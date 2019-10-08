Предлагаем Вашему вниманию очередной выпуск (ноябрь 2018 г.) рубрики «Озоновый слой и погодные аномалии», которую с декабря 2017 года в ИА REGNUM ведёт известный российский вулканолог, создатель водородной теории разрушения озонового слоя планеты, доктор геолого-минералогических наук Владимир Леонидович Сывороткин.

Пустыня к северу от Эр-Рияда, превратившаяся в море в ноябре 2018 года

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В октябре 2018 года изменился облик страницы Гидрометцентра России «О погоде из первых рук» на сайте. На нем появились ежемесячные обзоры «Основные особенности атмосферной циркуляции и погоды в Северном полушарии». Обзоры эти на данный момент охватывают период от августа 2015 года до августа 2019 года. Однако сохранились и ежемесячные обзоры основных погодно-климатических особенностей. В архиве сайта присутствует их коллекция за период с января 2003 года по август 2019 года. В силу пока мне непонятных причин я не смог найти погодно-климатический обзор за октябрь 2018 года и был вынужден «мучить» читателя обзором атмосферной циркуляции за этот месяц.

Итак, преодолев недоразумение и облегченно вздохнув, вернемся к нашим ежемесячным корреляциям погодных и озоновых аномалий на базе привычных и удобных для наших целей профессиональных обзоров.

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Основные погодно-климатические особенности в Северном полушарии Земли в ноябре 2018 года

В начале ноября не по времени теплая погода сохранилась на северо-западе России. От Мурманска до Калининграда регистрировались новые суточные максимумы температуры воздуха. Аномалии тепла за первую декаду составили здесь +2… 5°.

Отрицательная аномалия общего содержания озона (ОСО) с центром над полярным Уралом, где дефицит озона достигал 20% (Рис. 1).

Рис. 1. Среднедекадные (1–10 декабря) аномалии общего содержания озона (ОСО) в Северном полушарии

Но затем пришел холод и, хотя на Русском Севере вдоль Баренцева моря во второй декаде еще удерживалась теплая погода, на остальной территории европейской России аномалии среднедекадной температуры стали отрицательными.

На Рис. 2 мы видим, что почти вся территория России затянута положительными аномалиями ОСО — источником холода, и только на Европейском Севере сохранилась отрицательная аномалия, хотя потеря озона уменьшилась в ее центре до 10−11%.

Рис. 2. Среднедекадные (11–20 ноября 2018 г.) аномалии общего содержания озона в Северном полушарии

В третьей декаде уже повсюду от Баренцева до Черного моря было заметно холоднее обычного. Средняя температура воздуха за декаду ниже нормы на 3−6°.

Рис. 3. Среднедекадные (21–30 ноября 2018 г.) аномалии общего содержания озона в Северном полушарии

В итоге в среднем за месяц в Центральном, Южном и на юге Приволжского федерального округа температура воздуха оказалась на 1−3° ниже нормы, что не является большой редкостью. Так, за 18 лет XXI века такой же или еще более холодный ноябрь повторился здесь в четвертый раз, последний — в позапрошлом году.

Над ЕТР (европейской территорией России) мы видим положительную аномалию ОСО, хотя на самом Севере ЕТР сохранилась сильно редуцированная, по сравнению с первой декадой месяца, область отрицательных значений ОСО. При анализе приведенных данных следует учитывать нарастающее уменьшение светового дня и широтную температурную разницу. При малом количестве солнечного света озоновый фактор снижает свою эффективность, т.к. по-существу он является регулятором поступления солнечной энергии на земную поверхность.

В Сибири теплая погода на арктическом побережье соседствовала с холодной на остальной территории, где средняя температура воздуха за месяц оказалась на 1−2° ниже нормы. Весь месяц аномально тепло было на Дальнем Востоке. На Чукотке и Сахалине, а также в Хабаровском крае регистрировались новые рекорды тепла. Декадные аномалии достигали +8… 12°, а месячные — +2… 7°.

Озоновый слой был разрушен на арктическом побережье в районе Карского моря в первой и второй декадах. На Дальнем Востоке дефицит озона фиксировался во всех декадах ноября, особенно во второй.

Теплая погода распространилась по всему Ближнему и Среднему Востоку. Особенно это было заметно на юге Аравийского полуострова, где аномалии превысили +2°. Примерно похожая ситуация и в Северной Африке, где также в среднем за месяц воздух прогрелся выше нормы, местами на 1−2°.

