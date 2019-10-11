Что объединяет Алиева, Пашиняна и Сержа Саргсяна? Гитлеровцы
На саммите лидеров стран СНГ в Ашхабаде вожди Азербайджана и Армении обменялись историческими упрёками, которые глубоко обнажили всю фальшь их исторической политики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил Армению за установку памятника армянскому гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде.
В ответ премьер-министр Армении Никол Пашинян, пытаясь оправдать прославление Гарегина Нжде, активно начатое в Армении при его свергнутом предшественнике Серже Саргсяне, стал его прославлять ещё больше:
Остаётся только недоумевать: почему Пашинян так мало сделал для прославления этого «святого» Нжде. Но требовать от Пашиняна много не стоит.
Он равен с его критиком Алиевым в лицемерии. Ведь в Азербайджане точно так же — в предательство священной памяти об азербайджанских героях Красной Армии, погибших в борьбе против Гитлера и его союзников, — прославляется и увековечивается другой гитлеровский пособник — азербайджанский деятель Мамед Эмин Расулзаде.
Но поскольку именно Пашинян нашёл новые аргументы в пользу «святости» Нжде, — надо напомнить ему документальные свидетельства другого армянского поклонника Нжде, опубликованные им в Армении. Поклонникам Пашиняна и Нжде стоит в полной мере оценить всю меру адвокатской лжи о «невинном» Нжде и всю меру предательства ими священной памяти об армянских героях Красной Армии, погибших в борьбе против Гитлера и его союзников:
НЖДЕ И ГИТЛЕР: подробности. Из сборника документов: Ваче Овсепян. Гарегин Нжде и КГБ: воспоминания разведчика. Ереван, 2007:
Протокол допроса 12 октября 1944 г.
«[Берлин, октябрь 1942:]
В заключение я спросил: чем мы, армяне, можем помочь Германии в этой войне. Я предложил… открыть в Берлине школу для армян, выпускников которой мы и выделим с тем, чтобы немцы их подготовили и использовали по своему усмотрению.
Друм ухватился за это предложение и поручил мне выделить в Болгарии группу армян — примерно 30 человек, направить их в Берлин, где их подготовят для переброски в диверсионных и других целях в Советскую Армению, когда немецкие войска подойдут к границам Армении, а также помощи немцам изнутри для скорейшего освобождения Армении от большевистских войск.
Друм также сказал, что во время отступления Красной Армии вместе с войсками отходит и много народу из числа населения и что эти — переброшенные в Армению и владеющие армянским люди — должны развернуть соответствующую прогерманскую агитацию, чтобы никто не отошёл вместе с большевиками» (С. 146)
«Когда я ещё находился в Берлине, работал в армянском комитете, узнал, что всех слушателей школы экипировали в немецкую форму и отправили в Крым, где разместили в селении Симена. В Крыму они находились около 4-х месяцев. (…) В Крым все слушатели диверсионной школы были направлены для того, чтобы быть готовыми к переброске в Советскую Армению с диверсионными заданиями» (С. 149−150)
Протокол допроса 17 октября 1944 г.
«— Какую подготовку проходила в Германии представленная вами группа армян?
— Группа эта проходила военно-боевую подготовку и в конце — подрывное дело. Подготовка шла примерно 8 месяцев.
— Следовательно, эту группу подготавливали в качестве диверсантов?
— Вся эта группа подготавливалась в качестве диверсантов в пользу немцев» (С. 155)
Обвинительное заключение. По следственному делу № 111 278 по обвинению Тер-Арутюняна Гарегина Егишевича (Нжде)
«В августе месяце 1943 г. Тер-Арутюнян Г. Е. [Нжде] приезжал в Крым, выступал перед вышеуказанными разведчиками-диверсантами с призывом выполнять задания немцев (том II, листы дела №№ 309, 310)» (С. 83)
«В период Второй мировой войны установил связь с немецкими разведывательными органами с целью ведения вооруженной борьбы против частей Советской Армии. Занимался вербовкой и подготовкой людей для выполнения заданий германских разведывательных и контрразведывательных органов, входил в состав «Армянского национального совета», созданного в Берлине в 1942 г.» (С. 84)
Кто-то ещё в Армении смеет говорить, что именно этот гитлеровский клоун и пособник Нжде «спасал» армян от новой турецкой угрозы геноцида? Кто-то ещё смеет говорить о «революции совести» имени Пашиняна?