьев рассказывать, почему их вырубают, выпускать красочные буклеты и прочие симулякры диалога власти и общества.

Вырубка леса

Тут было бы интересно услышать мнение жителей улицы Живописная, где застройщик влез на территорию ООПТ ПИП «Москворецкий», защитников Музея-усадьбы «Кусково» или жителей ВДНХ, где в ночь с 28 на 29 декабря 2018 года вырубили большой сквер, находившийся на территории ВДНХ неподалёку от скульптуры «Рабочий и колхозница» (более 200 деревьев — прим. ИА REGNUM). Да и прочих москвичей, о диалоге с которыми так пекутся в ВШЭ, но их по причине нехватки мест в зале пригласить не смогли.

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Однако и с до такой степени девальвированной повесткой на мероприятии справиться не смогли. Мы ведь не будем серьезно воспринимать невнятно проартикулированную констатацию того, что граждане не могут проверить наличие порубочного билета и прочих документов, вынуждены посылать запросы и ждать месяц ответа. Так, мол, продолжаться не может, и с этим де надо что-то решать.

Не менее любопытно было услышать, как участники мероприятия видят проблему компенсационного озеленения. Видимо, собравшимся неизвестна устоявшаяся практика, когда в качестве компенсации за вырубки под очередные ЖК, ТПУ или хорду что называется «с миру по нитке» собирают озелененные территории, а это могут быть ранее неучтенные скверы, территории дворов, кладбища, и тем самым якобы компенсируют нанесенный вред.

Что вы, истинная причина заключается в том, что одни городские службы высаживают саженцы, а другие не следят за ними, не поливают и не окапывают, отчего те массово гибнут. А еще, только не смейся читатель, потому что непонятно, плакать ли над такими высказываниями или смеяться. Но оказывается, настоящие вредители пострашнее всяких ураганов: это неадекватные хулиганы, которые вытоптали в парке «Трехгорка» клубу с гортензиями. Именно они наносят непоправимый ущерб зеленым насаждениям столицы, а уж никак не политика мэрии по сохранению природного комплекса и биоразнообразия Москвы.

Mos.ru Саженцы

Этим и горьким, и курьезным примером я лишь хочу проиллюстрировать уровень дискуссии, заданный одним из ведущих вузов страны. Наше с вами, читатели, безразличие ко всему, что не касается лично нас, ведь возмущавшаяся потерей гортензий представительница местного сообщества искренне не знает, что компенсационное озеленение происходит не за счет посадки саженцев, а за счет постановки на кадастровый учет ранее неучтенных зеленых территорий. Также очевидно и то, почему эти вопросы не поднимают представители вуза — роль посредника в диалоге между властью и обществом требует значительных самоограничений.

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Как можно убедиться, ответа на вопрос, как же отстоять свое право на компенсационное озеленение, получить также не удалось. Не считать же таковым предложение столичным властям подумать, как проинформировать москвичей, чтобы те знали в какой департамент жаловаться о том, что вытаптывают гортензии и не поливают саженцы.

Зато организаторы отвели значительное время на выступление ландшафтного архитектора Мочалова. Лоббист озеленения крыш долго и со вкусом рассказывал о том, как встречался с мэром Чикаго, какой получил от того наказ и как его реализует. Показывал свои работы и с гордостью сообщил, что подготовил ГОСТ по зеленым крышам, и не забыл упомянуть, что пропагандируемый им способ компенсаций может дать только в ЦАО 75 га зеленых территорий.

К сожалению, в своем выступлении господин Мочалов забыл назвать поглотительную способность, хоть по отдельности, хоть совокупных 75 га новых зеленых территорий. А также сравнить ее с поглотительной способностью имеющихся парков и скверов. Кроме того, признал неоспоримое право застройщиков уничтожать оставшиеся насаждения. Хотя понять его можно, все ж таки творческая личность, полностью поглощенная взятой на себя миссией озеленить хотя бы все крыши в ЦАО. Наверное, времени не хватает взглянуть на проблему во всем ее многообразии.

Озеленение крыш домов

К чему было приглашать столь откровенного лоббиста экзотических способов решения экологических проблем столицы, непонятно. Видимо, организаторы дискуссии таким способом хотели показать, что знакомы с самыми передовыми трендами зеленой урбанистики.

Не будем и далее утомлять перечислением прочих, подобных вышеперечисленным предложениям по решению экологических проблем города, подведем итоги. Дискуссии так и не состоялось, большинство из приглашенных высказаться не смогли. Поэтому узнать, что же думают сами москвичи о заявленных проблемах, не удалось.

Организаторы сформировали комплекс виртуальных проблем, которые с большой натяжкой можно назвать следствиями, но никак не причинами, и мило поболтали о них с соискателями тех или иных грантов от столичных властей.

Далеко за рамками обсуждения осталось то, что к нынешнему экологическому бедствию привела градостроительная политика мэрии, начиная с незабвенного Юрия Лужкова, которую нынешний градоначальник Сергей Собянин, творчески переработав, развил и, что называется, ускорил. Участники дискуссии предпочли не заметить, автотранспортных проблем, проблем с неконтролируемой застройкой, деятельности департамента ЖКХ с его нескончаемой санитарной вырубкой, уборкой листвы, заменой разнотравья на рулонные газоны и заливанием зимних улиц немыслимым количеством реагентов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пробки в Москве

В маниакальном стремлении создать из Москвы суперагломерацию чиновники и дальше продолжат наступление на экологические, имущественные и прочие права москвичей. Однако специалистам из ВШЭ все это невдомек, поэтому оставим им заниматься своевременным поливом саженцев, чем черт не шутит, может быть, некоторые купленные за сотни тысяч деревья и выживут.