Дефицит озона весь месяц (Рис. 1−3).

Контрастом этому теплу служила погода в Центральной Азии. От Казахстана до Туркмении средняя за месяц температура ниже нормы на 2−3°. Столбики термометров опускались до — 20° и ниже.

Избыток озона весь месяц (Рис. 1−3.).

В ноябре напор тепла на Европу несколько ослабел. Хотя здесь по-прежнему средняя температура воздуха больше нормы, но уже не так заметно, как летом и в начале осени. Аномалии более 2° сохранились только в центре континента (Венгрия, Австрия, Словакия, Чехия).

Разрушен озоновый слой в первой и второй декадах.

В отдельные дни воздуху все же удавалось прогреться до рекордных отметок: Лейпциг, Берлин, Дрезден, Брюссель, Эдинбург, Тронхейм.

На среднедекадных картах аномалий ОСО все перечисленные города, кроме Эдинбурга, попадают в поле отрицательных значений ОСО только в первой декаде месяца. Эпизоды же аномально теплой погоды в Эдинбурге (Шотландия) совпадают с эпизодами разрушения озонового слоя 3−4 и 17−18 ноября (Рис. 4), которые на среднедекадных картах не проявлены.

Рис. 4. Аномалии общего содержания озона 18 ноября 2018 г. в Северном полушарии

В Канаде и США прошедший ноябрь — второй самый холодный в нынешнем столетии. В центре Канады средняя за месяц температура воздуха недотянула до нормы 4−6°. За исключением западных территорий она повсюду ниже нормы. В провинциях Британская Колумбия и Юкон аномалии составили +2…м5°. Примерно такие же они и на Аляске, где средняя за месяц температура вошла в первую десятку самых высоких значений за всю историю метеонаблюдений. Это сильно отличается от остальной территории США, где она на 2−5° ниже нормы. Особенно сильно холод ощущался на юге, от Техаса до Миссисипи, и в центре страны, от Канзаса и Оклахомы до Кентукки.

В Канаде и США наблюдаем полное пространственное совпадение положительных аномалий ОСО с отрицательными аномалиями температуры и наоборот — отрицательные аномалии ОСО, развитые на Западе континента, четко совпадают с положительными аномалиями температуры (Рис. 1−3).

Что-то невообразимое творилось в этом месяце на Ближнем Востоке. Аравийский полуостров был залит небесной влагой. В Шардже (ОАЭ) за сутки выпала полугодовая норма осадков. В Мекке дожди образовали реки, а посреди Аравийской пустыни возникли паводковые озера.

Пустыня к северу от Эр-Рияда, превратившаяся в море в ноябре 2018 года

Ливни затопили аэропорт Эр-Рияда, столицы Саудовского Королевства. Проливные дожди в Ираке вызвали наводнения, сильнейшие за последние полвека. Потоп обрушился на Иорданию и юго-восток Турции. Погибли люди. Суммы осадков за ноябрь превысили нормы на этих территориях в 3−4 раза.

Затопленная пустыня в Саудовской Аравии 20 ноября 2018 г.

Центральной и Восточной Европе, а также Скандинавии атмосферных осадков досталось мало — примерно половина нормы. Зато запад и юг континента утонули в дождях. Здесь месячные нормы осадков превышены в 1,5−2,0 раза. Сильные ливни в середине месяца затопили Испанию. Особенно восточное и северное побережье страны. Наводнения прерывали движение на дорогах, привели к гибели людей. На Сицилии разбушевавшаяся в начале месяца стихия унесла в потоках воды десятки жизней. В это же время дожди заливали столицу Италии Рим, где за первую неделю месяца небесной влаги накопилось больше месячной нормы. Рекордно малое для этого времени года количество снега выпало в странах Скандинавии. На севере Финляндии высота снежного покрова составила всего 4−5 см при норме 20 см. Небольшое количество снега припорошило в середине ноября Украину и Молдавию.

Сильные снегопады прошли по территории Канады. Они установили высоту снежного покрова до 25 см. Особенно обильно шел снег в атлантических провинциях, где он вызвал обрывы линий электропередачи и приостановил работу аэропортов.

