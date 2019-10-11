На саммите лидеров стран СНГ в Ашхабаде вожди Азербайджана и Армении обменялись историческими упрёками, которые глубоко обнажили всю фальшь их исторической политики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил Армению за установку памятника армянскому гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде.

Иван Шилов ИА REGNUM Гарегин Нжде

В ответ премьер-министр Армении Никол Пашинян, пытаясь оправдать прославление Гарегина Нжде, активно начатое в Армении при его свергнутом предшественнике Серже Саргсяне, стал его прославлять ещё больше:

«Очень важно, чтобы мы знали объективную оценку истории. Говорится, что Нжде умер во Владимирской тюрьме. Очень многие советские деятели умерли во Владимирской тюрьме. Солженицын был в Гулаге. И что? Мы считаем всех осужденных во времена с 1937 по 1950 год врагами народа? Если так, то очень многие выдающиеся деятели были осуждены и закончили свои дни в тюрьмах, но это не значит, что всё это мы должны воспринимать как факт».

Остаётся только недоумевать: почему Пашинян так мало сделал для прославления этого «святого» Нжде. Но требовать от Пашиняна много не стоит.

Он равен с его критиком Алиевым в лицемерии. Ведь в Азербайджане точно так же — в предательство священной памяти об азербайджанских героях Красной Армии, погибших в борьбе против Гитлера и его союзников, — прославляется и увековечивается другой гитлеровский пособник — азербайджанский деятель Мамед Эмин Расулзаде.

Но поскольку именно Пашинян нашёл новые аргументы в пользу «святости» Нжде, — надо напомнить ему документальные свидетельства другого армянского поклонника Нжде, опубликованные им в Армении. Поклонникам Пашиняна и Нжде стоит в полной мере оценить всю меру адвокатской лжи о «невинном» Нжде и всю меру предательства ими священной памяти об армянских героях Красной Армии, погибших в борьбе против Гитлера и его союзников:

НЖДЕ И ГИТЛЕР: подробности. Из сборника документов: Ваче Овсепян. Гарегин Нжде и КГБ: воспоминания разведчика. Ереван, 2007:

Протокол допроса 12 октября 1944 г.

Протокол допроса 17 октября 1944 г.

Обвинительное заключение. По следственному делу № 111 278 по обвинению Тер-Арутюняна Гарегина Егишевича (Нжде)

Кто-то ещё в Армении смеет говорить, что именно этот гитлеровский клоун и пособник Нжде «спасал» армян от новой турецкой угрозы геноцида? Кто-то ещё смеет говорить о «революции совести» имени Пашиняна?