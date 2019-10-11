Не успели в Русской Православной Церкви толком обрадоваться переходу в каноническую привязанность к Московскому патриархату Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе (пусть не в полном составе, зато как «единое церковное тело»), как в Греции ей был нанесен сокрушительный удар.

Андрей Колеров. Двойная Богородица. 2001

В субботу, 12 октября 2019 года, на чрезвычайной сессии Иерархии Церкви Греции под председательством архиепископа Афинского и всея Греции Иеронима II было признано право патриарха Константинопольского предоставить автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ). «Иерархия» — это высшая духовная власть Элладской Церкви, собрание всех митрополитов (их восемьдесят один), возглавляемое архиепископом-предстоятелем. Именно на усмотрение Иерархии было оставлено решение украинского вопроса состоявшимся 28 августа Постоянным Синодом Церкви Греции.

Evripidis Stylianidis Архиепископ Иероним II

Архиепископ Иероним своим решением изменил повестку дня Иерархии, включив туда ранее «незапланированный» украинский вопрос, добавил один день ее заседаний и даже приготовил специальный доклад под названием «Автокефалия Церкви Украины». Кроме того, вопрос был передан на исследование Синодическим Комитетам по догматическим и правовым вопросам, которые предоставили Иерархии аналитическую записку под названием «К вопросу о канонической юрисдикции Священной митрополии Киева». Эксперты сочли «вопрос автокефалии Церкви Украины каноническим, а не правовым», и предположили, что автокефалия «…не препятствует признанию главы украинской церкви и полному согласованию и сосуществованию с Церковью Греции и Вселенским Патриархатом». В итоге, после описания провозглашения церковной автокефальной Украины как особенно полезного для православной церкви и ценного в укреплении отношений между братскими автокефальными православными Церквями Великой Руси и Украины, Иероним предложил «признание нашей Церковью Автокефальной Православной Церкви независимой Республики Украина».

«Против» такого решения проголосовали семь митрополитов из восьмидесяти одного. И теперь окончательным фактом признания украинской ПЦУ со стороны Греческой Церкви будет общая литургия, проведенная греческим Иеронимом и украинским Епифанием, а также поминание имени украинского митрополита в греческих церквях.

President.gov.ua Украинские раскольники

В признании ПЦУ Элладской Церковью есть, безусловно, политический компонент. В Левантийском бассейне обнаружен ряд крупных месторождений углеводородов, которые превращают Восточное Средиземноморье «в геополитическую горячую точку, и столкновения кажутся неизбежными» (ArabNews), и основными провайдерами столкновений будут проамериканская Греция и Турция, ситуативный союзник России. Стороны, естественно, ищут союзников. Поэтому американские дипломаты в Греции развивают необычайную активность в контактах с церковными иерархами страны. К примеру, только в феврале этого года, сразу после предоставления автокефалии ПЦУ:

4 февраля 2019 года . Посол США Джеффри Пайетт и генеральный консул США в Салониках Грегори Пфлегер провели встречу с митрополитом Фессалоникийским Анфимом;

. Посол США Джеффри Пайетт и генеральный консул США в Салониках Грегори Пфлегер провели встречу с митрополитом Фессалоникийским Анфимом; 8 февраля 2019 года. Посол США Джеффри Пайетт встретился с губернатором Афона;

Посол США Джеффри Пайетт встретился с губернатором Афона; 13 февраля 2019 года. Посол США Джеффри Пайетт встретился с главой ведущего церковного греческого СМИ Ромфея и членами его команды и заявил, что Госдеп оказывает помощь этому информационному ресурсу.

Посол США Джеффри Пайетт встретился с главой ведущего церковного греческого СМИ Ромфея и членами его команды и заявил, что Госдеп оказывает помощь этому информационному ресурсу. 14 февраля 2019 года. Генеральный консул США в Салониках Грегори Пфлегер встретился с митрополитом Ксантийским Пантелеймоном;

Генеральный консул США в Салониках Грегори Пфлегер встретился с митрополитом Ксантийским Пантелеймоном; 16 февраля 2019 года . Генеральный консул США в Салониках Грегорри Пфлегер встретился с митрополитом Маронийским и Комотинским Пантелеймоном;

. Генеральный консул США в Салониках Грегорри Пфлегер встретился с митрополитом Маронийским и Комотинским Пантелеймоном; 16 февраля 2019 года. Генеральный консул США в Салониках Грегорри Пфлегер встретился с митрополитом Александропольским Анфимом;

Генеральный консул США в Салониках Грегорри Пфлегер встретился с митрополитом Александропольским Анфимом; 22 февраля 2019 года. Посол США в Греции Джеффри Пайетт встретился с митрополитом Карпенисийским Георгием

Посол США в Греции Джеффри Пайетт встретился с митрополитом Карпенисийским Георгием и так далее…

Кроме того, Элладская Церковь — наиболее «удобный» объект влияния для Константинопольского патриархата. Так уж сложилось, что из 81-й элладской митрополии тридцать (в основном на севере страны) находятся в юрисдикции Константинопольского патриарха. Что обеспечивает значительное влияние Фанара на греческие церковные решения.

Но политика — это всего лишь одно из объяснений. Сейчас важен другой вопрос: какие результаты может иметь решение Иерархии для Русской Православной Церкви и для Украины. Выводы неутешительные.

Во-первых , прорвана политическая и каноническая изоляция ПЦУ, длившаяся почти десять месяцев.

, прорвана политическая и каноническая изоляция ПЦУ, длившаяся почти десять месяцев. Во-вторых, следует ожидать обвального признания автокефалии ПЦУ со стороны суверенных восточно-православных Церквей. И это связано не только с политической ситуацией, но и откровенными провалами Русской Православной Церкви в своей внешней политике. Грузинская церковь, например, одно из заявлений митрополита Волоколамского Илариона восприняла как«вопиющее грубое давление»: «На вопрос журналиста о том, в случае признания новообъявленной церкви Украины со стороны Грузии, последует ли пересмотр церковного статуса в Абхазии и Цхинвальском регионе со стороны Московской патриархии, митрополит Иларион не дал прямого ответа и вместо этого, неясно говорил об опасностях, которые ожидают церковь Грузии».

А «опасность» может быть одна: если РПЦ признает своей канонической территорией Абхазию, сейчас находящуюся под юрисдикцией Грузинской церкви. Это произошло уже давно, в феврале, но, поверьте, сюжет вовсю муссируется и в грузинском медиапространстве сегодняшнего дня. Ну и многие ли удивятся, если после такого инцидента и на примере Эллады Грузинская Церковь тоже признает ПЦУ?

И, в-третьих, на территории Украины следует ожидать активизации процесса перехода религиозных общин в ПЦУ. Сейчас он затих, и в сентябре было зафиксировано всего четыре перехода. Но следует понимать, что уже произошедшие переходы нередко стимулировались «силовым фактором» украинских радикальных националистов. А они сейчас вошли в жесткий клинч с новой властью — ЗЕкомандой. И вошли, надо сказать, эффектно, сорвав разведение войск в рамках Минского процесса и «формулы Штайнмайера». А в условиях противостояния важно достижение постоянных и демонстративных успехов, об этом еще Ленин писал. И проще всего это сделать на церковном поле: есть опыт и поддержка населения в ряде регионов Запада и Центра страны.

Резюме: Россия и российская Церковь потерпела откровенное поражение в церковном противостоянии. Но проигранное сражение не означает проигранной войны.