В середине месяца первый же снегопад в Нью-Йорке парализовал движение транспорта в городе. Автомобили стояли в пробках по нескольку часов. А к западу от Великих Равнин стояла сухая погода. Местами атмосферных осадков не было совсем. В Калифорнии бушевали лесные пожары, признанные крупнейшими в истории штата. Эту стихию местные власти охарактеризовали как самую смертоносную за последние 100 лет. Десятки людей погибли. Более 600 км² территории штата выгорело полностью, в том числе любимый американскими кинозвездами курортный город Малибу.

Наш опыт показывает, что такие катаклизмы, как аномальные осадки и пожары, тесно связаны, но лучше проявляются на картах суточных аномалий ОСО. Хотя иногда не оставляют следов даже на них, обычно в случаях прохождения атмосферных фронтов, которые на озоновых картах представлены как зоны контактов разнознаковых аномалий.

Поэтому указанные выше стихийные бедствия мы рассмотрим в суточном масштабе с использованием сообщений СМИ.

В ноябре самым чудовищным природным катаклизмом в Северном полушарии, а возможно и на всей планете, стали природные пожары в Калифорнии. Мы знаем, что Калифорния — центр водородно-метановой дегазации, что, согласно авторской модели природных пожаров (см. доклад В. Л. Сывороткина «О природе природных пожаров: Начнет ли МЧС слушать ученых?»), и является главной причиной их ежегодного проявления в этом штате. Однако следует заметить, что ноябрь 2018 года стал печально рекордным по потерям от огня. Учитывая, что предыдущим рекордсменом был 2017 год, можно говорить о нарастающей мощи калифорнийских пожаров.

Золотой штат в огне. Как пожары изменили жизнь Северной Калифорнии (журнал «Огонёк» №45 от 26.11.2018, стр. 10)

Вид из космоса на пожары «Кэмп» и «Вулси» в Калифорнии (ноябрь 2018 г.)

Предварительные (на момент подписания номера) оценки последствий пожара «Кэмп» (Camp Fire) ужасают. Речь как будто не о США: 83 погибших, 563 пропавших без вести, 12 тысяч разрушенных домов. Они не окончательные — в официальном Twitter пожарной службы округа Бьютт (северо-восток Калифорнии), где пожар начался 8 ноября, регулярно обновляются сведения о пострадавших, об ущербе, о действиях пожарных. А также о том, какие районы признаны безопасными, а где запрет на возвращение из эвакуации сохраняется… Округ, откуда пришла беда, совсем не та Калифорния, которую узнают по «открыточным видам». Бьютт почти на 300 км в глубь континента от океана, плотность населения здесь ниже, чем на юге штата, уровень бедности выше, большинство занято в лесной отрасли и сельском хозяйстве. А как иначе? Центральная долина Калифорнии, сельскохозяйственное сердце штата и один из самых плодородных регионов мира, где выращивают больше половины фруктов и овощей, потребляемых в США. В городе Дэвис (округ Йолло) — один из лучших сельскохозяйственных и ветеринарных университетов мира. А еще в долине можно купить самые дешевые дома в Калифорнии. Многие, кто работает на побережье (в районе залива Сан-Франциско или к югу до Кремниевой долины и ниже до Санта-Круза), так и делают.

Лесной пожар в Калифорнии в ноябре 2018 года

Одной причины у этого ужаса нет. Дело в совокупности факторов. Сильный ветер (50−60 км в час, с порывами до 80) разнес пламя. Многолетняя засуха (с 2011 по 2016 год), из которой Калифорния вышла только в прошлом году, обеспечила горючий материал. Ну и осадков было меньше, чем в прошлом сезоне. Много вопросов и к управлению лесами. Президент Дональд Трамп, посетив места пожаров неделю назад, упрекнул власти штата в неверной «лесной политике»: мол, не убирают сухую траву, кустарники, подлесок, и предложил вооружиться граблями (по примеру Финляндии). Если отложить баловство в интернете на эту тему, под замечанием есть основа: осадки здесь распределены по сезонам, и летом трава (если это не поливаемый газон) высыхает до пожароопасного состояния — в этом я убедилась лично, прибыв в университетский город Дэвис в августе этого года.

