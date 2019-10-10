Кадры «мечты» и дефицит профессионализма в Грузии
Стать чиновником в Грузии и сложно, и просто. Это смотря для кого. И не только сейчас. Так было всегда. На первом месте при назначении на любую должность прежде всего обращали внимание на то, откуда тот или иной кандидат «пришел». Точнее, от кого.
И не имело особого значения ни образование, ни опыт и навыки, ни квалификация и профессионализм. Главное — понравиться самому главному и убедить его в собственной покладистости и послушании.
И напрасно сегодня во весь голос кричат соратники экс-президента Саакашвили, что им не нравится кандидат в судьи Верховного суда и, вероятно, будущий председатель этого суда Шалва Тадумадзе. Они, наверное, забыли, кого сам Саакашвили легким мановением руки назначал на должности в своем правительстве на протяжении всех 9 с лишним лет пребывания у власти. Девочка, с которой тогда еще президент случайно познакомился в самолете и которая особым умом никогда не блистала, вначале оказалась в парламенте, затем продвинулась по парламентской лестнице, получив должности во фракциях и комитетах, а позднее удостоилась поста заместителя министра иностранных дел и, закатывая глаза в промежутках между брифингами, давала журналистам заученные комментарии по актуальным вопросам. Чаще всего — пустые и ничего не значащие фразы. Но занимала пост и получала вознаграждение.
Другая такая же «девочка», некогда имевшая свою пекарню «за океаном», в правительстве Саакашвили удостоилась поста министра экономики и на таком же точно уровне с умным выражением лица делала зазубренные, но ничего не значащие заявления и комментарии… Но была членом правительства.
И таких юношей и девушек, а также людей более солидного возраста, но не имеющих за плечами такого же солидного опыта и квалификации, в том правительстве было немало. Но тогда критерий образования, опыта и квалификации для лидеров «Единого национального движения» никакого значения не имел. И активистка движения «Кмара» получала продвижение и удостоилась звания чуть ли не «аналитика». И член НПО становился председателем ЦИК. И бывший активист занимал важную должность председателя важной регулирующей комиссии.
Аналогичный подход к отбору кадров и у нынешней власти, которая вращается в узком кругу приближенных к самому главному — лидеру партии — лиц и никак не вырвется из этого круга наружу. В итоге мыслящие, способные и опытные кадры зачастую остаются дома и не у дел, а делами в стране заправляют люди, плохо разбирающиеся в конкретной отрасли. Отсюда и происходят все ошибки, которых «Грузинская мечта» за годы своего правления допустила уже немало. Правда, по прошествии времени правящая партия эти ошибки признает и пытается исправить, но время уходит, стране и населению наносится ущерб. И нельзя же, в конце концов, постоянно делать ошибки, а затем заниматься их исправлением. Такой подход мешает стране и не дает ей двигаться вперед.
В свое время «Грузинская мечта» и ее лидер пообещали народу «восстановить справедливость», назначили одного главного прокурора, который возбудил массу уголовных дел, но фактически ни одно из них до «победного конца» так и не довел и чувства «восстановления справедливости» даже после привлечения к уголовной ответственности двух-трех бывших чиновников правительства Саакашвили у народа не вызвал.
Потом был назначен другой главный прокурор, который тут же увяз в различных скандалах, в том числе в скандале в связи с полученным, но недополученным образованием, ввязался в драку, нанес немалый урон имиджу правящей политической силы и в конце концов был уволен.
Вообще, на должности главного (генерального) прокурора в период правления «Грузинской мечты» надолго никто не задерживался. И этому в значительной мере способствовала та усиленная антипропагандистская кампания, которую с самого первого дня назначения очередного прокурора проводила и продолжает проводить главная оппозиционная партия «Национальное движение» с ее ответвлениями.
Очередным объектом такой антикампании стал и нынешний генеральный прокурор Грузии Шалва Тадумадзе, который представлен на вакантную должность судьи Верховного суда Грузии и, согласно распространяемой из кулуаров власти информации, а также признанию самого Тадумадзе, претендует на пост председателя наивысшей судебной инстанции Грузии.
Процесс назначения судей на вакантные должности в Верховном суде затянулся на долгие месяцы и стал причиной раскола в правящей партии, в результате которого ее ряды покинули несколько наиболее активных депутатов. Причиной протеста и противостояния стал тот факт, что на эти вакансии были представлены судьи, чья репутация была «запятнана» неблаговидными и угодными властям приговорами в период правления Саакашвили. Интересно, что против назначения именно этих судей сегодня наиболее активно выступают именно соратники Саакашвили. Видимо, знают цену людям, послушно исполняющим указания свыше…
Списки будущих судей перекраивались и переписывались неоднократно. В конце концов был сформирован нынешний, в который вместе с другими кандидатами вошел и ныне действующий генеральный прокурор. Но если его назначение прокурором в свое время прошло в общем безболезненно и без особого противодействия со стороны оппозиции, то перспектива перемещения Тадумадзе на скамью верховного судьи многих встревожила не на шутку. И оппоненты выяснили ряд деталей, которые никак не соответствуют критериям, предъявляемым к претендентам на должность судьи Верховного суда.
