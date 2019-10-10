Стать чиновником в Грузии и сложно, и просто. Это смотря для кого. И не только сейчас. Так было всегда. На первом месте при назначении на любую должность прежде всего обращали внимание на то, откуда тот или иной кандидат «пришел». Точнее, от кого.

Аминадав Каневский. Подхалим. 1930-е

И не имело особого значения ни образование, ни опыт и навыки, ни квалификация и профессионализм. Главное — понравиться самому главному и убедить его в собственной покладистости и послушании.

И напрасно сегодня во весь голос кричат соратники экс-президента Саакашвили, что им не нравится кандидат в судьи Верховного суда и, вероятно, будущий председатель этого суда Шалва Тадумадзе. Они, наверное, забыли, кого сам Саакашвили легким мановением руки назначал на должности в своем правительстве на протяжении всех 9 с лишним лет пребывания у власти. Девочка, с которой тогда еще президент случайно познакомился в самолете и которая особым умом никогда не блистала, вначале оказалась в парламенте, затем продвинулась по парламентской лестнице, получив должности во фракциях и комитетах, а позднее удостоилась поста заместителя министра иностранных дел и, закатывая глаза в промежутках между брифингами, давала журналистам заученные комментарии по актуальным вопросам. Чаще всего — пустые и ничего не значащие фразы. Но занимала пост и получала вознаграждение.

Другая такая же «девочка», некогда имевшая свою пекарню «за океаном», в правительстве Саакашвили удостоилась поста министра экономики и на таком же точно уровне с умным выражением лица делала зазубренные, но ничего не значащие заявления и комментарии… Но была членом правительства.

И таких юношей и девушек, а также людей более солидного возраста, но не имеющих за плечами такого же солидного опыта и квалификации, в том правительстве было немало. Но тогда критерий образования, опыта и квалификации для лидеров «Единого национального движения» никакого значения не имел. И активистка движения «Кмара» получала продвижение и удостоилась звания чуть ли не «аналитика». И член НПО становился председателем ЦИК. И бывший активист занимал важную должность председателя важной регулирующей комиссии.

Павел Федотов. Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый крестик (фрагмент). 1846

Аналогичный подход к отбору кадров и у нынешней власти, которая вращается в узком кругу приближенных к самому главному — лидеру партии — лиц и никак не вырвется из этого круга наружу. В итоге мыслящие, способные и опытные кадры зачастую остаются дома и не у дел, а делами в стране заправляют люди, плохо разбирающиеся в конкретной отрасли. Отсюда и происходят все ошибки, которых «Грузинская мечта» за годы своего правления допустила уже немало. Правда, по прошествии времени правящая партия эти ошибки признает и пытается исправить, но время уходит, стране и населению наносится ущерб. И нельзя же, в конце концов, постоянно делать ошибки, а затем заниматься их исправлением. Такой подход мешает стране и не дает ей двигаться вперед.

В свое время «Грузинская мечта» и ее лидер пообещали народу «восстановить справедливость», назначили одного главного прокурора, который возбудил массу уголовных дел, но фактически ни одно из них до «победного конца» так и не довел и чувства «восстановления справедливости» даже после привлечения к уголовной ответственности двух-трех бывших чиновников правительства Саакашвили у народа не вызвал.

Потом был назначен другой главный прокурор, который тут же увяз в различных скандалах, в том числе в скандале в связи с полученным, но недополученным образованием, ввязался в драку, нанес немалый урон имиджу правящей политической силы и в конце концов был уволен.

Вообще, на должности главного (генерального) прокурора в период правления «Грузинской мечты» надолго никто не задерживался. И этому в значительной мере способствовала та усиленная антипропагандистская кампания, которую с самого первого дня назначения очередного прокурора проводила и продолжает проводить главная оппозиционная партия «Национальное движение» с ее ответвлениями.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили и Шалва Тадумадзе

Очередным объектом такой антикампании стал и нынешний генеральный прокурор Грузии Шалва Тадумадзе, который представлен на вакантную должность судьи Верховного суда Грузии и, согласно распространяемой из кулуаров власти информации, а также признанию самого Тадумадзе, претендует на пост председателя наивысшей судебной инстанции Грузии.

Процесс назначения судей на вакантные должности в Верховном суде затянулся на долгие месяцы и стал причиной раскола в правящей партии, в результате которого ее ряды покинули несколько наиболее активных депутатов. Причиной протеста и противостояния стал тот факт, что на эти вакансии были представлены судьи, чья репутация была «запятнана» неблаговидными и угодными властям приговорами в период правления Саакашвили. Интересно, что против назначения именно этих судей сегодня наиболее активно выступают именно соратники Саакашвили. Видимо, знают цену людям, послушно исполняющим указания свыше…

Списки будущих судей перекраивались и переписывались неоднократно. В конце концов был сформирован нынешний, в который вместе с другими кандидатами вошел и ныне действующий генеральный прокурор. Но если его назначение прокурором в свое время прошло в общем безболезненно и без особого противодействия со стороны оппозиции, то перспектива перемещения Тадумадзе на скамью верховного судьи многих встревожила не на шутку. И оппоненты выяснили ряд деталей, которые никак не соответствуют критериям, предъявляемым к претендентам на должность судьи Верховного суда.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария (перекочевавшая на этот пост из неправительственного сектора, в котором несколько лет возглавляла организацию «Международное общество справедливых выборов и демократии») посвятила процессу отбора кандидатов в судьи Верховного суда специальный 48-страничный отчет, в котором большинство кандидатов, в том числе Шалву Тадумадзе, «вывела на чистую воду».

