Школьные «ревизоры»: зачем педагоги ходят по квартирам учеников?
В образовательной сфере Татарии — очередной скандал. Школьных педагогов обязали пройтись по местам жительства учеников с проверкой бытовых условий. Операцию, начавшуюся в Набережных Челнах, назвали «Быт», обосновав благими намерениями, но не подкрепив нормативной базой. Часть родителей приняла подобную ревизию в штыки, сравнив действия администраций школ со сбором досье на родителей. Подобные обходы по домам школьников — далеко не новинка уже много лет. Проходят они не только в Татарии, но и в других регионах. ИА REGNUM разбиралось в ситуации.
В одной из родительских групп соцсетей появилось видео, в котором группа женщин настаивает на том, чтобы или пройти в квартиру, или получить подпись на акте, что собственник отказывается запустить их. Не представившись, женщины уверяют, что они из школы, пришли проверить, «в каких условиях живёт ребёнок». Мужчина отказывается что-то подписывать, просит отпустить дверь, которую, судя по всему, кто-то удерживает, и напоминает, что у него есть право в своё жилище посторонних не пускать. Женщины грозятся вызвать полицию.
Мама детей, в чью квартиру пытались попасть «гости», в соцсетях рассказала ещё один нюанс — она ранее жаловалась на нарушения в школе. Алина Г. также уточнила, что работает в садике, не судима, на учётах не состоит, а ребёнок всегда чист и ухожен, то есть никаких «симптомов» неблагополучия нет.
Видео сопровождается текстом, что «семья не проблемная». Позднее под роликом появился комментарий начальника управления образования Набережных Челнов Рустема Хузина, который заявил, что операция «Быт» проходила по плану профилактической работы. В комментариях изданию «Вечерняя Казань» помощник республиканского прокурора Руслан Галеев уточнил, что таким образом выявляются «социально неблагополучные дети и семьи, находящиеся в социально опасном положении». Но он также добавил, что осмотреть помещение визитёры могут лишь с согласия родителей.
Мнения жителей республики на операцию и саму ситуацию разделились. Одни не имели ничего против подобных визитов «школьных ревизоров»:
А другие высказались против :
И есть ещё одна группа участников дискуссии, которая задаётся вполне логичным вопросом:
Большая часть родителей, выступивших против обходов, говорит, что при наличии перегибов в сфере ювенальной юстиции, когда любой недочёт в быту может трактоваться не в пользу родителей, рисковать своими детьми они не будут:
Что говорит закон?
Операция «Быт» в Татарии — явление далеко не новое. В 2016 году она уже проходила. Одна из мам-активисток Екатерина Матвеева обратилась в прокуратуру, и ещё три года назад прокурор в письме отметил, что никто не вправе проникать в жилище без согласия собственника. Тогда же отмечалось, что операция «Быт» проводится с целью выявления социально неблагополучных семей.
«Без согласия проживающих классные руководители не вправе обследовать бытовые условия обучающихся и их законных представителей», — говорилось в ответе зампрокурора А.П. Марковой от 2016 года, размещённом в группе «Поборы в школах и детсадах».
Тогда же, в 2016 году, в Набережных Челнах разразился громкий скандал. Родители обнаружили в интернете персональные данные отдельных семей. В сеть каким-то образом попали социальные паспорта, похожие на те, что составляют по итогам поквартирных обходов.
Чем тогда закончился скандал, неизвестно, но начало нового учебного года не обходится без конфликтов, связанных с визитами учителей по домам.
Проверка быта учеников происходит в разных регионах России. Например, есть она в Алтайском крае, где классный руководитель проверяет наличие места для уроков у ребёнка, его бытовые условия.
Стоит отметить, что визиты в дома — это лишь часть «внимания» администраций школ к родителям. В одной из российских школ, к примеру, в начале текущего учебного года, не уведомив законных представителей, не спросив их согласия и мнения, детей опросили на предмет «вредных привычек» родителей. Среди вопросов «анкеты» были такие, как «приходил ли родитель домой с запахом алкоголя», «опрятно ли одеты родители», задавались наводящие вопросы об уровне дохода. Для чего собирается подобное досье, никто родителей не уведомил. Сложилось впечатление, что в некоторых учебных заведениях закон о защите персональных данных — пустой звук.
Мнение педагогов
Хотят ли сами педагоги выполнять роль ревизоров? Чаще всего нет.
Как в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщила педагог одной из школ, вынужденная делать обход своих учеников, как классный руководитель, конфликты с родителями никому не нужны, потому она старается заранее, ещё до визита, получить согласие и объяснить свои действия.
Также ситуацию прокомментировала и учитель из Татарии, представившаяся Марией Эрнестовной. Она отметила, что дают дом на 300 квартир, который она должна обойти поквартирно и «проверить наличие детей школьного и дошкольного возраста, также надо проверять условия проживания своего класса». Учителя в большинстве своём не в восторге от дополнительной нагрузки в виде обходов жилищ учеников, но пока со школ эта обязанность не снята, ходить будут вынуждены.
В 2017 году проектом «Юрист для учителя» даже были подготовлены основания, когда классный руководитель обязан посещать детей. Например, если из подразделения по делам несовершеннолетних поступил сигнал о неблагополучной семье. К объяснениям также была приложена судебная практика в Московской, Нижегородской областях о доступе в жилище, ссылки на которых обнародованы в группе «Омбудсмен образования». Так в апелляционном определении Нижегородского областного суда