Дональд Трамп в Калифорнии во время пожаров в ноябре 2018 года

Сравнивать Калифорнию с Финляндией, конечно, некорректно. Но и специалисты по лесам из Университета Калифорнии объясняют: когда в конце XIX века начался резкий рост населения штата и бум лесной промышленности, плотность лесов неконтролируемо возросла — как из-за спроса на древесину, так и из-за правил восстановления, заимствованных зачастую из прусских книг (и применимых скорее к Германии). Увы, даже после визита Трампа и выделения дополнительных 500 млн долларов на борьбу с пожарами и эффективное лесное управление единого мнения, как наладить все это, в штате нет. Да и деньги не панацея: 60 процентов лесов Калифорнии управляется федеральным правительством, но от CampFire это не уберегло — он начался в лесу, управляемом Лесной службой США. В калифорнийском Агентстве по охране окружающей среды считают, что недооценили обильные осадки прошлого года, которые вызвали бурный рост травы, ставшей горючим материалом. А вокруг наиболее пострадавшего Парадайза почва была усыпана еще и сосновыми иголками.

Важная для понимания описываемой чрезвычайной ситуации деталь — гибель особняков очень богатых людей. Поясним и подчеркнем — мощность огненной стихии такова, что в самом богатом штате самой богатой страны мира профессиональные пожарные не могут защитить дома самых богатых людей!

Калифорния переживает самый разрушительный за всю историю штата природный пожар

«Дьявольский огонь», как его назвали жители, уничтожает все на своем пути. Сообщается как минимум о девяти погибших. Сотни тысяч человек эвакуированы. Стена огня вплотную подошла к роскошным особнякам звезд в Малибу.

Всех жителей Малибу и Санта-Моники обязали срочно эвакуироваться. Полностью сгорел исторический городок в Paramount Ranch, где снимается популярный сериал «Мир Дикого Запада». Спешно покидают свои дома десятки звезд. Среди вынужденных беженцев оказалась модель Ким Кардашьян, Шер, оскароносный режиссер Гильермо дель Торо и Леди Гага. Она опубликовала короткий фрагмент сборов, на видео певица говорит: «Все будет хорошо, я обещаю, все будет хорошо». «Я беспокоюсь о своем доме, но я ничего не могу сделать. Дома друзей сгорели. Я не могу смириться с мыслью, что Малибу больше нет», — написала Шер. «Мой дом и коллекция под угрозой, но я сохранил себе жизнь. Таузанд-Окс и Агура все еще в опасности. Малибу эвакуируют», — пишет Гильермо дель Торо. На борьбу со стихией направлены более трех тысяч спасателей, однако пока, как сообщают власти, остановить огонь удалось лишь на 5%. По прогнозам, сильные ветра будут бушевать в регионе как минимум до вторника. В ряде округов на федеральном уровне введен режим чрезвычайной ситуации.

Теперь о главном. О связи природных пожаров с отрицательными озоновыми аномалиями. Это эмпирическое наблюдение, которое находит закономерное объяснение в рамках нашей модели, но пока никем не учитывается при анализе причин природных пожаров. Что мы видим в этом плане в Калифорнии? В 2018 г. пожары здесь развивались перманентно: начались в августе, продолжились в октябре, но пика достигли в ноябре. Лес загорелся на большой площади утром 8 ноября на севере штата. Интенсивное разрушение озонового слоя началось здесь 6 ноября и продолжилось 7 ноября (Рис. 5).

Рис. 5. Аномалии общего содержания озона в Северном полушарии 7 ноября 2018 г

Затихать пожары начали 21 ноября, когда над Калифорнией со стороны океана появилась положительная аномалия ОСО (Рис. 6) и на контакте с отрицательной аномалией, центр которой сместился к северу, на границу с Канадой, пролились дожди.

Рис. 6. Аномалии общего содержания озона в Северном полушарии 21 ноября 2018 г

Совсем иные погодные аномалии наблюдались в первой половине ноября в России.

Обвал холода в Сибири: ударили 40-градусные морозы

В конце прошлой недели на юге Сибири произошел обвал холода. За сутки температура упала с 0 до — 20. Наблюдалось интересное явление — обратный суточный ход температуры, когда ночью теплее, чем днем. Например, в Новосибирске в пятницу, 9 ноября, в полночь отмечалась температура +1, а уже в полдень термометры показывали — 12. В течение выходных похолодание усилилось. Утром в понедельник в пригороде Красноярска столбики термометров опустились до отметки — 36. В Эвенкии отмечены первые в сезоне 40-градусные морозы. Такая погода считается очень холодной для этого времени. Среднесуточная температура на 13−16 градусов отклонилась от нормы. Что касается снега, то с ним в регионе все хорошо. В Новосибирске высота снежного покрова составляет 15 см, в Кемерове — 26, в Томске — 40.