Народный защитник Грузии Нино Ломджария (перекочевавшая на этот пост из неправительственного сектора, в котором несколько лет возглавляла организацию «Международное общество справедливых выборов и демократии») посвятила процессу отбора кандидатов в судьи Верховного суда специальный 48-страничный отчет, в котором большинство кандидатов, в том числе Шалву Тадумадзе, «вывела на чистую воду».
В частности, выяснила, что званием магистра, обязательным для занятия такой должности, этот, впрочем как и другие кандидаты, не обладает. А также поставила под сомнение действительность полученного Тадумадзе диплома о высшем юридическом образовании.
Отчет народного защитника взяла на вооружение парламентская оппозиция и при обсуждении кандидатуры Тадумадзе на заседании комитета по юридическим вопросам осыпала его соответствующими вопросами и обвинениями.
Шалва Тадумадзе и не отрицал, что претендует на пост председателя Верховного суда, но внятного и убедительного ответа относительно действительности предъявленного им диплома и полученного юридического образования дать так и не сумел. Как, впрочем, не смог ответить на не совсем относящийся к делу вопрос председателя фракции «Национальное движение» Романа Гоциридзе, кто автор известного произведения грузинской литературы «Десница великого мастера». Тадумадзе в ответ пожал плечами: «Не знаю».
Начитанный оппонент подготовился к этому слушанию достаточно тщательно, перечитал выступления Тадумадзе в судье в статусе адвоката и даже сделал выписку из одной его речи.
Тот ответил достаточно обобщенно, что депутат вырвал фразу из общего контекста его пространного выступления в зале суда по конкретному вопросу, касающемуся конкретного судьи. Но автора романа так и не назвал.
И дело вовсе не в литературных познаниях конкретного кандидата. А в том подходе, который проявляется к отбору кадров в Грузии. Тадумадзе — не единственный, кто никак не отвечает предъявляемым к конкретной должности требованиям и критериям.
Итогом такого кадрового распорядка и кадрового дефицита в нынешнем правительстве стал целый ряд принятых за последние полтора года достаточно непопулярных и неэффективных решений.
Попытки наведения порядка в банковско-финансовой сфере привели к тому, что правительство своими регуляциями резко ограничило гражданам возможности получения банковских кредитов, а также покупки дорогостоящих товаров бытовой необходимости в рассрочку и удовлетворения иных неотложных нужд и потребностей.
Неумелое, как считает оппозиция, управление этой сферой привело к резкому падению курса национальной валюты, которая продолжает обесцениваться, несмотря на усилия Нацбанка в виде ужесточения ставки рефинансирования.
Попытки разгрузить движение транспорта на улицах столицы вылились в реформу такси, в результате которой на улицах столицы сегодня курсируют лишь такси белого цвета. Население уже оценило эту реформу как крайне неудачную, так как стоимость проезда на такси сразу же возросла на 50%, а то и на все 100%. Причем реформа вступила в силу в тот период, когда правительство столицы до июля будущего года сократило часы работы метрополитена до 23:00, когда большей частью амортизированные желтые микроавтобусы прекращают работу уже в 20:00 часов, а количество рейсовых автобусов на всех маршрутах резко сокращается. Машин на улицах столицы и пробок на дорогах в результате этой реформы меньше не стало. А вот у граждан возникли проблемы: как добраться домой, если работу окончил после 23:00, а на белое такси тратить заработанные гроши не хочется?
Это лишь некоторые примеры тех непопулярных и безуспешных шагов, причина которых кроется в кадрах, точнее, в недостатке или отсутствии профессионализма и квалификации у лиц, занимающих должности в нынешнем правительстве.
На фоне такого дефицита кадров и множества допускаемых ошибок рейтинг правящей партии в глазах населения падает. И что бы ни говорили лидеры «Грузинской мечты» о недоверии всем опросам, проводимым в стране по заказу американских НПО, определенные настроения граждан Грузии составители подобных опросов все же отражают.
Недовольство правлением нынешней власти в Грузии растет с каждым днем и с каждым новым неудачным проектом, шагом, законом или новой неудачной реформой. И это недовольство обязательно скажется на результатах очередных выборов, если, конечно, перед самыми выборами опять не будут мобилизованы все силы и не будут приняты какие-то экстренные меры вроде списания «застарелых» долгов или новой кампании против опасности возвращения «насильников».