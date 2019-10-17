Региональный сепаратизм и обязательное госстрахование для чиновников
В Чувашии 10 октября прошла очередная сессия Госсовета республики. Гвоздём повестки стал скандальный вопрос об обязательном государственном страховании чиновников, который оказался самым обсуждаемым по продолжительности, подняв другие пласты социально-политической жизни региона. О несвоевременности закона свидетельствовали даже сложившиеся обстоятельства: пока в чувашском парламенте бились за дополнительные привилегии чиновников, в Москве председатель правительства Дмитрий Медведев совещался с руководителями десяти самых депрессивных регионов в стране и их кураторами, среди которых был и глава Михаил Игнатьев.
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И этот диссонанс только усугублял нынешний разлад в депутатском корпусе и в обществе в целом: ситуация накалилась настолько, что на сессии вспоминали легендарного революционера матросаЖелезняка. А с высокой трибуны отсылали к аналитическим публикациям ИА REGNUM, вызвавшим федеральный резонанс, и звучали стенания чувашских чиновников, которые не щадя живота своего радеют за народ и горят на работе, а вовсе не за собственные дополнительные гарантии.
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Региональный сепаратизм и парад суверенитетов
Маленькой и бедной Чувашии просто не повезло: по злому року или по недомыслию она оказалась на информационной передовой. Хотя раньше неё о дополнительных благах для своих чиновников озаботились другие российские регионы. Чувашский министр труда Сергей Димитриев, к примеру, с 2011 года насчитал таковых 26 из 85, о чём и рассказал на сессии депутатам. Может, их и больше, но он просто всех не считал ‑ и этих хватило, чтоб начать собственное законотворчество по дополнительной защите чиновников на случай смерти, увечий или нетрудоспособности.
И надо отметить, что чуваши всё-таки чрезвычайно скромный народ, потому что у других регионов и суммы страхования в разы больше (как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье, например, на торгах оценили страхование чиновников в 1,7 млрд рублей — а в Чувашии запланировали в бюджете около 2 млн в год), и перечень услуг впечатляющий — чего только стоит пометка vip в закупках Ленинградской области (читайте предыдущие материалы ИА REGNUM).
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Удивительно даже не то, что такие законопроекты втихую прошли по всей стране, а чувашские чиновники оказались нерасторопными. Удивляет юридическое многообразие в регионах в части государственного страхования — вот уж где чиновники вложили широту души в юридическое творчество и законодательное крючкотворство. И такой размах обусловлен размытостью формулировок в федеральном законе о дополнительных государственных гарантиях гражданских служащих и неточностью терминов: ну скажите, что такое «определённые условия» в ст. 53 федерального закона о государственной гражданской службе РФ? Кем определённые? Какие условия?.. Потому и плодят в регионах законы о допгарантиях госслужащим — в меру творческих способностей, собственной значимости и финансовых средств. Закон — что дышло.
Федеральный закон в субъектах трактуют так, как хочется, о чём говорит разнообразие страховочных окладов, вариации с численностью избранных чиновников и категорий государственных служащих — даже среди этой «чиновной касты» есть деление. А в целом ситуация со страховками для региональных чиновников показывает, что региональный сепаратизм и парад суверенитетов никуда не делся, хотя почти 20 лет Владимир Путин и пытается выстроить жёсткую вертикаль управления с верховенством федерального закона. И неизвестно, что следует ждать от регионов в свете предстоящих выборов в Госдуму и так называемом «транзите власти», уже порядком набившем оскомину.
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Почему молчит прокурор?
Вопрос о госстраховании чиновников вызвал резонанс даже не столько потому, что чиновникам обеспечивают страховку за счёт бюджетных (читай — народных, наших) средств. В условиях, когда чиновники «подрубили» народ законотворческими инициативами (пенсионной реформой, налоговым бременем, ростом тарифом ЖКХ, урезанием социальной поддержки под предлогом адресности и нуждаемости), это вызывает негодование прежде всего по моральным и нравственным причинам. Примечательно, что начинал Михаил Игнатьев на посту главы региона с урезания привилегий чиновникам. А заканчивает — как все.
Высокие чины из чувашского правительства ссылаются на известное только им предписание региональной прокуратуры, а те — Генеральной прокуратуры, и заявляют о том, что подобные страховки вводятся в регионах с 2011 года, хотя и ссылаются на федеральный закон от 2004 года.
Так, глава минтруда Чувашии Сергей Димитриев высказался следующим образом, отослав к законам о государственной гражданской службе в России и Чувашии:
Сидящие в зале прокурорские работники отмолчались. Почему?