Вышеописанную резкую смену температур в Сибири, названную авторами сообщения обвалом холода, объясняют карты аномалий ОСО на 9 и 11 ноября. Аномальное тепло (до +2° С и даже +4°С) в Красноярске обеспечила отрицательная аномалия ОСО до — 20% в центре, расположенным северо-восточнее оз. Байкал (Рис. 7). 10−11 ноября произошла принципиальная смена озоновой обстановки. Отрицательную аномалию ОСО сменила положительная (рис.8). В ее центре, расположенном в районе Омска — Новосибирска, превышение ОСО достигало 30%. Соответственно изменилась и температура.

Рис. 7. Аномалии общего содержания озона 9 ноября 2018 г. в Северном полушарии

Рис. 8. Аномалии общего содержания озона 11 ноября 2018 г. в Северном полушарии

Аналогичный сибирскому, но в меньших абсолютных единицах, «обвал холода» произошел и в Московском регионе. Так, ночная температура 9 ноября составила здесь +2,5°С, (отрицательная аномалия ОСО на Рис. 7), а утром 11-го обстановка была уже принципиально иной. Центр и юг Европейской России накрыла положительная аномалия ОСО (Рис. 8−9).

Рис. 9. Аномалии общего содержания озона в Северном полушарии 12 ноября 2018 г

Москва превратилась в «арктическую пустыню»

Утро 12 ноября стало самым холодным с начала сезона. На метеостанции ВДНХ температура понизилась до — 7,3, по области — до — 13,0! Одновременно зафиксировано очень высокое — близкое к рекорду — атмосферное давление: 770,2 мм рт. ст. Есть еще одна интересная особенность текущей погоды — большая разница между фактической и эффективной температурой. В данном случае эффективная температура значительно ниже фактической. Из-за разницы в 7 градусов мы ощущаем погоду как очень холодную. Эффективная температура — температура, которую с учетом ветра и влажности и ощущает по сезону одетый человек. Важно отметить, что эта разница связана с еще одной нетипичной особенностью — очень низкой относительной влажностью воздуха. Арктический воздух очень сухой, относительная влажность не превышает 40−50%. Такие условия более характерны для арктической пустыни. Сравнение с арктической пустыней не является случайным — погоду определяет мощный и обширный арктический антициклон. Арктический антициклон — область высокого давления над Арктикой. Зимой выделяют два постоянно действующих центра — над Канадой и над Гренландией. Арктический антициклон, распространяясь в средние широты, приносит сухую холодную погоду.

В Москве наблюдается интересная и редкая аномалия

13 ноября

В Москве установилась очень сухая погода. Во вторник относительная влажность понизилась до необычного значения (28%). Даже в Каире влажнее! Для сравнения: нормой относительной влажности в ноябре является 85%. Пришедшая из Арктики воздушная масса обладает очень низким влагосодержанием. Примером тому является очень большой дефицит точки росы — разница между температурой воздуха и температурой точки росы. В 15 часов эти значения составили — 1 и — 17 соответственно. В сложившихся условиях необходимо пить больше воды и защищать кожу от обезвоживания. Рекомендуется включать увлажнители, делать влажные обертывания, пользоваться увлажняющими кремами и посещать хамам. Очень сухая погода сохранится в Москве до конца недели.

Причина резкого похолодания в Московском регионе та же, что и в Сибири — резкая смена озоновой обстановки с отрицательной аномальной на положительную, которая зафиксирована на картах аномалий ОСО (Рис. 7−9). Озоновый алгоритм подсказывает нам, что никакого вторжения арктического антициклона не было (в эти дни 10−12 ноября в Арктике, к северу от Москвы на о. Хейса в архипелаге Земля Франца-Иосифа давление было в пределах 742−758 мм рт. ст. Температура отрицательная в пределах от — 1,0 до нескольких градусов).

А в Москве преобладающие ветры в эти дни дули с востока и юго-востока, то есть из Прикаспийской низменности и пустынь Закаспия. Воздух вымораживался и осушался до аномальной сухости, повышая давление на месте, под положительной аномалией озона.

