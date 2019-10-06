1 октября в СМИ замелькала знаковая новость. Руководство Саудовской Аравии направило в Тегеран предложение о переговорах. Естественно, не на прямую. Посредником называют премьер-министра Ирака Адель Абдула Махди. Также упоминают предварительные переговоры для прощупывания позиции сторон, состоявшиеся в Джидде.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Поначалу все выглядело так, что Эр-Рияд снизошел до встречи со своим главным региональным соперником, хотя и не совсем добровольно. Хуситы провели успешную ракетную атаку на крупнейший в Королевстве нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco, вскоре после этого нанесли решительное поражение королевским войскам под Наджраном. В общем, несмотря на весь мировой пиар, саудитов реально припекло, и они решили искать мира.

LaGrandeOurs Адиль Абдул-Махди аль-Мунтафики

В действительности же картина выглядит несколько иначе. Еще в конце весны нынешнего года Тегеран сделал ряд официальных и полуофициальных заявлений о своей готовности сесть с КСА за стол переговоров, «когда саудиты сочтут себя к этому готовыми». Тем самым намекая на бесперспективность противостояния. Не только в Сирии, а вообще по всей линии внешнеполитического столкновения, имея в виду и Йемен, и Ливан, и Афганистан, и Судан, и Арабские Эмираты, и даже США с Израилем. Но тогда Эр-Рияд повел себя не умно, сделав вид, что не услышал.

В этой связи совсем другими красками начинают играть все события последних месяцев. От захвата британцами иранского танкера до согласия Королевства купить у США ненужного ей оружия еще на 100 млрд долларов помимо ранее согласованных сумм. Монархия отчаянно искала помощи западных союзников в непростом деле вызволения из того капкана, в котором оказалась.

Маленькая победоносная война в Йемене обернулась серьезным застарелым геморроем. Из длинного списка военной коалиции под эгидой Лиги Арабских стран реально в строю остались лишь Судан и Сомали. Да и то лишь из желания поставки для участия в операции своих солдат за деньги. А вот с деньгами у КСА сейчас как раз начали наблюдаться серьезные сложности. Впрочем, даже за плату, эта пехота сражается плохо. Хотя собственная армия короля выглядит не лучше.

Не привели к позитивному результату и обращения к патронам в Вашингтон и Лондон. Если британцы хотя бы попытались устроить провокацию, то американцы не снизошли даже до этого. После трех недель грозного сотрясания воздуха Белый дом сдал назад, заявив о своем нежелании доводить дело до войны в Персидском заливе.

Тогда как Иран явным образом надавил, более чем доступно намекая на окончание времени для кормовых пируэтов. Сделав это не просто больно, но еще и публично. Дважды.

А еще некоторые шаги Москвы показали, что она не просто так случайно проходила мимо. Например, внезапно проинформировав общественность о заключении контракта на поставку в регион загоризонтных РЛС «Резонанс-НЭ» весьма существенно меняющих расклад в вопросе ПВО.

Вообще складывается впечатление, что процесс с самого начала шел под эгидой серьезных посреднических усилий Кремля. До весны нынешнего года Эр-Рияд и Тегеран друг на друга смотрели едва ли не сквозь прорезь автоматного прицела. Что не удивительно в свете их исторического противостояния в борьбе за лидерство на Ближнем Востоке. А тут вдруг одни предлагают переговоры, а другие на них соглашаются.

Правда, ну, как соглашаются, с выкрутасами. В то время как официальный Иран демонстрирует благорасположение (министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане своего коллегу из КСА даже публично назвал другом), представители официального Эр-Рияда наоборот пытаются делать вид, что им не очень то и хотелось. Разве что если партнеры предварительно согласятся на длинный список разных первоначальных условий.

Fars News Agency Бижан Намдар Зангане

Смотрится это несколько смешно даже с учетом региональной специфики. Что бы монархия ни делала в попытках сохранения лица, вынужденность ее согласия сесть за стол переговоров очевидна. Еще больше о реальном распределении ролей говорит конфигурация условий, а также круг обсуждаемых областей. Фактически речь идет об уходе саудитов (как лично, так и саудовских денег) практически со всех спорных точек. Включая Сирию, о чем веско добавил Владимир Путин. Если надо, мы поможем поспособствовать.

Словом, саудитам сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Они, конечно, поторгуются, но, в конечном счете, согласятся. Потому что альтернативой является продолжение войны, которая уже фактически начала перебираться на территорию КСА. С перспективой даже полного территориального распада королевства сразу, как только зона боев доберется до основных нефтяных полей Саудовской Аравии.

Но вот станут ли они соблюдать соглашения потом — вопрос совсем нетривиальный.