Примечательно, что у обычных федеральных госслужащих, не рискующих жизнью и здоровьем, нет обязательных госстраховок от смерти, увечий и нетрудоспобности по болезни. Похоже, в регионах жизнь сложнее и риски выше. В Чувашии-то точно.
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Министр труда: «Мы не вникали в подробности»
Законопроект, представленный общественности неделю назад, конечно, скорректировали из-за общественного резонанса. Да и подготовились к сессии. Выступление главы минтруда Чувашии несколько отличалось от пояснительной записки к сырому законопроекту, что хорошо. Он уточнил и цифры, и формулировки. По словам министра, предельная численность в органах власти составляет 1520 работников, из них 1374 — государственных гражданских служащих, «фактически на момент разработки законопроекта работало в органах государственной власти 1252». По расчётам министерства, ежегодно на страхование потребуется до 2 млн рублей.
Димитриев также сообщил, что с 2015 года по настоящее время в Чувашии «выявлено 11 страховых случаев, три — наступление смерти, восемь — присвоение инвалидности». И вынужден был признать под напором оппозиции, что «мы не вникали в подробности», что стало причиной инвалидности и смерти, что по «каждому человеку мы не разбирались». Что может свидетельствовать о спешке принятия решения или заинтересованных лицах.
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Министр труда и социальной политики также не назвал ни среднюю зарплату по региону, ни среднюю зарплату государственных служащих, растерянно отметив, что это «открытые данные». Зато обрушился на журналистов и депутатов, отметив, что «в интернет-пространстве появились публикации на тему принимаемого законопроекта».
Михаила Игнатьева никто и не упоминал на сессии — в лучшем случае в формулировке «глава региона».
Ток-шоу в парламенте
Сессия Госсовета по всем правилам театрального действия походила на законодательное представление, напоминая так ненавистное большинству чиновников ток-шоу с приглашённой группой поддержки. Импрессарио выступал вице-премьер — руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев, у которого в стенах парламента в части выступлений едва ли не больше привилегий, чем у рядовых депутатов. Он-таки заставил себя выйти к трибуне, хотя «принципиально не готовился к выступлению». И абсолютно не подготовленный выдал оппозиции ответ на вопрос о том, «сколько нападений на госслужащих было с 2015 года»: «Кроме ваших нападений на нас, у нас таких нападений не зарегистрировано».
Зал взорвался аплодисментами. И такое уже не раз.
Можно полагать, что чем ближе к выборам главы региона (а плановые состоятся в 2020 году), тем больше будет эмоций не только в виде аплодисментов в нужное время, но и топота, и даже улюлюканья, как это когда-то было в ульяновском парламенте, где бывший вице-спикер даже сползла под стол от надрывного хохота над оппозицией. Правда, закончилось это для неё уголовным делом со взяткой и разбирательством федерального руководства «Единой России».
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Юрий Васильев также предложил посмотреть «вторую сторону медали» — сложности работы государственных служащих, которые должны блюсти «12 ограничений и 20 запретов»:
Госслужащим Чувашии, действительно, посочувствовали и посоветовали высокопоставленным их «не подставлять включением в привилегированную касту». Было замечено, что чиновникам и депутатам «нужно работать так, чтобы не было нападок, чтобы жители республики были благодарны, не хотелось прятать свои значки, когда они идут куда-то».
Матрос Железняк
В довершение всего Васильев сравнил ИА REGNUM с «бюро прогнозов». Но больше других досталось постоянному эксперту ИА REGNUM — члену регионального исполкома ОНФ, члену ЦИК Чувашии и лидеру регионального отделения партии «Патриоты России» Владиславу Солдатову, разворошившему тему привилегий для чиновничества. Досталось за его гражданскую позицию, включённость в политические процессы и неаффилированность с властями. Руководитель администрации главы Чувашии Васильев пытался остроумничать, называя Солдатова «…то ли Матросов, то ли Солдатов, Сержантов»:
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Васильева поставил на место и практически «приговорил» лидер фракции «Справедливая Россия» Игорь Моляков:
И это выглядело символичным. Сама форма закона, принимаемого в период, когда растёт социальный протест, порождает нового «матроса Железняка», который считается одним из символов Октябрьской революции. И остаётся открытым вопрос, как это отразится на выборах в Чувашии в 2020—2021 годах, когда сначала на региональном уровне будут выбрать главу Чувашии, депутатов во всех мунициалитетах региона, а затем Госсовет республики и Госдуму.