Здание Верховного суда Грузии

В частности, выяснила, что званием магистра, обязательным для занятия такой должности, этот, впрочем как и другие кандидаты, не обладает. А также поставила под сомнение действительность полученного Тадумадзе диплома о высшем юридическом образовании.

«В дипломе указано, что он (Ш. Тадумадзе) был зачислен в Тбилисский гуманитарный институт имени Н. Думбадзе в 1993 году, тогда как лицензию это учреждение получило 25 августа 1994 года. В 1993 году Шалве Тадумадзе было всего 15 лет. В дипломе названием учебного заведения указан «Тбилисский гуманитарный институт им. Н. Думбадзе», тогда как это название оно получило на основании постановления Ваке-Сабурталинского районного суда от 5 декабря 2003 года, а диплом был выдан в 1998 году», — отметила омбудсмен.

Отчет народного защитника взяла на вооружение парламентская оппозиция и при обсуждении кандидатуры Тадумадзе на заседании комитета по юридическим вопросам осыпала его соответствующими вопросами и обвинениями.

Шалва Тадумадзе и не отрицал, что претендует на пост председателя Верховного суда, но внятного и убедительного ответа относительно действительности предъявленного им диплома и полученного юридического образования дать так и не сумел. Как, впрочем, не смог ответить на не совсем относящийся к делу вопрос председателя фракции «Национальное движение» Романа Гоциридзе, кто автор известного произведения грузинской литературы «Десница великого мастера». Тадумадзе в ответ пожал плечами: «Не знаю».

Начитанный оппонент подготовился к этому слушанию достаточно тщательно, перечитал выступления Тадумадзе в судье в статусе адвоката и даже сделал выписку из одной его речи.

«Цитирую ваши слова: «Как и всем грузинам, мне противен тот палач, который отрубил правую руку строителю первого кафедрального собора. Такое не должно повториться». Так кто написал «Десницу великого мастера?» — спросил Роман Гоциридзе Шалву Тадумадзе.

Тот ответил достаточно обобщенно, что депутат вырвал фразу из общего контекста его пространного выступления в зале суда по конкретному вопросу, касающемуся конкретного судьи. Но автора романа так и не назвал.

Цитата из м/ф «Вовка в Тридевятом царстве». реж. Борис Степанцев. 1965. СССР Тяжело в учении

И дело вовсе не в литературных познаниях конкретного кандидата. А в том подходе, который проявляется к отбору кадров в Грузии. Тадумадзе — не единственный, кто никак не отвечает предъявляемым к конкретной должности требованиям и критериям.

Итогом такого кадрового распорядка и кадрового дефицита в нынешнем правительстве стал целый ряд принятых за последние полтора года достаточно непопулярных и неэффективных решений.

Попытки наведения порядка в банковско-финансовой сфере привели к тому, что правительство своими регуляциями резко ограничило гражданам возможности получения банковских кредитов, а также покупки дорогостоящих товаров бытовой необходимости в рассрочку и удовлетворения иных неотложных нужд и потребностей.

Неумелое, как считает оппозиция, управление этой сферой привело к резкому падению курса национальной валюты, которая продолжает обесцениваться, несмотря на усилия Нацбанка в виде ужесточения ставки рефинансирования.

Попытки разгрузить движение транспорта на улицах столицы вылились в реформу такси, в результате которой на улицах столицы сегодня курсируют лишь такси белого цвета. Население уже оценило эту реформу как крайне неудачную, так как стоимость проезда на такси сразу же возросла на 50%, а то и на все 100%. Причем реформа вступила в силу в тот период, когда правительство столицы до июля будущего года сократило часы работы метрополитена до 23:00, когда большей частью амортизированные желтые микроавтобусы прекращают работу уже в 20:00 часов, а количество рейсовых автобусов на всех маршрутах резко сокращается. Машин на улицах столицы и пробок на дорогах в результате этой реформы меньше не стало. А вот у граждан возникли проблемы: как добраться домой, если работу окончил после 23:00, а на белое такси тратить заработанные гроши не хочется?

Жук номенклатурный. Карикатура из журнала «Крокодил». 1974

Это лишь некоторые примеры тех непопулярных и безуспешных шагов, причина которых кроется в кадрах, точнее, в недостатке или отсутствии профессионализма и квалификации у лиц, занимающих должности в нынешнем правительстве.

На фоне такого дефицита кадров и множества допускаемых ошибок рейтинг правящей партии в глазах населения падает. И что бы ни говорили лидеры «Грузинской мечты» о недоверии всем опросам, проводимым в стране по заказу американских НПО, определенные настроения граждан Грузии составители подобных опросов все же отражают.

Недовольство правлением нынешней власти в Грузии растет с каждым днем и с каждым новым неудачным проектом, шагом, законом или новой неудачной реформой. И это недовольство обязательно скажется на результатах очередных выборов, если, конечно, перед самыми выборами опять не будут мобилизованы все силы и не будут приняты какие-то экстренные меры вроде списания «застарелых» долгов или новой кампании против опасности возвращения «насильников».