В современной метеорологии нет алгоритмов, позволяющих объяснять источник холода insitu, а тем более, к югу от описываемого региона (в Северном полушарии). Поэтому коллегам-синоптикам приходится прибегать к помощи «ультраполярных вторжений», часто виртуальных.

Юг России засыпало снегом: фотообзор

13 ноября

Обширный северный антициклон обусловил солнечную, сухую и морозную погоду в центральных районах европейской России. А вот вторжение арктического воздуха на юг европейской территории сопровождается комплексом неблагоприятных явлений — осадками в виде снега, сильным порывистым ветром, местами — туманом и гололедными явлениями. По иронии судьбы 13 ноября юг Ростовской области и север Краснодарского края стали самыми заснеженными территориями европейской России, высота снега местами достигает 14−17 см: Ставрополь, Минеральные Воды и Владикавказ накрыл плотный туман, местами отмечается опасный гололед. Характерной особенностью стал порывистый ветер, местами сильный. В некоторых районах Волгоградской, Астраханской областей и Калмыкии он поднимает облака пыли. Ветрено в Крыму и на Черноморском побережье, в Новороссийске отмечается бора. В регионе резко похолодало, практически повсеместно отмечается переход температуры к отрицательным значениям.

Рис. 10. Аномалии общего содержания озона в Северном полушарии 13 ноября 2018 г

Причиной снегопадов на Юге Европейской России стала положительная аномалия ОСО (Рис. 10), а не «вторжение арктического антициклона», а точнее, зона контакта этой аномалии с отрицательной аномалией ОСО, расположенной к западу и юго-западу от первой.

Принципиально в такой же озоновой позиции (зона контакта разнознаковых аномалий ОСО) зародились штормы и пролились ливни, вызвавшие наводнения в Испании.

Испанские курорты уходят под воду

19 ноября

Сильнейшие ливни затопили самые популярные курорты Испании. Потоки воды залили улицы Галисии, на остров Тенерифе обрушились гигантские волны, а в Малаге ветер разрушил несколько кафетериев. На данный момент известно об одной жертве стихии — женщине, которая утонула в собственном доме в Галисии, регионе на северо-западе Испании. На Тенерифе волны были настолько буйными, что смыли балконы отелей первой линии.

Шторм на Тенерифе 18 ноября 2019 года.

Высота волн составляла 10 метров. На ролике, опубликованном на «Фейсбуке», видно, как гребень волны поднимается до третьего-четвертого этажа, ломает балконное ограждение и уносит с собой вещи постояльцев. «Красный» — наивысший — уровень погодной тревоги действует в провинциях Аликанте и Валенсия, а также в Барселоне. На Балеарских островах введен «оранжевый» — третий из четырех — уровень опасности.

Прибой на Тенерифе 19 ноября 2018 года

На Рис. 11 и 12 показана зона контакта положительной аномалии ОСО, накрывшая практически всю Европу к северу от Средиземного моря, и отрицательной аномалии ОСО, расположенной южнее. Отметим, что такое взаимное расположение озоновых аномалий является самым эффективным из возможных, т.к. температурные градиенты, вызванные разницей ОСО, усиливаются широтными температурными градиентами. Сравнивая их (аномалий) взаимное положение можно увидеть, что их граница, а значит атмосферный фронт, перемещалась в эти двое суток с севера на юг.

Рис. 11. Аномалии общего содержания озона 17 ноября 2018 г. в Северном полушарии

Рис. 12. Аномалии общего содержания озона 18 ноября 2018 г. в Северном полушарии

Последняя ночь месяца стала в Москве аномально холодной.

Погода готовит несколько сюрпризов для Москвы

30 ноября

Последняя ночь ноября стала самой холодной с начала сезона. В Москве зафиксирован полноценный зимний мороз (-13,4). По области ударили первые в сезоне 20-градусные морозы (Черусти). Первому зимнему морозу предшествовал первый серьезный снегопад. В среду зафиксирована самая большая высота снежного покрова с начала сезона (6 см). В конце недели в Москве установилась холодная погода. Среднесуточная температура на 5 градусов отклонилась от нормы. Сложившийся температурный режим более характерен для конца декабря.

Рис. 13. Аномалии общего содержания озона 29 ноября 2018 г. в Северном полушарии

Причина аномального холода — положительная аномалия ОСО, изображенная на Рис. 13.