Томская область, 2 июля, 2007, 11:54 — ИА Регнум. В рамках первого этапа реализации пилотного проекта высокой энергоэффективности в городе Колпашево Томской области будет газифицировано около 1 тыс. квартир. Всего газом в северных районах области будут отапливаться не менее 4 тыс. тысяч семей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июля сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Внедрение современных технологий и оборудования позволит сэкономить уже в этом году около половины бюджетных средств, ежегодно выделявшихся на северный завоз топлива.

Осенью нынешнего года будет завершено строительство межпоселкового газопровода протяженностью 50 километров к Колпашеву и Тогуру. Инвестиции в колпашевский проект составят почти 1 млрд рублей, из которых областных средств - меньше 10%. Это первый пример частного инвестирования в коммунальную сферу таких средств, подчеркнул начальник областного департамента модернизации и экономики ЖКХ Вадим Власов.